МОЛИТЬСЯ ИЛИ НЕ МОЛИТЬСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ?

Подробности Политика Кыргызстана 22.03.2017 14:00 Просмотров: 1288



На эту тему уже которую неделю кипят споры, зародившиеся в парламенте Кыргызстана. Депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов опять выдвинул предложение продлить по всей стране обеденный перерыв ещё на час, чтобы работники могли сходить на пятничный намаз. Этот законопроект депутат инициировал ещё в 2016 году, но тогда он не нашёл поддержки.



Необходимость принятия законопроекта депутат Икрамов теперь аргументирует тем, что 2017 год объявлен "Годом нравственности". По словам Икрамова, этот законопроект он инициировал якобы из-за многочисленных обращений тех, кто не успевает вовремя на работу после пятничного намаза.



Лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев поддержал однопартийца и выступил на пленарном заседании с предложением внести изменения в Трудовой кодекс КР, чтобы обеденный перерыв длился с 12 до 14 часов дня. А добавленный час перенести на вечернее время, т.е. удлинить рабочий день на час.



Страсти по поводу предложенных изменений разгорелись нешуточные. Депутат Ирина Карамушкина, например, выступила против законопроекта, а также выразила недовольство тем, что её коллеги в рабочее время уходят молиться. "Я, конечно, понимаю, что многие люди исполняют свой религиозный долг… Те, кому надо на жума-намаз, пускай идут, но не надо подстраивать всех под себя, в регламенте не прописано перерыва на это", - напомнила она. И добавила, что по пятницам после обеда невозможно найти кого-либо из чиновников - все закрывают кабинеты и уходят на намаз. Некоторые граждане решили, что это высказывание направлено против мусульманcких обрядов вообще.



Сын Азимбека Бекназарова Руслан Бекназаров - бывший чиновник, ставший с некоторых пор религиозным активистом, - начал через социальные сети собирать подписи за лишение Карамушкиной депутатского мандата.

Намазкана (помещение для совершения намаза)

в Жогорку Кенеше. Построена по просьбе депутатов предыдущего 5-го созыва.



А что же думают о депутатcкой инициативе в народе? Об этом мы спросили людей на улице.



Азамат, 39 лет, адвокат:



- Это дешёвый популизм! Народу известно, что для многих депутатов самое обычное дело - опаздывать на работу и вообще отсутствовать на рабочих местах. Верующий человек всегда найдёт время для единения с богом. А на всю страну кричать, что он хочет, дескать, помолиться - это бесстыдство!



Бегимай, 23 года, студентка:



- Я против. Считаю, что это в первую очередь противоречит нашей конституции и свободе вероисповедания. Религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, и все религии или религиозные организации равны перед законом. А это предложение даёт привилегии одной конкретной религии, таким образом нарушая основные нормы нашего закона. Такое предложение вызывает опасение и тревогу. Во-первых, оно исходит от депутата, который должен знать хотя бы конституцию. Это говорит о некомпетентности некоторых депутатов. Во-вторых, представители ислама, обсуждая законопроект, агрессивно реагируют на тех, кто не поддерживает его. Обзор последних событий показывает, что сторонников у этого предложения довольно много, и некоторые из них открыто выступают за установление шариата в стране, что полностью противоречит главному закону. По моему мнению, причиной всего этого является бесконтрольность религиозного образования. Государство плохо справляется с регулированием этой сферы.



Канат Каниметов, 27 лет, журналист:



- Считаю, на законодательном уровне продлевать обеденный перерыв по пятницам нет смысла и необходимости. Да, каждый кыргыз считает себя мусульманином, но абсолютное большинство при этом не совершает пятничный намаз. А классических правоверных мусульман в коллективах государственных органов - единицы. И ради этих людей останавливать рабочий процесс во всех институтах власти нельзя ни в коем случае. Тем более Кыргызстан - светское государство. А частные компании - они сами с усами... Пусть в пятницу хоть совсем распускают свои коллективы.



Эркин, 26 лет, блогер:



- Почему-то когда на пленарном заседании парламента из ста двадцати депутатов сидят всего тридцать, эти тридцать не инициируют закон, принуждающий остальных присутствовать на заседаниях. Неужели спикер так уж сильно наказывает народных избранников за то, что они ходят на пятничный намаз? Если хочешь молиться, молись тихо. Зачем поднимать такой шум? Это нужно тому, кто молится, а не всему народу Кыргызстана.



Наргиза, 34 года, аптекарь:



- В этой стране кто-нибудь о женщинах подумает? В шесть часов заканчивается наш рабочий день. Женщины, придя с работы домой в семь, начинают готовить, стирать, убирать... Ложимся спать за полночь. Утром встаём раньше всех и готовим завтрак, собираем детей в школу, а мужей - на работу. И невыспавшимися идём на работу. Мы устали! А теперь у нас хотят отнять ещё час сна? Такие набожные мужчины стали! Тогда пусть соблюдают ВСЕ правила шариата. Там, между прочим, написано, что мужчина обязан помогать жене в домашней работе.



Элмира, преподаватель, 38 лет:



- Отрицательно к этому законопроекту отношусь. Мы могли бы себе это позволить, если бы у нас была нефть, как у арабов, и денег хватало. А нам работать надо. Надо семьи кормить, а не молиться.



Айзатбек, безработный, 36 лет:



- На мой взгляд, нельзя смешивать светское и религиозное. Всё же у нас религия отделена от государства. Думаю, при этом нельзя и о правах на религию забывать. Так что если кто хочет, пусть идёт молится - это его личное дело. Специальный перерыв будет намёком на обязаловку. Очевидно, кто-то будет его использовать вовсе не для намаза.



Салкынай, 24 года, студентка:



- Обеими руками - за этот закон!



Суймонкул, ведущий на телевидении, 27 лет:



- Эту проблему не могут решить уже на протяжении долгого времени. Очень много тех, кто против, потому что у нас светское государство. Однако увеличивается число верующих. Мне кажется, всем нужно создать условия проживания в этой стране. Но в рамках закона. По-моему, пока народ не готов к таким изменениям.



Жылдыз, учительница, 28 лет:



- Было бы удобно для молящихся, если бы такой закон приняли. Каждый имеет право обогатить свою душу и получить умиротворение молитвой.



Нуржамал, студентка, 25 лет:



- Вопрос очень сложный. Но учитывая, что Кыргызстан светская страна, мы должны придерживаться принципов светского государства. Соответственно, перерыв продлевать не стоит.



Гульзина, продавец, 35 лет:



- Совсем мужчины с ума сошли! Пусть молятся, сколько влезет. Тем более что большинство из них вообще не работает. Только ходят в "платьях" и молятся. Вот и пусть себе молятся дальше. А женщинам тяжело на час позже уходить с работы - только из-за того, что мужчинам, видите ли, помолиться надо. Семьи бы лучше свои кормили. Мы, женщины, даже своим детям не можем время уделить, поговорить с ними, уроки проверить, потому что мужчин одеть, обуть, прокормить, обстирать надо. А теперь они нас из-за своей молитвы ещё задерживать на работе будут?!



Гулжамал, менеджер, 29 лет:



- Пока мужчины молиться будут, нам что делать? По магазинам ходить? А давайте придумаем закон, по которому женщины в 16 часов домой уходить будут. Потому, что там у нас дела гораздо важнее, чем их молитвы.



Акылай, 28 лет:



- Я согласна с этим предложением. Мы ведь не в христианском государстве живём, а в мусульманском. Плохо разве раз в неделю уделять время для молитвы? Наши депутаты всё равно толком ничего не делают, так пусть хоть молятся. С пользой проводят время.



Улукбек, менеджер, 30 лет:



- Я не знаю, что ответить. Не думал об этом и не сталкивался с этой проблемой.



Гульмира, 30 лет, домохозяйка:



- Не думаю, что это как-то скажется на работе госорганов. Чиновники и так делами не занимаются. Умеют только очереди в приёмных создавать.



Сыдыкбек, частный предприниматель, 33 года:



- Мы как светское государство должны соблюдать принципы светскости. Ведь религия отделена от государства. Да и в целом, я считаю, эта инициатива депутатов - только для того, чтобы набрать политические очки в народе. Ведь у нас восемьдесят процентов населения - мусульмане.

Вот так разделились мнения опрошенных граждан. Ответы тех, кто односложно отвечал "за" или "против", не объясняя почему, в публикацию не вошли. Кстати, за введение специального перерыва на пятничный намаз выступили четверо таких опрошенных, а против -12 человек.



Наргиза ТОКОЕВА