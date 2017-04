Весеннее обострение в Кыргызстане: БОРЦЫ ЗА "СВОБОДУ" СТАВЯТ НА… СКЛЕРОЗ Подробности Политика Кыргызстана Опубликовано 22.03.2017 14:55 Просмотров: 4581

На то, что общественность забыла, кто они такие и какие интересы преследуют.



Персона арестованного депутата Текебаева отошла на второй план. Сегодняшняя "фишка" кыргызской оппозиции - "защита свободы слова".

Это, казалось бы, очень привлекательное знамя (куда более привлекательное, чем защита скомпрометировавшего себя политика) собирает, однако, не так уж много сторонников. В крикливо-истеричной информационной кампании участвуют лишь отдельные политики и строго определённая группа СМИ. Остальные что же - боятся? Или подчинены властям - в чём любят их обвинять горластые "защитники"? Что ж, давайте разбираться…

Кто же и что стоит за этой шумной кампанией? Что за люди? Что за интересы?

НА ЗАПАД - ЗА ПОДДЕРЖКОЙ И… ГРАНТАМИ

В апреле 2016 года в Кыргызстане появилась организация, назвавшая себя "Комитетом по защите свободы слова". Своё появление она объяснила в заявлении, где в весьма зловещих тонах и в пафосных выражениях описывалось давление, которое власть оказывает на свободу слова:

"У журналистов и медиа-организаций выросла внутренняя самоцензура, которая на фоне всеобщей деградации культуры и падения уровня образования превращает не только СМИ, но и самих журналистов в бессловесных слуг власти, теряющих свой профессионализм и основное назначение - говорить правду… Вновь, как и в недавние советские времена, граждане страны обсуждают реальную ситуацию в стране на кухнях и за кулисами, шёпотом и анонимно… На фоне нового разгула коррупции, ставшей образом жизни кыргызских чиновников, роль СМИ возрастает во много раз… Кто-то должен звонить в колокол и бороться за свободу слова и собраний… Поэтому мы заявляем о создании Комитета защиты свободы слова как ПЕРВОГО этапа борьбы за свободное общество".

Избытком скромности сочинители этого "манифеста" явно не страдают - дескать, до них все в Кыргызстане только и делали, что молчали в тряпочку. И лишь они - "комитетчики" - начинают настоящую борьбу!

Первые же шаги "Комитета по защите свободы слова" обозначили весьма, так скажем, специфический круг их "подзащитных".

Комитет, к примеру, взял под защиту членов так называемого "Народного парламента" во главе с бывшим вице-премьером акаевских времён Бекболотом Талгарбековым, арестованных в мае 2016 года (их судят до сих пор по обвинению в попытке захвата власти). Этот арест "Комитет по защите свободы слова" назвал "частью политических гонений" и безапелляционно заявил: "Нельзя сажать в тюрьму за СЛОВО".

К месту будет напомнить, какие именно СЛОВА звучали в перехваченных телефонных разговорах членов "Народного парламента", записи которых появились в Интернете. Вот к примеру: "Люди приехали, аккуратно сказали: "Байке, вы тут своё дело сделайте, а мы там этих мочить будем. 450 бойцов здесь уже… Я его машину сожгу. Замочу я его. Я их расстреляю, других вариантов нет. Покажу, кто есть кто. Переломаю руки и ноги, выколю глаза… С 2010 года осталось много оружия и, слава богу, оно в Бишкеке. Я прострелю коленные чашечки, другого варианта нет". Последняя угроза, напомним, адресовалась председателю Государственного комитета национальной безопасности Абдилю Сегизбаеву. И у следствия были основания считать, что эта и другие угрозы - не пустые.

Так вот, пошумев тогда по поводу "гонений на свободу слова", делегация "комитетчиков" во главе с Равшаном Жээнбековым сразу же вылетела в США. За крупным денежным грантом на "медиа-проекты в Кыргызстане". Который, насколько известно, был получен и распределён между несколькими СМИ. Учредителями которых, в свою очередь, являются в основном сами же члены "Комитета по защите свободы слова".

Так обозначилась ещё одна любопытная особенность добровольных и самозваных "защитников свободы слова". Как только в Кыргызстане происходит какой-нибудь громкий арест, "комитетчики" (предварительно пошумев и поскандалив по этому поводу) тут же отправляются на Запад… За очередной порцией грантов.

Так случилось и с арестом Омурбека Текебаева, в информационной раскрутке которого (естественно, в нужном ракурсе) "Комитет по защите свободы слова" принял живейшее участие. Не успели ещё остыть страсти, как "комитетчики" отправились, что называется, с корабля на бал - вылетели в Европу.

Организатором этой поездки выступил всё тот же Равшан Жээнбеков, который за день до ареста Текебаева провёл переговоры с представителями посольства Швейцарии в Кыргызстане о выдаче членам делегации шенгенских виз. Переговоры прошли успешно - визы были выданы оперативно. И 2 марта из аэропорта "Манас" по маршруту Бишкек-Стамбул-Женева вылетела практически та же самая компания, которая в прошлом году летала в Вашингтон.

А именно: Равшан Жээнбеков, его неизменный ассистент Марат Баязов, экс-депутат парламента, владелец информационного сайта "Kyrgyztoday.kg" Бегалы Наргозуев, оппозиционные активисты Адиль Турдукулов и Аскарбек Мавлянов, ещё один активист Аятулло Иминов (сын бывшего депутата Ошского городского кенеша от мырзакматовской политической партии "Улуттар Биримдиги" Аманулло Иминова), директор частного телеканала "Next" (принадлежащего Равшану Жээнбекову) Айбек Турдалиев.

Вместе с ними должен был вылететь Каныбек Иманалиев - депутат парламента от фракции "Ата Мекен". Он тоже получил шенгенскую визу, но от поездки в Европу почему-то воздержался. То ли потому, что в те горячие дни нужен был в Бишкеке… То ли сопартийцы решили, что Иманалиеву лучше в таких поездках не светиться.

На другой день, 3 марта, по тому же маршруту должны были вылететь ещё две персоны, также получившие шенгенские визы - главный редактор газеты "Республика" Замира Сыдыкова и руководитель правовой клиники "Адилет" экс-депутат парламента Чолпон Джакупова. Но поездка сорвалась - насколько известно, из-за того, что Сыдыкова вовремя не купила Джакуповой билет. Джакупова, женщина гордая, в резкой форме отказалась от поездки в Европу. Но Сыдыкова убедила правозащитницу: ехать надо! Поскольку в Европе их ждали настоящие смотрины - от результатов переговоров с представителями Европарламента и тамошних НПО зависело выделение делегатам крупных денежных грантов. И в этом плане Чолпон Джакупова так нужна была грантопросителям, что Замира Сыдыкова даже согласилась купить ей авиабилет за свой счёт.

Делегацию кыргызских "защитников свободы слова" обе дамы догнали уже в Брюсселе (Бельгия). "Комитетчики" к тому времени поездили по Швейцарии, заскочили в Копенгаген (Дания). В Брюсселе делегация встретилась с представителями Европарламента, а также Министерства иностранных дел Евросоюза. К которым "защитники свободы слова" обратились с просьбой оказать финансовую поддержку ОТДЕЛЬНЫМ средствам массовой информации Кыргызстана - самым-пресамым "независимым" (то есть своим), а также "гражданскому обществу".

Евродепутатам и евробюрократам кыргызские "комитетчики" (о чём они сами с гордостью писали в социальных сетях) рассказали о предстоящих в Кыргызстане президентских выборах и о "давлении властей на оппозицию". Красок, надо полагать, при этом не жалели. Благо такой яркий пример вовремя подоспел - арест Текебаева!

Короче, впечатлить и разжалобить европейцев "комитетчикам" вроде бы удалось. Грант будет! Крупный! Какой именно в валютном выражении - пока неизвестно. На сей счёт сами кыргызстанские "борцы за свободу" распространяться не любят. А "закон об иностранных агентах" (который дал бы возможность государству и общественности быть в курсе грантовых потоков, получаемых энпэошниками из-за рубежа) в кыргызском парламенте благополучно похоронили. Кстати, сделали это не в последнюю очередь стараниями депутатов фракции "Ата Мекен" и их ставленников в исполнительной власти.

После Брюсселя кыргызская делегация посетила город Бонн. Результат её визита в бывшую столицу ФРГ тоже любопытен: Равшан Жээнбеков договорился с "Немецкой волной" (Deutsche Welle) о том, что его телеканал "Next" будет ретранслировать на Кыргызстан передачи этой немецкой международной телерадиокомпании. К слову говоря, телеканал "Next", зарегистрированный в Таласе, входит в пакет каналов цифрового телевещания в Кыргызстане - так же, как и телеканал "Сентябрь", принадлежащий Омурбеку Текебаеву.

Вот так оппозиция вместе со своими зарубежными партнёрами, спонсорами и покровителями формирует информационную политику в Кыргызстане. А ещё говорят, что здесь свободы слова нет…

Из Европы Замира Сыдыкова вылетела в Америку - насколько известно, для встреч с представителями Госдепартамента США и обсуждения финансирования проектов "Комитета по защите свободы слова" и, разумеется, её собственной газеты "Республика". Остальные члены делегации вернулись в Кыргызстан. Где как раз появилось кого защищать - Генпрокуратура начала подавать судебные иски по защите чести и достоинства президента КР против радио "Азаттык" и частного фонда "ПроМедиа" ("Zanoza.kg").

До чего же чётко работает "правозащитная" система: арестованный депутат Омурбек Текебаев, непонятно на что рассчитывая, "сливает" через своих адвокатов откровенную фальшивку; "отдельные независимые" СМИ её подхватывают и тиражируют, нарываясь на иск; "защитники свободы слова" кидаются их защищать - вот вам ещё один повод для получения грантов! Нет, эти ребята безденежными не останутся никогда! С корабля на бал: пошумев по поводу ареста депутата О. Текебаева, члены "Комитета по защите свободы слова" сразу же отправились в Евросоюз. О своих встречах они охотно рассказывали в социальных сетях.

Лишь деликатный вопрос денежных грантов застенчиво обходили стороной.

ТЕРРАРИУМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

"Комитет по защите свободы слова", резко активизировавший свою деятельность после посещения его лидерами Европы, объявил о созыве в Бишкеке мероприятия с пафосным названием "Первый Форум свободы" (всё у них, заметьте, "первое" - словно и не было в Кыргызстане почти трёх десятков лет непрекращающейся, по сути, борьбы за свободу. Ещё один сигнал грантодателям?).

В заявлении, которое в связи с этим опубликовал комитет, скрупулёзно перечислялись все случаи посягательства на свободу слова в Кыргызстане, какие смогли вспомнить "комитетчики". Среди этих случаев упомянуты и арест Омурбека Текебаева, и даже судебный процесс над уже упоминавшейся выше плеядой бывших чиновников, обвиняемых в приготовлении к насильственному захвату власти: "Сейчас в изоляторе ГКНБ держат 9 политиков, обвинённых в тяжком преступлении - в попытке совершения переворота. А на деле их судят за их критическое мнение в отношении власти".

Вы поняли - за МНЕНИЕ! Для кого на полном серьёзе это написано, на кого рассчитано? На людей, страдающих склерозом и амнезией? И уже забывших "мнения", которые звучали в аудиозаписях переговоров этих политиков (другие материалы уголовного дела, к сожалению, пока закрыты) и которые публиковали многие СМИ, включая нашу газету?!

А как же журналисты? Их "Комитет по защите свободы слова" тоже не забыл. "Много нераскрытых случаев избиения журналистов, - говорится в его заявлении. - Ни МВД, ни Генпрокуратура не добились результатов в ходе расследования дел по нападению на журналистов и гражданских активистов. Из-за угроз вынужден был выехать из страны Адилет Айтикеев…".

На этом месте, право слово, трудно удержаться от смеха. Адилет Айтикеев, редактор газеты "Искра плюс", напомним, поехал в Америку в мае прошлого года в составе делегации "Комитета по защите свободы слова" (об этой поездке - в начале публикации). И там остался. Чему многие его коллеги совсем не удивились - всю свою жизнь, по их словам, Айтикеев мечтал перебраться жить в какую-нибудь из западных стран - хоть через получение политубежища, хоть через фиктивный брак. В Штатах он задержался якобы ненадолго - погостить у друга. Под личные гарантии сына главы делегации Равшана Жээнбекова, проживающего в США и пообещавшего американским властям, что Айтикеев не останется на американской земле навсегда.

Но подвёл Айтикеев своего поручителя. И когда закончилась двухмесячная виза, перешёл, по сути, на нелегальное положение. Но вначале попытался получить убежище. Для этого дружественные ему СМИ, принадлежащие Замире Сыдыковой и Бегалы Наргозуеву (кстати, официальным соучредителям "Комитета по защите свободы слова"), начали "раскручивать" на своих страницах образ Айтикеева как очередной жертвы "атамбаевского режима". Сам Айтикеев, рассказывая в интервью этим изданиям, как в Бишкеке за ним якобы следили и ему угрожали, пафосно восклицал: "Провалились все идеалы 7 апреля!".

В его устах этот пафос звучал забавно. Ибо накануне поездки в США Айтикеев посетил Минск, где взял интервью у Жаныша Бакиева, цель которого была очевидна - попытаться отмыть бывшего главу Службы госохраны добела. Глава МВД Кыргызстана дал своим подчинённым вполне логичное указание - допросить Айтикеева, дабы выяснить детали пребывания в Минске заочно приговорённого к пожизненному заключению и объявленного в розыск Ж. Бакиева.

Видимо, в этом и заключалось "преследование" Айтикеева, о котором сейчас кричит "Комитет по защите свободы слова".

По-настоящему же Адилета Айтикеева преследовали два с лишним года назад. Кто? Только не падайте! Главный "подзащитный" наших комитетчиков - ОМУРБЕК ТЕКЕБАЕВ.

Лидер "Ата Мекена" тогда, обратившись в милицию, добился возбуждения в отношении А. Айтикеева уголовного дела по новой статье УК (в принятии которой сам незадолго до этого поучаствовал) "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Вот как в августе 2014 года объяснял этот свой шаг Омурбек Текебаев в одном из интервью:

"Есть такой джигит Адилет Айтикеев, который, несмотря на молодость, известен как профессиональный сплетник и провокатор. Он позорит кыргызскую журналистику. Подобные Айтикееву вредят свободе слова. Я подал в суд не для того, чтобы примириться с Айтикеевым, или чтобы он в газете опубликовал опровержение. Для Айтикеева недостаточно такого наказания. По закону против него предусматривается штраф или лишение свободы на 3 года. Я прошу у суда лишить его свободы на эти 3 года. Потому что Айтикеев написал не в первый раз ложную информацию, и не остановился на этом. Его намерения черны. В последние четыре года он пишет ложь обо мне, словно специально запланировал. Я считаю это большим преступлением".

Можно ли в свете последних событий назвать гонителем свободы слова самого Омурбека Чиркешовича, который (в отличие, кстати, от президента Атамбаева) хотел упрятать журналиста в тюрьму?

К слову говоря, именно так Текебаева в былые времена называли не раз. Ибо судиться с прессой он любил всегда. И на рассвете своей политической карьеры. И в самый её расцвет, - оказавшись почти на вершине власти. Летом 2012 года, к примеру, он судился сразу с тремя изданиями - в том числе с газетой "Алиби", принадлежащей Бабырбеку Жээнбекову - отцу Равшана Жээнбекова. Судился за то, что "Алиби" опубликовала интервью с бывшим текебаевским соратником Омурбеком Абдырахмановым, уличавшим Текебаева в разного рода неблаговидных делах. Подоплёка той информационной войны была простой - Жээнбеков-младший и Абдырахманов разругались с Текебаевым и вышли из фракции "Ата Мекен". Ну и начали, что называется, мочить друг друга из всех стволов!..

Если подавить брезгливость и нырнуть в мутное болото местной так называемой "журналистики", густо замешанной на политических интересах, то перед нами предстанет настоящий террариум. Обитатели которого то готовы друг друга сожрать, то объединяются - по мотивам, которые порой даже трудно понять. Для того, чтобы завтра вновь вцепиться друг другу в глотки…

Когда одни обитатели поливают грязью других, то первые кричат о "свободе слова", вторые - об "ответственности журналистов".

Впрочем, эти первые и вторые с лёгкостью могут поменяться местами и ролями. И говорить о каких-то высоких принципах здесь не приходится.

Если окунуться в Интернет и почитать, что писала про того же Омурбека Текебаева кыргызская пресса, то перед нами, действительно, предстанет "душитель свободы слова" (такое определение Омурбеку Чиркешовичу даже в заголовки выносили). Вот, к примеру, цитаты из разных изданий в разные годы:

"Текебаев готов разбиться в лепёшку, чтобы заиметь своё печатное издание. Но вместо того чтобы по-джигитски помочь какому-нибудь СМИ, подаёт в суд на одну из первых ласточек демократических преобразований - газету "Кыргыз Руху", в тайной надежде извлечь из этого конкретную выгоду. Получается, что в своих интересах он без всяких сомнений душит ту самую свободу слова, о которой кричит на каждом углу…".

"Текебаева, наверное, измучила преследованиями власть Акаева и Бакиева, теперь он сам начал душить свободу слова, стал кричать: "Нужна цензура!"…

"Омурбек Текебаев, жаждущий получить депутатский мандат, не хочет и слышать эту горькую правду, а начинает грозить судом тем, кто осмеливается её высказать. Ещё вчера защищавший свободу слова Текебаев сегодня хочет её ограничить, когда дело доходит до него самого? Тогда получится, что попытками укоротить язык журналистского сообщества он возвращает режим Бакиева…".

Не слишком ли много обвинений в попытке удушить свободу слова в адрес одного политика?

Если внимательнее приглядеться к персонам, которых безоглядно защищает "Комитет по защите свободы слова", то становится немного не по себе… От той "свободы", которую решил внедрять в Кыргызстане этот комитет на западные гранты.

Вот, к примеру, Асланбек Сартбаев, знаменитый скандалами, в которые он всё время почему-то влипает. В 2015 году, будучи редактором газеты "Учур", он попал в СИЗО по обвинению в хулиганстве - из-за инцидента, произошедшего между ним и предпринимателем из окружения бывшего члена временного правительства А. Бекназарова Самсалы Четимбаевым. Ссора, по словам бизнесмена, вспыхнула в его машине из-за того, что он требовал от Сартбаева опровержения клеветы в свой адрес, тот в ответ достал пистолет-травмат, стал угрожать и даже выстрелил, но потерпевший успел ударить Сартбаева по руке, и пуля попала в сиденье. Судебный процесс по этому уголовному делу "защитники свободы слова" объявили, разумеется, политическим заказом.

Сартбаева всё время почему-то кто-нибудь избивает… В конце минувшего года (как сообщал неугомонный Адиль Турдукулов, формальный председатель "Комитета по защите свободы слова") в одном из бишкекских кафе на Сартбаева напал экс-председатель ЦИК Туйгуналы Абдраимов. А в январе этого опять же в одном из столичных кафе Сартбаева якобы ударил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. По этому поводу "защитники свободы слова" шумели много. Имел ли место факт мордобоя в действительности, пока доподлинно не известно. Зато известна причина конфликта - коллаж-карикатура на замминистра Асанова, опубликованная в газете "Азия Ньюс", которую Сартбаев теперь редактирует. Карикатура, прямо скажем, пакостная, оскорбительная, в духе небезызвестного французского журнала "Шарли Эбдо". Только очень выдержанный человек за такую не съездит по физиономии!

Вот ещё один подзащитный - Зулпукар Сапанов. У него дома чекисты провели обыск - по возбуждённому уголовному делу о разжигании межрелигиозной вражды.



Какое вопиющее посягательство на свободу слова! А из-за чего вообще сыр-бор? Из-за "творчества" Сапанова, вызвавшего негодование религиозной общественности - в частности, известного теолога Кадыра Маликова.

"Статьи, опубликованные в газетах "Жаны Ордо", "Азия Ньюс", а также книга "Кыдыр санжырасы" оскорбляют символы всех трёх религий - ислама, христианства и иудаизма и сеют смуту среди народа Кыргызстана, - сказал Маликов на специально созванной пресс-конференции. - В книге утверждается, что Аллах является шайтаном, которого породил огонь, также содержится очень сильное оскорбление нашего пророка Мухаммада. Мы даже стесняемся повторять написанные там слова. Идёт целенаправленная информационная война. Мы не позволим, чтобы Кыргызстан превратился в страну "Шарли Эбдо". Мы будем защищать не только пророка Мухаммада, но и Моисея, Иисуса и других пророков. Мы нашли понимание у Русской православной церкви. Государство должно занять жёсткую позицию, мы должны поломать хребет тем силам, которые работают на конфликт".

Похоже, новоявленные "защитники свободы слова" и вправду работают на то, чтобы Кыргызстан превратился в страну "Шарли Эбдо". Их задача - бить по рукам тех, кто этому сопротивляется.

КТО ЖЕ ОНИ - "ЗАЩИТНИКИ СВОБОДЫ СЛОВА"?

Официальных учредителей в комитете - пятеро: Замира Сыдыкова, бывший посол КР в США и Канаде; Адиль Турдукулов, бывший второй секретарь посольства КР в Японии; Равшан Жээнбеков, бывший посол КР в Малайзии, бывший депутат ЖК (а до этого - целый букет крупных государственных постов в акаевский период); Нарынбек Идинов (он же Нарын Айып), бывший директор национального информационного агентства "Кабар" во времена бакиевские; Бегалы Наргозуев, бывший депутат ЖК, один из учредителей авиакомпании "Эсен Эйр".

Все эти люди в своё время в той или иной степени находились во власти. И в те периоды о свободе слова они не очень-то помышляли. Как и их сегодняшние компаньоны и партнёры.

Скажем, ближайшим компаньоном Н. Идинова (и самым активным пропагандистом деятельности комитета) является Дина Маслова - соучредитель общественного фонда "ПроМедиа", гендиректор и главный редактор информационного портала "Zanoza.kg". Нашей же редакции эта ярая "поборница" свободы слова запомнилась в ином качестве - чиновницы секретариата президента К. Бакиева.

Особенно запомнилась нам одна дата - 16 марта 2010 года. Это был вторник, день, когда очередной номер газеты уходит в типографию на печать. В разгар вёрстки газеты в редакции раздался телефонный звонок. Одному из сотрудников позвонила эта самая Дина Маслова из секретариата президента, уточнила адрес редакции и загадочно добавила: "Бомбить сегодня вас будем!".

Под словом "бомбить" тогда можно было понимать всё, что угодно. Режим Бакиевых доживал последние недели. И, словно чувствуя это, стервенел прямо на глазах. Каждый день приносил тревожные известия: закрыта очередная газета, заблокирован очередной интернет-ресурс, в офис очередной телекомпании нагрянули с обыском… Было очевидно, что власть взяла курс на полный разгром неподконтрольных СМИ.

О том, какая "бомба" приготовлена нам, стало ясно вечером в типографии, работники которой нам шёпотом сообщили: "Звонили из "Белого дома", спрашивали, когда заканчивается печать "Дело №…". Зачем? Хотят весь тираж изъять. Что вы там такого написали?".

Не будем сейчас описывать, на какие меры пришлось нам пойти, чтобы спасти тираж. А написали мы тогда много чего интересного, из-за чего газете, по мнению властей, не стоило попадать в руки к читателям. Одной же из главных тем номера был грандиозный международный скандал, разразившийся вокруг международного афериста Евгения Гуревича - гражданина США, одного из ближайших партнёров Максима Бакиева. В Италии в те дни было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 2,7 миллиарда долларов, ключевым фигурантом которого был этот самый Гуревич. Владелец холдинга, выигравшего тендер на управление всеми государственными активами Кыргызстана!

В те дни бакиевская власть лихорадочно блокировала в Кыргызстане доступ и к сайтам зарубежных СМИ, сообщавшим что-либо о скандале с Гуревичем. А руководитель группы информационного сопровождения пресс-службы секретариата Бакиева Дина Маслова выступала с всевозможными опровержениями и уточнениями…

После разразившейся вскоре апрельской революции мы не стали сводить счёты, ибо всегда были против "охоты на ведьм". Но тем, кто участвовал в самом настоящем удушении свободы слова в стране, сейчас лучше бы стыдливо помалкивать, а не рядиться в одежды "свободолюбцев".

Любопытные метаморфозы происходят с "борцами за свободу" после того, как к власти приходит их группировка! Весь тираж этого номера нашей газеты (от 17 марта 2010 года) чуть было не изъяли прямо в типографии -

по команде из секретариата президента К. Бакиева.



"Группу информационного сопровождения" в секретариате К. Бакиева тогда возглавляла Дина Маслова.

Ныне - руководитель якобы независимого СМИ и очень активный "борец за свободу слова". Номер газеты, вышедший 7 апреля 2010 года. Если бы не революция, случившаяся в тот день, остаётся лишь догадываться, насколько печальная участь ждала бы многих журналистов и целые издания.

Ещё одна "защитница свободы слова" - Замира Сыдыкова - принадлежит к плеяде революционеров, которые привели к власти Бакиевых, а затем разбежались по заграницам, оставив расхлёбывать всю эту кашу народу. Оппозиционность Сыдыковой (начавшаяся после некоторых разногласий на бытовой почве с президентом Акаевым, с которым она прежде очень дружила) закончилась сразу же после того, как Акаева свергли. Закрыв свою газету "Республика", она уехала послом Кыргызстана в Вашингтон.

Потом в одном из интервью Замира Сыдыкова назвала весьма любопытную причину своего отъезда. "Когда я 25 марта 2005 года увидела в приёмной Бакиева тех же "акаевских", которые уже толпились в ожидании своей очереди, я сказала себе, что с ними я работать не хочу. "Мне надо валить", - сказала я себе. Так что, когда я зашла к Бакиеву и меня спросили, чего я хочу, то первое, что я сказала - "Я хочу уехать". Почему в Америку? Потому что там учился мой сын".

Не захотелось работать с "акаевскими", когда шла раздача государственных должностей пламенным революционерам? Можно было продолжать издавать газету, оппонируя уже новым властям. Которых ты же и привела к власти. Стоит отметить, что "свалила" Сыдыкова не просто так, а приняв-таки хорошую государственную должность - посольскую.

На этой должности Сыдыкова находилась до последнего дня правления Бакиевых. А в ночь на 7 апреля 2010 года даже успела встретить Максима Бакиева, прилетевшего в США на ежегодные кыргызско-американские консультации, в которых должна была участвовать и Замира Сыдыкова (сама она потом всячески подчёркивала, что Максим к ней в аэропорту даже не подошёл - лишь со стороны "помахал ручкой"). За месяц до апрельских событий, как потом рассказывала Сыдыкова, ей позвонил другой революционер, Эдиль Байсалов, и позвал делать новую революцию: "Бросайте должность и присоединяйтесь к нам. Смотрите, что делается в Кыргызстане". "Я в ответ спрашиваю: "Эдиль, сам-то ты где сейчас находишься?". Он ответил, что в Швеции. "Вот поезжай в Кыргызстан и узнай положение на месте. Только после этого я поговорю с тобой". Но он больше не позвонил. А 8 апреля временное правительство издало декрет о моём освобождении с должности", - вспоминала не раз в своих интервью Сыдыкова.

Короче, и рада была бы Замира вскочить в революционный поезд, да чуть-чуть не успела…

За все пять лет её пребывания на должности посла проблема свободы слова в Кыргызстане Замиру Садыкову не заботила - хотя озаботиться было чем. А может, заботила, да только вслух Сыдыкова этого не высказывала. Об антибакиевской оппозиции в своих тогдашних интервью посол З. Сыдыкова отзывалась высокомерно и пренебрежительно. Алика Джекшенкулова называла трусом, про Омурбека Текебаева говорила, что он, "кроме депутатства, не способен вести другую работу", а все его заявления о фальсификациях на парламентских выборах 2007 года оценивала так: "Проигравший не хочет осознать своё поражение".

Вот ещё высказывания Замиры Сыдыковой того периода - и об оппозиции, и о власти Кыргызстана:

"У оппозиционеров - низкий политический уровень, тому подтверждение их последняя поездка в Америку".

"К сожалению, внутри страны не все адекватно воспринимают наши успехи, стараясь сами же себя очернить".



"Нам не хватает единого всенародного порыва для скорейшего достижения лучшего будущего. Причины лежат в плоскости амбиций политических лидеров, которые остались без руля власти. Пока они не получат свой "кусок пирога", их не будет устраивать ни одна заявленная нынешним руководством страны экономическая реформа. Всё будет подвергаться скепсису, не будет поддержано. Безответственность такого подхода очевидна. Но оценку этому должен дать сам народ, не дав втянуть себя в политические интриги".

Не правда ли - словно какой-нибудь сегодняшний чиновник про сегодняшнюю оппозицию говорит?

Не кидалась Замира Сыдыкова защищать свободу в Кыргызстане и тогда, когда людоедская сущность бакиевского режима стала совсем уж очевидной. Госслужащему не положено выступать против власти? Но у госслужащего есть отличный способ выразить свой протест - ОТСТАВКА. Так поступила, к примеру, Эльмира Ибраимова, которая в те дни, громко хлопнув дверью, оставила пост вице-премьера после подлого убийства своего соратника Медета Садыркулова.

Замира Сыдыкова в отставку с должности посла подавать не стала. Объяснив это задним числом тем, что она, дескать, представляла в Штатах не Бакиева, а "народ Кыргызстана". При чём здесь народ?! Народ её послом в США не направлял. Замира Сыдыкова, получив важный государственный пост из рук К. Бакиева, в течение пяти лет не очень-то тревожилась за состояние свободы слова в Кыргызстане. Её тогда волновали совсем другие проблемы.

Начало её деятельности на посольском посту в 2005 году ознаменовалось весьма мутной историей с американским юристом Либерманом, которого З. Сыдыкова порекомендовала новым кыргызским властям - он брался отыскать спрятанные на Западе деньги семьи Акаевых. Получил от Кыргызстана аванс - 500 тысяч долларов. И - тишина… На тогдашние предложения нашей газеты прояснить ситуацию посол З. Сыдыкова ответила молчанием.

Чем ещё отметилась Замира Сыдыкова на этом посту - так это своей прямо-таки яростной борьбой за… сохранение американской военной базы в аэропорту "Манас". Своё желание базу во что бы то ни стало сохранить она, впрочем, никогда и не скрывала - и вот в этом уже шла смело даже поперёк официальной позиции руководства Кыргызстана. Весьма любопытную в этом плане информацию обнародовала международная организация "Викиликс", публикующая, в частности, секретные депеши американских дипломатов. Некоторые депеши посольства США в Бишкеке приоткрывали завесу над ожесточённой схваткой за базу "Манас" и о торге, который президент Бакиев вёл между Москвой и Вашингтоном. Из этих депеш стало также известно, что кыргызский посол Замира Сыдыкова… консультировала американскую сторону по ведению переговоров.

"30 января 2009 года, - рассказывали документы, - посол Кыргызстана в США Замира Сыдыкова подтвердила (американцам), что Бакиев в декабре 2008 года принял решение обменять вывод базы на российскую экономическую помощь. Она также сообщила, что США ещё могут сохранить базу, предложив более высокую цену, и советует направить команду переговорщиков. По её словам, цена значительно возрастёт после 3 февраля". Значит, американцам следовало торопиться.

Ещё более интересна история с высылкой из Кыргызстана американских дипломатов в июле 2006 года. Два дипломатических сотрудника посольства США в Бишкеке, как заявил тогда МИД КР, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях объявлены нежелательными лицами на территории республики. МИД подчёркивал: "Данное решение принято на основе достоверных фактов, представленных спецслужбами Кыргызстана, о неоднократном вмешательстве этих сотрудников во внутренние дела государства, не совместимом со статусом дипломата и общепризнанными нормами международного права".

О свой реакции на этот инцидент посол Кыргызстана в США Замира Сыдыкова рассказала в одном из интервью чуть позже - в январе 2009 года. Речь зашла об Алике Джекшенкулове - к тому времени уже бывшем министре иностранных дел КР. "Не прошло и года с того момента, как назначили А. Джекшенкулова министром, как депортировали двух американских дипломатов, - вспоминала З. Сыдыкова. - Я лично позвонила ему и спросила, почему допустили такой инцидент, и предупредила, что может возникнуть большой скандал. Но он проигнорировал мои слова".

Здесь становится совсем уж непонятно - чьи же интересы и где представляла посол З. Сыдыкова? Интересы Кыргызстана в США? Или американские интересы в Кыргызстане, дублируя таким образом посла США в нашей республике?

И замечательная картинка, не правда ли: посол звонит своему шефу-министру и выговаривает ему за решение, принятое на государственном уровне?!

Вот на это - на отстаивание американских интересов - смелости у Замиры Сыдыковой хватало. Это вам не какая-то свобода слова…

Ради этих интересов З. Сыдыкова готова была подставить даже своих вчерашних соратников по свержению президента Акаева. Об этом свидетельствует всё тот же "Викиликс". Вот секретная депеша в Вашингтон тогдашнего посла в США в Кыргызстане Мари Йованович от 22 августа 2006 года. Среди адресатов - Центральное разведывательное управление США. В этой депеше описывается весьма занятный разговор одного из сотрудников посольства с Алишером Мамасалиевым - бывшим лидером молодёжного движения "Кел-Кел", будущим депутатом парламента от бакиевской фракции "Ак Жол".

А. Мамасалиев рассказывает о том, как его таскают в Службу национальной безопасности КР (тогдашнее название нынешнего ГКНБ) и требуют информацию об американских дипломатах, с которыми он контактирует. Рассказывает, что он, Мамасалиев, предупреждал одного из двух дипломатов, которых впоследствии выслали из страны (в депеше, правда, они обозначены как "офицеры"), о том, что под того "копает" СНБ. Всплывает в его рассказе и посол Кыргызстана в США Замира Сыдыкова. Та, по словам Мамасалиева, дала интервью информагентству "24.kg", в котором обвинила Мамасалиева в том, что именно он, говоря по-народному, "настучал" в СНБ на тех двух американцев, из-за чего их и выслали. Мамасалиеву об этом стало известно, когда ему позвонили из "24.kg" и попросили прокомментировать это обвинение З. Сыдыковой. Мамасалиев пригрозил, что подаст в суд за клевету, и эту часть сыдыковского интервью агентство публиковать не стало.

Даже забавно наблюдать за этими разборками вчерашних революционеров, прямо-таки соревнующихся в том, кто лучше услужит американцам. Особенно, конечно, умиляет участие в этих разборках кыргызского посла Сыдыковой…

И вот в июне 2015 года - после пятилетней беззаботной жизни в США теперь уже в роли частного лица - экс-посол Сыдыкова вдруг вернулась в Кыргызстан. Бороться, по её словам, за свободу. А вернее - вновь за то, чтобы сменить одну политическую группировку во власти на другую - СВОЮ (которая, придя к власти, про защиту свободы слова явно сразу же забудет - это кыргызстанцы уже проходили). Эта борьба за власть началась по давно уже известным и избитым схемам. Возобновив выпуск своей газеты "Республика", Замира Сыдыкова даже не стала заморачиваться в поисках разнообразия - печатает в каждом номере газеты нафталиновый аншлаг: "До конца срока Атамбаева осталось… дней". Точь-в-точь как прежде - только раньше там фамилия Акаева стояла.

Вполне понятно, почему учреждённый З. Сыдыковой "Комитет защиты свободы слова" кинулся защищать бывших чиновников, арестованных за приготовление к захвату власти. Это ведь один междусобойчик! Двух первых "переворотчиков" - экс-губернатора Бектура Асанова и экс-замглавы МВД Кубанычбека Кадырова - сотрудники ГКНБ задержали в офисе газеты "Республика", где "борцы за свободу" попивали чаёк, что-то обсуждая с хозяйкой офиса. Имя З. Сыдыковой звучало и в упоминавшихся выше аудиозаписях разговоров "переворотчиков". "Мы сами дадим отпор властям, - восклицал тот же Кадыров при обсуждении предстоявшего митинга в Таласе. - Мы - Бектур, я, Замира Сыдыкова, Адиль Турдукулов и другие - берём ответственность на себя!".

Уехав в США за очередным грантом, Замира Сыдыкова прислала оттуда очередной "манифест" - пафосное обращение к президенту Атамбаеву с призывом: "Покайся!". Что особенно удивляет в этих деятелях - так это их нахальная убеждённость в собственной непогрешимости. Признавать свою собственную вину за что-либо - и уж тем более каяться - они и не собираются.

Вот, собственно, почему не так-то много людей встаёт под знамёна новоявленных "защитников свободы…"

Вот почему раскололось журналистское сообщество - большинство СМИ не спешит присоединиться к кампании "борьбы за свободу слова". Потому, что догадывается или понимает, кто и что стоит за этой крикливой кампанией. И не хочет участвовать в мутных играх и чьей-то борьбе за власть и гранты.

Вадим НОЧЁВКИН





