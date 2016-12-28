ПОБОЛЬШЕ НАГАДИТЬ НА ПРОЩАНИЕ…

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подписаны двухсторонние документы

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состоялись переговоры Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом Ирана Хасаном Роухани в расширенном составе

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А.Атамбаев президенту Ирана:

"Я рад возможности обсудить с вами двухсторонние вопросы".

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Политика Кыргызстана
28.12.2016 13:17
Опубликовано 28.12.2016 13:17
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     Именно это желание угадывается за последними действиями уходящего президента США Барака Обамы.
 


Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.


Принятием этого закона Конгресс США придал глобальный статус так называемому "закону Магнитского", принятому четыре года назад - в декабре 2012 года. Тот закон предусматривал применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения правительства США, в нарушении прав человека на родине. Теперь санкции могут распространяться и на другие страны мира.


Закон призван наделить президента США полномочиями, позволяющими включать в "чёрные списки" граждан из других стран. Лица, попавшие под действие этих ограничений, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках (при наличии таковых) замораживаются.


То есть президент США может при желании наложить санкции на любого гражданина любой страны, который окажется чем-то неугодным Америке. Ибо такие понятия, как "коррупция" и "права человека", трактуются американскими властями весьма произвольно.


Что примечательно, полномочия Барака Обамы истекают совсем скоро - 20 января 2017 года. В это день в вашингтонский Белый дом должен вселиться Дональд Трамп. И за многими последними действиями уходящего Б. Обамы угадывается желание подгадить своему преемнику. А заодно и всему миру…
До этого, в начале декабря, Барак Обама снял ограничения на поставки оружия, боеприпасов и военной техники "союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии".


Под эту категорию подпадает и так называемая "сирийская оппозиция", то есть боевики.


Прежде американская пресса утверждала, что администрация Обамы скептически относилась к предложению ЦРУ увеличить поставки оружия сирийским боевикам, с помощью которого они смогли бы противостоять ударам российской авиации и артиллерии. И вот Обама решился… Это означает, что война в Сирии не должна закончиться и в следующем году. (Второй Афганистан?)


Подписав недавно закон о военных расходах США на 2017 год, Обама утвердил и увеличение финансирования обороны Украины. В следующем году Соединённые Штаты выделят Украине на оборонные расходы 350 миллионов долларов, тогда как в 2016 году эта сумма составляла $300 млн. А это означает, что в следующем году не должна закончиться и война в Донбассе.


Такой вот "голубь мира" Барак Обама, получивший Нобелевскую премию мира. За что?! За то, наверное, что развязал кровавые войны в Ираке, Ливии, Сирии… И ведь всё сходит с рук!


Впрочем, избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации намерен отменить до 70 процентов указов, подписанных Бараком Обамой. Об этом заявил в телеэфире экс-спикер палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. По его словам, "президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться…"


Соб. инф.

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