УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Подробности Политика Кыргызстана 12.04.2017 17:01 Просмотров: 893





советы непостороннего

о попытках "майданов" в Белоруссии и России



Поверьте мне: те "марши" и "антикоррупционные восстания", которые были в России и Белоруссии, достигли своих целей. Можно сколько угодно ржать над "кроссовками Навального" и "школотой", которая мечтает о "десяти штуках евриков"… Мы тут в Украине тоже ржали. Ещё бы: власть была "сильна как никогда". В парламенте у "регионалов" было чуть ли не конституционное большинство, судебная система под полным контролем, Конституционный суд на раз менял Основной закон под потребности "диктатора", Кабинет министров уверенно управлялся дедушкой Азаровым. Какие там майданы, восстания?!



Маленькая группа журналистов-идиотов, отрабатывая гранты, троллила Януковича за Межигорье и "золотой унитаз". Особо долбанутые прыгали через ограду поместья президента, чтобы выложить затем фоточки в сеть. После "оранжевой революции", приведшей к власти отравленного на весь мозг Ющенко, ленивого и абсолютно беспомощного, никто даже не мог поверить в повторение "майдана". Как бы "общество получило мощную прививку от повторения подобного безумия". Ага… Ничего не напоминает?



Ребята, да вы уже проигрываете.



Судя по телевизионной картинке, которую транслировали украинские телеканалы, у вас там "мощное восстание против коррумпированного режима". "Путинские наймиты" тысячами избивают активистов и детей. Белорусская "охранка" давит инакомыслящих…



Вам просто повезло, что Трамп сейчас пытается разобраться с управлением Штатами.



А все старые "цветные" схемы и технологии запущены, их регулярно "смазывают" и поддерживают в рабочем состоянии.



Офисное быдло и хомячки, школота, дизайнеры, представители свободных профессий, пид…сы и проститутки - они же кажутся маленькими и ничтожными мошками перед лицом "мощной кремлёвской машины"… Ага! Мы тоже так думали.



Ну что может сделать идиот Парубий, который вооружил сотню отморозков палками и тренировал их в центре Киева? Так он сейчас спикер законодательного органа власти. Половину букв не выговаривает, интеллект на уровне дауна-параноика, но ничего, справляется. Зомби-масса воет в его поддержку. Ещё бы - "парламент воюющей страны".



Над Навальным у вас потешаются, фотожабы постят, всякий любопытный компромат. Ну кто его может серьёзно воспринять как будущего президента России?



Поймите меня правильно: у нас было три совершенно клинических идиота, которые возглавляли "протестные акции". Боксёр Кличко даже в анналы нашей истории вошёл как первое животное, умеющее разговаривать. Яценюк производил впечатление конченого ботана, каковым он, в принципе, и являлся. Олег Тягнибок символизировал мрачное фашистское начало. Его даже свои сторонились. И что? Один - мэр Киева, другой премьерствовал и насобирал себе "ярд зелени". Третьему не повезло, потому что даже для фашистов он слишком радикальный. Короче, не важно. Вы даже очухаться не успеете, как в один прекрасный момент с удивлением обнаружите: мля, откуда только это всё повылазило? Активисты с испитыми лицами, марширующие фанатики, дебилы в камуфляже.



Казалось бы, сверхпрочные, непоколебимые социальные устои в одно мгновение вдруг превращаются в кучу дерьма. И вот вы уже ходите по городу и ничего не узнаёте: у военкоматов очереди людей, записывающихся на войну с Россией, все красят мосты в жовто-блакитный цвет, а СМИ, захлёбываясь и попискивая от нетерпения, гонят такое, что в голову не укладывается. Оказывается, мы - европейцы, которых всю жизнь порабощали, а на самом деле украинцы вместе с Гитлером подписали договор про евроассоциацию и освободили евреев из концлагерей. Причём евреев туда посадили сталинские прихвостни.



Да, я тоже не верил. Но вот три года живу в этом безумном, безумном мире… И всё начиналось с небольшой кучки пид…сов-активистов, тройки дебилов и амерского финансирования.



Неповоротливая кремлёвская информационная машина бомбит ток-шоу по площадям, рассказывая тем, кто и так верит, о подрывных планах амеров и украинском фашизме. Не там работаете. Мы тут тоже смеялись с "пейсбуков" и социальных сетей. Пописывают там придурки, играют в революционеров, флешмобы проводят, троллят президента… Типа ситуация под контролем.



Один оппозиционный сайт, финансируемый напрямую Госдепом - "Украинская правда", одно печатное издание - "Зеркало недели" и небольшой телеканал, постоянно ищущий финансирование. Чего волноваться? Весь менеджмент крупнейших телеканалов страны работает в ручном режиме, старательно освещая рекомендуемые мероприятия. "Темники" отрабатывали аж бегом. Малый и средний бизнес ходил по струнке. Нет, конечно, возмущались, когда у них отжимали 60, 70 и 90 процентов. Но всё проходило тихо, ибо "власть сильна как никогда". Это не времена мямли Ющенко, когда олигархи резвились, как весёлые котята. Все делилось в АП. Причём всё - это действительно всё, вплоть до каждого небольшого предприятия. И вдруг бац - журналист "Интера" в одно прекрасное утро, захлёбываясь от восторга, объявляет: "Мы проснулись в новой стране!". "Интера"! Телеканала, который пропагандировал Таможенный союз. Где позитивные сюжеты о деятельности президента и правительства клепались как горячие пирожки.



Практически за сутки все телеканалы уже рассказывали о "звырячем побытти" "анижедетей". Все!



И пофиг, что Курченко на корню скупил оставшиеся медиа-холдинги. Топ-менеджмент упал на одно место и только глазами хлопал. А журналисты, ранее работавшие в поле, делали информационную картинку. Их же на каналах даже за людей не считали. Так, расходный материал. Конкуренция большая. Но вдруг оказалось, что "Икс" давно уже на подсосе у посольства США, "Игрек" давно сидит на грантах "Видродження", а некий "Йот" прошёл стажировку в ЕС при поддержке нидерландского посольства.



Вы думаете, у вас другая ситуация? Эрнст всё решает? Хрен вам. Технология работает, и она оказалась на удивление продуктивной. Истерики, параноики вдруг увидели перспективу карьерного роста и в одно мгновение изменили систему управления центральными каналами. А олигархи исправно их финансировали и боялись даже слово сказать против. "Свобода слова", "редакционная политика", "гражданская позиция"…



Из "фейсбуков" вылезло целое поколение, которое очень эффективно захватило всё информационное поле. Я сам это видел, ребята. Приходишь в редакцию, а там все патриоты и гимн поют. Страшное зрелище. Как восставшие зомби. Вроде видишь знакомые лица, с которыми столько лет проработал вместе, и понимаешь: да это восставшие мертвецы, им надо срочно отрубать головы…



Судя по тому, что на митингах было много молодёжи и "школоты", у вас, дорогие россияне, уверенно подрастает такое же поколение. Модно ходить на "революцию", модно бить полицию, модно постить фотки о своих "подвигах". Технология у сценаристов не меняется. Есть три базовые темы: "права человека", "демократические ценности" и "борьба с коррупцией". Всё делается по шаблону. И схема работает!



Я вот ржал, когда три клоуна целый год ездили по Украине, проводя практически в каждом небольшом районном центре "антикоррупционные марши". А потом вдруг в один момент всплыла разветвлённая региональная структура "активистов", которые легко взяли власть. Откуда, спрашивается? Да вот всё те же офисные хомячки, дизайнеры и пид…сы. Ржали над "избиением журналистов Сницарчук и Соделя" (семейная парочка). Никто не мог найти видео, как их бьют, хотя снимали десятки камер. Но это была репетиция избиения "анижедетей". И примерно половина Киева действительно вышла в центр столицы. Это правда.



Да, самое эффективное средство - балаболить... Много, на самом начальном этапе. Но параллельно необходимо парализовать деятельность всех этих "фейсбучных" групп, гасить в зародыше "модный революционный тренд". Иначе маленькие "фейсбучные" вирусы на раз свалят здоровенную махину. Технологии, повторюсь, работают. Я вот думал, что язык защитит нормальную часть общества от агрессии галичанских рагулей. Нифига. Теперь нет ничего более страшного, чем русскоязычный патриот, искренне ненавидящий Россию. Не важно, какой уровень интеллекта у активистов. Схема работает даже на основе полных дебилов.



Вы думаете, зря у нас сейчас пытаются прижать "негосударственные общественные организации", всяких там "грантоедов", обязав их заполнять электронные декларации о доходах? Вальцман прекрасно знает, что это технологический "передовой отряд". Если поступит команда - он слетит со скоростью звука за "нарушение прав геев и демократии". По этой же причине хотят запретить социальные сети.



Короче: дорогие россияне, вы можете однажды проснуться "в другой стране". И потом, как я, думать: всё же было так очевидно, почему ни одна зараза даже не почесалась? Почему? Марши, флешмобы - это видимая часть айсберга. И как невольный эксперт по "майданам" могу уверенно сказать: вы проигрываете. "Школота", которая может легко пожертвовать собой за селфи и статус в группе, - это сильное оружие. Методички ведь не меняются. Единственное, в чём вы опережаете нас трёхлетней давности - купирование роли США и ЕС в протестном движении. Но и этот вопрос решается. Вы даже не представляете, как быстро патриоты превратятся в последовательных "еврооптимистов".



Схемы откатаны и работают. Прислушайтесь! Иначе будете скакать от счастья, когда переименуют Тверскую в проспект имени Боруха Немцова. Вы даже не представляете, какие возможности для манипулирования открываются после подобных "революций". Основная масса становится покорной и тупо молчит. Пятикратное повышение тарифов? Молчит. Уничтожение медицины? Грузинские управленцы? Молчит. Можно делать всё, что угодно! Посмотрите на Украину и не расслабляйтесь.



Александр ЗУБЧЕНКО

Источник:

http://rusnext.ru/news/1490850194