Консульский учёт и другие мероприятия…

Подробности Политика Кыргызстана Опубликовано 22.03.2017 11:54 Просмотров: 2205

Такая странная контора

- посольство России в Кыргызстане…



Довелось мне два года назад поприсутствовать на одном мероприятии Россотрудничества в Бишкеке. Мероприятие прошло с участием посла России в Кыргызстане, посвящено было хоть и значительному поводу, однако оказалось немногочисленным и откровенно скучным.



Посол РФ в КР Андрей Крутько, слегка запинаясь, читал по бумажке очередную "проникновенную" речь о дружбе и единстве наших двух стран, о перспективах нашего взаимодействия и совместного развития…



- А вас тоже сюда пригнали? - шёпотом спрашивает меня сидящая сзади женщина средних лет, похожая на учительницу.



- В каком смысле пригнали? Просто любопытно посмотреть-послушать.



- А нас заставили… Сказали, всех отмечать будут. Не знаете, долго это ещё продлится? У меня там кабинет не закрыт, ученики разбегутся…



Оказывается, в самом деле учительница. Которую с тремя коллегами сорвали на это мероприятие прямо с учебного процесса. Велели быть обязательно. Кто не придёт, сказали, - пеняйте на себя. Что будет в случае неявки, правда, не объяснили. Но напугали до невозможности. Вечно перед всеми виноватого, затюканного кыргызстанского учителя напугать нетрудно.



Одна из коллег моей соседки по "зрительному залу" всё-таки рискнула не прийти.



И весьма опрометчиво, наверное, поступила. Потому что теперь, если что, ей непременно припомнят её отсутствие на мероприятиях с участием российского посольства. И это отсутствие ей может очень дорого стоить…



Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике А.А.Крутько.



О том, как выдворили из Кыргызстана журналиста Григория Михайлова, известно сегодня уже даже тем, кто далёк от политики и журналистики.

Если вкратце, события развивались так. Михайлов - гражданин России. В Бишкеке он жил последние пятнадцать лет, и до этой весны ни у кого никаких вопросов к нему по этому поводу не было.



Вопросы возникли вдруг и сразу 10 марта у сотрудников 10 управления МВД КР. Михайлова остановили на улице, попросили предъявить паспорт, которого у него при себе не оказалось. Когда документ наконец был предъявлен, выяснилось, что у Григория Михайлова просрочена регистрация. То есть на территории Кыргызстана он находится вроде бы нелегально.



Каюсь, я тоже гражданка России и тоже попала однажды в такую неприятную ситуацию. Не оформила вовремя временную регистрацию. Когда это выяснилось, меня отправили в отделение милиции. Где у меня взяли объяснительную, составили протокол, предложили через банк заплатить штраф, зарегистрироваться-таки на шесть месяцев с последующим продлением. И больше никогда так не делать.



Сейчас, говорят, правила другие. По новым правилам, объяснили Михайлову сотрудники 10 управления, они должны самолично вывезти его за пределы республики (в Казахстан). Оттуда он должен вновь заехать на территорию Кыргызстана и лишь тогда решать вопрос с регистрацией.



Так и случилось. Однако обратно в Кыргызстан Михайлова не пустили. Его фамилия якобы находится в списке граждан, которым запрещён въезд в Кыргызскую Республику.



Насколько законным было такое выдворение - разбираться, честно говоря, не хочется. Для этого есть компетентные органы, пусть они и разбираются.



Интереснее другое. А именно - реакция на это событие посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Андрея Крутько, к которому коллеги Михайлова обратились за комментариями. К кому же обращаться в таких случаях, как не к послу страны, гражданином которой является депортированный?



- Он нарушил положение между Россией и Кыргызстаном о взаимном пребывании граждан, - ответил Андрей Андреевич Крутько. И в этом посол, безусловно, прав. А вот то, что он сказал дальше, вызывает, мягко говоря, недоумение. - Более того, мы подняли все документы, Григорий Михайлов ни разу не вставал на консульский учёт. Получается, что юридически мы были о нём не в курсе. Да и за все пять лет, что я в Кыргызстане, Михайлов ни разу не был ни на одном нашем мероприятии…



Вот с этого места хотелось бы поподробнее.



Лично мне, гражданке, напомню, России, живущей в Кыргызской Республике, не далее как полтора года назад захотелось встать на консульский учёт в российском посольстве.



- А вам зачем? - встретил меня комендант. - У вас кто-то требует, чтобы вы на учёт встали?



Да никто вроде пока не требует. Но мало ли как дальше жизнь повернётся… К тому же на официальном консульском информационном портале чёрным по белому написано: "Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учёт в дипломатическом представительстве или консульском учреждении".



Имею право - значит, поставьте меня на учёт без вопросов. Казалось бы - чего проще?



Оказалось, непросто. То есть на учёт меня всё же поставили, но предварительно долго и нудно выясняли, для чего мне это нужно. Ссылались на другую норму, прописанную на том же консульском информационном портале:



"Постановка российского гражданина на учёт в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом".



А что же тогда не так с Григорием Михайловым, которому посол России А.Крутько вроде как в вину вменил его непостановку на консульский учёт?



Вы бы уже, господа дипломаты, определились, чего вам конкретно от ваших сограждан надобно. Чтобы они вставали на учёт и находились под вашим неусыпным наблюдением? Или чтобы "не морочили вам голову и не отрывали от важных дел" своим законным желанием быть учтёнными?



Я, конечно, не Григорий Михайлов. Ко мне у кыргызстанских властей нет претензий, ни в каком чёрном списке моя фамилия не фигурирует. Но после того, что произошло с ним, невольно ловлю себя на мысли: а если вдруг что-то? Если вдруг мне тоже понадобится поддержка родного российского посольства - что я услышу от посла?



Вернее, что услышала бы, если бы не уговорила-таки консульских работников поставить меня на заветный учёт - так, на всякий случай…



Сначала было "поставьте меня, пожалуйста, на консульский учёт. Ну поставьте, ну что вам, трудно?". - "А оно вам надо?" - лениво спрашивали меня посольские работники.



Потом точно так же у консульского забора я оправдывалась за своё "странное" желание зарегистрировать брак с гражданином Кыргызстана. В загс требовалась бумага из российского посольства о том, что мне, россиянке, дозволяется выйти замуж за кыргызстанца.



Всё то же самое: а зачем? А может, не надо? А вам обязательно жениться? А где ваш жених? А вы придите вместе, вдруг он понадобится… Ой нет, не понадобился!



До моей личной жизни российскому посольству дело есть (хотя, казалось бы, какое?).



А до того, какие трения у меня могут возникнуть с кыргызскими властями и как эти трения дипломатично урегулировать - посольству дела нет.



И, кстати, на посольских мероприятиях Андрей Андреевич Крутько меня тоже не видит. Так что - опять же, если вдруг что-то со мной произойдёт… Посол России скажет и про меня, что в упор меня не видел на организованных посольством концертах. Не наблюдал меня танцующей и поющей в сарафане и кокошнике. Не лицезрел, как я, открыв рот, слушаю его речи об укреплении российско-кыргызской дружбы.



А какие ещё мероприятия, кроме указанных, позвольте полюбопытствовать, проводит посольство России в Кыргызстане? И разве обязан гражданин России, живущий и работающий в Кыргызстане, на ЭТОМ присутствовать и в ЭТОМ участвовать?



Значит, помощи и поддержки посольства страны, гражданкой которой я много лет являюсь, я тоже не достойна? И на эту помощь и поддержку тоже могу не рассчитывать?



Чем вообще, стесняюсь спросить, занимается в Кыргызстане посольство России и конкретно его консульский отдел? Ну, песни и пляски по поводу российских праздников - это понятно. Плакаты "Да здравствует…", формальное перерезание ленточек и заверения в любви и дружбе - тоже.



А что ещё?! И что толку от такой "кипучей" посольской деятельности?



Елена ДЕВЯТОВА



