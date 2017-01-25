план нападения Обамы на Россию

|Новости
|
в Вооружённых силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска
Командующим назначен Э.Тердикбаев.
канал поставки фальшливых долларов для террористов пресечен в Кыргызстане
Об этом 25 января сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета нацбезопасности КР.Подробнее...
эксперты МАК - о расследовании крушения «Боинга-747»
Работы на месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком закончены.Подробнее...
любым транспортом
можно возить товары из Кыргызстана через Казахстан.Подробнее...
в Кыргызстане задержан член "Хизб ут-Тахрира"
Члены НПО пытались помешать следственным действиям.Подробнее...
МАК заканчивает расследование авиакатастрофы под Бишкеком
Межгосударственный авиационный комитет в ближайшее время предоставит всю информацию по крушению самолёта «Боинг-747» на дачный поселок вблизи Бишкека.Подробнее...
пожизненный срок оставлен в силе
24 января выездная коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана огласила вердикт по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Суд посчитал его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям.Подробнее...
за мат и алкоголь накажут
В Кыргызстане подписан закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах.Подробнее...
чёрные ящики разбившегося под Бишкеком самолёта расшифрованы
Часть обломков самолета направят для исследования в США.Подробнее...
39-я жертва авиакатастрофы
Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался.Подробнее...
животноводство в Кыргызстане развивается благодаря ЕАЭС
В странах ЕАЭС стали пить в три раза больше молока из Кыргызстана.Подробнее...
поисковые работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком завершены
Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 747 завершены, точное число погибших — 38, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции 19 января.Подробнее...
Международный аэропорт "Манас" сообщает:
В грузовом самолёте «Боинг-747», упавшем 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.Подробнее...
чёрные ящики отправили в Москву
Чёрные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолёта «Боинг-747» отправили 19 января в 7.30 в Москву для расшифровки.Подробнее...
спецсчёт для пострадавших в авиакатастрофе
На специальный счёт МЧС продолжают поступать деньги.Подробнее...
дети плакали, когда узнали о погибших в авиакатастрофе одноклассниках
В числе 17 погибших детей оказались 4 ученика Атбашинской средней школы-гимназии в селе Манас Сокулукского района.Подробнее...
"Жертвы Боинга":
В результате крушения самолёта в семье Рахмановых погибли беременная 23-летняя Венера и два ее сына.Подробнее...
эксперты приступили к расследованию авиакатастрофы
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения грузового самолета "Боинг-747" на участке Дача СУ Чуйской области Кыргызстана.Подробнее...
общая беда
Жители Бишкека собрали более 9 тонн гумпомощи для пострадавших в результате авиакатастрофы.Подробнее...
аспирантку КГМА уволили за аморальное поведение
Преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу "Боинга" на своей странице в "Фейсбуке", написала, что это "естественный отбор, чистка нации", указав, что погибшие приехали из южных регионов.Подробнее...
официальное число погибших в авиакатастрофе достигло 38
Государство окажет потерпевшим материальную помощь.Подробнее...
Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747»
Подробнее...
представитель «Кыргызаэронавигации»:
"Разбившийся Боинг-747 не кружил в полосе ожидания, экипаж сразу решил совершить посадку".Подробнее...
на месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы
На месте авиакрушения в поселке Дачи СУ под Бишкеком 17 января работают спасатели МЧС и сотрудники МВД КР.Подробнее...
опознаны 32 погибших в авиакатастрофе кыргызстанцев
Министерство здравоохранения Кыргызстана опубликовало имена 32 погибших граждан Кыргызстана в результате катастрофы «Боинга-747».Подробнее...
|Уже в продаже
|
|свежий номер
|
|Курсы валют
|Погода
|-----------
|---------
|---------
|
план нападения Обамы на Россию
Стивен Коэн (на фото), американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: "США готовились к нанесению масштабного удара по России".