УКРАИНА ДАВИТ НА КЫРГЫЗСТАН…

Подробности Политика Кыргызстана 12.04.2017 12:38 Просмотров: 2202

А посол Дорошенко перешёл все границы дозволенного!



Давайте называть вещи своими именами.



На днях мы стали свидетелями того, как суверенитет Кыргызстана подвергся испытанию.



Суверенитету был брошен вызов.



Иностранное государство развернуло самую настоящую травлю представителей высшего органа законодательной власти Кыргызстана - депутатов Жогорку Кенеша.



Плохие это депутаты или хорошие, нравятся они кому-то или нет, но это НАШИ депутаты. Их избирал народ Кыргызстана. И критиковать их, давать публичную оценку их деятельности имеем моральное право только мы - кыргызстанцы. Но уж никак не иностранные послы.



История ещё не помнит случая, когда представитель иностранного государства публично угрожал бы наказанием (в т.ч. уголовным) представителям кыргызского государства - законодателям. Посол Украины в Кыргызстане Мыкола Дорошенко позволил себе и это.



Самое же поразительное то, что эту травлю встретили воплями восторга местные оппозиционные "гражданские активисты". Называющие себя патриотами Кыргызстана.





"В Кыргызстане посол украинский уже будет командовать?" - так называлась наша публикация от 29 марта, где рассказывалась предыстория этого дипломатического скандала. Напомним: украинский посол М. Дорошенко, узнав о состоявшейся недавно поездке в Крым двух депутатов Жогорку Кенеша - Марата Аманкулова и Ирины Карамушкиной, - выразил Министерству иностранных дел КР свой протест. Поскольку эта поездка не была согласована с властями Украины.



У Кыргызстана, заметим, с Российской Федерацией - безвизовый режим. И с Украиной у Кыргызстана - безвизовый режим. Даже между Россией и Украиной - безвизовый режим! Какие, казалось бы, могут быть вопросы? Но сегодняшняя украинская власть, которая никак не может смириться с тем, что крымчане убежали от неё в Россию, пытается всюду демонстрировать, что потеря Украиной Крыма - временная. Поэтому считает, что только она - украинская власть - вправе кому-то разрешать или запрещать приезжать в Крым. И хочет заставить жить по этим правилам и кыргызстанцев.



Ладно, такая у посла работа - следовать генеральной линии пославшего его государства и дипломатические ноты писать. Но посол М. Дорошенко одной только нотой не ограничился. Он ещё и публично - на своей странице в "Фейсбуке" - стал отчитывать кыргызских депутатов, грозить им наказанием по украинским законам (?), призывать кыргызские власти "принять меры" (какие, интересно?). А заодно запугивать кыргызстанцев тем, что однажды злая Россия проглотит Кыргызстан. Тем самым ещё больше разжигая русофобский психоз, которому и без того подвержены отдельные наши граждане.



Официальный Бишкек этот выпад украинского посла проглотил. Что же до депутатов, подвергнутых публичной "порке" со стороны представителя иностранного государства, то они… стали оправдываться. "Это был частный визит, - сказал журналистам Марат Аманкулов, депутат фракции СДПК, глава парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. - Просто интересно было посмотреть, как живёт сегодня Крым. Встречи с людьми были спонтанными, каких-то там политических акций, заявлений не было".



А дальше было вот что. Видимо, почувствовав, что кыргызская сторона дала слабину, посол Мыкола Дорошенко стал "воспитывать" парламентария, словно учитель нашкодившего школьника. "Прочитал заявление господина Марата Аманкулова о его "частном визите" в Крым, - написал украинский посол в "Фейсбуке". - Это либо искренняя наивность, вызывающая не менее искреннее удивление, либо сознательная попытка исказить суть вопроса… Отсутствие политических акций или заявлений не делает поездку М. Аманкулова в Крым более законной. Нарушение законодательства Украины о порядке посещения оккупированной территории является уголовно наказуемым деянием или, в крайнем случае, административным правонарушением. Обе квалификации предусматривают ответственность. Меру этой ответственности определят соответствующие службы Украины", - вновь пригрозил посол Дорошенко. И совсем недипломатично, высокомерно, на грани хамства, заключил: "Настоятельно рекомендую "физическим и юридическим лицам" удовлетворять своё праздное любопытство в Крыму в соответствии с законодательством Украины".



К психологической атаке на Кыргызстан (которой дал старт посол Дорошенко) присоединился депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров. Он направил письмо временному поверенному в делах Кыргызстана на Украине Батыркану Сыргабаеву, в котором потребовал от представителя кыргызского государства выступить в украинских СМИ с официальными объяснениями перед украинской общественностью по поводу поездки депутатов из Кыргызстана в Крым.



"Излишне говорить о том, насколько циничными воспринимаются незаконные визиты депутатов парламента Кыргызстана в условиях открытого и жестокого преследования российскими оккупантами крымскотатарского народа полуострова, - говорилось в письме Чубарова (его он тоже обнародовал в "Фейсбуке"). - Никому не позволено совершать незаконные действия, оскорбляющие украинское государство и достоинство граждан Украины, противостоящих российским оккупантам во временно оккупированном Крыму".

Посол Украины в КР М.Дорошенко.

Депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, присоединившийся к психологической атаке на Кыргызстан, выступает перед "активистами", устроившими блокаду Крыма.



Жаль, в Кыргызстане не нашлось в своё время политика, который в столь же агрессивной манере потребовал бы от украинского посла в Бишкеке объясниться с кыргызской общественностью по поводу призывов одного из украинских депутатов к украинским властям развязать террористическую войну в Средней Азии.



Напомним, кстати, читателям, кто такой Рефат Чубаров.



Он - уроженец города Самарканда Узбекской ССР, куда его семья была выслана в ходе депортации крымских татар в 1944 году. В Крым вернулся в 1968-м вместе с родителями. В советские времена вполне преуспевал - окончил Московский историко-архивный институт, работал директором Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства в Риге. С 1990-го по 1991 год был членом Государственной комиссии по проблемам крымскотатарского народа при Совете Министров СССР.



Преуспевал он и в независимой Украине - депутатствовал в Верховном совете Автономной Республики Крым и в Верховной Раде, в 2013 году (незадолго до майдана) стал председателем Меджлиса крымскотатарского народа (в России эта организация объявлена экстремистской и запрещена). Активно поддержал майдан.



После воссоединения Крыма с Россией именно Рефат Чубаров был одним из инициаторов акции, после которой стало окончательно понятно, почему крымчане не захотели жить под новой украинской властью. Вернуть Крым в "объятия" Украины активисты меджлиса, покинувшие полуостров, решили весьма оригинальным способом - задушить полуостров в тисках блокады. Что живо напомнило о действиях нацистов во время Великой Отечественной войны, пытавшихся таким же методом захватить непокорный Ленинград.



Это как же надо "любить" Крым и его жителей, чтобы обрекать их на голод, оставлять без электричества и воды?! А точнее - ненавидеть…



Вначале целью блокады было прекращение поставок в Крым продовольствия - в сентябре 2014 года активисты меджлиса, "Правого сектора" и нацистского подразделения "Азов" перекрыли в Херсонской области, пограничной с Крымом, три автодорожных пункта пропуска и железнодорожную ветку. Эту акцию поддержал президент Пётр Порошенко, заявив, что её целью является "скорейшее возобновление государственного суверенитета над полуостровом".

Эта блокада, к слову говоря, вполне была в духе принятого в апреле 2014 года Верховной Радой закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".



Того самого закона, на основании которого Киев под страхом уголовной ответственности попытался запретить въезд иностранцев в Крым без согласования с украинскими властями. Того самого закона, на основании которого посол Дорошенко устроил травлю кыргызских депутатов.



Попытка устроить в Крыму голод, впрочем, результата не принесла, поскольку на дворе всё-таки был не 1941 год - продукты в Крым поступали из России.

Затем "освободители Крыма" и "защитники прав и свобод его жителей" попытались устроить полуострову энергетическую блокаду. В одну из октябрьских ночей 2014 года была взорвана опора линии электропередач, по которой осуществлялась подача электроэнергии с Украины в Крым. Организаторы блокады, разумеется, заявили, что не имеют к этому взрыву отношения, и назвали его "провокацией". Однако когда украинские энергетики попытались опору ЛЭП отремонтировать, активисты меджлиса, "Правого сектора" и "Азова" стали им препятствовать.



Накануне зимы Крым погрузился во мрак - местные электростанции способны были обеспечивать лишь около 30 процентов потребностей полуострова в электроэнергии. Остановились все крымские предприятия. К счастью для крымчан, уже в начале декабря 2015 года была запущена первая очередь "энергомоста", по которому электроэнергия по кабелям, проложенным по дну Керченского пролива, стала поступать из России в Крым. Крымчане были спасены.



Пытались "освободители" Крыма устроить на полуострове и засуху - весной 2014 года по решению украинских властей были прекращены поставки воды по Северо-Крымскому оросительному каналу, по которому пресная вода поступает с Украины в Крым. Но как бы "защитники прав и свобод" крымчан над этими самыми крымчанами ни издевались, вернуться в состав Украины у последних желания так и не появилось.



Остаётся Киеву теперь лишь запугивать иностранцев. Дабы последние остерегались ездить в Крым и узнавать, как там обстоят дела на самом деле.



Вернёмся, впрочем, в Кыргызстан. Травля кыргызских депутатов, развязанная украинским послом Дорошенко, что удивительно, сопровождалась бурными аплодисментами со стороны местных энпэошников, "гражданских активистов" и прочих оппозиционеров. Которые клеймили депутатов Жогорку Кенеша позором, поддерживали посла Дорошенко и клялись в любви Украине. Возникает вопрос: чьи же эти деятели, на каждом шагу кричащие о своём патриотизме, на самом деле патриоты - Кыргызстана или Украины? Точнее даже, не Украины, а нынешнего киевского режима - ведь очень многие украинцы считают, что их страна захвачена националистами-ставленниками Запада и отдана на разграбление…



Самый же настоящий взрыв восторга местных "патриотов" вызвало решение Службы безопасности Украины о запрете въезда на Украину депутату ЖК Ирине Карамушкиной (чья страница в "Фейсбуке" перед тем была заблокирована - тоже явные происки украинского посла). Что было совсем уж непонятно с точки зрения здравого смысла, да и того же патриотизма. Депутат Карамушкина может кому-то нравиться или не нравиться, но зачем так бурно радоваться тому, что иностранное государство подвергло законодателей твоей страны репрессиям?! От которых, к тому же, депутату ни жарко и не холодно. Можно не любить СДПК, которую представляют опальные депутаты, но зачем же так стелиться перед иностранным послом?!

Оппозиционные активисты и правозащитники Кыргызстана встретили травлю депутатов с совершенно неприличным восторгом.



Самое же интересное - от кого стало известно о запрете въезда Карамушкиной на Украину. От небезызвестного Ильи Лукаша - в прошлом местного "активиста" и несостоявшегося журналиста, пропагандиста бандеровщины и гомосексуализма, который весной 2014 года сбежал из Бишкека в Киев, якобы спасаясь от "преследований".



Когда-то юный Илья (носивший тогда русскую фамилию Лукашов) был, что называется, "профессиональным русским" - являлся активистом джалал-абадской ассоциации "Славянская диаспора". Разорвал отношения с ней, насколько известно, из-за "финансовых" разногласий - в российском генконсульстве в Оше Лукашову не дали денег на какой-то проект, Лукашов обиделся и стал русофобом. Перебравшись в Бишкек, Лукашов, ставший Лукашом, запомнился здесь больше всего своими уличными акциями - то в поддержку участниц панк-группы "Pussy Riot" ("Бешенство матки"), посаженных в России в тюрьму за кощунственное выступление в храме, то в поддержку киевского майдана, то против вступления Кыргызстана в Таможенный союз. Из страны Лукаш, напомним, сбежал после того, как открылась мутная и грязная история о совращении малолетнего мальчика, которого он усыновил.



Так вот, Илья Лукаш с гордостью сообщил информагентству "24.kg", что именно он добился запрета въезда на Украину для Карамушкиной. "Я обратился в Службу безопасности Украины после того, как стало известно о посещении Крыма двумя депутатами парламента Кыргызстана, - рассказал он. - Это является грубым нарушением украинского законодательства, по которому предусмотрены определённые санкции. Самая первая из них - это запрет на въезд на территорию Украины". Сейчас СБУ, добавил Лукаш, рассматривает вопрос о запрете въезда на территорию Украины и депутату Марату Аманкулову.

Беглый правозащитник Дмитрий Кабак, издалека провоцирующий конфликты в Кыргызстане, и беглый "журналист" Илья Лукаш, пишущий доносы в СБУ на кыргызских депутатов, на фоне посольства Кыргызстана в Киеве.

Где их, что удивительно, привечают.



Ситуация - вообще, что называется, за гранью! Молодой отщепенец, кричащий на каждом углу о своём "кыргызском" патриотизме и поучающий кыргызстанцев, как жить, спокойненько пишет доносы на кыргызских депутатов в спецслужбу другого государства… И этим гордится!



Два года назад, напомним, Лукашонок (как его прозвали в Бишкеке) с той же гордостью заявлял, что ходит в СБУ советоваться насчёт вербовки солдат российской военной базы "Кант". И хвастался, что уже завербовал "источника", который ему донёс, что в Кант прибыли "русские танки" - конечно же, для захвата Кыргызстана!



Параноидальную истерию, которую тогда закатил в соцсетях Лукаш, живо напомнило недавнее русофобское запугивание кыргызстанцев украинским послом Дорошенко.



Весовые категории разные, выражения разные, а тактика одна! Сеять в Кыргызстане вражду и ненависть.





Вадим НОЧЁВКИН

Что такое Крым?





Дата образования Республики Крым - 18 марта 2014 года.



Столица - город Симферополь.



Площадь - 26 тысяч 81 квадратный километр.



Численность населения Республики Крым на 1 января 2016 года составляла 1 миллион 907 тысяч 106 постоянных жителей.

Численность населения города Севастополя (вместе с Республикой Крым образующего Крымский федеральный округ) на 1 января 2016 года составляла 416 тысяч 263 постоянных жителя.

Общая численность постоянного населения Крыма - 2 миллиона 323 тысячи 369 человек.



Национальный состав - многонациональный.

Подавляющее большинство - русские (67,9 процента) - 1 миллион 492 тысячи человек.

Украинцев - 15,7 процента населения, чуть больше 344 тысяч человек.

Крымские татары - 10,57 процента, чуть больше 232 тысяч человек.

Татары - 2,05 процента, около 45 тысяч человек.

Белорусы - 1 процент, 21 тысяча 700 человек.

Численность представителей каждой из других национальностей - менее 1 процента.



При переписи населения более 84 процентов населения Крымского федерального округа - 1 миллион 840 тысяч человек - своим родным языком указали русский язык.

Русский язык назвали своим родным языком 79,7% украинцев, 91,1% белорусов, 97,7% евреев, 95% крымчаков, 94% караимов, 92% немцев, 86% поляков, 83% греков, 81% болгар, 73% молдаван.



Нетрудно представить, что стало бы с русскими и с носителями русской культуры в Крыму, окажись полуостров во власти украинских националистов…



Америка ради спасения одного своего гражданина посылает на другой край света самолёты и авианосцы. Россия защитила почти 2 миллиона русских в Крыму, а также крымчан других национальностей, не представляющих своей жизни без России. Однако Запад по этому поводу до сих пор не может успокоиться.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ…



Активизация в последнее время публичной деятельности украинского посла в Кыргызстане Мыколы Дорошенко - причём активизация агрессивная, скандальная - заставляет приглядеться к нему внимательнее. Тем более что он свою деятельность вовсю рекламирует - выкладывает в "Фейсбуке" фотоснимки своих встреч.



Встречается посол Дорошенко, как видно, много. В том числе с кыргызстанской молодёжью, со студентами - и, надо думать, изрядно переформатирует им мозги.



Есть среди его гостей персоны весьма одиозные, деятельность которых направлена на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане.



Всё это наводит на определённые мысли, заставляя крепко задуматься, - а тем ли занимается в нашей стране посол чужого государства…







На приёме у посла Дорошенко сфотографировались на память посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни

(на фото рядом с ним), а также Равшан Джээнбеков, Толекан Исмаилова, Замира Сыдыкова - прямо-таки цвет местной оппозиции. Что неудивительно - эти "защитники демократии, прав человека и свободы слова" в Кыргызстане любят нынешний украинский режим безоглядно. Несмотря на жёсткую цензуру на Украине, несмотря на наличие огромного числа политзаключённых в этой стране, несмотря на убийства писателей, журналистов и оппозиционных политиков, несмотря на войну с населением Донбасса. На всё это кыргызстанские правозащитники закрывают глаза, ибо считают НОРМАЛЬНЫМ. Видимо, за это любит их и украинский посол.

Опять у посла Дорошенко в гостях Замира Сыдыкова,

а с ней - Адиль Турдукулов, глава Комитета защиты свободы слова.





А вот ещё знакомое лицо - в гости к послу Дорошенко приглашён небезызвестный

гей-активист Сумсарбек Мамыралиев. Чем он, интересно, так дорог чрезвычайному

и полномочному представителю Украины в КР? Тем, что призывает легализовать в Кыргызстане однополые браки? Или тем, что ненавидит русских "ватников", а про марши Бессмертного полка высказывается так: "Скоро 9 мая, и толпы зомбированных пойдут

по дороге с портретами своих мёртвых родственников, нацепив на себя километры фашистской ленты".





А на этом фото (справа) появляется совсем уже неожиданный персонаж. Крайний справа - некто Алмаз Алжамбаев. Известен этот активист и торговец бетонными плитами только лишь в "Фейсбуке". Вот некоторые из его "мудрых" мыслей:

"Как только войдём в ТС, можно уже с казахами создать единый фронт. В Кыргызстане основная борьба против путинизма начнётся именно после вхождения страны в ТС. У нас появятся тысячи сторонников, и тогда начнётся реальная борьба против зомбирования народа Кыргызстана. Возможно, что это цена, которую мы должны заплатить, чтобы Кыргызстан наконец возродился. Думаю, что это не та цена, которую сейчас платят украинцы".



Вот реакция Алжамбаева на запрет въезда на Украину депутату Карамушкиной: "Авторитет СБУ резко поднялся в глазах наших граждан". А вот "анализ" недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга: "Многие эксперты писали, что скоро сделают что-то подобное, чтобы закрутить гайки. Все гадали, что сделает Путин, чтобы отвлечь внимание народа. Он выбрал наиболее дешёвый способ. Теперь Путин будет убивать свой народ и истязаться над ним, моря его голодом. Должен отметить, этот народ это заслужил".



Эта несусветная и паскудная глупость - вполне во вкусе украинской власти. Которая тоже склонна видеть во всём руку всесильного Путина и тоже склонна устраивать пляски на костях невинных жертв. Президент Порошенко - в отличие от мировых лидеров - даже, к примеру, не выразил соболезнования России по поводу чудовищного теракта в Санкт-Петербурге.





Ещё и за такие вот посты любит, видимо,

русофоба-активиста Алжамбаева посол Дорошенко.





Вот таких людей собирает вокруг себя украинский посол Дорошенко. Некоторые из них нет-нет да и призывают в соцсетях к кровавому майдану в Кыргызстане по образцу украинского. Складывается впечатление, что совсем уж плохи дела у киевского режима, если посол Дорошенко, активизировавшийся в последнее время, начал намывать слой сторонников этого режима даже в далёком от Украины Кыргызстане. Не даёт ли эта бурная деятельность посла Дорошенко основания считать её подрывной?