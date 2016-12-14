БЫТЬ или НЕ БЫТЬ национальности в новом паспорте?! Подробности Политика Кыргызстана 14.12.2016 11:47 Просмотров: 1883 Митинг в Бишкеке: Сарпашеву напомнили о национальности



В минувшую среду, 7 декабря, состоялся пеший ход общественных и неправительственных организаций под лозунгом "Биз кыргызбыз". Конечной остановкой стала центральная площадь столицы Ала-Тоо.

По словам председателя ОО "Кенеш" Абдыласбека Койчуева, митинг направлен против упразднения "пятой графы" в паспорте нового образца.

Ранее глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев сообщал, что в новых электронных паспортах данные о месте проживания, семейном положении и национальности переведут в электронный формат, то есть они будут во встроенном чипе. В визуальной части нового электронного паспорта впишут на трёх языках (государственном, официальном и английском) фамилию, имя, отчество и гражданство. Там же будет информация о дате и месте рождения гражданина, о выдавшем паспорт органе и сроке действия документа, а также его ПИН, серия электронной карточки и штрих-код. Остальные данные будут храниться в чипе. Глава ведомства отмечал, что упразднение "пятой графы" направлено на укрепление единства и согласия.

"Если национальность уберут, что же с нами, кыргызами, в дальнейшем будет?" - задаётся вопросом Абдыласбек Койчуев. И добавляет, что организации, несогласные с данным решением, обращались в аппараты президента, правительства и Жогорку Кенеша, но все заявления переадресовывались главе ГРС, который твёрдо стоит на том, что в паспорте будет указано лишь "кыргыз жараны".

"Мы призываем власти оставить графу "национальность", так как каждый гражданин государства имеет право на национальную самоидентификацию. Мы унитарное государство, и об этом не стоит забывать. Есть предел - красная черта, если преступить её, народ будет себя защищать", - сообщил ИА "24.kg" глава ОО "Кенеш" Койчуев. На вопрос, каким именно способом это будет сделано, он ответил: "Народ сам решит".



наш опрос БОЛЬШИНСТВО - ЗА ГРАФУ

"НАЦИОНАЛЬНОСТЬ" В ПАСПОРТАХ



Государственная регистрационная служба представила образец нового паспорта гражданина Кыргызской Республики, в котором нет графы "национальность". Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев считает, что упразднение этой графы приведёт население Кыргызстана к единству и согласию. Однако есть много противников этой идеи.

Чтобы узнать мнение кыргызстанцев, мы задали прохожим на улице вопрос: "Нужна ли в паспорте графа "национальность"?".

Фархат, 47 лет, безработный:

- Я всегда внимательно читаю вашу газету. И знаю, что в опросах вы фамилии не указываете. А почему сейчас спрашиваете? Я сам отвечу. Вы хотите показать читателям, что против этой графы только некыргызы. Да! Я против этой графы. Почему я не могу быть кыргызом, если родился здесь и прожил всю жизнь? Почему мои дети не могут быть частью, точнее неразделимой частью общества, в котором живут?

Тоту, 48 лет, флорист:

- И будет как у американцев? Я против того, чтобы убрали эту графу. Мне кажется, что тогда мы вовсе можем утратить свою национальность.

Бексултан, 22 года, студент:

- Опять Сарпашев ЧУДИТ?! Сарпашев кетсин! (смеётся)

Айсулуу, 24 года, дизайнер:

- Если Сарпашев стесняется того, что он кыргыз, может не указывать национальность в своём паспорте. Я за то, чтобы эта графа осталась. Причём не в добровольном порядке, а в обязательном! А ещё хотелось бы, чтобы не указывали кыргызскую национальность в паспортах, например, узбеков, уйгуров, казахов и представителей других национальностей. Пусть ГРС меньше воплощает бредовых идей, а направит свою энергию на наведение порядка в своём ведомстве.

Ирина, 32 года, репетитор:

- Я не думаю, что эта графа играет важную роль в жизни человека. Всё равно все мы знаем свою национальность.

Икрам, 45 лет, предприниматель:

- Я так и знал, что ваша газета первой затронет эту тему! Раньше вы непременно указывали национальность, если преступление совершил узбек, уйгур, турок, например. Слава Аллаху, сейчас вам, кажется, запретили это делать. Потому что это разжигание межнациональной розни. И вы, кстати, делали на этом акцент. А вот национальности преступников-кыргызов вы не указывали. По вашей газете у всех сложилось мнение, что только кыргызы "белые и пушистые", а все остальные террористы, наркоманы и прочие. Уверен, что вы моё мнение не опубликуете. (Публикуем, хоть и не согласны с таким предвзятым мнением о нашей газете. Примеч. ред.)

Саламат, 32 года, предприниматель:

- Конечно, нужна! Я не умею правильно выражать свою мысль, поэтому, почему нужна эта графа, объяснять не буду. Но я думаю, что ГКНБ должен вмешаться и проверить деятельность ГРС. Потому что это уже угроза национальной безопасности. И вообще, ГРС в последнее время слишком много вредительствует…

Айжан, 23 года, студентка:

- Может, если эту графу уберут, люди не будут делиться на национальности... Да и я знаю, что представителей других национальностей здесь сильно обижают. Дунган, например, узбеков. Милиционеры у них вымогают деньги, да и все остальные чиновники. Может быть, если в их паспортах не будет графы "национальность", в Кыргызстане им жить станет легче?

Эрмат, 34 года, продавец:

- Мне всё равно. Что бы в моём паспорте ни написали, я знаю, что я кыргыз. Так и каждый знает, кто он. Зачем из-за одного слова в паспорте поднимать такой шум?

Руслан, 9 лет, школьник:

- Мне кажется, надо писать. Чтобы милицию обмануть не могли. А то все, когда милиционеров видят, начинают обманывать.

Камал, 29 лет, автослесарь:

- Я думаю, что не стоит убирать эту графу. Я, например, не кыргыз. И в Кыргызстане таких много. Это в первую очередь плохо для таких, как я. Наши правнуки могут стать никем. Просто забыть свою национальность. Я немного преувеличиваю, может быть. Но опасность такая всё же есть. И без этой графы, я думаю, если мы вернёмся на свою историческую родину, нам будет сложно доказать, что мы возвращенцы, а не кыргызы.

Николай, 34 года, инженер:

- Сейчас так делают в развитых странах, и ГРС, наверное, хочет, чтобы Кыргызстан не отставал от них. Я считаю, что эта графа должна остаться. Вот почему: я поляк, но в Кыргызстане всех славян называют русскими... Мои потомки, возможно, станут считать себя русскими. Я, конечно, расскажу им историю моих предков, но всё же… Это так сложно объяснить. Ну, вы меня поняли.

Ли, 41 год, турист:

- Я вообще считаю, что деление на национальности - неправильно.

Саида, 28 лет:

- Я не знаю, правильно это или нет. Не понимаю вообще, что даёт эта графа. Всем есть дело до гражданства, а до национальности - нет. Когда я еду в Узбекистан, там никто не смотрит на то, что я узбечка. Паспорт кыргызский, приехала из Кыргызстана - значит, кыргызка.

Айтурган, 23 года, няня:

- Какая разница? Мне всё равно, есть эта графа или нет.

Орозкул, 64 года, пенсионер:

- Нужна, конечно! Молодёжь сейчас и так от корней отрывается. Большинство не знают ни истории своего рода, ни истории своих корней. Хотя бы в паспортах пусть видят свою национальность.

Гулиза, 32 год, продавец:

- Я работаю на рынке в Казахстане. И если бы этой графы не было, думаю, нам, мигрантам, там было бы легче. Ой, хотя паспорта-то у нас всё равно кыргызские. Тогда уж пусть будет указана национальность.

Болот, 43 года, экономист:

- Это всё очередное списывание денег. ГРС нужно будет потратить на эти преобразования энную сумму, часть которой пойдёт в карманы чиновников. Вот и всё. Уберут эту графу, ещё что-нибудь придумают.

Саадат, 25 лет, актриса:

- Всегда интересно знать национальность, допустим, героя статьи. Она иногда говорит о многом. Да и вообще, я думаю, что нужна эта графа. По крайней мере, она не лишняя.

Жанара, 34 года, домохозяйка:

- Какая разница, кто человек по национальности?! Главное, чей он гражданин.

Елена, 23 года, студентка:

- Я не задумывалась над этим. Если есть люди, которые против этого, и их много, я думаю, нужно оставить эту графу.

Вот так разделились мнения участников нашего опроса. И всё-таки большинство за то, чтобы национальность в паспортах указывалась. Многие просто отвечали, что они против нововведения ГРС, но такие краткие без пояснения ответы в опрос не вошли.

Наргиза ТОКОЕВА



от редакции "Д№…"

Не буди лихо, пока оно тихо

Видимо, кому-то, кто стоит за Сарпашевым, хочется взбудоражить кыргызстанское общество. Внешним кукловодам не даёт покоя спокойный Кыргызстан… А внутренние марионетки готовы ухватиться за любую, даже самую бредовую идею, чтобы раскачать мирную обстановку в республике.

И всё это делается, конечно же, в плане предстоящих президентских выборов: ну не хотят определённые силы мирной передачи власти, о которой постоянно говорит действующий президент Атамбаев. Кое у кого земля уже горит под ногами… И они из страха собственных разоблачений готовы на всё, вплоть до очередного госпереворота под любым предлогом.

Тема национальности - это очень опасная область жизнедеятельности: любое неловкое движение здесь - и хрупкий мир в стране будет нарушен. < Назад

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