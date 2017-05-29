умер Бжезинский, а сожалений нет

ИГ готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и России.

Публиковал статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель - получение "политического убежища" в третьих странах.

по факту разжигания межнациональной вражды задержан пользователь соцсети.

Обращение президента Алмазбека Атамбаева к народу Кыргызской Республики в связи с 7-й годовщиной трагических событий июня 2010 года.

9 июня началось очередное 17-е заседание глав стран — участниц ШОС под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Простаивающие с советского времени заводы должны заработать".

который готовился совершить самоподрыв в толпе.

в отношении пользователей "Фейсбук", призывавших к межэтнической вражде.

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 6 июня провел встречу с послом Катара Мухаммедом Аль-Наими, в ходе которой катарская сторона информировала о складывающейся ситуации по отношению к Катару.

кыргызстанцам, путешествующим в Катар, сменить авиакомпании. Это связано с разрывом рядом арабских стран дипломатических отношений с данным государством.

Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон «О внесении изменений в Закон «О выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша».

родственников обвиняемых в теракте в метро Петербурга.

Об этом сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на заявление правительства Бахрейна.

Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал 3 июня, сообщила его пресс-служба.

После ухода с поста руководителя аппарата президента Фарид Ниязов занимал должность штатного советника главы государства.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев одобрил поправки в Закон «О СМИ».

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–2 градуса выше нормы. Дождей будет мало.

Посольство Кыргызстана в России открыло для соотечественников горячую линию. Об этом сообщил МИД КР.

В этом году республика улучшила свои показатели на 13 позиций и была признана одним из наиболее безопасных государств Центральной Азии.

Задержан бывший помощник экс-депутата Садыра Жапарова Тимур Оторбаев.

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР. Решение принято на заседании 31 мая.

получила сестра Азиза Батукаева в России за сбыт наркотиков.