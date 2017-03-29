АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА: ТАЙНЫ ПОДКОВЁРНЫЕ…

Подробности Политика Кыргызстана 29.03.2017 11:24 Просмотров: 567





Стремительно взбирающемуся по карьерной лестнице и набирающему политический вес Сапару Исакову наша газета уделяла внимание не так давно - в публикации "Коммерческие тайны аппарата президента" от 18 января этого года.

Вернуться сегодня к этой - весьма и весьма любопытной - политической фигуре заставили интересные события, произошедшие за это время в Кыргызстане.

Кому-то можно всё?!



СТАВЛЕННИК КРЕМЛЯ

ИЛИ АГЕНТ ГОСДЕПА?



Январская публикация, напомним, вышла у нас в постоянной рубрике "Богатые слуги бедного народа". В предыдущих публикациях мы рассказывали о том, какими богатствами владеют депутаты Жогорку Кенеша. Затем переместились на верхние этажи здания, прежде именовавшегося официально Домом правительства, а неофициально до сих пор называемого "Белым домом" (и когда ему уже какое-нибудь адекватное название дадут!) - в аппарат президента Кыргызстана.



Составить рейтинг богатства хотя бы ключевых чиновников аппарата президента (всего же, по данным Государственной кадровой службы, в этой структуре работают 105 человек) нам тогда не удалось. Вот по какой причине. Уж очень интересной и требующей внимательного рассмотрения оказалась ситуация с двумя главными чиновниками - руководителем аппарата Фаридом Ниязовым и его заместителем, заведующим отделом внешней политики Сапаром Исаковым. В официальных списках имущества которых крылась весьма интригующая тайна. Которую иначе как коммерческой не назовёшь…



Тайна Фарида Ниязова, напомним, заключалась в появлении у его семьи в собственности земельных участков и наделов, по общей площади почти равной территории государства Ватикан - 39,35 гектара.



Совершенно непонятно, ОТКУДА эта земля у него взялась - родившийся в семье городских интеллигентов Ф. Ниязов хоть и окончил Кыргызский сельхозинститут им. Скрябина, но всю жизнь занимался кабинетной работой, с сельским хозяйством не связанной.



Непонятно и КОГДА именно Ф. Ниязов стал крупным землевладельцем и фермером. ВПЕРВЫЕ эти наделы и участки появились в его декларации о доходах и имуществе за 2013 год, которую Фарид Ниязов заполнял, пребывая в должности советника президента Атамбаева. К тому времени Ф. Ниязов занимал весьма высокие посты в высших эшелонах власти уже три года - начиная с революционного апреля 2010-го. Но его деклараций за этот период на официальном сайте Госкадровой службы КР не сохранилось.



Что любопытно, сведения о доходах и имуществе чиновников за 2012 год в архиве сайта ГКС были… вообще подчищены! По всей видимости, в связи с тем, что как раз в том году в Кыргызстане провели амнистию капиталов, позволившую подпольным миллионерам и мультимиллионерам тайно легализовать свои имущество и доходы (в том числе добытые преступным путём). Теперь благодаря засекречиванию деклараций за 2012 год общественность уже не могла, сравнив сведения, вычислить легализовавшихся толстосумов во власти.

Экс-руководитель аппарата президента Ф.Ниязов, ныне советник президента.



Тайна Сапара Исакова была скромнее. Заключалась она в появлении в его декларации за 2015 год пятикомнатной 127-метровой квартиры. Купил её заместитель руководителя аппарата президента, по иронии судьбы, в том же новом элитном доме на углу бишкекских улиц Боконбаева и Раззакова, где позже приобрёл себе квартиру и депутат Омурбек Текебаев.



Пикантность ситуации, впрочем, состояла не только в этом соседстве, но и в некоторой занимательной арифметике. В 2015 году, когда Сапар Исаков приобрёл квартиру, он заработал, судя по декларации, почти 854 тысячи сомов (а в предыдущем 2014-м - 840 тысяч сомов). Потратил же за год 3 миллиона 933 тысячи сомов - почти вдвое больше, чем заработал за два года. Где же деньги взял? Доходы упомянутого в декларации его близкого родственника не в счёт - они, можно сказать, мизерные.



С этим арифметическим ребусом разбиралась Генеральная прокуратура Кыргызстана. Делиться с общественностью результатами своей проверки она почему-то не стала. В документе же, который попал в СМИ, вывод надзорного органа состоял всего лишь из пяти слов: "Факт незаконного обогащения С. Исакова не установлен". И всё. Без всяких подробностей и обоснований. Иного ответа ожидать, видимо, и не приходилось. До смены власти в Кыргызстане?



Обращался в Генпрокуратуру оппозиционный активист Адиль Турдукулов, требовавший возбудить в отношении высокопоставленного чиновника уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Незаконное обогащение". Статья 308-1 УК под этим преступлением понимает "значительное увеличение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно (лицо) не может разумным образом обосновать". И предусматривает эта статья наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет (а за незаконное обогащение в крупном размере, а также совершённое должностным лицом, занимающим ответственное положение, - от 6 до 8 лет с конфискацией имущества).



"Я работал с Сапаром Исаковым в МИДе в 2007-2008 годах, и я прекрасно знаю: в своей декларации он, например, не указал, что у него есть бизнес, - твердит оппозиционер А. Турдукулов. - Некоторые доходы он просто не задекларировал, а это требует дополнительного разбирательства".



Чем закончилось прокурорское разбирательство, уже известно. А довести какое-либо расследование до конца и свои обвинения доказать местная оппозиция хронически не способна. Анонимно вброшенная в социальные сети информация о том, что Сапару Исакову якобы в Кыргызстане принадлежат две дилерские компании мобильной связи, документального подтверждения не нашла. Сами владельцы этих компаний от С. Исакова категорически отказались.



Что очень любопытно, вскоре после нашей публикации "Коммерческие тайны аппарата президента" Сапар Исаков пошёл на повышение. Хотя это развитие его карьеры правильнее было бы назвать взлётом. Стремительным взлётом истребителя, какого, пожалуй, в Кыргызстане не переживал ещё ни один чиновник.



31 января 2017 года - через считанные дни после выхода нашей статьи в свет - Сапар Исаков был указом главы государства назначен на должность первого заместителя руководителя аппарата президента КР. Занимавший этот пост Аалы Карашев был освобождён и перемещён в Жогорку Кенеш - на вакантное место депутата фракции СДПК, как раз накануне освободившееся (точнее освобождённое - занимавший его депутат вдруг написал заявление о сложении с себя полномочий).



На этой должности Сапар Исаков пробыл всего два месяца. Уже 1 марта 2017 года он стал руководителем аппарата президента. Дабы этот пост освободить, с него был подвинут казавшийся уже непотопляемым Фарид Ниязов (взамен он получил должность советника президента, которую в 2011-2015 годах уже занимал).

Сапар Исаков, руководитель аппарата президента.



Самое, конечно, поразительное то, что это назначение связали с… визитом в Бишкек российского президента Владимира Путина, состоявшимся накануне!

Удивительно всё-таки устроена психология не только кыргызстанского обывателя, но и всевозможных местных активистов, журналистов, политиков и даже иных политологов! Все они уже больше четверти века гордятся тем, что Кыргызстан - суверенное, независимое государство. Но стоит за несколько месяцев до выборов приехать Владимиру Путину, как начинаются разговоры о том, что российский президент "приехал назначать преемника"! Словно Кыргызстан - какая-то российская губерния…



28 февраля - в день визита Путина - многие и многие кыргызстанцы впились в экраны телевизоров и экраны мониторов. Они жадно ловили каждое слово, каждое движение, каждый жест, каждый взгляд высокого российского гостя. Для чего? Для того, чтобы уловить путинский ЗНАК! На кого как Путин посмотрел, кому уделил больше внимания, а кому меньше…



Во всём этом доморощенные аналитики искали - некоторые, не смейтесь, на полном серьёзе! - признаки того, кто станет преемником Алмазбека Атамбаева!

Вот он! Обозначен! Владимир Путин "благословил"… Сапара Исакова…



Когда об этом нам сообщил первый читатель, мы в редакции только посмеялись. Когда сказал второй, третий - посмотрели внимательно видеорепортаж, про который все говорили.



Торжественная встреча российского лидера в госрезиденции "Ала-Арча". Обойдя строй почётного караула, Путин и Атамбаев подходят, как положено по протоколу, к чиновникам кыргызской и российской делегаций, выстроившимся в линейку. Вот Атамбаев представляет Путину свою команду. Пока ещё первый замглавы аппарата президента Сапар Исаков стоит вторым после главы МИДа Эрлана Абдылдаева. Его-то - Исакова - Путин и "отмечает": не ограничившись формальным рукопожатием, похлопывает по плечу. Только его - больше никого! Движение длится долю секунды, но кривотолков и пересудов в кыргызском обществе рождает много.



А может, российскому президенту Исаков просто запомнился и понравился в ходе предыдущих встреч и переговоров? А может, Атамбаев что-то про него этакое сказал - как прежде при встрече с Ангелой Меркель: "Это моя правая рука"?



И вот уже доморощенные аналитики начинают лепить из Сапара Исакова "преемника-ставленника Кремля".

Эпизод, наделавший шума. При церемонии встречи Владимира Путина Алмазбеком Атамбаевым

в госрезиденции "Ала-Арча" российский лидер дружески похлопал чиновника С. Исакова по плечу.



Что интересно, несколько лет назад у международника Сапара Исакова была совсем иная репутация. Прямо противоположная, можно сказать…



В прошлом номере газеты в публикации, посвящённой кыргызской оппозиции, мы напомнили о том, как сегодняшняя оппозиционерка Замира Сыдыкова в её бытность послом Кыргызстана в США самоотверженно отстаивала американские интересы, борясь, в частности, за то, чтобы американская военная база осталась в "Манасе". В этом плане у нынешнего главы президентского аппарата Сапара Исакова (которого некоторые эксперты относят к команде "ястребов", одержавших верх в окружении Атамбаева) с оппозицией (находящейся как бы по другую сторону баррикады) - много общего. Он тоже в своё время активно лоббировал сохранение американской базы "Манас" в Кыргызстане.



Об этом, в частности, свидетельствуют публикации известной международной организации "Викиликс", которая то и дело "сливает" секретные документы Госдепартамента США, ЦРУ и Пентагона (подлинность которых, заметим, никто всерьёз не оспаривает). Всплыло в них и имя Сапара Исакова.



28 мая 2009 года. Тогдашний посол США в Кыргызстане Татиана Гфеллер направляет в Вашингтон очередную депешу, озаглавленную весьма красноречиво: "Кыргызский инсайдер видит меркантильные интересы, доминирующие в принятии политических решений". Для тех, кто не в курсе: инсайдер переводится как "человек изнутри". Это - член какой-либо группы, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике, то есть секретной. И нередко эту информацию "сливающий".



В роли инсайдера здесь выступает Сапар Исаков. Тогда ему был 31 год, но он, несмотря на молодость, уже возглавлял отдел внешних связей аппарата правительства КР (при премьер-министре Игоре Чудинове). Что примечательно, сразу после упоминания в посольской депеше имени и фамилии С.Исакова в скобках стоит пометка - "strictly protect". Что можно перевести как "строго защищаемый" или "на условиях строжайшей секретности". Короче говоря, этот инсайдер у посольства США на особом счету, и берегут его американцы особо.



Речь идёт в основном об американской базе "Манас", по вопросу пребывания которой в Кыргызстане той весной шла ожесточённая борьба между Москвой и Вашингтоном. Молодой высокопоставленный чиновник С. Исаков считается ставленником Медета Садыркулова, незадолго до отправки этой депеши убитого в окрестностях Бишкека. "Сапар Исаков сказал, что Садыркулов был против закрытия авиабазы в "Манасе", - пишет посол Т. Гфеллер. - Сапар Исаков сообщил свой взгляд, что закрытие базы резко ограничит возможности Кыргызстана. На основании нового переизбрания президента Бакиева летом ожидается освобождение от должностей поддерживающих его (Исакова) сотрудников администрации и самого Исакова. Как отметил Исаков, кыргызские секретные (специальные) службы заново пересматривают имеющиеся с США двусторонние соглашения 1993 года и "неприкосновенность" оказывающих помощь американцев".



С. Исаков также сообщает послу Т. Гфеллер, что после ухода М. Садыркулова в конце 2008 года с должности руководителя президентского аппарата "в проведении политики у кыргызских политических лидеров доминируют личные меркантильные, финансовые интересы". Он имеет в виду договорённость между Кыргызстаном и Россией об оказании российской стороной финансовой помощи взамен на закрытие американской авиабазы в "Манасе". "Русские не выполнят своих обязательств по сделке, как и прежде", - говорит послу С. Исаков. Комментарий посла США: "Москва вместе с оказанием помощи в размере 450 миллионов долларов простила непогашенную часть двустороннего долга, однако посольство не знает о каком-либо прогрессе по выделению Россией 1,4 млрд долларов на строительство Камбаратинской ГЭС-1".



По словам Сапара Исакова, с уходом Садыркулова для остальных политических лидеров "единственное, что имеет значение - это личная выгода". Он, в частности, имеет в виду нового министра иностранных дел КР Кадырбека Сарбаева, который "мотивирован только бизнес-интересами".

Та самая депеша посла США Т. Гфеллер (на фото вверху), опубликованная несколько лет назад "Викиликсом".

После фамилии С. Исакова стоит пометка, означающая, что этого информатора надо оберегать.



Такие вот конфиденциальные беседы вёл высокопоставленный правительственный международник Сапар Исаков с американскими дипломатами. Стоит ли удивляться, что несколько лет назад, когда Сапар Исаков появился в окружении президента Атамбаева, некоторые российские СМИ восприняли его не иначе, как американского "засланного казачка".



В марте 2012 года, например, российское информационное агентство "Росбалт" опубликовало статью, посвящённую "кропотливой и тихой работе американцев по взращиванию в недрах кыргызского чиновничества лояльных кадров". Среди "плодов" этой работы назывался и Сапар Исаков. В качестве примера приводились всё те же публикации "Викиликса", а также свидетельства некоего источника агентства. "Когда Исаков руководил отделом внешней политики в правительстве Чудинова, - рассказывал источник, - сам премьер-министр жаловался, что в американском посольстве узнают об инициативах и планах правительства ещё до того, как эти планы попадают к нему (премьер-министру) на стол".



С одной стороны, "инсайдерское" прошлое Сапара Исакова для кыргызской оппозиции является очень соблазнительным поводом для нанесения очередного информационного удара по нынешнему главе аппарата президента Исакову и вообще по всей команде президента Атамбаева. Но с другой стороны… Оппозиция-то в Кыргызстане в основном проамериканская. А Исаков-то с американским, а не с каким-то другим, посольством сотрудничал... Неувязочка получается. Как бы в Вашингтоне не обиделись за использование оппозицией такого повода.



Что любопытно, не кто иной, как Сапар Исаков (которого после апрельской революции 2010 года, несмотря на то, что он успел поработать и у Максима Бакиева в ЦАРИИ, взяли работать во временное правительство заведующим отделом международных связей, а затем и в аппарат президента), непосредственно участвовал в изгнании из Кыргызстана американской военной базы.



Никак не могла обойтись без его участия и денонсация кыргызско-американского соглашения 1993 года (которое упоминалось в вышеприведённой депеше).



Напомним: после провокационного награждения летом 2015 года Госдепартаментом США пожизненно осуждённого Азимжана Аскарова Кыргызстан разорвал соглашение, которое очень облегчало здесь работу всевозможным американским правительственным и неправительственным структурам - вплоть до предоставления эмиссарам статуса неприкосновенности и освобождения их от уплаты налогов.



Так кто же он - Сапар Исаков? Ставленник Кремля?



"Засланный казачок" Госдепа США?



Просто чиновник, меняющий свои политические симпатии и антипатии в зависимости от позиции руководства?



Может ли он по старой памяти заниматься инсайдерством - доверительно делиться с представителями иностранных государств информацией о настроениях в недрах высшей кыргызской власти?



Будет ли он в самом деле баллотироваться на пост президента Кыргызстана - о чём судачат сейчас местные аналитики?



И куда повернёт внешнюю политику страны, если вдруг президентские выборы выиграет?



Эта стремительно набирающая вес политическая фигура, по всей видимости, ещё не раз обратит на себя внимание.



УПРАВЛЕНИЕ-НЕВИДИМКА



Вернёмся, впрочем, в аппарат президента, о богатстве сотрудников которого мы собирались рассказать.



1 марта этого года закончился срок подачи чиновниками Кыргызстана деклараций о доходах, расходах, имуществе за 2016 год - своих и своих близких родственников. До 1 мая, как недавно объявила Государственная кадровая служба КР, они могут вносить в свои декларации изменения. Ближе к лету эти декларации начнут публиковать. Общественность узнает много интересного о том, как изменилось за год благосостояние "слуг народа". Пока же приходится довольствоваться их декларациями за 2015 год.



На официальном сайте Государственной кадровой службы КР, как уже говорилось, можно найти фамилии 105 чиновников, работающих в аппарате президента КР. Между тем, по данным наших читателей, в прошлом 2016 году в аппарате числилось 142 сотрудника. А, например, в 2011 году - 116 человек. То есть аппарат президента все эти годы разрастался. И, получается, публикуются почему-то декларации не всех чиновников.



Среди сюрпризов, которые нас ждут на сайте ГКС КР, самый, пожалуй, удивительный такой - нет фамилий чиновников Управления делами президента и правительства КР. В аппарат президента это управление не входит - уже три года оно является самостоятельным подразделением, подчиняющимся напрямую президенту. Причём с солидным штатом - 261 человек.



Но этого огромного управления, которое осуществляет материально-техническое обеспечение и президента, и его аппарата, и правительства, в ведении которого находится огромное хозяйство, на сайте ГКС нет! Этакое управление-невидимка.



Между тем через это управление деньги проходят немалые. Только за последний год - с марта 2016-го по март 2017-го - расходы госбюджета на Управделами президента и правительства КР, по данным Минфина, составили 344 миллиона 996 тысяч сомов. В том числе 209 миллионов 412 тысяч сомов - на зарплату сотрудникам.



При этом декларации доходов и имущества чиновников, которые "сидят" на огромных деньгах, являясь "завхозами" президентской и исполнительной ветвей власти, почему-то общественности не показывают. Что весьма и весьма странно…



Декларация бессменного управляющего делами президента (а теперь ещё и правительства) Туруспека Коеналиева за 2013 год ещё публиковалась. В том году, согласно декларации, он заработал 905 тысяч сомов. Из имущества у него был дом площадью 160 квадратов и земельный участок в 0,11 гектара. Несколько больше - 1 миллион 225 тысяч сомов - заработала его родня, занимающаяся предпринимательством.



Сравнить же, насколько разбогател за время, прошедшее с той поры, Туруспек Коеналиев теперь невозможно. Как невозможно получить и представление о благосостоянии его подчинённых.

Управделами президента и правительства Туруспек Коеналиев:

о доходах, расходах и имуществе его самого и его подчинённых общественности почему-то знать не положено.



Вадим НОЧЁВКИН

Продолжение следует.





P.S. На те или иные тайны, всплывающие либо в биографиях, либо в сегодняшней деятельности чиновников из высшего эшелона власти Кыргызстана, натыкаешься постоянно. И не покидает ощущение, что сегодняшний политический хаос в стране создан не без участия людей из ближайшего окружения президента. Впрочем, это - тема отдельная.