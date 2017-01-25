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план нападения Обамы на Россию

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Политика Кыргызстана
25.01.2017 13:48
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     Стивен Коэн (на фото), американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: "США готовились к нанесению масштабного удара по России".

 


"Впервые в своей жизни, начиная с 1960 года, я считаю очень реальной возможность войны между Россией и Соединёнными Штатами", - говорит о президентстве Барака Обамы этот американcкий профессор, получивший статус изгоя в американских "мировых СМИ".


"Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооружённых действий с Россией, - сообщил Стивен Коэн. - На начальном этапе такими странами должны были выступить Украина, Турция и Ближневосточные монархии, которых США активно вооружали и готовили. Большое значение в этом первоначальном ударе придавалось и придаётся террористическим группировкам ИГИЛ и Аль-Каида".


Получается, Россию планировали атаковать с трёх направлений: с украинского, с кавказского (из Турции), и со среднеазиатского, для чего ИГИЛ должен был создать ваххабитский плацдарм в Сирии. Для этого Вашингтон запланировал два государственных переворота: на Украине и в Турции, и военный разгром сирийского правительства Башара Асада. Однако план удался только частично: переворот на Украине осуществили, а вот в Турции - нет. Провалился и план свержения Асада посредством ИГИЛ.


Знала ли Москва об этом плане?


Когда США в феврале 2014 года начали активную фазу госпереворота в Киеве, Владимир Путин в Сочи, на пресс-конференции, обронил по этому поводу фразу: "Они начали раньше…" В смысле: Москва ожидала "смену  режима" на Украине в начале 2015 года, на очередных  украинских  президентских  выборах, что было логичнее, и позволяло сделать  эту  операцию  более легитимной.


Похоже, Москва что-то знала об этом плане и готовила свой контрплан по отражению американской агрессии "чужими руками" третьих стран. Поэтому американcкий план и пошёл не так, как задумывался.


Госпереворот в Киеве США провели, но Москва воспользовалась утратой легитимности пришедшего на крови бандеровского режима и решительно воссоединила Крым (теперь понятно, почему она действовала так решительно). И этим взяла в свои руки ключ к Чёрному морю. Из Крыма Чёрное море простреливается ракетами вплоть до Босфора, поэтому американский флот лишился безопасной позиции в море, не мог поддерживать огнём бандеровские ВСУ, а вдобавок ставилась под удар морская коммуникация в Одессе.


По  этой  же  причине Москва поддержала восстание на Донбассе, сковав этим наци-патриотические батальоны и ВСУ, в результате бандеровский режим стал обескровливаться. Добил  украинское  направление удара на Москву сепаратный Минский мир между Москвой, Берлином и Парижем. США не случайно в этих переговорах не фигурируют: они не могли участвовать в Минских соглашениях, если готовили нападение на Россию с помощью третьих стран, "большую войну" в Европе.


О "большой войне" проговорился президент Олланд, когда летел в Москву с канцлером Меркель на сепаратные переговоры с Владимиром Путиным. Евросоюз испугался "большой войны" в Европе,  и,  наперекор Вашингтону,  пошёл на заключение Минских соглашений с Москвой, причём на выгодных для Москвы условиях. Сенатор Маккейн на Мюнхенской конференции по безопасности возмущался: "Зачем Меркель и Олланд летят в Москву?"


Выгодный для России текст Минских соглашений говорит о том, что Россия была готова воевать. Путин отклонил приглашение приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Москва просто молчала. Это испугало Меркель и Олланда, и они пошли на уступки России в Минске.


Эскалации ситуации на украинском направлении удалось избежать.


В Турции Вашингтон дважды пытался снести Эрдогана: с помощью цветной революции вокруг событий на площади Гизи в Стамбуле, а затем с помощью откровенного военного переворота. И оба раза неудачно, причём второй раз Эрдоган устоял не без помощи России, которая, сообщают дипломатические иранские источники, вовремя предупредила Эрдогана, что ему готовят участь Каддафи. И Эрдоган сделал для себя окончательные выводы: пошёл на сближение с Россией и Ираном в Сирии.


Эрдоган, как ответственный турецкий лидер, понимает, в чьих интересах российско-турецкий конфликт, что Турции отводится в нём роль пушечного мяса, и установил как бы демонстративно дружественные отношения с Путиным. То есть Эрдоган отказался воевать с Москвой, и это стоило ему двух попыток госпереворотов со стороны Вашингтона.


В  этом ряду стоит и провокация с атакой российского Су-24 в Сирии, который был сбит "в спину" истребителями  с турецкой базы Инджерлик, ставшей позже командным пунктом военной попытки госпереворота против Эрдогана. Тогда спровоцировать российско-турецкий конфликт не удалось, и, видимо, была дана команда на военный путч против Эрдогана.


На третьем направлении, с  целью недопущения создания  в  Сирии  ваххабитского плацдарма под знаменем ИГИЛ, или под другими вывесками, Москва действовала не менее решительно, чем в Крыму. В Сирии впервые были применены Воздушно-космические силы России.  В  результате  Башар Асад устоял, ИГИЛ и связанные  с  ним  группировки терпят поражение, Россия, Турция и Иран становятся гарантами мирного процесса в Сирии, вообще без США. Вашингтон приглашают в Астану посмотреть со стороны на переговоры новых гарантов сирийского урегулирования.


Таким образом, удары с двух направлений Москвой на сегодня отражены, однако, украинское направление только заморожено. Причём оно  опасно  тем,  на  что  указывает и Стивен Коэн: "Американские  и  западные лидеры поддержали нацистские группировки в Украине".


Коэн призывает Запад прекратить любое сотрудничество с силами, оправдывающими нацизм.


Если вдуматься, это по-настоящему тревожный и опасный факт: Запад поддерживает на Украине бандеровские неонацистские силы,  объявляет полуфашистскую страну - демократической, как и гитлеровскую Германию, в стадии становления, когда, помнится,  даже  члены  королевской  семьи  Великобритании "кидали зиги" - вскидывали руки в фашистском приветствии…


"Лишь благодаря решительным действиям Владимира Путина, развороту Турции в сторону России и после того как с глаз НАТОвских военных спала пелена о возможностях ВКС России, было решено временно отказаться от военного удара", - подводит промежуточные итоги Стивен Коэн. И возлагает надежды на президента Дональда Трампа, что он начнёт "политику разрядки в отношениях с Россией".


А России в этой ситуации остаётся возлагать надежды на армию, флот и ВКС.


И мудрость российского Генштаба.


Виктор  КАМЕНЕВ
http://www.newsli.ru

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