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VIP-ЗЭКИ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ

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Политика Кыргызстана
18.01.2017 17:21
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     Трое бывших бакиевских чиновников, осуждённых по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, получили условно-досрочное освобождение.


Эти трое - Эльмурза Сатыбалдиев, бывший государственный советник президента К. Бакиева, Каныбек Жороев, бывший руководитель бакиевской администрации, и Нурлан Турсункулов, бывший генеральный прокурор Кыргызстана.


Первый приговор им, напомним, был оглашён в июле 2014 года. Военный суд Бишкекского гарнизона, почти четыре года рассматривавший уголовное дело по событиям 7 апреля 2010 года в отношении 28 подсудимых (основное обвинение - массовое убийство демонстрантов на бишкекской  площади Ала-Тоо), осудил Сатыбалдиева, Жороева и Турсункулова к одинаковым срокам наказания - 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.


Второй приговор, сразу же вступивший в законную силу, прозвучал в июне 2016 года. Апелляционная коллегия Военного суда Кыргызстана приговор первой судебной инстанции в отношении практически всех осуждённых и оправданных (а оправданы, напомним, были 15 бойцов спецназа ГКНБ "Альфа" и спецназа бывшей Службы госохраны "Арстан") оставила без изменений.


С учётом того, что один день пребывания в СИЗО приравнивается к двум дням пребывания в колонии усиленного режима, Военный суд республики, применив к Сатыбалдиеву, Жороеву и Турсункулову амнистию, посчитал, что свой 10-летний срок эти осуждённые уже отбыли. Но Верховный суд КР в июле 2016-го применение к ним акта амнистии отменил. И очень высокопоставленным в прошлом зэкам, вместо того чтобы выйти на свободу, пришлось ехать в зону отбывать свои сроки.


Впрочем, в колонии усиленного режима VIP-зэкам довелось просидеть всего лишь полгода. Поскольку они, согласно мудрёной уголовно-исполнительной "арифметике", уже отбыли три четверти своих сроков, к ним применили УДО - условно-досрочное освобождение.


Решение об этом принял Аламединский районный суд (на подведомственной которому территории находится колония). 29 декабря в зону приехал судья и, рассмотрев на выездном заседании представления в отношении всех троих осуждённых, их удовлетворил.


На другой день, 30 декабря,  экс-госсоветник Эльмурза Сатыбалдиев, экс-глава администрации президента Каныбек Жороев и экс-генпрокурор Нурлан Турсункулов получили новогодний подарок в виде отпечатанных судебных решений о применении к ним УДО. В тот же день это решение было исполнено - трое бывших чиновников вышли на свободу.


До полного окончания срока наказания эти осуждённые будут находиться под надзором правоохранительных органов и Государственной службы исполнения наказаний. Так что "резких движений" им теперь делать нельзя. Поскольку эти трое были взяты под стражу в разное время, срок наказания Жороева закончится в июле этого года, Турсункулова - в сентябре, а Сатыбалдиева - в январе 2018 года.

 

Эльмурза Сатыбалдиев.

Каныбек Жороев

Нурлан Турсункулов


 

Самым разговорчивым из условно освобождённых VIP-зэков оказался Эльмурза Сатыбалдиев. Журналистам он сообщил, что собирается для начала отправиться на свою малую родину - в Узгенский район Ошской области. "Побуду там. Вернусь в Бишкек - посмотрим. Но пока никаких грандиозных планов нет, - сказал Сатыбалдиев. - Я пока не строил планы на будущее. Просто буду жить и думать о своём государстве, как и раньше. Сейчас я не могу чувствовать себя полностью свободным, поскольку нахожусь под наблюдением. Могу сказать, что я ни о чём не жалею. Я по-прежнему не согласен с предъявленными мне обвинениями". На вопрос, переосмыслил ли он что-то за последние годы в неволе, Сатыбалдиев ответил: "Пусть преступники что-либо переосмысливают. Я не совершал преступлений".


Собирается "зализывать раны" на малой родине и Каныбек Жороев. "Я поеду в Баткен, к себе домой. Там лечиться буду", - лаконично сообщил он журналистам. Что касается Нурлана Турсункулова, то у него, как выяснилось, пока вообще никаких планов нет.


Минувшим летом вышел на свободу ещё один осуждённый по "апрельскому" уголовному делу - бывший командир "Альфы" Алмазбек Джолдошалиев: суд оправдал его по самой страшной статье УК "Умышленное убийство", но приговорил к 6 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Джолдошалиев журналистам сообщил, что намерен бороться за свою реабилитацию до конца - если Верховный суд его не оправдает, он будет обращаться за справедливостью в международные инстанции. "Я виновным себя не считаю. Поэтому пройду все этапы, чтобы добиться полного признания своей невиновности. Правда гнётся, но не ломается", - сказал бывший командир "Альфы".


В отличие от офицера Джолдошалиева, экс-чиновники Сатыбалдиев, Жороев и Турсункулов пока что намерены вести себя тихо. Все трое ответили ИА "24.kg", что в перспективе попыток своей реабилитации не исключают, но пока не истечёт полностью срок их наказания, об обращении в суды речи нет.
Аламединская районная прокуратура уже обжаловала решение райсуда об условно-досрочном освобождении Э. Сатыбалдиева. Будет ли надзорный орган пытаться вернуть за колючую проволоку также К. Жороева и Н. Турсункулова, пока неизвестно.


Все трое отбывали наказание в исправительной колонии усиленного режима №27, расположенной в селе Молдовановка - примерно в 20 километрах от Бишкека. Это единственная сегодня в Кыргызстане так называемая "красная зона" - с недавних пор сюда стали помещать для отбывания наказания бывших сотрудников правоохранительных органов, а также чиновников. Сидят в ИК-27 и обычные уголовники, но для "красных зэков" в колонии оборудована "красная локалка" - двухэтажное общежитие, ограждённое забором и охраняемое от остальной массы зэков постами с контролёрами.


После освобождения Сатыбалдиева, Жороева и Турсункулова в этой "красной локалке" остались досиживать свои сроки ещё двое осуждённых по "апрельскому делу" - Нурлан Темирбаев, экс-заместитель председателя СГО Жаныша Бакиева, и Мурат Суталинов - экс-председатель ГКНБ. Первый приговорён к 25 годам лишения свободы, второй - к 20 годам заключения.


Там же, напомним, отбывает свой 22-летний срок ещё один VIP-заключённый - бывший заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР Алтынбек Муралиев, осуждённый за государственную измену в форме шпионажа. В ИК-27 А. Муралиев был доставлен 22 сентября прошлого года и оказался в весьма "тёплой" компании таких же, как он, очень высокопоставленных в прошлом персон. Теперь, впрочем, эта компания наполовину усохла.


Артур ИСАЕВ
Фото из редакционного архива.
 


"Красное"  общежитие  в  ИК-27,  где  VIP-зэки  отбывали свой  срок  и  где  продолжают  досиживать  их  подельники.
 


ДАНИЯР  НАРЫМБАЕВ  -  ТОЖЕ  НА  ВОЛЕ
 


    Бывшего руководителя аппарата президента КР выпустили тоже накануне Нового года. И тоже по УДО - представление об этом в Первомайской районный суд Бишкека направил Госкомитет национальной безопасности, в ведомственном СИЗО которого Данияр Нарымбаев отбывал свой срок, не успев переместиться в колонию.


Глава президентского аппарата Д. Нарымбаев, напомним, был арестован в июле 2015 года по обвинению в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч долларов у дочери бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева. До этого при получении взятки был взят с поличным депутат парламента Хаджимурат Коркмазов, который и дал показания против Нарымбаева.


В ноябре 2015 года Первомайский районный суд Бишкека признал обоих VIP-подсудимых виновными, но переквалифицировал серьёзную статью УК "Коррупция", по которой те обвинялись, на более мягкую, но позорную - "Мошенничество". Мошенник Х. Коркмазов получил полтора года лишения свободы с конфискацией имущества, мошенник Д. Нарымбаев - 3 года заключения, тоже с конфискацией.


В конце мая 2016 года Бишкекский городской суд оставил этот приговор в силе. После чего осуждённый Коркмазов был освобождён из-под стражи как свой срок отбывший, и сразу же уехал с семьёй на отдых. Его подельнику Нарымбаеву пришлось задержаться за решёткой ещё на 7 месяцев.


Чем сейчас занимается Данияр Нарымбаев, ставший первым в истории Кыргызстана действующим главой аппарата президента, угодившим под следствие и в тюрьму, неизвестно.


Соб. инф.

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