БРАТЬ ПРИМЕР С… ГИТЛЕРА призвал кырызского министра депутат парламента.

Подробности Политика Кыргызстана 21.12.2016 14:53 Просмотров: 142

Хоть стой, хоть падай!





Восхищение в Кыргызстане Адольфом Гитлером (которое до сих проскальзывало лишь в социальных интернет-сетях - в высказываниях отдельных активистов, увлёкшихся нацистскими идеями) неожиданно проникло в парламент.



На днях депутат парламентской фракции "Ата Мекен" Бахадыр Сулейманов назвал фашистского фюрера грамотным управленцем и финансистом. И даже поставил его в пример министру транспорта и дорог КР Жамшитбеку Калилову.



Речь на заседании фракции "Ата Мекен" шла вообще-то о вещах, далёких от мировой истории. Депутаты заслушивали отчёт министра о строительстве автотрассы Бишкек-Ош-Джалал-Абад. Тут-то Бахадыр Сулейманов и высказался. Так высказался, что хоть стой, хоть падай…



"Знаете, - сказал он главному транспортнику Кыргызстана, - в бюджете Германии во время войны ни одной копейки не было. А сколько Гитлер автомобильных дорог построил! Всё потому, что была выстроена правильная логистика".



Неизвестно, прониклись ли призывом Б. Сулейманова в Министерстве транспорта и дорог КР и в самом ли деле там решили брать пример с Адольфа Гитлера... Но только оскандалившегося депутата подвело отсутствие не только политического чутья, но и элементарного знания истории. Ибо повторил он один из фашистских мифов, который давно развенчали сами немцы.



Ну, во-первых, знаменитые немецкие автобаны в Германии стали проектировать и строить ещё до прихода Гитлера к власти - они вовсе не были его изобретением. Во-вторых, основная часть этих самых автобанов была построена ещё до начала Второй мировой войны. При этом трудились дорожные рабочие в невыносимых условиях, а тех, кто пытался бастовать, незамедлительно отправляли в концлагерь. Ну а во время войны рабочих стали отправлять на фронт, а им на смену присылали совсем уж дармовую рабочую силу, которая, да, не требовала затрат из бюджета, - узников фашистских концлагерей.



Именно это депутат Бахадыр Сулейманов называет "правильной логистикой"?



Если так, то предлагаем депутату Б. Сулейманову одними дорогами не ограничиваться. И для воспитания других членов правительства Кыргызстана использовать другие примеры того, каким грамотным управленцем и финансистом был Адольф Гитлер.



Взять те же концентрационные лагеря. Разве под силу было ещё какому-нибудь управленцу, кроме Гитлера, создать такую грандиозную сеть концлагерей по всей Европе?! С 1939-го по 1945 год через них прошло около двух с половиной миллионов человек из всех оккупированных Германией стран. А ну-ка попробуйте организовать перевозку такой толпы! Какая талантливая логистика! А попробуйте-ка умертвить из этих двух с половиной миллионов 2 миллиона человек, что тоже Адольф Гитлер организовал. Это вам не барана зарезать, тут тоже управленческий талант нужен. Да так умертвить, чтобы ни один волос с мёртвого узника даром не пропал. В самом буквальном смысле. Волосы - на набивку подушек и перин, золотые зубы - в казну, даже человеческая кожа пригождалась - на изготовление абажуров. Ну а то, что оставалось после "утилизации" этих людей в печах крематория, шло, понятное дело, на удобрение полей.



Тоже "правильная логистика", если следовать за мыслью атамекеновца Сулейманова.



Ну а слабо, к примеру, увеличить число трудоспособных жителей своей страны сразу на 8 миллионов человек? Причём таких, какие будут довольствоваться одной похлёбкой и никакие права качать не будут. А вот Гитлеру и это удалось! Существенный вклад в промышленный потенциал Германии внесли жители оккупированных стран, насильно пригнанные в Германию. Они составили четверть занятого в промышленности Третьего Рейха контингента. А правительство Кыргызстана, понимаешь, и своих трудоспособных граждан удержать не может - разбегаются и разбегаются по другим странам…

Депутат Бахадыр Сулейманов.



"Грамотный управленец" Адольф Гитлер на строительстве автобанов (пропагандистское фото Третьего Рейха).



Но что мы всё про Гитлера да про Гитлера… Мировая история даёт нам и другие примеры "грамотных управленцев". Записывайте, Бахадыр Искакович!

Есть в Африке такое государство - Центральноафриканская Республика (одно время называлась она Центральноафриканской империей). С 1966-го по 1979 год правил этой страной Жан Бедель Бокасса, которому однажды надоело быть просто президентом, и он провозгласил себя императором Бокассой Первым. Он тоже был грамотным управленцем. Особенно преуспел в борьбе с воровством и коррупцией.



Одна из легенд гласит: гостил как-то у императора Бокассы президент из дружественной африканской республики Уганды Иде Амин. Когда на торжественном обеде в честь высокого гостя подали жаркое, тот спросил у его величества, как ему удалось покончить с коррупцией в своей стране. "Нет ничего проще, - ответил император. - Для начала, я добавил ко всем своим титулам титул Главного Взяточника. Населением это было воспринято с подлинным энтузиазмом. Ибо таким образом кардинально решалась главная проблема, актуальная во все времена: кому давать? Под моими окнами сразу начались стихийные митинги и демонстрации, которые я запретил разгонять. Но в пылу всенародного ликования меня забыли спросить, ЧЕМ я собираюсь брать?".



"И чем же?", - спросил почётный гость после некоторой паузы.



"Взятки я беру только взяткодателями, - чеканно ответил император. - Не далее, как сегодня утром меня посетил один из них, который, судя по всему, вам особенно понравился. Поэтому не стесняйтесь и положите себе ещё кусочек".

Император-людоед Бокасса - тоже "талантливый управленец".



Император Бокасса в самом деле увлекался каннибализмом. Человечинку называл "сахарной свининой". Сжирал в буквальном смысле своих любовниц, сжирал оппозиционеров. Но и приближёнными не брезговал. Одного из своих министров, уличённых в воровстве, император съел за обедом, нафаршировав его рисом. Но при всех этих безобразиях, утверждают историки, преступность в этой стране при Бокассе была на самом низком уровне.

А мы здесь, в Кыргызстане, голову ломаем - что с коррупцией делать… Мировую историю изучайте! Как это делает (хотя и не вполне удачно) депутат парламентский фракции "Ата Мекен" Бахадыр Сулейманов.



Олег ЖУК





