БОГАТЫЕ СЛУГИ БЕДНОГО НАРОДА

Подробности Политика Кыргызстана 21.12.2016 15:48 Просмотров: 190





где находятся?



В парламенте.





Наша недавняя публикация "Бизнес кыргызских чиновников и их родни" ("Д№…" от 7 декабря) вызвала, чего и следовало ожидать, большой читательский интерес. Рассказали мы, напомним, о том, каким бизнесом владеют 13 бывших премьер-министров Кыргызстана и их родственники. Эти списки компаний и фирм таили в себе порой прямо-таки сенсационные открытия. Выяснилось, например, что некоторые из экс-премьеров (как например, Кубанычбек Жумалиев, ныне депутат парламента от фракции "Бир Бол") являются настоящими олигархами!



Читатели попросили продолжить тему и рассказать о том, какими богатствами владеют действующие депутаты Жогорку Кенеша. Задача эта, прямо скажем, непростая. Ибо единственный доступный источник информации о финансовом состоянии парламентариев - декларации о доходах и имуществе их самих и их ближайших родственников. Которые депутаты, подчёркиваем, заполняли сами. В какой степени они были искренними - вопрос.



Начнём с самой крупной и самой влиятельной фракции кыргызского парламента.





ФРАКЦИЯ СДПК



Судя по декларациям о доходах и имуществе за 2015 год, которые Государственная кадровая служба КР обнародовала этим летом, одним из самых богатых депутатов во фракции партии власти является Абтандил Кулбараков. Его годовой доход составил более 16 миллионов 261 тысячи сомов.



Кулбараков владеет девятью земельными участками общей площадью почти 30 гектаров, четырьмя жилыми домами, двумя квартирами, пятью нежилыми помещениями (в том числе гостиницей и офисом), двумя кошарами и неким незавершённым строительством площадью 2 тысячи квадратных метров.



У одного из его близких родственников из недвижимости - 5 земельных участков, 3 квартиры, детский сад и ещё некое учреждение (по правилам декларирования имущества госслужащих обнародованию не подлежат степень родства их близких родственников, а также адреса, по которым располагается их имущество).



Из движимого имущества у Кулбаракова есть три грузовика и "Лексус-570" 2013 года выпуска. А у его близкого родственника - погрузчик, экскаватор и "Лексус-450" 2014 года выпуска.

Абтандил Кулбараков: самый богатый депутат СДПК (если верить декларациям).



Вся биография Абтандила Кулбаракова в годы независимости Кыргызстана связана с бишкекским пивным заводом "Арпа". В 1989 году он там начинал трудиться рабочим 3-го разряда. Затем стал инженером, агентом по снабжению и, наконец, в 2009 году вошёл в руководящий состав компании - стал коммерческим директором ОАО "Арпа". С этого поста осенью прошлого года Кулбараков и избрался в парламент от СДПК.



На одном лишь только пиве "Арпа" заработал своё состояние А. Кулбараков или на чём-то ещё - об этом история, то бишь, декларация умалчивает. К слову говоря, в ОАО "Арпа", согласно данным Минюста КР, всего 289 акционеров. Есть ли среди них сам А. Кулбараков - неизвестно.



Впрочем, есть у Кулбаракова во фракции СДПК серьёзный "конкурент" - депутат Марат Аманкулов. Если его годовой доход меньше кулбараковского примерно в 30 раз (в 2015 году, согласно декларации, он составил чуть более 563 тысяч сомов), то в плане обладания недвижимостью М. Аманкулов, пожалуй, обошёл бывшего коммерческого директора пивзавода "Арпа". Так, Маратом Аманкуловым задекларировано 14 домов общей площадью - не падайте - 30 тысяч 481 квадратный метр. Ещё двумя домами - общей площадью 3 тысячи 543 квадратных метра - владеет его близкий родственник.



Является Марат Аманкулов и рекордсменом фракции по количеству автомашин, находящихся в его собственности. Вместе со своим вышеупомянутым родственником М. Аманкулов владеет восемью автомобилями - в том числе двумя "Мерседесами-500", "Гелендвагеном" и "Лендкрузером-200".

Марат Аманкулов: рекордсмен

по недвижимости и автомашинам.



Что любопытно, в официальной биографии Марата Аманкулова на сайте ЖК нет чётких данных о том, каким бизнесом (позволяющим обзавестись таким количеством недвижимого и движимого имущества) он владеет. Сказано лишь, что "трудовую деятельность он начал в 1990 году в сфере лёгкой промышленности, ориентированной на экспорт". И что международным благотворительным фондом им. Ататюрка ему было присвоено звание "Лучший предприниматель и меценат XXI века". Нет в декларации М. Аманкулова и данных о том, что какой-либо бизнес он передал в доверительное управление (что положено делать депутату парламента).



Зато, начиная с 2008 года, Марат Аманкулов дважды избирался в депутаты Бишкекского горкенеша. И дважды становился председателем БГК. А в перерыве - с ноября 2011 года по ноябрь 2012-го - возглавлял Фонд по управлению госимуществом КР.



Самых же богатых родственников во фракции СДПК, если верить декларациям, имеет бывший крупный энергочиновник - Осмонбек Артыкбаев, дважды возглавлявший Министерство энергетики КР. Сам он "упакован", судя по декларации, так себе - за год заработал всего лишь 308 тысяч сомов, владеет некими двумя ОФ - общественными фондами, переданными в доверительное управление. Зато доход его близкого родственника за год составил 18 миллионов 696 тысяч сомов. И родственник этот имеет три земельных участка общей площадью 12 тысяч 600 квадратных метров, некий комплекс на одном из земельных участков площадью 647 кв. метров, 5 нежилых помещений общей площадью 3 тысячи 378 кв. метров, квартиру площадью 160 квадратов, а также уставной капитал в четырёх ОсОО и автомобиль "Лексус GX 460" 2011 года выпуска.

Осмонбек Артыкбаев: имеет самых богатых родственников.



Повезло с родственниками и депутату Искендеру Матраимову. Сам он за 2015 год заработал чуть более 367 тысяч сомов. Зато некий его близкий родственник за год пополнил семейный бюджет на 4 миллиона 144 тысячи сомов. Этот же родственник владеет торговым центром площадью 500 квадратных метров и домом площадью 400 квадратов. У самого же депутата Матраимова, судя по декларации, своего имущества вообще нет.

Что, впрочем, логично - всю свою жизнь Матраимов работал на госслужбе: с 1991 по 2003 год - в системе Госкомимущества, затем в Госкомиссии по антимонопольной политике и в Госкадровой службе (всё это - в южном регионе Кыргызстана). А любому примерному чиновнику, как известно, положено быть "бедным". Другое дело - их жёны…

Искендер Матраимов: бывшему чиновнику тоже с родственниками повезло.



Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов лидером по богатству, что любопытно, не является ни по одной из позиций.



Его доход, согласно декларации, в 2015 году составил чуть более 1 миллиона сомов. В этом плане он не входит даже в первую десятку самых богатых депутатов. Ису Омуркулова опередили: всё тот же А. Кулбараков, а также Азамат Арапбаев, депутат Жогорку Кенеша уже третьего созыва подряд - 4 млн 552 тыс. сомов; Тилектеш Исаев, бывший гендиректор ОсОО "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" - 4 млн 175 тыс. сомов; Сайдолимжон Жураев, бывший председатель правления АООТ "Кызыл-Кийский машиностроительный завод" - 2 млн 831 тыс. сомов; Улан Примов, бывший председатель Ошского городского кенеша - 3 млн 518 тыс. сомов; Асылбек Жээнбеков, бывший спикер парламента - 2 млн 158 тыс. сомов; Эльвира Сурабалдиева, бывший гендиректор авторынка "Кудайберген" - 1 миллион 648 тысяч сомов; Торобай Зулпукаров, заместитель лидера фракции СДПК - 1 млн 488 тыс. сомов; Искендер Кадыркулов, бывший гендиректор ОАО "Северэлектро" - чуть более 1 млн сомов - и ещё трое депутатов.

К слову говоря, у И. Кадыркулова (в течение трёх лет возглавлявшего самую крупную энергораспределительную компанию Кыргызстана - "Северэлектро") никакого имущества, судя по декларации, нет. Как и у его близких родственников. Есть, правда, некий бизнес - в декларации указано, что он передал в доверительное управление 51 процент акций в каком-то ЗАО, а также коммерческую структуру с загадочной аббревиатурой ПСХК.



Что касается количества недвижимости, то здесь Иса Омуркулов - да, один из лидеров. Он является крупным землевладельцем - ему принадлежат девять земельных наделов общей площадью более 24 гектаров. Кроме того, ещё одним земельным наделом владеет его близкий родственник (жена?), плюс к этому - небольшой квартирой, двумя домами общей площадью 300 квадратных метров и некой нежилой площадью в 100 квадратов.



Тем не менее по количеству земли, находящейся в его владении, Иса Омуркулов является всего лишь вторым после рядового члена фракции СДПК Абтандила Кулбаракова. А своего личного жилья у И. Омуркулова, согласно декларации, попросту нет.



Что касается количества автомобилей, то здесь Иса Омуркулов вообще плетётся в хвосте у своей фракции. Если верить декларации, у него нет ни одной автомашины. В отличие от "близкого родственника", у которого имеется легковой автомобиль и грузовик.



Судя, опять же, по декларации, ни у Исы Омуркулова, ни у его "близкого родственника" нет никакого бизнеса. Между тем три года назад вокруг тогдашнего мэра Бишкека И. Омуркулова и его супруги разразился весьма пикантный скандал. Всплыли копии документов из государства Белиз (да-да, того самого!), свидетельствующие о том, что супруга бишкекского градоначальника Толкун Курманова владеет 25 процентами акций белизской оффшорной компании "Enif Ltd", которая в свою очередь владеет торговым центром "Бишкек парк". Сам Иса Омуркулов эту информацию категорически опроверг, заявив, что к "Бишкек парку" ни он, ни его супруга не имеют никакого отношения; что всё имущество его семьи задекларировано, а из бизнеса у него имеется лишь ферма, где он, Омуркулов, разводит лошадей, а у его супруги - лишь бутик (в другом его комментарии фигурировали два бутика)… Словом, доказать факт подлинности тех белизских документов никому тогда не удалось.



Итак, если верить декларациям, то главный социал-демократ сегодня является отнюдь не главным богачом партии. Если же верить всевозможным официальным рейтингам, то Иса Омуркулов - один из самых состоятельных людей не то что партии, но и всей страны. Так, в 2013 году в списке 100 самых богатых людей Кыргызстана он занимал 14-ю строку, и его состояние оценивалось в 200-300 миллионов долларов.



Такое вот противоречие…

Иса Омуркулов: фирм нет, жилья нет, машины - и той нет...

Согласно декларации. Как же он живёт, бедный?!





ФРАКЦИЯ "КЫРГЫЗСТАН"



Рекордсменом по доходам в этой молодой, существующей лишь второй год парламентской фракции до недавнего времени была Чолпон Султанбекова - вдова депутата Баямана Эркинбаева (застреленного в сентябре 2005 года возле подъезда своего дома в Бишкеке). В 2015 году, согласно декларации, она заработала 5 миллионов 670 тысяч сомов и потратила 3 миллиона 600 сомов (графа "Расходы" тоже с некоторых пор появилась в декларациях госслужащих, но большинство депутатов её почему-то не заполняют - словно денег они не тратят, а питаются, что называется, "святым духом").



Ч. Султанбекова занимала лидирующие позиции и по количеству имущества, находящегося в собственности депутатов. В её декларации упоминались два дома, две квартиры, а также дачный дом и три объекта, обозначенные загадочным термином "другое жилое помещение" - общей площадью 1 тысяча 612 квадратных метров. Также указывалось, что три "нежилых помещения" (гостиницы?) переданы в доверительное управление.

Чолпон Султанбекова:

из депутатов ушла в вице-премьеры.



Но в ноябре этого года Чолпон Султанбекову взяли в новое правительство и дали высокий пост вице-премьер-министра, курирующего социальный блок. После чего место самого "денежного" депутата фракции занял Канатбек Исаев. Самый, заметим, интересный член фракции.



Его годовой доход составил 5 миллионов 311 тысяч сомов. Из них Канатбек Исаев, согласно декларации, потратил 3 миллиона сомов (на что именно - этого Государственная кадровая служба не публикует).



Из недвижимого имущества у К. Исаева есть дом площадью 250 квадратных метров и земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара. Из движимого - три автомобиля, "Хонда" и две "Тойоты" (точные марки, год выпуска и цена не указаны).



Некий "близкий родственник" депутата К. Исаева за год заработал (заработала?) в 12 раз меньше - почти 428 тысяч сомов. Потратив при этом раза в 3 больше - 1 миллион 500 тысяч сомов. У этого родственника (родственницы?) есть две кошары - огромные, каждая площадью 1000 квадратных метров, а также земельный участок площадью 800 квадратных метров и дом - тоже очень большой, в 500 квадратов. И ещё автомашина "Лексус".

Канатбек Исаев: чуть было не стал спикером.



Никаких компаний и фирм ни у Канатбека Исаева, ни у его близкого родственника, согласно декларации, не имеется. Вся биография депутата К. Исаева - биография чиновника. Трудовую деятельность он начинал в фискальных органах. Затем возглавлял крестьянское хозяйство, работал в Минфине, потом в Чуйском управлении газового хозяйства. В 2008-2010 годах поработал мэром города Токмак. Затем был избран в Жогорку Кенеш по списку партии "Республика" и даже возглавил фракцию "республиканцев" в парламенте.



В архивах нашей газеты можно отыскать публикацию об итогах декларационной кампании депутатов Жогорку Кенеша пятого созыва за первый полноценный год их работы. Сравнить сведения ТОЙ и ЭТОЙ деклараций -весьма любопытно.



Как писала пресса, лишившись после апрельской революции должности мэра Токмака (временное правительство записало его в "бакиевские кадры") и примкнув к новой партии "Республика", К. Исаев выглядел самым скромным из партийных лидеров. Ночевать уезжал в Токмак - в Бишкеке своего жилья у него якобы не было.



В 2012 году, заполняя декларацию уже в качестве лидера парламентской фракции "Республика", Канатбек Исаев указал, что заработал в 2011 году без малого 600 тысяч сомов. Он задекларировал две автомашины стоимостью по 250 тысяч сомов каждая, приобретённые в 2008 году. У родственников К. Исаева тогда была кошара стоимостью 5,5 млн сомов и земельный участок стоимостью 3 млн сомов.



А вот в 2015 году доход К. Исаева вырос почти в 9 раз! За пять лет движимое имущество К. Исаева, согласно декларации, увеличилось на один автомобиль (это по количеству - судить о качестве его нынешнего автопарка по декларации невозможно), он также обзавёлся особняком и крупным земельным участком. Имущество "близкого родственника" депутата за это же время приросло одной кошарой, большим домом и автомашиной.



За эти пять лет биография Канатбека Исаева пополнилась ещё одной вехой, ещё одной чиновничьей должностью - в 2013-2015 годах он поработал губернатором Чуйской области - самой богатой области Кыргызстана. И осенью 2015-го вернулся в парламент уже в составе новоиспечённой политической партии "Кыргызстан" - и возглавил фракцию этой партии в Жогорку Кенеше шестого созыва.



К. Исаев рвался ещё выше. Он, напомним, вложил весьма существенную лепту в изгнание в отставку правительства Темира Сариева (кстати, на минувших выборах в Бишкекский городской кенеш партия "Кыргызстан" с гордостью преподносила тот весенний политический скандал как свою собственную заслугу в борьбе с коррупцией). Затем - после того, как освободившееся премьерское кресло занял Сооронбай Жээнбеков, а его родной брат Асылбек Жээнбеков из этических соображений ушёл с поста спикера ЖК - Канат Исаев пытался прорваться в спикеры. Но на выборах главы парламента чуть-чуть не добрал голосов.



А недавно К. Исаеву пришлось покинуть и пост лидера фракции "Кыргызстан". Свой уход с этого поста он объяснил исключительно политическими мотивами - своим несогласием с конституционной реформой. По любопытному совпадению, почти одновременно с этим Генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела, одним из фигурантов которого является Канатбек Исаев.



В этом уголовном деле, возбуждённом по статье УК "Коррупция", речь идёт о злоупотреблениях чиновников города Токмака в период, когда там работал мэром К. Исаев. В частности - о приватизации и продаже старейшей городской библиотеки, находившейся в списке памятников культуры. В феврале 2015 года дело было прекращено. А возобновлено, насколько известно, в связи с недавним арестом прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова. Выяснилось, что при этом прокуроре из материалов "токмакского" уголовного дела пропало целых четыре тома. В какой степени к этой пропаже мог иметь отношение депутат К. Исаев, пока не сообщается.



Впрочем, мы немного отвлеклись. В 2013 году в списке 100 самых богатых людей Кыргызстана Канат Исаев (тогда - депутат парламента) занимал 54-е место, его состояние оценивалось в 50-55 миллионов долларов. Неофициальные рейтинги, время от времени публикуемые различными изданиями, как всегда, расходятся с цифрами официальными - фигурирующими в декларациях о доходах и имуществе. Но даже согласно этим цифрам, Канат Исаев - ныне рядовой депутат фракции "Кыргызстан" - в плане богатства лидирует почти по всем позициям - по доходам, по количеству земельных участков и автомобилей в собственности.



А вот по количеству домов и квартир, находящихся в собственности самих депутатов и их родственников, К. Исаев немного уступил другим коллегам.



Например, депутату Салайдину Айдарову. У того - при годовом доходе всего лишь в 224 тысячи сомов - имеется некое нежилое помещение площадью 166 квадратных метров, дом площадью 179 квадратов, квартира на 70 кв. метров и ещё один недостроенный дом площадью 410 квадратов. У близкого родственника С. Айдарова тоже есть дом площадью 329 кв. метров, квартира на 211 квадратов, 122-метровое нежилое помещение и земельный участок площадью 800 квадратных метров.

Салайдин Айдаров: бывший таможенник - среди лидеров фракции "Кыргызстан" по количеству недвижимости, находящихся в собственности депутатов.



До того, как стать депутатом, Салайдин Айдаров 10 лет работал на разных должностях в Государственной таможенной службе КР, затем год - первым заместителем председателя Государственной службы финансовой разведки. Из последней ушёл в 2010 году, чем занимался ещё 5 лет - неизвестно. Упоминаний о каком-либо бизнесе в его декларации не содержится.



Самых же состоятельных родственников во фракции (если не считать, конечно, вышеупомянутого Каната Исаева) имеет депутат Нурбек Алимбеков, недавно избранный одним из двух вице-спикеров ЖК. Сам он, согласно декларации, в прошлом году заработал почти 721 тысячу сомов. Из имущества у него - лишь земельный участок площадью почти 104 квадратных метра. И всё.



Зато у близкого родственника Н. Алимбекова, заработавшего (заработавшей?) в 2015 году 489 тысяч сомов, в собственности имеется особняк площадью 675 квадратных метров и автомобили "Лексус-570" 2009 года выпуска, "Тойота Камри" 2006 г. и "Лексус RX 350" 2013 года выпуска.

Нурбек Алимбеков: всё имущество - у близкого родственника.



В 2003-2010 годах Нурбек Алимбеков занимался бизнесом - возглавлял поочерёдно ЧП "Алимбеков" и ОсОО "Папан Курулуш". В промежутке - немного поработал ведущим специалистом в Министерстве финансов. В 2010 году пошёл в политику - был избран депутатом парламента от партии "Республика" (весь костяк партии "Кыргызстан" состоит из бывших "республиканцев-перебежчиков"). В ту пору он тоже "засветился" в списке 100 самых богатых людей Кыргызстана. В нём депутат Н. Алимбеков фигурировал на 43-м месте, его состояние оценивалось в 70-80 миллионов долларов.



Какая, опять же, разница с официальными цифрами!



Чуть ли не самым бедным во фракции "Кыргызстан" выглядит новый лидер фракции Алмазбек Баатырбеков. Заработал, правда, в 2015 году он прилично - 1 миллион 394 тысячи сомов. Но, согласно декларации, из имущества у него - только лишь земельный участок в 0,10 гектара (10 соток). А у "близкого родственника" - квартира в 45,7 квадрата да автомобиль "Тойота". И всё. Невольно проникаешься сочувствием.



И это притом, что в прошлом А. Баатырбеков работал налоговиком, а до того, как в первый раз попасть в парламент в 2010 году по списку (ну, разумеется!) партии "Республика", занимал должность директора Государственной инспекции по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции при Министерстве экономического регулирования КР. То есть должности занимал весьма хлебные.



Артур ИСАЕВ

Продолжение следует.