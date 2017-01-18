Подробности Политика Кыргызстана 18.01.2017 15:31 Просмотров: 52



Кому на предстоящих президентских выборах светит удача, а кому лучше своих коней попридержать?

Кому из властьимущих придётся в этом году отвечать за былые ошибки и соблазны?

Какие опасности грозят Кыргызстану и откуда они исходят?

Это и многое другое вы сегодня узнаете из очередного астрологического прогноза, какие по давно сложившейся традиции в начале каждого года наша газета готовит для своих читателей. Особенно для тех, кто умеет извлекать пользу из любой информации, руководствуясь принципом "кто предупреждён - тот вооружён".

Как и прежде, на вопросы редакции отвечает известный бишкекский астролог Нина Ивановна КРИНИЦКАЯ.





ОСТРОВОК СПОКОЙСТВИЯ В БУРНОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ



- Многие вздохнули с облегчением, когда ушёл 2016 год. Очередной високосный год, от которых всегда ждут каких-то гадостей. Не стал исключением и год минувший - столько трагедий, столько потерь…



- На самом деле високосность года - фактор не такой уж влиятельный. Это, скорее, фактор психологический - люди сами приписывают високосным годам какие-то страшные свойства. С точки зрения астрологии влияние на отдельных людей и целые народы оказывает не чётность или нечётность цифр, а звёздная энергетика. Уже несколько лет она - стрессовая, она будоражит людей, долбит, переворачивает. В очередной раз хочу напомнить: в нынешнем десятилетии - с 2010-го по 2020 год - сложилась такая вот стрессовая звёздная конфигурация. И пока она не иссякнет, мы так и будем переживать все эти драматические события, включая войны.



- Будет ли в 2017 году полегче?



- В этом году самым востребованным станет УМЕНИЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Повезёт тем, кто умеет слышать других, находить компромиссы. Это умение принесёт больше успеха, чем открытая конфронтация.



Первая половина 2017 года особенно благоприятна для перемен, которые выводят из застоя, позволяют решить застарелые проблемы. Всё, что не решится миром в этот период, к концу 2017 года придётся решать более жёстко. Поэтому все проблемы нужно постараться решить в тёплое время года.

2017-й может стать годом проведения каких-то судьбоносных международных конференций - типа Ялтинской конференции 1945 года. На повестке дня будут стоять разгребание всевозможных завалов, выход на новые правила игры в политической и экономической сферах. Всё это будет характерно для 2017 года - особенно, повторю, до холодов, примерно до октября включительно. Потом уже будут действовать другие правила - более жёсткие.



Можно сказать, что 2017 год - этакий небольшой островок спокойствия в нынешнем бурном десятилетии. Будет чуть-чуть спокойнее, чем в 2016-м, 2015-м, 2014-м годах. Потому, что больше будет работать разум, чем кулаки. Ну а в 2019-2020 годах нас ждёт новая стрессовая волна. Но это уже - тема отдельная.



- Всё это касается только политики?



- На бытовом уровне, в личной жизни - то же самое! Что с вашими соседями, что с членами семьи будет необходимость - и будет возможность - договариваться и находить общий язык. Сейчас, в первой половине 2017 года, идёт активизация знака Весов. Этот знак способствует урегулированию проблем что в домашних делах, что в стране (нация - это ведь тоже большая семья), что на международном уровне - со странами-соседями.



- Как повлияет этот год на здоровье людей?



- Начиная со второй половины 2017 года могут возникнуть какие-то осложнения со здоровьем, стрессы, - если с этими проблемами мы не разберёмся сейчас. Нужно воспользоваться благоприятным периодом, который нам даёт первая половина года.



Если говорить конкретно о знаках, то в самом благоприятном положении сейчас находятся так называемые "воздушные" знаки - Весы, Водолей, Близнецы. Неплохая ситуация у Стрельцов и у Львов. В первой половине года нужно быть осторожнее Скорпионам, Рыбам, Тельцам. Им не стоит встревать в конфликты, им следует аккуратнее обращаться с финансами (можно влезть в долги), им необходимо относиться внимательнее к своему здоровью - особенно Тельцам и особенно в первой половине года. У остальных знаков ситуация нейтральная.



Один из самых сложных периодов 2017 года - это вторая половина февраля и первая половина марта. Вот здесь возможны конфликты и разборки - и в личной жизни, и в межгосударственных делах. Какая-то беспощадность наблюдается, нежелание войти в положение другого человека. В международных отношениях ни от кого поблажек ждать не стоит, если ты сам не пойдёшь на какие-то уступки. Сложноватая в этом плане и середина года - особенно июль. Неспокойными будут октябрь-ноябрь. Неспокойными, но не драматичными - несмотря на то, что будут сталкиваться разные мнения и интересы, найти общий язык будет можно.



АТАМБАЕВ МОГ БЫ ПОЙТИ НА ВТОРОЙ СРОК

- Ну а теперь давайте посмотрим, что звёзды сулят конкретно Кыргызстану…



- Каких-то особенно драматичных ситуаций в гороскопе нашей страны, к счастью, не вижу. Нам могут помешать двойственные ситуации: хотим одного - выходит другое; надеемся проскочить на авось - не получается; думаем, что какой-то махинации никто не заметит - а всё потом выйдет на свет божий. Нужно просто в делах вести себя честно, тогда всё будет нормально.



Экономическая ситуация, по всей видимости, в целом останется такой же, как сейчас - какого-то большого рывка в этом плане в гороскопе Кыргызстана на этот год не видно. Отката назад, впрочем, тоже. Это же касается и вопросов безопасности - как внутренней, так и внешней. Вот в следующем 2018 году в этом плане возможны какие-то важные изменения - как в одну, так и в другую сторону. Но это будет зависеть от того, как мы проживём 2017 год. Ну а пока тихим шагом мы идём вперёд.



- Самое важное событие 2017 года в Кыргызстане - это президентские выборы. Точная их дата пока не определена, но президент Атамбаев уже предложил провести их в октябре. Если отталкиваться от этого периода, то какими будут эти выборы? Что они принесут Кыргызстану?



- Поздняя осень, как мы уже говорили, период сложноватый. Наиболее сложные дни в октябре - первая половина месяца. В ноябре наоборот - сложнее будет вторая половина. В эти дни проводить выборы нежелательно. Соответственно, во второй половине октября и в первой половине ноября выборы пройдут гораздо спокойнее. Хотя, повторюсь, слишком уж драматичных ситуаций в гороскопе и в этот период не видно. Выборы, полагаю, пройдут в рамках приличий.



- В астрологии, как известно, будущее государства очень тесно привязано к будущему его лидера - главы государства. Каким будет 2017 год для Алмазбека Атамбаева?



- Постоянно повторяю: в моих прогнозах нет никаких симпатий и антипатий, говорю лишь то, что вижу в гороскопе. Кому-то Атамбаев нравится, кому-то не нравится, но потенциал у этого человека - огромный! Если бы он пошёл на второй президентский срок, то он бы эти выборы выиграл. Мало того - второй срок у него был бы более успешным, чем первый. Но Атамбаев решил так, как он решил, ничего не поделаешь…



В любом случае Алмазбек Атамбаев будет востребован. Потому, что - помимо желания самого Атамбаева - хорошая карьерная перспектива в его гороскопе сохраняется. Хотя он и говорит, что хочет отоспаться, но отоспится он после ухода с президентского поста, может быть, с недельку-другую. Потом - снова за работу. За какую? Не знаю. Но его нынешняя удачливость распространяется на любое дело, которое он возглавит.

Алмазбек Атамбаев со сцены не сойдёт - хочет он того или не хочет.

Звёзды не отпускают…



В то же время, как мы с вами уже отмечали, в гороскопе Атамбаева просматривается аспект двойственности. Иногда это ему мешает в жизни и работе. Но не исключаю и такого варианта: сегодня этот человек говорит одно, а завтра всё переиграет. Так что, возможно, в течение года Алмазбек Шаршенович может ещё и передумать и всё-таки пойти на выборы. В его гороскопе есть и такой показатель - многие факторы в его жизни и карьере связаны с обстоятельствами. То есть ему приходится действовать по обстоятельствам даже вопреки своему желанию.



- Теперь давайте попробуем оценить шансы возможных претендентов на президентский пост. Все они пока кокетничают, на публику заявляют, что ещё не решили, будут ли баллотироваться в президенты… Но примерный список будущих кандидатов уже составить можно.



- Из списка политиков, который вы мне предоставили, я, составив их гороскопы, отдельно отложила вот этих троих. Их шансы очень хорошие и примерно одинаковые.



Омурбек Бабанов. Ему сопутствует успех, у него есть шанс выйти в лидеры. Но есть и одно очень слабое место. Этот человек излишне прагматичен, излишне расчётлив. И это качество постоянно создаёт Бабанову проблемы. Побольше бы душевности, побольше чувствительности к людям, к публике. Если Омурбек Бабанов пойдёт на поводу этой своей прагматичности, то политически он может проиграть. Да, молодой, да, умный, да, активный, но этот вот нехороший показатель - его ахиллесова пята. Если даже Бабанов взойдёт на "трон", то эта его слабость никуда не денется. И может навредить его президентской карьере.



В гороскопе Омурбека Бабанова на 2017 год присутствует и кармический показатель. Что это означает? Ошибки, которые человек допускает, неизбежно возвращаются бумерангом, и ему приходится за них отвечать. Особенно когда в гороскопе идут кармические показатели. Это судьба, а от судьбы не убежишь. Сможет ли Бабанов устоять перед некими соблазнами, которые вернутся к нему бумерангом, - вот в чём вопрос.



Темир Сариев. Везучий, умный, активный. Гороскоп хороший - присутствуют положительные аспекты, говорящие о карьере, о достижениях. Этот человек будет востребован ещё долгие годы. И нынешний год для него очень благоприятен.



Негатив, который тоже присутствует в гороскопе Сариева, можно обозначить известной пословицей: "Язык мой - враг мой". Ему сильно может навредить какая-то неосторожность - в поведении, в разговорах, в выступлениях. Больше дипломатичности - и будет всё нормально.



Бакыт Торобаев. Этого политика, как и многие, наверное, я почему-то до сих пор совершенно не знаю. Но какой у него великолепный гороскоп! У этого человека есть лидерские амбиции, он очень активен и настойчив. Хорошая черта - умеет находить общий язык с людьми. В гороскопе присутствуют какие-то тайны, секреты - он вхож в какую-то закулисную сферу. Присутствуют также показатели, свойственные большим руководителям, которые управляют большой аудиторией - в том числе страной. Везучесть в 2017 году у него - просто феноменальная. Почти ни у кого из местных политиков таких хороших показателей, честно говоря, не вижу.



Негатив - отсутствие красноречия. Торобаев - человек умный, начитанный, но в гороскопе не видно, что его речь льётся как ручеёк, обволакивая всех и каждого. У него не получается донести свою мысль до аудитории. Но это не самый страшный минус. Если всё же прорвётся в президентское кресло - имиджмейкеры помогут.



Торобаеву нужно согласовывать своё поведение с теми возможностями, которые дают ему сейчас звёзды. Выходить из тени на публику, показывать себя, рекламировать себя.



Вот этих трёх политиков, судя по их гороскопам, можно пока считать наиболее реальными кандидатами на президентский пост.

Омурбек Бабанов, Темир Сариев, Бакыт Торобаев - пока наиболее реальные претенденты на президентский пост.

Но у каждого - своя ахиллесова пята.



- А что вы можете сказать про другую троицу - Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров? Они объединились и недавно, по сути, первыми объявили о своём намерении участвовать в президентских выборах. Правда, пока не решили, кого именно будут выдвигать кандидатом в президенты.



- У всех троих - сложные, противоречивые гороскопы. У Ахматбека Келдибекова - сплошное невезение. Не советовала бы ему идти на выборы - ничего не получится. Что касается Камчыбека Ташиева, то звёзды ему в целом благоприятствуют. И есть шанс добиться успеха - если не в борьбе за президентский пост, то хотя бы на уровнях пониже (при условии, что он извлёк урок из своих прежних ошибок). Что же касается Адахана Мадумарова, то ему, проще говоря, нужно знать своё место. Если он будет ставить перед собой цели поскромнее, всё будет нормально. Но чем выше он будет замахиваться, тем ниже показатель неудачливости в его гороскопе будет его опускать. Мадумарову требуется большая осторожность. Либо в 2019-м, либо в 2020 году на него нахлынут такие большие проблемы… Ему бы с ними разбираться - где уж за целую страну отвечать!



- Ещё одна персона - Азамат Арапбаев, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Официально - самый богатый депутат парламента. По данным наших источников, он тоже намерен участвовать в президентских выборах. Что говорит о шансах Арапбаева его гороскоп?



- Неплохой в целом гороскоп. Арапбаев - человек удачливый. Богатым он будет всю жизнь - банкротство ему явно не грозит. Но попытавшись стать президентом, Арапбаев потеряет больше, чем найдёт. И деньги потеряет, и даже своей репутации может урон нанести. Есть такая поговорка: "От добра добра не ищут". Как бизнесмен Арапбаев - очень успешен. Посоветовала бы ему этим довольствоваться и чуть-чуть умерить свои политические амбиции.



- По нашим данным, собирается попытать счастья в борьбе за президентский пост и Албек Ибраимов - нынешний мэр Бишкека. Каковы его шансы?



- Его гороскоп, в общем, неплохой. Много показателей, говорящих об удаче. Ибраимов себя ещё покажет, но… В его гороскопе присутствует и тяжёлый кармический показатель. Это - та ахиллесова пята, то родимое пятно, о котором нужно всегда помнить. Деятельность этого человека на среднем уровне будет успешной. Но чем выше он захочет забраться, тем жёстче будет сопротивление судьбы. Если Ибраимов даже достигнет очень высокой ступеньки, то удержаться на ней ему будет очень трудно.



Очень важный момент: если в гороскопе человека есть такие сложные показатели, то они распространяются не только на него самого, его семью и ближний круг, но и на большую аудиторию, которой он руководит. Если этот человек - президент страны, то проблемы получит и вся страна. Судя по гороскопу, у Ибраимова - хорошая интуиция. Вот пусть он эту интуицию подключает и решает, чем ему лучше заниматься.



ОТ ТЕКЕБАЕВА ФОРТУНА ОТВЕРНУЛАСЬ



- А вот постоянный персонаж наших с вами политических астропрогнозов - Омурбек Текебаев. Сегодня он интересен не только тем, что, насколько известно, тоже собирается участвовать в президентской гонке. Но и тем, что вступил в открытую схватку с Алмазбеком Атамбаевым - на март этого года готовит процедуру импичмента президента. Что же из всего этого получится?



- Ничего не получится. Если помните, прежде я каждый год говорила: в гороскопе у Текебаева - везение и везение. Но потом оно прекратилось - Фортуна не может улыбаться бесконечно. Вот и ближайшие пара лет для Текебаева - абсолютно никакие. Они не будут результативными в больших проектах, в больших амбициях - и в больших скандалах.



Всё, чего сможет добиться Текебаев, так это испортить свою же репутацию. И совсем некстати испортить - ведь через пару лет у него снова начнётся небольшой период успеха. Поэтому посоветовала бы Текебаеву попридержать своих коней. Каких-то потрясений в гороскопе Кыргызстана, как уже говорилось, не наблюдается (то есть из таких затей, как смещение президента, ничего не получится). В гороскопе у Атамбаева - удача. Чего нельзя сказать о гороскопе Текебаева...



- Вспомнилось, что вы советовали Текебаеву в астропрогнозе на 2016 год: "В огонь лучше не соваться - обжечься можно"… Скажите, а тюрьма Текебаеву, случайно, не грозит? Над ним самим ведь тучи нависли - в связи с известным скандалом, прозванным "Белизгейтом".



- Таких экстремальных ситуаций, как тюрьма, я в гороскопе Текебаева не вижу. Но и большие политические амбиции - вроде участия в президентских выборах - успеха не принесут. У него ведь тоже - вот она, видите? - есть ахиллесова пята в судьбе и карьере - кармический показатель. До поры, до времени этот показатель молчит, а в какие-то периоды оживает - и бьёт бумерангом по голове.



- Ещё больше сгустились тучи над ближайшей соратницей Текебаева - бывшим генеральным прокурором, а ныне депутатом Аидой Саляновой. В конце ушедшего года в отношении неё возбудили уголовное дело. Что принесёт Саляновой 2017 год? Она, поговаривают, тоже не прочь поучаствовать в президентских выборах.



- Господи, какие выборы?! В будущем у этой молодой женщины могут быть успехи, но сейчас в её жизни - этакий холодный период. Тучи в самом деле ей солнце закрыли. В её гороскопе сейчас идёт активизация кармической чёрной Луны. В такие периоды к человеку возвращаются все его прегрешения - активная чёрная Луна за всё наказывает. В такие периоды может произойти всё, что угодно - от душевных страданий и финансовых потерь до физических страданий (болезней) и тюрьмы. Карма может ударить по любой сфере человеческой жизни. У Саляновой этот период будет продолжаться до осени. И неприятный сюрприз может прийти в любой день.



- Сам собой возникает вопрос ещё об одной заметной фигуре. Об Абдиле Сегизбаеве, председателе ГКНБ. Эта "контора" ведёт расследование коррупции вокруг "Мегакома". И вопрос уже стоит так - кто кого? Если ГКНБ не докажет свои обвинения и подозрения (в частности, касающиеся документов из Белиза), то Сегизбаев может лишиться должности. О чём же говорит его гороскоп на этот год?



- В его гороскопе много хорошего. Сегизбаев - человек очень умный и очень активный. И большие достижения у него будут, и выкрутиться Сегизбаев сможет даже из самых трудных ситуаций. Но в течение всего 2017 года вокруг него как будто какие-то ловушки расставлены. Если Сегизбаев поддастся каким-то соблазнам, допустит просчёты, невнимательность, проявит излишнюю доверчивость, то он пострадает. Ему нельзя промахнуться, он - в весьма опасной ситуации. Ему сейчас нужно быть кристально честным, чистым и очень работоспособным.



Эти ловушки могут быть связаны не только с Текебаевым или Саляновой. Но и с какими-то зарубежными, межгосударственными делами, с секретами, интригами, может быть, со шпионскими делами. Если Сегизбаев сосредоточится на чём-то одном, он может пропустить что-то другое - и пострадает. Поэтому ему нужно внимательным быть по всем фронтам.



Ситуация у Сегизбаева очень сложная, но не катастрофическая. Он - Рак, а значит, интуиция у него просто бешеная. Чутьё - звериное, в хорошем смысле этого слова. Поэтому пусть он прислушивается к своей интуиции. В его гороскопе Марс находится в Овне - это мощная активность.

Абдиль Сегизбаев, Омурбек Текебаев и Аида Салянова: кто кого?



- Вернёмся к возможным претендентам на "престол". Не исключено, что в президентских выборах будет участвовать кто-то из братьев Жээнбековых. Либо Сооронбай Жээнбеков, нынешний премьер-министр Кыргызстана, либо Асылбек Жээнбеков, бывший спикер парламента. Каковы шансы у представителей этого очень влиятельного клана?



- Итак, Сооронбай Жээнбеков. Посмотрите, что творится в его гороскопе. Вот эти линии замкнутой конфигурации, вот эти кресты - это страшные стрессы. Причём касающиеся жизненно важных вещей. Пофантазируем и представим, что этот человек стал президентом. Тогда все мы окажемся заложниками этих стрессов. К тому же гороскоп Кыргызстана этого лидера попросту отвергнет - он не такой жёсткий, как гороскоп Сооронбая Жээнбекова. Лучше этому человеку в президенты не идти.



- Ну а на премьерском посту он на своём месте?



- Более-менее… К какой-то временной форс-мажорной ситуации, из которой Кыргызстану надо как-то выкрутиться, Сооронбай Жээнбеков подходит хорошо - в стрессовых ситуациях он чувствует себя как рыба в воде. А вот в ситуациях спокойных, от которых все ждут прогресса и расцвета, ему приходится трудно. Но следующий 2018 год этому человеку даёт шанс. Не на президентском посту, разумеется. На ролях поменьше.



- Чего ждать Кыргызcтану от нынешнего состава правительства С. Жээнбекова?



- Ничего особенного. Ничего прорывного. Дай бог, чтобы хуже не было. Кстати, у этого правительства, назначенного 11 ноября 2016 года, гороскоп относительно хороший. Получается, правительство поддерживает на плаву своего руководителя, удерживает его от резких шагов.



- 2017 год это правительство переживёт? Как скоро его ждёт отставка?



- В гороскопе правительства Кыргызстана на следующий 2018 год - картина просто замечательная. Как её расшифровать, я пока не знаю. Либо это правительство благополучно переживёт этот год. Либо распадётся, но какие-то из министров войдут в состав нового правительства. Пока же правительство Жээнбекова переживает весьма рискованный для него критический период, который продлится до президентских выборов.



Теперь Асылбек Жээнбеков. У него гороскоп помягче, поудачливее, чем у брата. Но успеха в президентской гонке я в нём тоже не вижу. Если бы даже удача улыбнулась этому человеку, то ноша президентства окажется для него непосильной. Это скажется уже в 2018 году в виде проблем со здоровьем. Если же Асылбек Жээнбеков останется на своём месте, то 2018 год принесёт ему успехи в личной жизни. Ему, как и многим другим, нужно занимать СВОЁ место - и всё будет хорошо.

Сооронбай и Асылбек Жээнбековы: каждому - своё…



- А что скажете об олигархе Аскаре Салымбекове, чьё имя политологи тоже называют, перечисляя будущих активных участников президентских выборов?



- Смотря в каком качестве он будет в выборах участвовать. Президентские амбиции - напрасны. Спонсировать других кандидатов - да. Выступать, скажем, советником - да. Но стать политическим лидером у этого человека не получится - при всём его желании и всех его возможностях.



- А может ли на предстоящих выборах выскочить какая-нибудь "тёмная лошадка" - кандидат, которого никто не воспринимал всерьёз?



- Может, вероятность какой-то неожиданности в гороскопе нашей страны присутствует. Но если этот человек заявит о себе в последние перед предвыборной кампанией дни, то вряд ли его другие "крутые ребята" к финишу пропустят. Так что "тёмным лошадкам" посоветовала бы долго в тени не засиживаться. Уже весной-летом им как-то нужно себя проявить.



- Могут ли на ход президентских выборов в Кыргызстане повлиять беглые Бакиевы или Акаевы?



- В гороскопе Максима Бакиева с конца 2017 года и до середины 2018 года просматривается какой-то большой успех. С чем он связан, непонятно. Вероятность влияния на выборы со стороны Курманбека Бакиева есть. Но у меня на столе - видите - рядом с его гороскопом не зря лежит гороскоп Александра Лукашенко. У белорусского президента сейчас очень двойственная ситуация - говорит одно, делает другое, отношения с другими странами запутывает… В такой неспокойной ситуации Бакиеву лучше бы подумать о своём личном будущем, а не о президентских выборах в Кыргызстане. Ведь от Лукашенко можно ожидать чего угодно - не пришлось бы Бакиевым уезжать из Беларуси.



А вот у Аскара Акаева повлиять на выборы может получиться куда успешнее. Он сейчас везунчик. Этот год, а особенно следующий, 2018-й, у него сложится очень удачно. Гороскоп сулит успех, но, правда, только в ДОБРЫХ делах. Пусть бы на эти дела Акаев и направлял свою энергию, стоит ли интриги разводить?



АМЕРИКЕ БУДЕТ НЕ ДО НАС



- Теперь по нашей традиции посмотрим на международное положение Кыргызстана в наступившем году. Какие государства будут оказывать наибольшее влияние на страну?



- В этом плане больших, кардинальных изменений в гороскопе Кыргызстана не видно. Расклад останется примерно таким же, как и сейчас, всё будет продолжаться по инерции.



- Мы находимся, прежде всего, в сфере влияния России. Что ожидает в 2017 году эту страну?



- Да, гороскоп России очень удачно ложится на гороскоп Кыргызстана. Что означает - Россия оказывает положительное влияние на нашу страну. И наше благополучие во многом зависит от её благополучия. Для России наступивший год будет более удачным, чем ушедший. Хотя её гороскоп - противоречивый. Большие успехи во внешней политике - и проблемы в политике внутренней. Накопившиеся "завалы" внутри страны россиянам предстоит в этом году разгребать. Но больших неприятностей для России не вижу.



Гороскоп российского лидера Владимира Путина - очень хороший. В своей карьере он выходит на новый уровень. Хотя президентствовать ему осталось всего год, но за этот год он успеет сделать очень многое - и для своей страны, и для мира.



Чего нельзя сказать, например, о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В его гороскопе - очень тяжёлые, негативные показатели, которые говорят о соблазнах, о слабости человеческой, об ошибках. В 2017 году он, возможно, удержится на своей должности. Но в последующие годы ему грозят крупные неприятности.



- Теперь посмотрим на США. Год назад вы всех изрядно удивили, по сути, предсказав победу на выборах мало кому тогда известного Дональда Трампа. Вот цитата из астропрогноза на 2016 год: "В гороскопе Трампа на этот период - кардинальное изменение в жизни, в планах. В том числе связанное с большой аудиторией, с публикой, с народом. Этот год для Трампа - год удачи, связанной с его репутацией. Шансы его очень велики".



Что дальше? Изменится ли с приходом Трампа политика США - в отношении Кыргызстана, в частности? Будет ли Америка по-прежнему вмешиваться в наши внутренние дела? Перестанет ли финансировать НПО и прочих агентов влияния, как мы прогнозируем?



- Всё это произойдёт, но не так быстро. В Америке накопилось столько своих проблем, что Трампу пока будет не до нас. Ему предстоит выдержать сопротивление сил, которые не смогли его остановить и теперь будут объединяться против него. В нескольких публикациях я читала, что Трамп будет президентствовать недолго, что в конце 2017 года его даже убьют… Но я в его гороскопе таких драматичных ситуаций не вижу.



Хочу напомнить, о чём мы с вами уже говорили. В 2019-2020 годах Америку ждут некие кардинальнейшие перемены. Какой-то штат, возможно, выйдет из состава США… Что-то, возможно, произойдёт с долларом… Какие-то серьёзные изменения внутри этой державы, разумеется, отразятся и на всём мире. И эти изменения начинаются уже сейчас - возможно, их как раз и принёс Трамп.



Что-то в политике Америки изменится уже в этом году. То, что наиболее закостенело, будет потихоньку расшатываться. Но до Кыргызстана очередь дойдёт не сразу. Власти США по инерции будут продолжать прежнюю политику, НПО, о которых вы говорите, ещё немного поживут. Но я на их месте уже задумалась бы о поиске новой работы.



- А вот что говорилось в вашем астропрогнозе год назад о турецком лидере Реджепе Эрдогане. На наш вопрос, могут ли его свергнуть в 2016 году, вы тогда ответили: "Могут. Поскольку в его судьбе - ситуация, можно сказать, революционная. Буря! Какой-то выхлоп этой негативной энергетики всё равно произойдёт - либо сам Эрдоган что-то натворит, либо в отношении него что-то устроят. Он напоминает сейчас человека, попавшего в болотную трясину, который в панике делает хаотичные движения руками и ногами, из-за чего увязает ещё больше. Чтобы не усугублять ситуацию, ему нужно успокоиться и поискать на берегу надёжную опору".



Летом 2016 года Эрдогана действительно чуть было не свергли. Но он чудом уцелел - в том числе благодаря России. После чего сразу пошёл на сближение с ней.



- Судя по гороскопу Эрдогана, интуиция у него - прямо-таки звериная. Поэтому он и сумел моментально сориентироваться, перестроиться и всё переиграть. И сделал правильно - в последнюю секунду вскочил в уходящий "поезд удачи". Гороскоп у Эрдогана на 2017 год - относительно хороший. Несмотря даже на теракты, которые сейчас сотрясают эту страну. Подобные драматичные события в Турции неизбежны - ещё и потому, что у лидера страны кармически сложный гороскоп. И все эти проблемы Эрдогану предстоит разруливать.



- А как будут теперь складываться кыргызско-турецкие отношения? Они, как и год назад, остаются сложными. Тогда Кыргызстан разрывался между Турцией и Россией, теперь - между Эрдоганом и Гюленом…



- Здесь уже дело не в Эрдогане и Турции, а в нас самих. Пока Эрдоган у власти, у Турции постоянно будут какие-то проблемы. А нам уже надо как-то научиться в этой экстремальной ситуации жить, к ней притираться. Путин, несмотря на все обиды, как-то ведь смог пересилить себя и протянуть Эрдогану руку. Гороскопы Кыргызстана и Турции сочетаются, в общем, неплохо. Не надо паниковать - вражды между нами не будет. Раздражительные ситуации - да, будут. Но нужно научиться их как-то смягчать.



- Главный, пожалуй, камень преткновения в кыргызско-турецких отношениях - это проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен. Руководство Турции считает, что его организация уже пролезла во власть в Кыргызстане, наши власти это отрицают. А что говорят звёзды? Гюлен в самом деле оказывает на Кыргызстан большое влияние? Будет ли это влияние ослабевать?



- Будет. Судя по гороскопу Гюлена, все его проблемы из-за того, что он везде ищет свою выгоду. Этими соображениями и руководствуется - а вовсе не искренним желанием кому-то помогать. В ближайшие годы у Гюлена будут два сложных периода - это нынешний 2017 год и конец этого десятилетия и начало следующего. Второй период станет для него особенно жестоким.



Влияние Гюлена на Кыргызстан - двоякое. Несёт он сюда одновременно и какой-то прогресс, и хаос, проблемы - 50 на 50. Так что нам надо держать ухо востро. В 2017 году больших опасностей для Кыргызстана, исходящих от Гюлена, я не вижу. Ему сейчас не до того, чтобы своё влияние распространять - своих проблем много.



- Джордж Сорос - ещё один миллиардер, оказывающий огромное влияние на политику в мире - в том числе в Кыргызстане. Будет ли ослабевать его влияние? Тем более что он вступил в схватку уже и с новым президентом США Трампом.



- И его влияние будет ослабевать. Начиная со второй половины 2017 года, у Сороса начнётся период серьёзных проблем в его личной жизни, в том числе в финансовых делах, в здоровье и т.д. Его давно бы уже настигла беда, но, видимо, выручали деньги. И его феноменальная везучесть. Но теперь вступает в действие напряжённейший кармический показатель, судьба. А от судьбы не уйдёшь. Скоро Соросу 87 лет - пора бы уже, как говорится, о своей душе подумать…

Фетхуллах Гюлен и Джордж Сорос: у великих мировых кукловодов начинаются большие проблемы. Быть может, они наконец-то оставят Кыргызстан в покое.



- Хочется, кстати, напомнить ваш прошлогодний прогноз относительно президента Узбекистана Ислама Каримова: "Его ждут непростые времена. Особенно негативные показатели - на 2017 год, когда Каримову исполнится 79 лет. Либо будут серьёзные проблемы со здоровьем, либо… его кто-то попытается подвинуть". Развязка наступила раньше - в сентябре 2016 года Каримов скончался.



- В гороскопе Ислама Каримова тоже был кармический показатель, который должен был сработать примерно через год-полтора, о чём мы и говорили. Но карма может "спросить" с человека и раньше… Кроме того, сам человек может приблизить развязку - какими-то своими действиями или, наоборот, бездействием. Что, видимо, и произошло.



- А чего ждать Кыргызстану от нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева?



- Хороший гороскоп. Он Лев - причём многократно усиленный. Огненная стихия. Очень активный, деятельный - и, скорее всего, на долгие годы. Слабое место - может излишне переоценивать себя и недооценивать проблемы, неприятности. Но для Кыргызстана приход Мирзиёева будет иметь самые благоприятные последствия. Я, честно говоря, когда составляла его гороскоп, искренне порадовалась.



- Снизится ли в 2017 году угроза Кыргызстану со стороны радикальных исламистов? Станет ли этот год последним для ИГИЛ?



- Постоянно читаю и слышу, что ИГИЛ вот-вот исчезнет. Какое там исчезнет?! Посмотрите на гороскоп этого "государства" - пока оно не выплеснет свою негативную энергетику (а этот выплеск будет продолжаться, как минимум, до конца десятилетия), с мировой арены ИГИЛ никуда не уйдёт. И угроза со стороны ИГИЛ для Кыргызстана, к сожалению, остаётся. Эту агрессивную энергетику приняла на себя Сирия. Но если ИГИЛ прогонят из Сирии, то эта организация может переместиться в Афганистан, а тут и мы рядом…



Гороскоп Афганистана - очень неспокойный, эта страна тоже ещё не "выработала" свою негативную энергетику. И Афганистан ещё многие годы будет раздражителем спокойствия в нашем регионе. Я, может, не очень хорошо разбираюсь в политике, но разбираюсь в астрологии… Не хочу никого пугать, но посоветовала бы не спешить убирать из Кыргызстана российскую военную базу. Нас в этом плане ожидают ещё трудные времена. И не стоит Кыргызстану отказываться от защиты, которую наша страна сейчас имеет, - заключает астролог Нина Ивановна Криницкая.





