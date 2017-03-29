СДПК: ТАКАЯ ВОТ СТРАННАЯ ЧИСТКА…

Подробности Политика Кыргызстана Опубликовано 29.03.2017 11:43 Просмотров: 195





24 марта Алмазбек Атамбаев, выступая перед журналистами в бишкекском сквере памяти мартовской революции 2005 года, в очередной раз подтвердил, что после окончания своего президентского срока собирается остаться в политике. При этом президент сказал, что какую-либо государственную должность он занимать не намерен, а планирует, в частности, заняться партийной работой. В связи с этим Атамбаев заявил о необходимости очищения СДПК (неофициальным лидером которой он по-прежнему является): "Слишком много сил в своё время было вложено в эту партию".



До этого в СМИ просочилась информация, что Алмазбек Атамбаев на закрытой встрече со своими соратниками тоже признался, что готовит капитальную чистку фракции СДПК в парламенте и намерен сменить две трети её состава. Из 38 депутатов, будто бы отметил президент, лишь восемь более-менее активно проявляют себя на политической арене. А из этих восьми, в свою очередь, лишь четверо поддерживают политику президента страны, другие же выступают против неё. Атамбаев также заметил, что СДПК раскололась как минимум на три группы - на сторонников лидера фракции Исы Омуркулова, спикера ЖК Чыныбая Турсунбекова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова.



Можно ли считать началом этой чистки последние кадровые перестановки в парламентской фракции СДПК?







ИЛМИЯНОВ: ТО ВХОДИТ, ТО ВЫХОДИТ…



В середине марта во фракции СДПК освободилось депутатское место. Из-за не вполне понятной кадровой комбинации. Свой пост покинул Асхат Акибаев - полномочный представитель правительства по Иссык-Кульской области (губернатор), ставленник СДПК, назначенный на эту должность в январе 2016 года. Сам Акибаев, отвечая на вопросы журналистов, подчёркивал, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Но по какой причине - так и осталось загадкой.



Акибаеву быстро нашли замену - полпредом правительства в Иссык-Кульскую область отправили Узарбека Жылкыбаева, одного из депутатов фракции СДПК. Депутатское кресло ему, разумеется, пришлось освободить. Так вакантное место и образовалось.



Занять, по идее, его должен был небезызвестный Икрамжан Илмиянов - в далёком прошлом водитель Алмазбека Атамбаева. После апрельской революции он, напомним, сделал весьма "крутую" государственную карьеру: стал помощником премьер-министра, затем заместителем руководителя аппарата президента КР, затем первым замом главы аппарата. Затем ненадолго ушёл в отставку, затем вернулся в президентский аппарат, но уже на должность советника президента. С этой должности он тоже в итоге ушёл, но оказался в списках кандидатов в депутаты парламента от СДПК.



По каким-то мудрёным расчётам Илмиянов, числящийся в этом списке под №50, и должен был занять вакантное депутатское место. И сомнений ни у кого не было - займёт. Как вдруг на пятый день после того, как место освободилось, было объявлено, что Икрамжан Илмиянов в депутаты идти отказался. Более того - подал в ЦИК заявление о том, что вообще выходит из списка кандидатов СДПК. Тем самым отрезая себе возможность стать депутатом.



Что стояло за этим поступком Илмиянова, считающегося одним из самых влиятельных в Кыргызстане людей (и одним из самых приближённых к Атамбаеву), осталось загадкой.



ОДНОГО "АЗАТТЫКОВЦА" ВЫДАВИЛИ…



24 марта (по иронии судьбы - в день, когда 12 лет назад был свергнут президент А. Акаев) фракция СДПК на закрытом заседании исключила из своих рядов его однофамильца - 30-летнего депутата Жанара Акаева, единственного из социал-демократов, принявшего 18 марта участие в так называемом "марше свободы" в Бишкеке. Причину его исключения в СДПК обозначили так - "несовпадение позиций". Что правда, то правда - депутат Ж. Акаев давно уже выступал вразрез с позицией своей фракции, тяготея, скорее, к "Ата Мекену".



При этом Жанар Акаев депутатом всё равно остаётся. Отнять у него депутатский мандат, как заметил президент Атамбаев, отвечая на вопрос журналистов, не может никто. "Он может лишиться мандата, лишь добровольно сдав его, - сказал Алмазбек Атамбаев. - На следующих парламентских выборах мы узнаем, народ его избрал в депутаты или он прошёл за счёт СДПК", - добавил глава государства.



Это явно злорадное атамбаевское замечание имеет свою предысторию. В прошлом году президент высказался об этом депутате так: "Балашка (пацан, паренёк) по имени Жанар Акаев забыл, что на выборах мы оплачивали все его расходы". На парламентские выборы по списку СДПК Жанар Акаев, напомним, пошёл с весьма высокой должности пресс-секретаря президента. А к себе в пресс-секретари Алмазбек Атамбаев взял его, когда Акаев работал на радио "Азаттык" - чем-то "балашка" ему приглянулся.



С "Азаттыком" же сейчас у президента, напомним, весьма напряжённые отношения. Генпрокурор И. Джолдубаева обратилась в суд с двумя исками к радио "Азаттык" по защите чести и достоинства президента КР на общую сумму 20 миллионов сомов. И отзывать их, как заявил Атамбаев, общаясь 24 марта с журналистами, он не собирается. "Я готов дойти до международных судов, радио "Азаттык" понесёт хороший урок, - сказал президент. - Думаю, что побываю в Америке, с Трампом поговорю, потому что это надо прекращать. Считаю, что журналистика - это объективная, честная информация, а не клевета. У радио "Азаттык" бюджет - сотни миллионов долларов. Я лучше деньги с этих исков нашим журналистам отдам, - неожиданно заявил президент Атамбаев, добавив: "В онкологию детскую отдам"....



Стоит напомнить, что в январе 2016 года - вскоре после своего избрания в Жогорку Кенеш - депутат фракции СДПК Жанар Акаев слетал в Вашингтон - на так называемый "молитвенный завтрак", который устраивал тогдашний президент США Барак Обама. В его участии в этом странноватом мероприятии не было бы ничего необычного, если бы не интерес, который проявил тогда к делегатам из Кыргызстана американский фонд "Открытый мир". Эта программа, основанная в 1999 году Конгрессом США, предназначена для воспитания "нового поколения лидеров России и бывших республик СССР". Кандидаты, как указывается в условиях участия в этой программе, по возвращении в свои страны из США "должны быть готовы поддерживать отношения с представителями принимающих организаций и своими коллегами из Соединённых Штатов".



А ДРУГУЮ - ВЗЯЛИ



Следующим по списку кандидатов СДПК после И. Илмиянова шёл Абдыманап Кутушев. Но и он подал заявление в ЦИК о выходе из этого списка. По вполне явной причине - из-за скандала, поднятого вокруг него парламентской оппозицией. Дело в том, что Кутушев, находившийся в кандидатском резерве СДПК, ещё и занимал в парламенте высокую должность - руководителя аппарата Жогорку Кенеша. Некоторые депутаты подняли шум из-за зарубежных поездок Кутушева. За год своего пребывания на этой должности чиновник Кутушев успел слетать за границу около десяти раз, побывав в Вене, Женеве, Страсбурге, Сеуле… И хотя аппаратчики ЖК попытались доказать прессе, что каждая из этих поездок была очень нужна парламенту и вообще государству, сам Кутушев почему-то не стал ждать, когда вопрос его пребывания на этом посту будет вынесен на голосование палаты. А предпочёл, что называется, "слиться" - подал в отставку с должности и даже "вычеркнулся" из списка кандидатов СДПК.



И вакантное место во фракции СДПК заняла следующий по списку кандидат - 32-летняя Аида Касымалиева.



По профессии она журналист, в последнее время работает на КТРК и преподаёт в Американском университете Центральной Азии. Что любопытно, до этого восемь лет новоиспечёная социал-демократка Аида Касымалиева проработала на столь "любимом" Атамбаевым американском радио "Азаттык" - в том числе корреспондентом радио "Свобода" в Москве, журналистом "Азаттыка" в головном офисе в Праге.



Работая в Москве, А. Касымалиева нередко освещала митинги российской оппозиции. Причём в весьма лестном для оппозиционеров ключе. И с весьма смелыми выводами. Вот, например, выдержки из её репортажа с очередного митинга в декабре 2011 года: "Как поменялись лица полицейских! Молодые и неуверенные люди стояли на обочине дороги, их даже было жаль, им было холодно, им бы тоже было интересно снять полицейскую форму и оказаться среди митингующих… Оппозиция стала увереннее, Навальный был "крут"… В России уже никогда не будет по-прежнему, даже если Путин вновь станет президентом".



В январе 2012 года корреспондент радио "Свобода" Аида Касымалиева сама выступила на антифашистском митинге в Москве, посвящённом годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. "В Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, - говорила она, - приезжают вереницы гробов с телами строителей, работников ЖКХ, дворников, продавцов захолустных магазинов Подмосковья. Кто их убил? И кто их защищал? Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Их убили фашисты. Их защищали Маргелов и Бабурова. Они защищали и антифашистов, которые в этой стране приравнены к экстремистам. Если это так, то я тоже экстремист крайнего толка".



К этому стоит добавить, что столь любимый кыргызскими западниками Навальный и один из лидеров тех самых фашистов - Дёмушкин - вместе не раз шествовали на националистическом "Русском марше". И не раз объединялись перед выборами. И вообще между российскими либералами и неонацистами куда больше общего, чем различий.



Так что обновление парламентской фракции СДПК идёт по весьма, скажем так, специфическому методу…



Артур ИСАЕВ