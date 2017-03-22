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"ОСВОБОДИТЕЛИ" НА МАРШЕ

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Политика Кыргызстана
22.03.2017 13:41
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    Организаторы шествия по Бишкеку в "защиту свободы слова" лишний раз показали, что на интересы окружающих им, в общем, наплевать.
 


Главным организатором марша, который прошёл в субботу, 18 марта, по Бишкеку, был Эдил Байсалов - неугомонный энпэошник-активист (побывавший и на высокой чиновничьей должности), большой любитель такого рода мероприятий и вообще "цветных революций". Перехватив инициативу у "Комитета по защите свободы слова", он несколько дней через социальные интернет-сети азартно зазывал народ на шествие, которое должно было стать логичным развитием кампании по "защите свободы слова".


Главным камнем преткновения стал вопрос - где именно маршировать? Мэрия дала разрешение на это шествие с главным условием - идти его участники могут только лишь по тротуару, не выходя на проезжую часть, чтобы не мешать дорожному движению. О чём перед началом шествия им напомнил прибывший на место сбора замначальника УВД Октябрьского района А. Насипкулов. Но Эдилу Байсалову хотелось непременно идти по проезжей части. Он долго перед видеокамерами спорил с представителем власти, пытаясь доказать, что закон на его, Байсалова, стороне. Затем раздавал интервью на ту же тему. Словом, для организаторов всё складывалось удачно - скандальчиком (необходимым для придания мероприятию хорошего резонанса) запахло с самого начала.


Кстати, жизненную необходимость маршировать именно по проезжей части Эдил Байсалов потом обосновывал и в соцсетях. "Марш - это дорога, - втолковывал он собеседникам, удивлявшимся его упёртости. - То, что люди по тротуару ходят - это не марш. Так каждый день мы с вами ходим. Для этого специально уведомлять мэрию не надо". А как насчёт того, что можно помешать движению на дороге? "А водители могут подождать пять минут, - с упрямством капризного ребёнка настаивал Байсалов. - Кто сказал, что их дела важнее, чем марш? Везде в мире приоритет общественному интересу - маршу - над частным (поездкой)".


Такое ощущение, что эти люди живут в какой-то параллельной реальности. На дела и заботы сотен горожан им наплевать - им помаршировать важнее! В сущности, городские власти организаторам шествия даже кое в чём помогли - если бы, как те хотели, перекрыли для их марша центральную бишкекскую улицу Байтик Баатыра, то всё, что получили бы "борцы за свободу" - лишнее раздражение бишкекчан.


Эдил Байсалов (в центре фото) - большой любитель таких акций. Очень уж "цветные революции" напоминают.

Милиционеры  бдительно  маршируют  рядом  с  колонной…

 


Как только не называли СМИ это шествие - "маршем в поддерржку свободы слова", "маршем свободы" и даже "маршем журналистов". Между тем из примерно 80 участников шествия (прочую массовку, как водится, составляли правоохранители в штатском и пресса) журналисты как таковые составляли меньше половины. На передний план выдвинулись политики, энпэошники-правозащитники и прочие активисты. Пришли, разумеется, депутаты от фракции "Ата Мекен" - Аида Салянова, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев (и над жидковатой колонной поднялись красные "ата-мекеновские" флаги), а также сочувствующий им депутат от СДПК Жанар Акаев.


От "Южных ворот" до улицы Боконбаева колонна двигалась без приключений. Но на этом перекрёстке участники марша вдруг зачем-то полезли на проезжую часть, перекрыв движение. Милиционеры, бдительно маршировавшие рядом с колонной, задержали пятерых активистов (при этом не обошлось без небольшой потасовки) и посадили их в автобус. Вначале "упаковали" и депутата К. Иманалиева, но быстро отпустили. А колонна продолжила по тротуарам свой путь по намеченному маршруту - к памятнику Уркуе Салиевой на проспекте Чуй.


Типичный, словом, такой сценарий: провокация - реакция "ментов" -  хорошая картинка задержания активистов для СМИ - лишняя иллюстрация "попрания прав и свобод со стороны тиранического режима". В сущности, и здесь власти оказали "услугу" организаторам марша - предоставили им возможность вволю поистерить по поводу инцидента, без которого на эту акцию не в такой степени обратили бы внимание на Западе. А там внимание уже обратили…


В отношении пятерых задержанных, как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, в УВД Свердловского района составлены материалы об административных нарушениях по трём статьям Кодекса об административной ответственности КР - 231-1 (незаконное перекрытие дороги), 371 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел) и 364 (мелкое хулиганство). Свердловский райсуд присудил каждому нарушителю по 5 суток ареста. Список псевдожертв режима пополнился…

 

В общем, марш удался. Своеобразную черту под ним подвёл один из его участников - ЛГБТ-активист, сторонник легализации однополых браков в Кыргызстане Сумсарбек Мамыралиев.


"Вчера был мирный марш в поддержку свободы слова, - написал гадёныш в "Фейсбуке". - Марш в поддержку права народа на мнение. Мы шли с шариками. Скоро 9 мая, и толпы зомбированных пойдут по дороге с портретами своих мёртвых родственников, нацепив на себя километры фашистской ленты".

 


Для тех, кто не понял, расшифруем. "Толпы зомбированных" - это десятки тысяч кыргызстанцев, которые гордятся победой своих предков в Великой Отечественной войне, чтут их память и в День Победы выходят на марши "Бессмертного полка". "Фашистская лента" в их понимании - это Гвардейская ленточка, символ доблести советского солдата.


От всех этих кыргызстанцев многие нынешние "борцы за свободу" себя отделяют и их презирают и ненавидят (о чём наша газета писала уже не раз). На то, что подобными высказываниями они вызовут возмущение в народе и бросят тень на свою "освободительную" миссию, им наплевать. Поскольку, как видно, по большому счёту наплевать на интересы и настроения большинства населения Кыргызстана. Но именно за это и дают им гранты.


Соб. инф.

 

Мужику уже 39 лет, а он всё с шариками по улицам бегает…
На фото: Эдил Байсалов (в центре), слева от него
Асия Сасыкбаева, бывший вице-спикер ЖК.

Будучи генпрокурором страны, Аида Салянова
(на фото в центре) не поддерживала такого рода акции.
Как сняли с должности - сразу стала оппозиционеркой.

Депутат Каныбек Иманалиев (на фото слева) в последнее время тоже стал очень активным оппозиционером… После того, как возобновилось расследование уголовного дела по приватизации типографии "Эркин-Тоо", фигурантом которого он является.

 


фото  “Азаттык”

Комментарии   

 
+13 #1 RE:bishkekchanka 29.03.2017 18:01
Не могу отделаться от ощущения, что некоторые деятели приезжают в Кыргызстан как на сафари - побузить, покричать. А потом ныряют назад, в свои уютные гнездышки (в Швеции или США) - не суть важно где - и продолжают жить в спокойной обстановке. Это тренд такой, что ли: приезжай в Кыргызстан проораться?
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+5 #2 освободителиКанат 02.04.2017 11:15
Я хочу сказать нас не десятки тысяч,а миллионы и я горжусь что мой ДЕД воевал против фашистов.И буду с гордостью носит на груди километр Гвардейская ленточки.
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+4 #3 СТЫДНОНурдин 02.04.2017 12:46
Опомнитесь люди зачем митинговать!?
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+1 #4 RE:Yapik 03.04.2017 13:08
Использовать мнимые поводы борьбы с коррупцией для достижения своих амбиций - вот где преступление. Подонки, вытащившие молодежь почему-то своих детей с собой не взяли.
А потом в интернетиках шакалы вываливают фейки и серая масса растаскивает на цитаты, веря беспрекословно...
Мерзко и противно!!
Доскачутся до Украины - вот где будет полный пизнес. И это страшно.
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