Подробности Политика Кыргызстана Опубликовано 29.03.2017 14:58 Просмотров: 1525

страсти накаляются





Добавившие перца в и без того острую политическую ситуацию разговоры о том, что Жогорку Кенеш может быть распущен, гулять по Кыргызстану начали с лёгкой руки Бакыта Торобаева - лидера парламентской фракции "Онугуу-Прогресс", одного из кандидатов на пост президента на предстоящих выборах.

"Если мы ничего не можем, то должны пойти на роспуск парламента и объявить новые выборы", - бросил он с парламентской трибуны в ходе обсуждения ареста Текебаева.



Возможно, это предложение так и потонуло бы в потоке всевозможных высказываний политиков, если бы на него не отреагировал президент страны. Выступая на церемонии вручения наград в госрезиденции, президент, припомнив это высказывание, заочно обратился к парламенту.



"Я понимаю, что он (Б.Торобаев) сказал это, поддерживая своего старшего брата-мародёра, но я его предложение поддерживаю, - заявил Алмазбек Атамбаев. - Дорогие депутаты, может, и в самом деле, поддержите Торобаева и распуститесь? Парламент перестал разрабатывать законы и занимается распространением слухов. Или, уважая закон и думая о будущем страны, работайте ради народа. Побойтесь Бога! Если вам не нужна стабильность и спокойствие, это нужно людям!".



С этого момента фраза, брошенная депутатом, обрела вес - и даже признаки некоего "хитрого плана". Что примечательно, ещё несколько месяцев назад Алмазбек Атамбаев относился к роспуску парламента совсем иначе. "Я за то, чтобы всё было в свой срок, - сказал он на своей декабрьской итоговой пресс-конференции, комментируя вероятность досрочных выборов в ЖК. - Другое дело - в том же парламенте есть люди, которые дискредитируют сам парламент. Но я за то, чтобы парламент доработал до конца своего срока. Тем более что парламенту надо принять ряд законов, которые обеспечат, что следующий парламент будет нормальным".



Оппозиция, разумеется, сразу же усмотрела в новом повороте в позиции Атамбаева его желание прибрать всю всласть в стране к своим рукам…

Насколько же реален сценарий скорого роспуска парламента? С этим вопросом мы обратились к экспертам.



К ЕДИНОЛИЧНОМУ ПРАВЛЕНИЮ

АТАМБАЕВ НЕ ГОТОВ



Бахтияр ЭРКИМБАЕВ,

руководитель исследовательской группы "IZ":



- Вряд ли такой сценарий возможен. Нужно понимать, что за роспуском парламента должно следовать коренное изменение всей политической системы Кыргызстана - вплоть до введения жёсткого президентского правления. В любом другом случае роспуск парламента несёт очень большие риски дестабилизации ситуации. Такой сценарий потребует политической воли и профессиональных исполнителей, с чем у нас наблюдается большой дефицит.



Думаю, что сам президент и его команда в настоящее время не готовы к радикальным изменениям. Поэтому заявление Алмазбека Шаршеновича следует рассматривать как предупреждение тем силам, которые пытаются противодействовать его политике в стенах Жогорку Кенеша. Это в некоторой мере попытка умерить пыл своих оппонентов и сделать их сговорчивей.



Сегодня в Кыргызстане отсутствует какая-либо политическая сила, которая могла бы опереться на широкие народные массы. А в период транзита власти, как известно, особенно в Кыргызстане, значение народа и его интересов серьёзно возрастает. Аполитичность, которую проявляет большинство кыргызстанцев на фоне текущих событий, в большей мере является проявлением инстинкта самосохранения, а не поддержкой действий нынешней власти. В этой связи команде президента не следует чересчур обольщаться, а необходимо предпринимать, пусть даже популистские, меры, которые будут нести очевидную выгоду народу и государству.



- Какие, например, меры?



- В первую очередь - это полномасштабная антикоррупционная кампания, которая вскрыла бы существующие схемы хищения государственных средств и схемы лоббирования интересов частных лиц за счёт властных полномочий. Кампания с последующей конфискацией имущества в пользу государства и длительными сроками заключения для виновных.



Это ещё, например, отказ от приватизации "Мегакома" и его превращение в высокодоходное государственное предприятие - такое, каким оно и было в первые годы после национализации. Нужно решать и вопрос с тарифами на электроэнергию, так как сегодняшний подход к тарифам абсурден по своей сути, ведь электроэнергия - это не предмет роскоши.



- То есть команду Атамбаева может ожидать серьёзная перетряска?



- Массовых отставок чиновников, входящих в окружение президента, думаю, не будет. В преддверии президентских выборов Атамбаеву не нужны новые оппоненты, а лишняя поддержка никогда не помешает. Противников у него на сегодняшний день и так достаточно. Возможно, будут отдельные увольнения, связанные исключительно с тактическими задачами власти. Либо из команды Атамбаева будут исключаться те, кто дискредитирует себя в глазах народа в связи с коррупционными или иного рода скандалами.



- Может, хорошая чистка президентской команде и не помешала бы?



- Она нужна, но только в том случае, если есть достойная замена, профессиональный кадровый резерв. Но поскольку с профессиональными исполнителями совсем худо, то сегодня проводить такую чистку нецелесообразно - она может серьёзно ослабить позиции власти.



- А отстранение Фарида Ниязова от поста руководителя президентского аппарата - не первый ли признак такой чистки?



- За отставкой Фарида Ниязова кроется не столько его ОТСТРАНЕНИЕ, сколько НАЗНАЧЕНИЕ на эту должность Сапара Исакова. Иными словами, пришло время назначения того, кто должен был быть назначен. Будь на месте Ниязова любой другой человек, он тоже именно сейчас был бы освобождён от должности. Впрочем, сам Фарид Абилезимович, как и прежде, остаётся в команде президента.



- Для чего, как думаете, Сапар Исаков нужен Атамбаеву именно на этом посту?



- Судя по всему, Сапар Исаков имеет максимальный уровень доверия у президента Атамбаева в плане надёжности, преданности и организационных способностей.



- Насколько, по-вашему, реалистична версия, что именно Сапар Исаков может стать преемником Атамбаева?



- Не думаю, что вопрос его возможного выдвижения в качестве кандидата в президенты от власти уже решён однозначно. Как потенциальный кандидат - да. Как единственный - нет.



"ЯСТРЕБЫ" И "ГОЛУБИ"

В КОМАНДЕ ПРЕЗИДЕНТА



Кайрат ОСМОНАЛИЕВ,

доктор юридических наук, профессор:



- Со стороны президента это, конечно, эмоции - за пять лет пора бы привыкнуть… Те, кто поднимает это вопрос в стенах парламента, в свою очередь страдают популизмом.



Ведь они прекрасно понимают, что самораспуститься - это нереально. Юридических оснований для роспуска, предусмотренных конституцией, я не вижу. Не вижу пока и признаков такого политического кризиса, который может спровоцировать роспуск парламента. Вместе с тем, есть стороны, заинтересованные в расшатывании ситуации…



- Что это за стороны?



- Политики, недовольные сегодняшним раскладом политических сил. Обделённые, лишённые доступа к ресурсам. Можно сказать, реваншисты.



- Несистемная оппозиция, оставшаяся вне стен парламента?



- Правильно, и несистемная, и та, которая сегодня обретает черты системной. Она, скорее всего, будет кучковаться вокруг партии "Ата Мекен". Вот она-то наверняка заинтересована в роспуске парламента.



- А у самого Атамбаева, считаете, никаких планов по разгону парламента нет?



- Не могу ничего сказать относительно планов Атамбаева - он со мной ими не делится. Но знаю, что рядом с ним есть горячие головы, убеждающие президента, что в случае спровоцированного политического кризиса позиции правящей партии укрепятся. Но нужно ведь правильно анализировать ситуацию - с оглядкой на недавние местные выборы. Не везде всё так замечательно, как убеждают президента некоторые в его окружении. Я бы на его месте сейчас в такой ситуации не рисковал. Результаты новых парламентских выборов могут быть непредсказуемыми.



- Кто же эти горячие головы?



- Отвечу так: возле Атамбаева сегодня существуют, как минимум, три центра влияния. Есть, условно говоря, "ястребы", "голуби" и "совы". Сейчас в его окружении сильны "ястребы" - это команда Сапара Исакова. При Фариде Ниязове был определённый баланс, заключающийся в оптимальном сочетании мягких и жёстких мер в политике. Сегодня "голуби" неактуальны, они трансформировались в приспособленцев. Фамилии их называть не буду… Сейчас в окружении президента происходят центробежные процессы - скоро все себя проявят. Часть "голубей" примкнёт к ястребам, часть переметнётся к оппозиции.



ХОРОШО БЫ РАСПУСТИТЬ, НО…





Токтогул КАКЧЕКЕЕВ,

политолог, полковник в отставке:



- Лично я как гражданин роспуск этого состава парламента только приветствовал бы. Мне не нравятся эмоциональные неконструктивные всплески в парламенте по любому поводу... Меня возмущает несерьёзный, поверхностный подход депутатов к серьёзным и сложным вопросам. Парламентское правление привело к тому, что партии поделили между собой все ветви власти государства. Партийные кадры стали решать свои сугубо партийные задачи в недрах государственных структур. Посмотрите, во что это вылилось - тот же Текебаев курировал прокуратуру, Министерство юстиции, ставил своих людей в МВД… И каков результат? Усилилось противостояние в обществе, обострились региональные распри.



Думаете, в нынешнем созыве парламента всё как-то по-другому? Очень яркий пример - депутатский "наезд" на 61-ю бишкекскую школу. Прикрываясь своим мандатом, депутаты вторгаются во все государственные и негосударственные органы - чтобы, например, внедрить туда своих родственников. Депутаты выступают в роли диктаторов - убрать того, закопать того… Разве это не нарушение этики депутатов? Хотя за этим должна следить их комиссия по этике. Все просчёты правительства - на совести и Жогорку Кенеша, который над правительством стоит. Депутаты ведь каждый день вызывают в своё удовольствие вице-премьеров, министров - отчего же не получается этим правительством управлять?



Депутаты, по моим наблюдениям, занимаются чем угодно, но только не важными государственными делами. Учреждают, например, День комуза, а вот почему, скажем, не поинтересуются итогами государственных реформ? Реформы образования, реформы армии, реформы милиции, реформы судебной системы - к чему они привели? Вместо этого за казённый счёт депутаты занимаются второстепенными вопросами, от которых не зависит выживаемость нашей страны.



Я, повторю, был бы не против роспуска парламента, но… Сколько не меняй депутатов, они так и будут ходить по этой тропе, которая уже в глубокую колею превратилась. Чтобы дело поправить, нужно реформировать всю систему государственного управления. Мы пришли к тому, что политическая власть у нас в стране приватизирована. Приватизирована партиями. Конституционные гарантии того, что источником власти является народ и что каждый гражданин имеет право избираться в органы власти, разбиваются о систему партийных выборов. Такие вот фильтры поставили - никто во власть не должен попасть, кроме "своих". Считаю, избирательное право должно быть возвращено на исходную точку - хотя бы 50 процентов депутатов должны быть из одномандатных округов. Почему армию лишили права выдвигать своих кандидатов? Военные что - не граждане? И таких вопросов десятки.



Что, например, воплотила из социалистических идей Социалистическая партия "Ата Мекен"? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Текебаев боролся за бесплатное образование в Кыргызстане? Или за бесплатное здравоохранение?



А что, скажите, социалистического сделала СДПК - Социал-демократическая партия Кыргызстана? Почему в стране не растут пенсии? Почему ветераны Вооружённых сил из-за пенсий должны судиться со своим правительством?



Мы говорим: налогоплательщик - это патриот. Почему же "патриоты" с депутатскими значками на лацканах пиджаков освобождают от налогов свои "родовые" предприятия?



Поэтому даже если этот парламент будет распущен, в новый парламент придут те же самые люди. Потому, что закон не изменился.



- Ваша личная позиция понятна. Ну а насколько, по-вашему, реален сам сценарий роспуска парламента?



- Он нереален. Если накануне президентских выборов парламент распустить, будет ведь хаос, драка монстров! К тому же у президента прав роспуска парламента практически нет. Что же касается самороспуска.... Депутаты сказали Торобаеву: "Пожалуйста, свою фракцию распускай, сколько угодно…" Но при этом, заметьте, официально все остальные партии на это предложение Торобаева никак не отреагировали. Будь спикер мудрым политиком, он бы сказал: "Давайте для начала обсудим предложение культурно, цивильно - во фракциях, а потом итоги подведём на заседании палаты". И эту тему можно было бы закрыть раз и навсегда. Но депутаты её не закрывают. Они выжидают - а что же будет дальше? А как поведёт себя президент?



- А может ли Атамбаев - чисто теоретически - дать команду СДПК, чтобы эта фракция инициировала самороспуск парламента?



- А зачем? Давайте смотреть правде в глаза: на последних парламентских выборах СДПК ведь сильно уступила свои позиции другим партиям. Где гарантия, что на новых выборах эта партия останется на высоте? Если Атамбаев, как он говорит, намерен остаться в политике, через какую же тогда партию он будет влиять на парламент?! Так что такая команда фракции СДПК была бы очень опрометчивым шагом с его стороны.



- Ну а оппозиция заинтересована в роспуске парламента?



- Несомненно! Прежде всего, так называемая внесистемная оппозиция - уличные "демократы" из бывших олигархов и политических деятелей. Отчасти заинтересована в роспуске парламента, как ни странно, и партия "Ата Мекен". Кого-то из "атамекеновцев", полагаю, сейчас посещают такие мысли: "Да гори этот парламент синим пламенем! Мы такую популярность набрали у избирателей - начнём всё сначала и получим успех". Но самые дальновидные из "атамекеновцев" всё-таки задумываются: "А сможем ли вытянуть новые выборы? Ведь и прошлые еле-еле вытянули". Понимают они и то, что их лидеру Текебаеву вряд ли удастся легко выпутаться из нынешней аховой ситуации.



Президент, как мне кажется, сознательно пошёл на обострение ситуации. Заметьте - генпрокуратура подаёт иски в суды на основании законов, которые сами же депутаты и принимали. То есть президент действует по принципу айкидо - побеждает нападающего противника его же оружием. Мне кажется, президент так эмоционально сейчас выступает, так грубит в адрес своих оппонентов не потому, что он какой-то некультурный простак. Как человек, понимающий кыргызскую политическую культуру, я догадываюсь о том, чего президент хочет.



- Чего же он хочет?



- Разворошить весь этот улей... Спровоцировать политиков, которые уже прижились в парламенте, превратили его в свою вотчину. Которые тихой сапой что-то нашёптывали президенту, получали свою выгоду, а президента выставляли чёрт знает кем! Простой пример - дело по мародёрам. Ведь много доказательств нашлось. Но генпрокурор Салянова в содружестве с Текебаевым вынудила тогда президента уволить главу МВД Рысалиева. Текебаев ведь открыто говорил в парламенте: "Рысалиев, я тебя уволю! И ты будешь сидеть в тюрьме!". Думаю, президент понял, как его водили за нос... В том числе и некоторые политики из родной СДПК. Поэтому и идёт на обострение.



- Ну а будущий кандидат в президенты Бакыт Торобаев (который первым и озвучил сценарий роспуска парламента) - он может быть заинтересован в этом роспуске?



- Может. Если, скажем, посчитает, что роспуск парламента со всеми вытекающими последствиями откроет ему дорогу к власти. Честно говоря, в воздухе попахивает большой дракой за власть… С участием так называемых третьих сил. Заметили, как отшатнулись от Текебаева ряд политиков, которые вначале тоже влезли было в эти разборки? Роза Отунбаева в частности. Они, думаю, тоже этот запах почуяли - и благоразумно решили остаться от драки в стороне. Может быть, ещё и сообразили, чем лично для них может обернуться победа Текебаева - ведь своего соратника они знают достаточно хорошо. И вероятность этой драки меня сегодня очень тревожит. Не дай Бог! - заключает Токтогул Какчекеев.



Итак, сценарий роспуска парламента представляется не таким уж фантастическим. Весь вопрос в том, кому он выгоден?



Артур ИСАЕВ





P.S. Целый ряд кыргызстанских СМИ провели среди своих читателей и телезрителей онлайн-голосование, выясняя, как они отнеслись бы к роспуску парламента. Что примечательно, большинство высказалось за роспуск Жогорку Кенеша. Доля голосовавших "за" порой превышала 70 процентов. Так что депутаты нынешнего созыва могут делать выводы… Соответствующие мнению граждан-избирателей. И давно пора перестать называть их народными избранниками: народ конкретных депутатов не избирает, их назначает партия.





А ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?



В каких случаях Жогорку Кенеш может быть распущен.





Статья 86 новой редакции Конституции КР предусматривает, что в случае выражения Жогорку Кенешем недоверия правительству президент страны в течение 5 рабочих дней принимает решение об отставке правительства либо распускает парламент и назначает досрочные выборы в Жогорку Кенеш.



Согласно статье 78-й Конституции КР, решение о самороспуске может принять сам парламент. В статье 142-й Закона "О регламенте Жогорку Кенеша КР" уточняется, что обоснованное предложение о самороспуске вправе внести любая фракция парламента. В этом случае спикер в течение 2 дней направляет это предложение всем фракциям для предварительного рассмотрения и внесения предложений в течение 7 дней. После чего назначает дату рассмотрения вопроса о самороспуске на палате.



Решение о самороспуске может быть принято не менее двумя третями голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. Если оно принимается, то президент в 5-дневный срок назначает досрочные парламентские выборы. При этом выборы должны быть проведены не позднее 45 дней со дня их назначения.