ДЕЛО ТЕКЕБАЕВА: ТРИ УДАРА ПО ОППОЗИЦИИ

Подробности Политика Кыргызстана 15.03.2017 11:25 Просмотров: 4245









Нанесла их… сама оппозиция. По самой себе. Начав после ареста Омурбека Текебаева делать одну глупость за другой.



Такой эффект команда президента Атамбаева вряд ли просчитывала заранее. Нужно быть уж очень тонким и мудрым комбинатором, чтобы разработать этакую хитрую многоходовку.



Но как оказалось, лучшего способа дискредитировать кыргызскую оппозицию - как системную (заседающую в парламенте), так и несистемную (всевозможных активистов и энпэошников) - было не придумать. Нужно было просто привлечь к уголовной ответственности лидера партии "Ата Мекен". А всё остальное оппозиция сделала сама…



Почему такой фигурой, роковой для репутации оппозиции, стал именно Омурбек Текебаев? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести целое исследование.



Нужно изучить всю 26-летнюю политическую биографию Омурбека Чиркешовича, который (несмотря на вечный имидж оппозиционера) на самом деле всё это время пребывал ВО ВЛАСТИ. И стоял у истоков многих государственных решений, благодаря которым сегодня мы имеем в Кыргызстане… То, что имеем.



Нужно вспомнить все скандалы, которые вспыхивали вокруг его имени; все бизнес-проекты, к которым он имел отношение; все уголовные дела в отношении бизнесменов и политиков, к раскручиванию которых он приложился; все интриги, которые плёл Текебаев в своей борьбе за власть.



Нужно понять, почему Омурбек Текебаев так уверовал в свою непотопляемость.



"Феномен Текебаева" заставляет задуматься об оппозиции в Кыргызстане вообще.



Нужна ли стране оппозиция? Несомненно! Хотя бы для того, чтобы власть не наглела и не зарывалась.



Но как быть с той грязью, которая лезет наружу, стоит только поскрести практически любого оппозиционера?



Какая польза от ТАКОЙ оппозиции?



И где взять другую, незамаранную?



Ситуация вокруг ареста Текебаева заставила в очередной раз изумиться: почему даже вроде бы неглупые люди, оказавшись в оппозиции, готовы "вместе со всеми" говорить откровенные глупости и добровольно ставить себя в идиотское положение?! Неужели гнуть "линию партии" важнее, чем сохранять лицо?!



Пытаясь как-то отреагировать на арест Текебаева, оппозиция высекла сама себя.



УДАР ПЕРВЫЙ:

СТАВКА НА ГОРЛАСТУЮ ТОЛПУ



Для начала стоит напомнить о любопытном факте, о котором в Кыргызстане уже вряд ли кто помнит.



В начале 2000 года в стране проходили очередные парламентские выборы. После первого тура выборов под различными надуманными предлогами районные суды сняли с выборной гонки нескольких кандидатов в депутаты - весьма, как оказалось, популярных у избирателей, но неугодных властям. Накануне второго тура - 11 марта 2000 года - Верховный суд рассматривал жалобы этих кандидатов, пытавшихся, образно говоря, вскочить в последний вагон уходящего поезда и добиться восстановления своих фамилий в избирательных бюллетенях.



Беспредел, творившийся в тот день в Верховном суде, виден был невооружённым глазом. Взбунтовались даже некоторые судьи, покинувшие в знак протеста зал заседаний. Их коллеги "рубили" одного кандидата за другим. Как вдруг в зал суда вне очереди пригласили помощника тоже снятого с выборного марафона Омурбека Текебаева. В коридор тот вылетел сияющим - его шефа восстановили. Единственного из всей когорты неугодных кандидатов!



А с утра, по любопытному совпадению, в Джалал-Абадской области несколько сотен земляков Текебаева перекрыли стратегическую автотрассу Ош-Бишкек. ЧП было серьёзным - до этого в Кыргызстане никто ещё к такой форме протеста не прибегал. И очень было похоже на то, что Текебаев выиграл суд (и стал в итоге в очередной раз депутатом и даже вице-спикером) именно благодаря "дорожному" шантажу. "Неужели наши власти понимают только язык силы, язык бунтующих толп?! - писали тогда мы в газетном репортаже о том "историческом" заседании Верховного суда. - Так к чему они толкают страну?". И как в воду глядели…



Потом уже был бунт жителей Аксыйского района, спасавших своего земляка - арестованного депутата Бекназарова. Потом в Кыргызстане было ещё много разных бунтов, многие из которых сопровождались перекрытием дорог. Этот действенный способ "диалога" с властью взяли на вооружение многие кыргызские политики. Но первыми его применили сторонники Текебаева.



Вот и сейчас, 17 лет спустя, защитники Омурбека Текебаева попытались вытащить из СИЗО ГКНБ своего шефа, по привычке задействовав этот "инструмент" - перекрытие дорог. Как в Бишкеке, так и опять на родине Текебаева - в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области (притом, что сам Текебаев не так давно был среди инициаторов закона, ужесточающего наказание за незаконное перекрытие дорог). Но ничего, кроме административного ареста членов молодёжного крыла партии "Ата Мекен", перекрывших дорогу возле аэропорта "Манас", защитники Текебаева этим не добились.



До них, похоже, так и не дошло, что большинству населения Кыргызстана уже до тошноты осточертело подобное политическое хулиганство. Как осточертели и митинги. Особенно если митингуют не за что-то понятное, близкое большинству граждан и их волнующее, а в защиту политика. ЛЮБОГО политика! Цену которым кыргызстанцы уже знают хорошо.



Куда с большим энтузиазмом готовы были выйти бишкекчане - так это на протестный митинг против самой фракции "Ата Мекен". Точнее - против инициированного ею законопроекта с внешне безобидным названием "О реконструкции и развитии исторического центра города Бишкека". Законопроект этот, напомним, предусматривал принудительное изъятие и снос зданий (как нежилых, так и жилых) в так называемом "золотом квадрате" столицы - центральной части города площадью полторы тысячи гектаров. Протащить его через парламент "Ата Мекену" минувшим летом помешала инициативная группа гражданских активистов, начавшая собирать у бишкекчан подписи вначале против "антинародного закона Текебаева", затем - за отзыв депутатского мандата самого Омурбека Текебаева.



"Крупные бизнесмены, - объяснял тогда в своём интервью один из лидеров инициативной группы Ырысбек Тойбеков, - не хотят строить здания за городом, поскольку там нет коммуникаций. Им нужны те участки, которые стоят очень дорого, но при этом они хотят купить их за копейки.



Я считаю, что Омурбек Текебаев лично заинтересован в этом антинародном проекте. Идёт прямое лоббирование олигархического бизнеса".



"Последствия будут катастрофическими, - говорила ещё одна активистка, социолог Айнура Джумашева, - Текебаев хочет разделить народ на тех, кто живёт в центре, и тех, кто на окраине. Это будет социальный взрыв. Я считаю этот законопроект геноцидом собственного народа. Текебаев и его партия ведут антинародную политику. И мне кажется, что представителям силовых структур нужно проверить деятельность депутата, которая приносит вред нашему обществу".



Вот что говорили про Текебаева бишкекские активисты ещё полгода назад. И ожидать, что жители столицы поднимутся в его защиту, могли только политики, считающие своих сограждан беспамятным быдлом.



Выводя на митинги в защиту Текебаева людей, на следствие таким способом пытались надавить ныне оппозиционные политики, ещё вчера стоявшие у руля государства - экс-президент Роза Отунбаева, экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов, экс-вице-спикер парламента Асия Сасыкбаева… Вчера ещё они требовали исполнения законов от граждан, вчера ещё они осуждали других политиков, защищающихся не с помощью грамотных адвокатов, а толпы. Тем самым они продемонстрировали главную особенность кыргызских оппозиционеров - особенно тех, кто сам побывал во власти (а во власти побывали практически все): они не считают, что Закон - един для всех. А считают, что законы должны по-разному действовать для "своих" и "чужих".

На митинги в защиту депутата О.Текебаева людей приходит всё меньше и меньше. Государству, кстати, эти митинги обходятся недёшево: по состоянию на начало марта расходы МВД, ГКНБ и мэрии Бишкека на обеспечение общественной безопасности в столице составили 6 миллионов 682 тысячи сомов.



УДАР ВТОРОЙ:



ПОЖАЛИ СВОИ ПЛОДЫ



Ещё одним проверенным способом давления на следствие, который попытались задействовать защитники Текебаева, стал прессинг со стороны парламента. Фракция "Ата Мекен" добилась, чтобы в Жогорку Кенеш на "ковёр" выдернули руководителей двух ведомств, причастных к аресту Омурбека Текебаева, - генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и председателя Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева.



Здесь, опять же, стоит кое-что вспомнить. Бывший учитель физики, а ныне заслуженный юрист Кыргызской Республики Омурбек Текебаев поучаствовал в разработке всех конституций, какие принимались в независимом Кыргызстане. Начиная с 1991 года, он входил в четыре конституционных совещания, а в 2010 году такое совещание даже возглавлял, за что получил неофициальный титул "отец конституции".



Так вот, ни в одной из конституций, включая "текебаевскую", не было записано, что депутаты парламента имеют право вмешиваться в ход следствия. В ныне действующей Конституции КР полномочия Жогорку Кенеша прописаны в общей сложности в 32 пунктах - и ни один из них не предусматривает, что парламент имеет право проверять, "правильно" ли ведётся расследование уголовного дела - для этого есть прокуратура.



Есть Закон "О регламенте Жогорку Кенеша КР", в котором перечисляются 40 видов полномочий кыргызского парламента. Опять же - ни в одном из этих пунктов не говорится, что депутаты вправе вмешиваться в ход следствия. Напротив, закон всячески предостерегает парламентариев от этого. "Заслушивание ежегодных отчётов и докладов должностных лиц государственных органов, - говорится, в частности, в законе, - осуществляется с учётом положений законов о самостоятельности и независимости государственных органов и их должностных лиц". Даже ежегодное заслушивание депутатами информации председателя Верховного суда о деятельности судебной системы республики, подчёркивается в законе о регламенте ЖК, "проводится с соблюдением принципа невмешательства в отправление правосудия и запрета требования отчёта по конкретному судебному делу".



Вопреки законам, которые сами же депутаты и принимали, они (что и до этого случалось не раз) натуральным образом стали вмешиваться в расследование уголовного дела Текебаева. Не только вытягивая из генпрокурора Джолдубаевой и главы ГКНБ Сегизбаева информацию, но и оказывая на них давление, вступая с ними в перепалку и даже… угрожая им. Тон задавали, разумеется, депутаты фракции "Ата Мекен". Возмущались они, в частности, тем, что уголовное дело в отношении Текебаева возбуждено… по заявлению иностранца! Ещё немного - и эти законодатели (!) договорились бы до того, что иностранные граждане в Кыргызстане должны быть объявлены вне закона. Что с иностранцами можно творить всё, что угодно, но сами они защищаться не должны. Особенно если их обидели такие "большие люди", как Текебаев.



В принципе Сегизбаев - глава государственного органа, который ведёт следствие, и Джолдубаева - глава органа, осуществляющего за следствием надзор, могли на многие вопросы депутатов не отвечать, вежливо сообщив им: "Извините, но это тайна следствия". Но республика у нас, как известно, парламентская, чиновники всех рангов к депутатам (какие бы глупости те ни говорили) обязаны относиться с почтением. И кое-чем главам спецслужбы и надзорного органа с депутатами пришлось поделиться.



Абдиль Сегизбаев, например, объяснил, почему ранним утром 26 февраля Омурбек Текебаев, прилетевший из Вены, был задержан прямо в аэропорту "Манас". Из-за тех самых джигитов из "Ата Мекена", которые накануне его прилёта не только перекрыли автотрассу, ведущую из аэропорта в город, но ещё и останавливали автомашины и даже… обыскивали их! "Чтобы избежать столкновений и неприятных последствий, было принято решение задержать Текебаева в аэропорту", - сказал Сегизбаев.



Сообщил глава ГКНБ депутатам и о том, что доказательства получения Текебаевым денег не ограничиваются показаниями одного лишь Леонида Маевского (российского бизнесмена, утверждающего, что в 2010 году передал Текебаеву 1 миллион долларов за доступ к управлению "Мегакомом", но тот его банально "кинул"). Показания эти подтверждаются показаниями ещё нескольких свидетелей - граждан России и Кыргызстана. А также другими доказательствами. Но раскрыть их депутатам Сегизбаев уже отказался, напомнив про тайну следствия.



Депутатский "допрос с пристрастием" главы ГКНБ и генпрокурора порой начинал попахивать откровенным издевательством и самодурством, граничащим с маразмом. Депутат фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко ни к селу, ни к городу спросила Сегизбаева: "Вы помните, какую должность занимаете? Можете озвучить её название?". Человек несдержанный в ответ, наверное, не удержался бы, чтобы не съязвить: "А вы, мадам, разве сами не в курсе, кого сюда приглашаете? Тогда зачем моё драгоценное время отнимаете?". Сегизбаев удержался и хладнокровно сказал: "Я считаю нецелесообразным отвечать на этот вопрос".



Никитенко даже эту реплику посчитала неслыханной дерзостью. "Вашего мнения никто не спрашивает, - стала возмущаться она. - Депутат задаёт вам вопрос. Что конкретно в моём вопросе вам не нравится?". - "Надеюсь, я у вас не под следствием", - парировал Сегизбаев. "Ваше поведение не соответствует требованиям, - продолжала гнуть свою линию депутат Никитенко, видимо, даже не сообразив, что загнала себя в нелепейшую ситуацию. - Вы считаете, что это нормально?" - обратилась она к спикеру Чыныбаю Турсунбекову. "А что вы хотите? Какой вопрос - такой ответ", - резонно заметил тот.



Словом, заслушивание в прямом эфире генпрокурора и главы ГКНБ (которое, по задумке фракции "Ата Мекен", должно было превратиться в их публичную "порку") вызвало обратный эффект. Парламентская оппозиция показала себя сварливой, некомпетентной и неумной.

Давят на следствие и в парламенте: заслушивание в Жогорку Кенеше главы ГКНБ А.Сегизбаева, ненавистного фракции "Ата Мекен", депутаты попытались превратить в публичную "порку"...



Во время радио- и телетрансляции этого шоу к нам в редакцию звонили известные юристы, желавшие выплеснуть своё негодование. В таких примерно выражениях: "Я не поклонник Сегизбаева и Джолдубаевой, но эти депутаты сами понимают, что творят?!".



На том заседании парламента произошёл любопытный казус. Некоторые депутаты призывали своих коллег подписать ходатайство об освобождении Омурбека Текебаева под домашний арест. На что спикер Турсунбеков им напомнил, что в своё время не кто иной, как сам Текебаев был инициатором запрета депутатам ходатайствовать за своих коллег, обвиняемых в совершении преступлений.



И это - не единственная мина, заложенная Текебаевым и его соратниками под… самих себя. Хотя закладывали они её, разумеется, под других.

Омурбеку Текебаеву предъявлено обвинение по самой "модной" нынче статье 303-й Уголовного кодекса - "Коррупция". Это преступление относится к категории особо тяжких, и потому согласия парламента на привлечение депутата к уголовной ответственности не требуется - депутат может быть задержан и арестован по усмотрению следствия и суда.



Сторонники Текебаева могут сейчас сколько угодно кричать, что власть "использует эту лазейку для политических преследований" - закон есть закон. Самое любопытное то, кто этот закон принял.



В октябре 1997 года Жогорку Кенеш ввёл в действие вместо старого советского новый Уголовный кодекс, который действует в Кыргызстане по сей день. В нём впервые появилась несколько странная статья "Коррупция". Странная потому, что получалось: взятки, злоупотребления и прочие должностные преступления - это уже не коррупция?! На эту странность тогда указывали грамотные специалисты по борьбе с коррупцией, критикуя сей законодательный изыск и предрекая, что статья эта - мертворождённая, и работать она не будет. Но 303-ю в УК всё равно протащили. И к этому приложился… не кто иной, как всё тот же Омурбек Текебаев! Возглавлявший тогда в Законодательном собрании ЖК Комитет по государственному устройству и законности.



303-я статья в самом деле долгие годы была "мёртвой". И ожила лишь в бытность генеральным прокурором Аиды Саляновой - соратницы Текебаева. Статья заработала - и как заработала! Целая когорта депутатов парламента (в подавляющем большинстве - из партий-конкурентов "Ата Мекена") загремела в тюрьму именно по 303-й статье УК КР. Не требующей согласия парламента.



Текебаев и его кадры, похоже, не верили, что эту статью кто-нибудь когда-нибудь применит к ним самим. А зря не верили… Под 303-й статьёй "ходит" сейчас и депутат-"атамекеновец" А. Шыкмаматов (бывший министр юстиции) - пока в статусе подозреваемого.



Кстати, о "трёхсот третьих" депутатах. Одного из них - экс-спикера Ахматбека Келдибекова - оппозиция пригласила на свой форум, экстренно собранный в Бишкеке после ареста Текебаева. "Беззаконие я не поддерживаю, - сказал на этом форуме Келдибеков. - Но кто всё это беззаконие в своё время допустил? Почему когда сажали десять депутатов "Ата-Журта", тогда не говорили о демократии? Кто всё это придумал? Помните? Если помните, ещё суд не начался, а Салянова уже обвиняла нас. Когда нас задерживали, мы доказывали судьям, виноваты или нет. Пусть они тоже в суде доказывают", - сказал Келдибеков, имея в виду депутатов фракции "Ата Мекен". И добавил: "Текебаев угодил в собственноручно вырытую яму".



Так провалилась попытка защитников Текебаева сколотить мощный оппозиционный фронт. Те, на чью поддержку они наивно рассчитывали, наоборот, удовлетворённо потирают сейчас руки, наблюдая за страстями вокруг Текебаева.



УДАР ТРЕТИЙ:

ОПЕРАЦИЯ "ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ"



И снова небольшой экскурс в историю. В начале июня 2011 года сразу несколько редакций кыргызстанских СМИ получили по электронной почте прелюбопытнейший "компромат" на тогдашнего вице-премьера Омурбека Бабанова - аудиозапись якобы его телефонного разговора с беглым Максимом Бакиевым. Суть разговора: Бабанов просил у бывшего "прынца" помощи в разборках с политическими оппонентами.



Разгореться до нужной кондиции скандалу было не суждено - специалисты быстро доказали, что запись эта - фальшивка. Смонтированная из кусочков интервью Бабанова и перехваченного телефонного разговора Макса со своим дядей Жанышем.



Фальшивку, что также быстро выяснилось, распространила парламентская фракция "Ата Мекен". Политическая партия "Республика", возглавляемая Бабановым, обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться с провокаторами. Но скандал был спущен на тормозах. Не потому ли, что Генпрокуратуру тогда возглавляла Аида Салянова?



Эта забытая всеми провокация вспомнилась после очередного "убойного компромата", который выкатили защитники Текебаева после его ареста.



Выглядело это, что и говорить, эффектно - словно в детективе. Пресс-служба партии "Ата Мекен" обнародовала письмо Текебаева, переданное им из СИЗО ГКНБ и якобы раскрывающее "истинные причины" его ареста. "Моим адвокатам Чинаре Джакуповой и Таалайкуль Токтакуновой, - говорилось в этом письме. - Когда я был на Кипре и в Вене, в моих руках оказалась информация о происшествии в Бишкеке 16 января 2017 года (крушение "Боинга"). По стечению обстоятельств я не смог распространить её. Я передаю её вам как доверенным лицам. Люди должны знать правду".



Эту "правду" в тот же день донесла до журналистов на пресс-конференции адвокат Т. Токтакунова. Чекисты, по её словам, охотились в аэропорту "Манас" за Текебаевым с единственной целью - перехватить некий страшный документ, который он вёз с собой. Этим документом адвокат помахала перед журналистами, но показывать его не стала. "Я могла бы вам его дать, но боюсь не только за себя, но и за вашу жизнь", - драматично сказала защитница Токтакунова. За ней самой, дескать, уже третий день подряд следит некая машина… "И если с нами что-то случится, вы будете понимать, почему это произошло", - заключила она.



Фотографии документа, однако, в прессу всё же попали. Это была докладная на турецком языке с логотипом турецкой разведки. И перевод её на русский. "Секретно, особой важности, - интригующе начинался текст (стиль сохранён). - К сведению руководителя аппарата президента Турецкой Республики. Ознакомление ограничивается только президентом ТР Реджепом Тайип Эрдоганом". Речь, действительно, шла о крушении под Бишкеком турецкого грузового "Боинга". "Проведённые нами разведывательно-оперативные мероприятия, - докладывала якобы турецкая разведка, - в итоге дали результаты, что находящийся в самолёте груз - сотовые телефоны, компьютеры, изделия электроники, деньги, драгоценные металлы и камни принадлежали президенту Кыргызской Республики А. Атамбаеву и супруге. В организации погрузки груза стоял гражданин Турции по прозвищу "Гремучая змея" с группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики".



Каким же, интересно, образом к Текебаеву попал сверхсекретный документ, адресованный лично Эрдогану?



Что за контакты у лидера "Ата Мекена" с турецкой разведкой?



Какая может быть связь между грузом и катастрофой?



Впрочем, эти и другие вопросы очень скоро потеряли смысл. Ибо быстро выяснилось: сей с позволения сказать "документ" - обыкновенная туфта! Специалисты-тюркологи хохотали над этим текстом, обнаружив в нём массу фактических и даже грамматических ошибок.



ГКНБ КР официально объявил: в ходе задержания О. Текебаева его личный обыск и обыск его багажа не проводился - что легко могут подтвердить видеокамеры наблюдения (хотя первое, что должны были сделать чекисты, если бы охотились за "документом" - задержанного обыскать). Все свои вещи Текебаев своими руками передал своей супруге.

Текебаевский адвокат Т.Токтакунова выкатывает суперкомпромат…

Оказавшийся грубо сляпанной фальшивкой.



Окончательно же карты текебаевцев спутал посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч. Он был приглашён в МИД КР, где министр Эрлан Абдылдаев попросил его подтвердить или опровергнуть распространённую текебаевцами информацию. "Это подделка, фейк, нелепость, - сказал посол. - Специальные службы Турции так не работают и, тем более, никому не передают документы со своими логотипами".



"Мы с сожалением наблюдаем, - говорилось в официальном заявлении посольства Турции, распространённом после этой встречи, - как данную авиакатастрофу представляют материалом для ежедневных политических распрей в Кыргызстане и пытаются вовлечь в данные прения и нашу страну".



Самое смешное, что сам Омурбек Текебаев даже после этого скандала продолжает - через ещё одного своего адвоката, Искена Афиджанова - упрямо из-за решётки заявлять, что добытые им документы - подлинные. И что он хотел предать их огласке, чему помешал арест.



Этой идиотской, иначе не скажешь, авантюрой оппозиция нанесла по самой себе самый, пожалуй, мощный удар! Текебаев и его партия "Ата Мекен" в очередной раз подтвердили свою репутацию интриганов, не брезгующих откровенными фальшивками… И готовых "сплясать" даже на костях погибших сограждан и втянуть Кыргызстан в международный скандал.



И какие бы информационные "бомбы" они теперь ни выкатывали, кто им поверит?!



Текебаеву и его соратникам сразу со смехом припомнят "Гремучую змею", грузящую тоннами "бриллианты для президента Кыргызстана..."



Вадим НОЧЁВКИН





ДОПРОСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ





4 марта на допрос к следователю Госкомитета национальной безопасности КР по уголовному делу Текебаева был вызван Эмиль Уметалиев - основатель и президент туристической компании "Кыргыз Концепт".



Быстро стало известно, что допрос Э. Уметалиева в качестве свидетеля связан не с его туристическим бизнесом, а с тем обстоятельством, что после апрельcкой революции он был коллегой О. Текебаева по работе во временном правительстве. С 27 апреля 2010 года Эмиль Уметалиев исполнял обязанности министра экономического регулирования Кыргызстана.



Насколько известно, в ту пору Э. Уметалиев в качестве главы Минэкономрегулирования входил в межведомственную комиссию по продаже пакета акций "Мегакома".



Мог ли он что-либо знать о сделке между тогдашним вице-премьером ВП Омурбеком Текебаевым и российским бизнесменом Леонидом Маевским? Или даже в ней участвовать? Этот вопрос пока остаётся покрытым тайной. Сам Уметалиев (перед допросом обнародовавший фотоснимок повестки из ГКНБ) после допроса стал очень молчаливым. Какими-либо комментариями он делиться с журналистами отказался, сославшись на то, что дал в ГКНБ подписку о неразглашении деталей допроса.



Через несколько дней - 9 марта - на допрос в ГКНБ был вызван в качестве свидетеля Калысбек Боронбаев - сотрудник секретариата парламентской фракции "Ата Мекен". Он также обнародовал фото своей повестки, но после допроса никаких комментариев прессе не дал.



Что мог рассказать по сделке 6-летней давности весьма молодой "атамекеновец" К. Боронбаев - опять же неизвестно. Но в кыргызоязычной прессе его имя упоминается в связи с джалал-абадским предприятием "Кыргызнефтегаз". Так, по данным газеты "Ачык саясат", отец Калысбека Боронбаева является доверенным представителем Омурбека Текебаева в этой компании, из которой лидер "Ата Мекена" якобы ежемесячно получает какие-то деньги...



Соб. инф.







за гранью человечности





ГЛАВЕ КТРК ТЕКЕБАЕВЦЫ ЖЕЛАЛИ СМЕРТИ





37-летний генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации КР (КТРК) Илим Карыпбеков в ночь на 1 марта попал в аварию. Примерно в 3 часа ночи автомашина, на которой он ехал по Южной магистрали в восточном направлении, на пересечении с проспектом Байтик Баатыра по непонятным до сих пор причинам перескочила через разделительный барьер, врезалась в столб и перевернулась.



Когда врачи прибывшей "скорой помощи" с помощью милиционеров и сотрудников МЧС смогли извлечь Карыпбекова из искорёженной машины, тот находился в коме. Главе КТРК повезло, что он попал в руки бригады высококвалифицированных медиков - они буквально вытащили его с того света. Первую помощь пациенту, чьего имени врачи тогда ещё даже не знали, они начали оказывать ещё в автомобиле, где зажало Карыпбекова. По пути в больницу в карете "скорой" гендиректор КТРК перенёс клиническую смерть - у него из-за большой кровопотери остановилось сердце. Делая Карыпбекову массаж сердца и искусственное дыхание, врачи вернули пациента к жизни и живым доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где Карыпбекова сразу стали готовить к операции.



А днём 1 марта к зданию КТРК под красными флагами партии "Ата Мекен" пришла толпа сторонников Омурбека Текебаева. Они требовали дать им прямой эфир, чтобы обратиться к кыргызстанцам в связи с арестом их вождя. На территорию охраняемого стратегического объекта толпу, разумеется, милиция не пропустила, и перед зданием телерадиовещательной корпорации вспыхнул митинг.



Сотрудники КТРК попытались пристыдить текебаевцев, сказав, что не по-людски устраивать разборки в момент, когда гендиректор Карыпбеков находится между жизнью и смертью. В ответ из толпы раздались кощунственные пожелания: "Да чтоб Илим умер!".



В тот же день, 1 марта, страсти по Карыпбекову вспыхнули и в Жогорку Кенеше, где депутаты заслушивали генпрокурора Индиру Джолдубаеву и председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева по уголовному делу О. Текебаева. В ходе перепалки с главой ГКНБ депутат фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияз напомнил, что Илима Карыпбекова, попавшего в аварию, до этого тоже заслушивали в парламенте по поводу освещения гостелевидением "дела Текебаева". "Вместо того чтобы желать кому-то смерти, пожелайте себе здоровья", - ответил на это Сегизбаев. Депутат Шер-Нияз обвинил главу ГКНБ в плохом знании кыргызского языка, заявив, что он имел в виду совсем другое. Спикер Ч. Турсунбеков, вмешавшись в спор, заметил, что понял слова Шер-Нияза так же, как Сегизбаев.



Кто бы что ни имел в виду, но поведение "атамекеновцев" в ситуации с бедой, обрушившейся на Илима Карыпбекова, симпатий кыргызстанцев к этой партии явно не прибавило. Тем самым оппозиция нанесла по самой себе ещё один удар.



А Илим Карыпбеков, к счастью, идёт на поправку. По словам врачей, первое, что он спросил, придя в сознание, - не пострадал ли кто-нибудь ещё, кроме него? Продемонстрировав куда большую человечность, чем сторонники О. Текебаева.



Соб. инф.





Митинг "атамекеновцев" перед зданием КТРК. Человеколюбием и порядочностью эта партия

не отличается.





врачи спасли Илима Карыпбекова





Зажимать кровоточащую рану Илиму Карыпбекову, попавшему в ДТП, врачу приходилось кулаком. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан рассказала врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Бишкека Зайнаб Байимбетова.



"На момент осмотра бригадой пациент находился в коме. Артериальное давление не определялось. Наблюдалось массивное кровотечение, была порвана бедренная артерия. Также диагностировали травму живота с повреждением внутренних органов. Пациента зажало в машине. Поскольку началось кровотечение, счёт шёл на секунды. Милиционеры и спасатели МЧС помогли мне залезть в искорёженную машину. Я кулаком зажала рану, чтобы остановить кровь", - рассказала Зайнаб Байимбетова.



По её словам, очень повезло, что одна рука пострадавшего была свободна.

Врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Бишкека Зайнаб Байимбетова.



"Мы параллельно проводили инфузионную терапию, то есть восполняли объём кровопотери, вливая в вену физиологический раствор. Затем последовали шинирование, мобилизация, потерпевшего обездвижили и ввели обезболивающее. Вместе с сотрудниками МЧС и милиционерами удалось потихоньку извлечь его через заднюю дверь", - говорит врач.



Помощь пострадавшему оказывали и в карете "скорой". На пути следования у пациента произошла остановка сердца, обусловленная большой кровопотерей.



"Бригада начала проводить расширенные реанимационные мероприятия - массаж сердца, искусственное дыхание. Благодаря этому сердце удалось завести. Это большое счастье! Пациента доставили живым в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Там его начали готовить к операции", - сообщила Зайнаб.



"Никто не знал, что это директор КТРК, - говорит Зайнаб Байимбетова. - Помощь оказывалась ему так же, как любому пациенту".



Самой Зайнаб Байимбетовой 31 год. В "скорой" она работает почти пять лет.



На станции "103" бригаде объявили благодарность за спасение жизни и успешную реанимацию.





Р.S. Редакция газеты "Дело №…" желает коллеге Карыпбекову скорейшего выздоровления и долгих лет жизни.

