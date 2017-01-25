США ОСТАВЯТ МИР В ПОКОЕ

Подробности Политика Кыргызстана 25.01.2017 14:01 Просмотров: 9

Это, пожалуй, самое важное,

что прозвучало на церемонии инаугурации Дональда Трампа.



Не было другого такого американского президента, за вступлением которого в должность люди за пределами США следили бы с таким напряжённым вниманием.



Дело не только в том, что эта инаугурация могла и не состояться - демократичные СМИ демократичной Америки на полном серьёзе обсуждали возможность УБИЙСТВА всенародно избранного президента Дональда Трампа (словно дело происходило не в цивилизованной стране, а в каком-то пиратском Сомали). Было понятно - Трамп (если выживет) должен сказать нечто такое, что определит судьбу не только Америки, но и всего мира.



И 45-й президент США этих ожиданий в целом не обманул.



Речь Дональда Трампа (даже со скидкой на популизм) была, можно сказать, революционной.



"Сегодня, - сказал Трамп, - власть переходит не от одного правительства к другому, от одной партии к другой - власть переходит от Вашингтона к вам, народу Америки. Слишком долго небольшая группа в нашей столице пожинала плоды своего правления, а цену их оплачивали простые люди. Вашингтон процветал - но эти богатства не доставались народу. Политики преуспевали - но рабочие места уходили за границу, заводы закрывались. Верхушка охраняла саму себя, но не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами; их триумфы не были вашими триумфами; и пока они устраивали празднества в столице, семьи по всей стране пытались выжить - простым людям было нечего праздновать… Закланию Америки положен конец - здесь и сейчас".



По сути, Трамп объявил антинародным режимом президентство своего предшественника Обамы (хотя перед тем и сделал ему формальный комплимент). Не зря всю трамповскую речь Барак Обама с супругой Мишель слушали с довольно кислым (если не сказать - похоронным) выражением лиц.



Перечеркнул Трамп деятельность и предшественников Обамы.



Трудно вспомнить другого президента США, который, вступая в должность, рискнул бы так охаять не только своих коллег-предшественников, но и весь правящий политический класс Америки.



Большая часть инаугурационной речи Трампа посвящена была внутренним проблемам и внутренней политике США, до которых нам, неамериканцам, по большому счёту дела нет. Но коснулся 45-й американский президент и внешней политики США, которую он намерен проводить - а вот это нас уже непосредственно касается. И его заявление на сей счёт тоже было очень важным.



"Десятилетиями, - сказал Трамп, - мы обогащали чужую промышленность за счёт американской. Оплачивали армии чужих стран, дозволяя печальный упадок нашей собственной армии. Мы охраняли чужие границы, отказываясь охранять наши собственные. Мы тратили ТРИЛЛИОНЫ долларов за границей, пока американская инфраструктура распадается на части. Мы делали чужие страны богатыми, пока богатство, сила и уверенность уплывали из нашей собственной страны, скрываясь за горизонтом. Богатство нашего среднего класса вырвали из его рук и раздали всему миру. Но всё это в прошлом… С сегодняшнего дня - Америка превыше всего!"



И ещё: "Мы будем искать дружбы со всеми народами мира, помня при этом, что всякая нация имеет право прежде всего заботиться о себе. Мы больше не будем навязывать кому бы то ни было наш образ жизни. Но позволим ему стать сияющим примером, за которым идут по собственной воле. Мы укрепим старые союзы и заключим новые - и объединим весь мир в борьбе против радикальных исламcких террористов, мы сотрём их с лица земли".



Если расшифровать эти слова Трампа (хотя в особой расшифровке они не нуждаются - в отличие от своих лукавых предшественников он выражается достаточно прямолинейно), то результат получаем такой.



Команда Трампа не хочет, чтобы США по-прежнему вмешивались в дела других стран и, образно говоря, выбегали из своего дома на каждую уличную драку.

США при Трампе, возможно, не будут нагнетать военный психоз за тысячи километров от своих границ, не будут накачивать оружием одни государства, стравливая их с другими.



США при Трампе, возможно, перестанут выращивать и поддерживать террористов по всему миру. Перестанут свергать неугодные им режимы как путём "цветных революций", так и путём военной агрессии.



США, возможно, перестанут выращивать и подкармливать свои пятые колонны в других странах. Америка, возможно, перестанет подрывать традиционные устои других народов, перестанет насаждать гомосексуализм, перестанет калечить молодые неокрепшие умы, перестанет взламывать историческую память народов.



На всё на это Америка перестанет тратить те самые триллионы долларов, о которых упомянул Трамп. Наверняка это коснётся и многочисленных НПО по всему миру (включая Кыргызстан) и армию "гражданских активистов", обеспечивших себе, как им казалось, долгое безбедное существование за счёт американских грантов.



Всё это означает, что в мире может наконец воцариться долгожданный мир. Поскольку многие конфликты можно разрешить, если их не подогревать искусственно. Если встревать не будет Америка…

Президентскую присягу Дональд Трамп принёс сразу на двух Библиях. Одна из них - принадлежавшая ещё президенту Линкольну - традиционно используется в инаугурациях американских президентов уже 156 лет. Вторая Библия - семейная: её Трампу подарила мать в 1955 году по случаю окончания им воскресной школы.



Безусловно, Трамп остаётся американцем - с его американским снобизмом. Он убеждён в исключительности Америки и американцев, он верит, что США могут стать "сияющим примером"…



Сказав, как Америка делилась богатствами с другими странами, он не сказал, как США уничтожали другие государства. Не сказал, как пресловутая американская "борьба за демократию и права человека" служила прикрытием для совершения преступлений по всему миру. Провозгласив главной внешнеполитической целью Америки уничтожение терроризма во главе с ИГИЛ, Трамп не упомянул о том, что его страна это чудовище и породила (хотя во время предвыборной кампании он об этом говорил).



Впрочем, большего ждать от 45-го президента США, видимо, было нельзя.



Но за словами последовали и дела.



Сразу после инаугурации Трампа с официального сайта Белого дома исчез раздел, полностью посвящённый ЛГБТ-сообществу. На этой странице публиковались новости и законодательные решения по защите сексуальных меньшинств по всему миру. Именно при Обаме, кстати, в США были узаконены однополые браки. Теперь сама аббревиатура ЛГБТ на сайте нового президента США даже не упоминается.



Дональд Трамп подписал указ об отмене финансирования из федерального бюджета международных НПО, способствующих проведению абортов за рубежом.



Президент Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства.



Договор о создании этой экономической международной организации, объединившей 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, был подписан при Обаме - всего лишь год назад. Но Трамп считает, что этот очередной глобалистский проект его стране невыгоден.



Ещё одной интересной новостью в понедельник, 23 января, поделилось российское Минобороны, сообщившее, что штаб ВВС США передал Военно-космическим силам России координаты объектов группировки ИГИЛ вблизи сирийского города Алеппо. И что самолёты ВКС вместе с самолётами западной коалиции нанесли авиаудар по этим объектам, уничтожив склады боеприпасов и ГСМ, а также большое количество боевиков.



Неужели в США появился лидер, слова которого не расходятся с делами?



Вадим НОЧЁВКИН









В то время, как Хиллари Клинтон пыталась изобразить радостное лицо, Билл Клинтон пожирал сладострастным взглядом красавицу-дочь Трампа Иванку.