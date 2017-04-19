"Я царь и Бог, веду свой блог"…

Подробности Политика Кыргызстана 19.04.2017 09:29 Просмотров: 17

тема актуальная





Закон о блогерах необходим в Кыргызстане как воздух.

Только не все, к сожалению, это понимают.





"Ремонт. Кухонный старый стол. Демонтаж. Коты. Суки. Зажигалки. 30 штук. Ура. Можно год не покупать. Коты. Суки".



Это что? Это - блог. Вернее, опус в блоге известного бишкекского блогера. Под "шедевром" - почти триста лайков и около тридцати комментариев. Буквально это выглядит так: народу не спится. Народ ночь напролёт сидит в Интернете, ловит каждый штрих любимого блогера, чтобы отметиться лайком и высказать своё отношение к автору и его "произведению".



Этот "шедевр", наверное, "весьма интересный" и "суперинформативный", но… Он по крайней мере безвредный.



Блог - разновидность сайта. Если говорить не о профессиональных, а о личных блогах (а о них речь в основном и пойдёт), то это своего рода интернет-дневник. Вот заходит интернет-пользователь на свою страничку и пишет: "Вчера ехал на троллейбусе, троллейбус сломался, пришлось идти пешком, из-за чего опоздал на работу".



Кому это, кроме самого автора, может быть интересно? Скорее всего, никому. Но, вполне возможно, у автора есть пара-тройка близких друзей, которые решают его поддержать и одновременно поделиться своими наблюдениями о "безобразной работе общественного транспорта".



Всё. Считайте, что автор - уже блогер. Малюсенький такой блогеришка, у которого, кроме него самого, есть один-два читателя. А ему больше и не надо.

А если надо? Если он одержим графоманией, если спит и видит себя властителем душ и умов?



Времена нынче такие, что каждый второй мнит себя если не писателем, то журналистом. Если не журналистом, то хотя бы блогером. Для этого ведь много не требуется. Писатель или журналист - это профессии. Требующие определённого уровня интеллекта и образования, определённой культуры и набора умений и навыков, которые есть далеко не у каждого. Это сложнее, чем быть блогером. Блогером теоретически может стать кто угодно. Без ограничений.



В этом и беда.



раз, два - и блогер



В Интернете очень много советов для тех, кто твёрдо решил встать на скользкий путь блогерства (по-научному это, кажется, называется блогинг). Надо для этого всего ничего.



Обзавестись собственным сайтом.



Создать аккаунт (т.е. имя сетевое) в одной из популярных социальных сетей.



Зарегистрироваться в сервисе автоматического создания блогов (до этого наши блогеры пока не дошли).



Сделать свой собственный канал на youtube или любом аналогичном сервисе.



Можно выбрать только один из четырёх пунктов, можно последовательно проделать всё предложенное. Но это лишь первый шаг. Дальше новоиспечённому блогеру нужно писать интересные статьи и заметки (о путешествиях, к примеру, или о прочитанных книгах, просмотренных фильмах); выдавать серьёзные философские посты с размышлениями о смысле жизни; выкладывать занимательные фотографии или видеоролики.



Чтобы стать хорошим блогером, специалисты советуют, кроме перечисленного, писать не о своих любимых носках или только что перенесённом насморке, а о чём-то, что может заинтересовать большую аудиторию. Писать при этом грамотно, фотографировать профессионально…



И вообще хотя бы производить впечатление разносторонне развитого человека, если уж таковым не являешься на самом деле.



"Сегодня на "Дыйкане" купила картошку "Желе", российскую по 20 сомов. Наша такая же стояла по 30 сомов... Качество и вкус одинаковые.



Ну, и в чём мораль, друзья?! Российская с доставкой дешевле, чем местная! Это что за п…ц, прошу прощения?!" (ошибки не исправляем, авторские грамматику и стилистику здесь и дальше сохраняем).



Ну а что, в принципе - почему бы и нет? У этой бишкекской блогерши 1238 подписчиков. Значит, стольким людям она интересна, они читают и обсуждают её посты, ждут с нетерпением появления её нового "размышлизма". Пишет девушка, разумеется, не только о картошке, её волнуют многие другие темы, в частности - свобода слова и право на выражение собственного мнения…



Впрочем, об этом чуть ниже.



Кто-то из блогеров ежедневно постит в социальных сетях красивые картинки. Изображающие животных, пейзажи, симпатичных людей, аппетитно выглядящую еду. Не свои, правда, фотографии, а найденные блогером на каком-то из сайтов.



Тоже - почему бы и нет? Приятно глазу, и настроение повышается. И подписывающихся на этих блогеров интернет-пользователей понять можно, сколько бы их там ни было. Хоть тысяча, хоть десять тысяч.



Блоги разные важны?



Наши, кыргызстанские блогеры отчётливо делятся на несколько типов. Есть среди них совершенно безобидные и вполне интересные. Есть - вызывающие улыбку недоумения. Иногда попадаются поистине уникальные экземпляры.



Кто-то регулярно делится своими впечатлениями от посещения любимых кафе и баров. Меню, обслуживание, интерьер.



"- Вам кофе или чай?

- Пожалуй, чай.

- Не угадали - кофе… Просто, когда наш бариста видит, что вы вошли, он начинает готовить кофе...

Доброе утро, друзья и прохожие. Пусть ваши желания исполняются еще до своего появления".



Кто-то просветлённый заботится о читательском здоровье и день за днём терпеливо разъясняет, что вредно, а что полезно - и почему.



"Безглютеновая еда демократична и бесплатна. Это то самое, что предлагает Бог тем немногим, кто не хочет остаться за бортом корабля - одинокого, единственного в океане хронических болезней. Всё остальное - капля, и она неактуальна сегодня".



Есть в социальных сетях целые группы, много пишущие о людях или животных, попавших в затруднительное положение и нуждающихся в помощи.



А есть просто незатейливые рассказики - истории из личной жизни. Про то, как полдня искала в шкафу трусы… Как пыталась познакомиться с молодым человеком, а он не подошёл по гороскопу…



А вот это уже не картошка!



"Сегодня в праздник Благовещения у Свято -Воскресенского собора города Бишкек три кыргыза пытались забрать деньги у русских нищих инвалидов кто просит милостыню. Стали бить инвалидов. При этом охрана храма испугалась и спряталась. Один смелый русский инвалид когда его ударили ногой по его больной ноге костылем ударил по лицу кыргыза отморозка у того пошла кровь.



На фото одна из луж крови оставшаяся после отморозка который кричал что мы ошские и приехали бить русских. Смелый русский инвалид разогнал трех бандитов кыргызов".



Так полуграмотно информирует своих подписчиков о том, чего не было, другой известный кыргызстанский блогер.



И это уже, согласитесь, посерьёзнее, пострашнее картошки.



Многие наслышаны о деятельности в Кыргызстане этого неугомонного господина, многие знакомы с ним лично и при одном упоминании его имени многозначительно крутят пальцем у виска.



Другие не знают. Читают. И верят! И распространяют эту фальшивую информацию! А к чему это может привести, объяснять никому не надо. И так будто на пороховой бочке живём... Одно неверное движение, одно неосторожное слово - и вспыхнет межнациональный конфликт. Сначала на бытовом уровне, а там недалеко и до большой беды.



- У него же не все дома, - говорят об этом блогере, Игоре Трофимове, здравомыслящие люди.



Почему же тогда никто не запретит ему ежедневно выходить в Интернет с подобными провокационными фейковыми "новостями"?!



Ведь обсуждение "новости" идёт полным ходом… "Почему не сфотографировали отморозков?". "Почему не обратились в правоохранительные органы?". И, наконец, коронное в таких случаях: "и защитить от этих отморозков бедных русских некому, кыргызам предоставляют работу в России, а русских в Кыргызстане призывают уничтожать"…



Чувствуете, чем пахнет?



Нездоровый на голову человек должен лечиться. И уж точно ему следует перекрыть доступ в социальные сети! А он всё блогерствует.



Впрочем, Трофимов, по крайней мере, не ведает, что творит. Говорит и пишет опасную ерунду и сам же в неё верит. Но многие кыргызстанские блогеры всё же производят впечатление благоразумных людей... Однако, имея по нескольку сотен (а то и тысяч) подписчиков в Интернете, сознательно выдают здесь такую, с позволения сказать, информацию! Такое "философское размышление о смысле жизни"!



Стиль и грамматику известной блогерши Валентины Пахман сохраняем:



"Это даже не депрессия. Это победобесие в моей ленте. Пожалуй я до 12-15 мая помолчу. Пойду в одноклассники в кота поиграю. Пока не пройдёт весь этот шабаш с разодетыми в военную форму детьми и семидесятилетними на вид ветеранами с кокошниками из георгиевских лент".



Это пишет не Игорь Трофимов, о котором у бОльшей части населения уже сложилось определённое мнение. Так высказывается 49-летняя дама с двумя высшими образованиями, блогерша с несколькими тысячами восторженных почитателей, которые, затаив дыхание, внимают каждому её слову (в том числе и матерному).



"Пахман классная! - отзываются о ней девушки лет двадцати-двадцати пяти. - У неё своё мнение, и она не боится его высказывать!".



Она-то не боится. А законодатели наши - не боятся ли, что такие "выдающиеся блогеры" постепенно заменяют собой для молодёжи и семью, и школу, отравляя юные умы мерзейшей манкуртовской идеологией?

Несмотря на подписанный президентом закон, запрещающий употребление мата в общественных местах, заведующая Республиканским патологоанатомическим бюро (она же старший преподаватель КРСУ) без матерщины в своём блоге не обходится. Продолжая таким образом учить студентов общаться на русском языке. Видимо, в Славянском университете так принято.



"не читал, но мнение имею"



Это - тоже характерная особенность местных блогеров. Писать обо всём подряд. Даже о том, о чём не имеют ни малейшего понятия.



От профессионального журналиста требуется что? Чтобы он не распространял непроверенную информацию. Чтобы избегал чересчур острых и резких суждений. Чтобы никого не оскорблял, не задевал ничью честь и достоинство и бездоказательно не порочил деловую репутацию.



От блогера ничего подобного не требуется. Он пишет как дышит. Встал утром, выглянул в окно, сел за компьютер - и строчи себе: "Под моим окном только что прошёл коррупционер, подлец и негодяй Иван Хаджимуратович Кыргызбаев. Он лысый, пузатый и плохо сегодня выглядит. Наверное, жена п…лей навешала из-за любовницы".



Это у них называется "выражением собственного мнения". И за это право писать что угодно о ком и о чём угодно они, блогеры, будут сражаться до потери пульса.



Основную часть кыргызских блогеров (к счастью, не всех) хлебом не корми - дай обсудить (точнее - осудить) что-то, о чём они имеют весьма поверхностное представление. Не видел, но знаю, что некрасиво. Не слышал, но знаю, что звучит плохо. Не читал, но не сомневаюсь: полный отстой.

Запевает басом, как правило, самый маститый блогер. Примеров масса, но, чтобы далеко не ходить, возьмём хоть нашу газету. Так вот "блогер блогеров" затягивает любимую песню: "Газету "Дело №…" не читал, не читаю и читать не собираюсь, но знаю, что газета плохая".



Голосом чуть потоньше подхватывает менее маститый блогер: "Да-да-да, целиком и полностью согласен с предыдущим оратором. Прочёл как-то один из номеров лет пятнадцать назад, и мне не понравилось".



И, наконец, совсем тоненьким девчачьим голоском начинается "аналитика" (это слово блогерам тоже очень нравится, они употребляют его к месту и не к месту и готовы называть "аналитической" чуть ли не каждую свою картофельную заметку).



"Ну что вы от них хотите, - со знанием предмета разговора рассуждает очередная двадцатилетняя блогерша. - Эта газета давно изжила себя. Раньше она издавалась другими тиражами, работали в ней другие журналисты и публиковались другие статьи. А сейчас я эту газету не читаю, но знаю, что ничего хорошего в ней нет".



Девочка при этом как-то не берёт во внимание, что она ещё не родилась, а газета уже шесть лет издавалась. И будет издаваться - вы не поверите, девчонки! - даже после того, как ваши "аналитические" блоги благополучно сойдут на нет.

Тоже хорошо известный правозащитник и блогер, покинувший Кыргызстан, но продолжающий мутить здесь воду…



"Свободу слова ущемляют!"



Есть у блогеров (не только наших, кыргызстанских) несколько неписаных правил. Излагать свои новости и "аналитику" надо грамотно, без использования ненормативной лексики, не переходя на личности.



Кое-кто эти правила соблюдает. Такие, увы, в подавляющем меньшинстве. В основном, как ни зайдёшь в тот же "Фейсбук" - со всех сторон ругань, матерщина, взаимные оскорбления, махровый национализм. И если написано по-русски, то непременно с огромным количеством орфографических и пунктуационных ошибок.



Вот эти грамотеи-националисты-матерщинники, кстати, больше всего недовольны были разработанным депутатами законопроектом о блогерах. Они так долго и громко вопили о свободе слова и самовыражения, что наконец своего добились: законопроект разработчики, скрепя сердце, отозвали.



По словам вице-спикера Алтынай Омурбековой, инициаторы принятия закона о блогерах никоим образом не ставили цель посягнуть на свободу слова.



- Мы только хотели, - говорит она, будто оправдываясь, - защитить пользователей от недостоверной информации. Мы понимаем, что есть вещи, которые нельзя регламентировать. Но мы только хотим ограничить поток недостоверных и непроверенных сведений. Поэтому мы предложили свой вариант. Но его раскритиковали...



О чём был законопроект? Предполагалось обязать блогеров:



во-первых, проверять размещаемые сведения на соответствие действительности;



во-вторых, не допускать распространения материалов, содержащих публичные призывы к террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости - а также материалов, содержащих нецензурную брань;



в-третьих, соблюдать права граждан на честь и достоинство, деловую репутацию юридических лиц.



Абсолютно справедливые требования! Только штрафы за нарушения надо бы увеличить. Не 5 тысяч сомов, как предлагается, а 50 тысяч. Тогда очередной раздухарившийся "блохер" десять раз подумает, прежде чем высказать в произвольной форме "собственное мнение".



Если блогеры приравнивают себя к журналистам (а они в большинстве своём почему-то и называют себя именно журналистами), почему, скажите, на них не должны распространяться законы, действующие в отношении журналистов?



Почему уважающий себя журналист тщательно выбирает способ и манеру подачи материала, сквозь самое мелкое сито просеивает слова, по нескольку раз проверяет и перепроверяет информацию?



Почему журналист несёт ответственность чуть ли не за каждую букву - а доморощенные блогеры иной раз вообще никаких рамок не соблюдают и берегов не видят? Почему они считают себя выше - и остальных людей, и законов, и моральных принципов?



Закон о блогерах - единственное средство от потоков грязи и лжи, льющихся сегодня из Интернета на головы несчастных пользователей.



И если его не примут, то, учитывая, что почти вся молодёжь фактически живёт в социальных сетях, там общаясь, набираясь ума-разума и черпая представления о жизни, - нетрудно представить, какой эта молодёжь станет.



Делайте выводы, господа законодатели.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА





P.S. В демократической либеральной Германии, например, с теми, кто пакостит в Интернете, поступают жёстко. Ежегодно интернет-пользователей привлекают за публикации необдуманных высказываний в адрес властей. Более 20 тысяч человек ежегодно осуждаются за оскорбления. Есть отдельная уголовная статья и за клевету (причём без разницы, блогер ты или журналист).



А ещё в либеральной Германии существует обязанность владельцев сайтов (и блогов) публиковать информацию о себе, включая полное имя, адрес и телефон. Даже если твой блог посещает всего один человек в месяц. В противном случае заплатишь штраф в размере 50 тысяч евро.



Кыргызские же блогеры зачастую ведут свою подрывную деятельность, не только вбрасывая фейковую информацию, но и скрываясь за фейковыми аккаунтами. И это, выражаясь их же собственным языком, - полный п… конец.



