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Зачем наши депутаты ездили в Крым?

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Политика Кыргызстана
12.04.2017 13:46
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     Парламентарии из Кыргызстана побывали на полуострове не одни, а в компании депутатов, политиков и политологов из нескольких стран.
 


Кроме Марата Аманкулова и Ирины Карамушкиной, в состав международной делегации, посетившей с трёхдневным визитом Крым, в частности, вошли: председатель отделения Партии независимости Соединённого Королевства (Великобритания) Найджел Суссман и член этой партии Ричард Вур, член Палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик, депутат Народной скупщины Сербии Милован Боич, директор Движения за нейтральность Черногории Стефан Джукич и даже представитель далёкой Бразилии - председатель Движения безземельных крестьян Родриго До Вал Феррейра.


В состав делегации вошли также политики из Украины. Но их фамилии в Крыму разглашать не стали - ради их личной безопасности. И неспроста - к этой поездке было приковано пристальное внимание Киева. Едва делегация прибыла в Крым, как глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил украинским спецслужбам проверить достоверность информации о том, что в ней присутствуют и украинские политики, и возбудить против них уголовные дела.


20 марта на официальном сайте крымского парламента - Государственного совета Республики Крым - появилась информация о встрече с международной делегацией вице-спикера госсовета Ремзи Ильясова. "Сейчас вокруг республики искусственно создаётся информационная блокада, - сказал, открывая встречу, Ильясов. - И такие встречи дают нам возможность показать, что на самом деле происходит в Крыму, чтобы вы донесли до своих сограждан истинное положение дел на полуострове".


Рассказав гостям о причинах, побудивших крымчан жить в России (которое поддержали на референдуме 97 процентов жителей полуострова), Ильясов в своём выступлении особое внимание уделил сегодняшней жизни крымских татар -  реализации их прав на свободное использование родного языка, вероисповедание, обучение и сохранение культурных традиций, пояснив, что мифы об их ущемлении западные СМИ создают искусственно. Рассказал Ильясов о новой, построенной в Симферополе школе с крымско-татарским языком обучения; о возведении Мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв депортации крымских татар, и Соборной мечети в крымской столице; о придании государственного статуса национальным крымско-татарским театру, библиотеке, музеям.

 

Встреча  международной  делегации  с  вице-спикером Госсовета  Республики  Крым  Ремзи  Ильясовым.



Сербский депутат и член Парламентской ассамблеи Совета Европы Милован Боич сказал, что на своём опыте знает, как действуют блокады и санкции, поскольку Сербия сама находилась в подобной ситуации. "Нет более слепых, чем те, кто не желает видеть. Всем присутствующим здесь чётко понятно, что никаких угроз в Крыму не существует, - заявил он в своём выступлении. - Единственное, что не устраивает Запад - это сильная, мощная Россия. Образно говоря, западные лидеры сегодня устраивают пожары по всему миру, а затем тушат их дизельным топливом".


Вот ещё отзывы о поездке в Крым членов делегации. Британский политик Найджел Суссман: "Позиция западных средств массовой информации лживая. Они распространяют ложь и неправду по всему миру, и Би-Би-Си играет в этом главную скрипку. Когда я приехал сюда, то получил возможность убедиться: то, что они рассказывают, не соответствует действительности. В Уставе ООН зафиксировано право на самоопределение. Тем более что есть косовский прецедент, когда даже парламент провозгласил независимость и западные страны её признали. А в Крыму вообще был проведён референдум. Поэтому нужно, безусловно, уважать волю народа. Это суверенное право любого народа жить так, как он хочет сам".


"К  сожалению,  информация,  которую  мы  получаем  в  Бразилии,  далека  от  истины.  Новости от  международных  агентств сильно искажены. Поэтому  я  очень  рад,  что  приехал сюда и сам увидел, как живут люди, что у них нормальная жизнь", - отметил бразильский политик Родриго До Вал Феррейра.
Ещё  до  окончания  визита стало известно: всё тот же секретарь СНБО А. Турчинов  поручил СБУ подготовить "чёрный список" официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, прибывших в Крым.


Делегаты встретили это известие совершенно спокойно.


"Я  уже  готов  стать  персоной  нон  грата на Украине, я в ожидании", - заявил с улыбкой депутат парламента  Чехии  от  партии  "Свобода  и  прямая  демократия"  Ярослав  Голик.  "Да  я  в  Киев  и  не  собирался,  - со смехом сказал сербский депутат Милован Боич.  -  Санкций  я  не  боюсь,  даже  горжусь  ими. Если  надо,  я  даже 50 лет буду под санкциями, лишь бы Крым был российским. Мы рады быть в российском  Крыму". Британский политик Найджел Суссман: "Угрозы санкциями показывают настоящую сущность Украины. Как я могу узнать о том, что происходит на самом деле в Крыму, если я сюда не приеду?".


 "У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными на Украину, - так прокомментировал введение Украиной санкций в отношении политиков после посещения ими полуострова вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. - Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живёт современный Крым. Власти Украины требуют от международных наблюдателей посещения Крыма, однако при этом угрожают санкциями. В действиях Киева я не вижу никакой логики".


За  три года после воссоединения с Россией Крым, несмотря на санкции, посетило свыше 100 международных делегаций. Состоялось 20 официальных визитов в Крым депутатов Европарламента, национальных и региональных собраний Франции, Германии, Италии. Интерес к Крыму растёт с каждым годом.


И в том, что Крым посетили  наконец  политики  из  Кыргызстана,  ничего противоестественного нет. Но истерию по этому поводу посольство Украины, никем не одёрнутое, сумело развязать только в нашей республике.



В  Крыму  всё  хорошо!
 


Депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов, находясь в Крыму, в своих интервью первоначально высказывался весьма смело и откровенно.


Вот, например, что он сказал, отвечая на вопрос журналистов о своих впечатлениях от поездки:


"В Крым я приехал впервые, и, честно говоря, очень благодарен приглашению "Справедливой России". Всё отлично организовано, у нас очень насыщенная программа. Мне было интересно узнать непосредственно мнение простых людей, а не руководителей и депутатов. Вижу, что очень гостеприимный и счастливый народ в Крыму. Только положительные впечатления от того, что три года назад прошёл референдум, и Крым сегодня - в составе России. Конечно, у населения есть конкретные бытовые вопросы. Но они решаемы. А люди в свою очередь счастливы. Чувствуется общий положительный настрой. Радостная энергетика у жителей Крыма".


Поинтересовались журналисты и реакцией кыргызского депутата М. Аманкулова на то, что Украина включила его в "чёрный список", что грозит ему санкциями: "Какие у вас опасения в связи с этим? Было ли это ожидаемо?".


"Я лично не жалею ни о чём, - ответил Марат Аманкулов. - Для меня важно поддержать суверенное право крымчан. Украинская сторона своими действиями отталкивает от себя конструктив. Мнение населения Крыма точно не станет лучше от действий украинской стороны. А мы - дело второстепенное".


Однако после демарша украинского посла в Бишкеке Мыколы Дорошенко наш смелый депутат вдруг стал очень осторожным… Будто испугавшись чего-то.


Вот как ответил Марат Аманкулов на вопросы нашей газеты, сразу предупредив, что действия украинского посла в Кыргызстане обсуждать не будет.


- Вы недавно побывали в Крыму? Ну и как вам Крым?


- Да, действительно я там был недавно. Хочу отметить, что я там был с неофициальным визитом. То был визит частный. Там очень красивая природа. Красивый ландшафт. Море…


- Вы впервые были в Крыму?


- Да, я первый раз ездил на этот полуостров.


- Первое ваше впечатление о нём?


- Не было ощущения, что я нахожусь где-то в Европе. Там очень много домов и строений ещё советских времён, похожих на наши. Сразу бросается в глаза, что население Крыма очень многонациональное.


- Где конкретно вы побывали - ведь полуостров большой?


- Я был в Симферополе и в Ялте.


- Какие люди в Крыму? Говорят, очень доброжелательные…


- Да, доброжелательные, открытые для общения, гостеприимные. Хочу подчеркнуть, что у них нет какой-то озлобленности. Видимо, потому, что живут в курортной зоне, привыкли к постоянным гостям из разных уголков мира. И поэтому они коммуникабельные. Открыто выражают своё мнение.  Я много встречался с людьми. Общался с официантами, таксистами, продавцами и хочу сказать, что все довольны сегодняшней своей жизнью.


- Что вам особенно запомнилось в этой поездке?


- Особенно запомнилось то, что, оказывается, там крымско-татарскому языку придали статус официального языка. У них там три официальных языка - украинский, русский и крымско-татарский. У них функционируют 15 школ с крымско-татарском языком обучения. И ещё строится самая большая школа, где тоже будут обучать на крымско-татарском языке.


Кроме того, строится большая кафедральная мечеть - то, что очень давно хотели мусульмане Крыма. Они этому очень рады.


Хотелось бы ещё рассказать о встрече с духовенством мусульман Крыма. Для меня эта встреча была одной из наиболее интересных. Мы с ними вообще не говорили о политике. Я задавал им только житейские вопросы. В этом году им вдвое увеличили квоту на хадж. Например, если в прошлом году из Крыма на хадж ездили пятьдесят человек, то в этом году поедут сто человек. Для мусульман Крыма это очень хорошая новость!


- Какие впечатления от крымских работников духовенства? Они чем-то отличаются от наших?


- Разница в том, что они одеваются в светскую одежду. На встрече были в обычных костюмах. И мы им сказали, что нам немного непривычно, потому что наши духовники одеваются немного иначе, так скажем.


- Вам понравилось то, что они носят светскую одежду или не понравилось?


- Мне понравилось.


- А с какой конкретно целью вы отправились в Крым? Вы же не один туда ездили?


- Да, я ездил с коллегами. Но эта поездка - моя личная инициатива. Я ещё с детства об этом мечтал. Мне не удалось тогда попасть в детский лагерь "Артек". И вот теперь, спустя много лет я всё же побывал в Крыму.


- Вы сказали, что много встречались и общались с крымчанами. О чём говорили с ними? Что они говорят о своём новом статусе в составе России?


- Они хотели присоединения к России и довольны теперь своей жизнью. Сожалений ни от кого не слышал. Я общался и с украинцами, и с русскими, и с татарами… Да и с многими другими. То есть с людьми разных национальностей и разных социальных слоёв. Я считаю, что их сегодняшний статус и сегодняшнее положение - одна из причин такого межнационального единства.


- А с кыргызами не встречались? Насколько известно, почти сразу после присоединения Крыма к России было объявлено о пятистах вакантных местах для граждан Кыргызстана…


- Я не знал. С соотечественниками там не встречался.


- Ну и в заключение: как вам выходка украинского посла Дорошенко, давшего свою далеко не посольскую оценку поездке кыргызских депутатов в Крым?


- Он выполняет свою работу. То, что он думает и что должен сказать, он сказал. Но я не хочу его комментировать. Что сказал, то сказал. Я абсолютно ровно отношусь к этому.


- То есть не будет даже протеста?


- С нашей стороны нет. Нет такой надобности.

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