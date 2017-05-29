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В.Путин о планах террористов:

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возбуждено уголовное дело в отношении У.Бабакулова

Публиковал статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель - получение "политического убежища" в третьих странах.

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по факту разжигания межнациональной вражды задержан пользователь соцсети.

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7-я годовщина трагедии

Обращение президента Алмазбека Атамбаева к народу Кыргызской Республики в связи с 7-й годовщиной трагических событий июня 2010 года.

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президент Атамбаев участвует в 17-м заседании глав стран — участниц ШОС

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который готовился совершить самоподрыв в толпе.

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МИД КР рекомендует

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начался суд над О.Текебаевым и Д.Чотоновым

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лишили гражданства России

родственников обвиняемых в теракте в метро Петербурга.

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Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром

Об этом сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на заявление правительства Бахрейна.

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Ф.Ниязов возглавит штаб СДПК на выборах президента

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Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах

 Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал 3 июня, сообщила его пресс-служба.
После ухода с поста руководителя аппарата президента Фарид Ниязов занимал должность штатного советника главы государства.

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умер Бжезинский, а сожалений нет

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Политика Кыргызстана
29.05.2017 14:49
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     Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский 26 мая скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черча, штат Виргиния.


Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 год Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США. Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединённых Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама. С 1977 по 1981 год Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Збигнев Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук. В 1981 году Бжезинского наградили президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.

На советском и постсоветском пространстве Бжезинский известен нам как ярый русофоб и антисоветчик: он патологически ненавидел Советский Союз, Россию и русских. Развал СССР считал чуть ли не своей заслугой, о чём откровенно говорил во время посещения Бишкека (Фрунзе) в начале девяностых прошлого века.

Поляк по национальности, он навсегда связал свою судьбу с США, продвигая и насаждая "идеалы" американской демократии. Ошибочно считал, что всё, что делают США, - правильно, все остальные должны во всём слушаться американцев и подчиняться им. Кстати, именно пан Бжезинский является родоначальником и идеологом религиозных войн в нашем 21-м веке. Это ему принадлежит идея создания агрессивных исламских движений и их кровавых столкновений со всем остальным миром. По его советам разорялись Ирак, Ливия, Египет, Сирия… Бжезинский маниакально мечтал о распаде Российской Федерации… О полном её уничтожении. Не довелось, слава богу.

У нас говорят: о мёртвых или хорошо, или ничего. Збигнев Бжезинский - не тот случай. Хорошего сказать о нём нечего, но и промолчать тоже нельзя. Слишком много зла принёс этот человек в наш мир, изрядно разрушив его. Так что расстаёмся с Бжезинским без сожаления и с чувством лёгкого облегчения.

 

Соб. инф.

Комментарии   

 
0 #1 RE: умер Бжезинский, а сожалений нетnuria 30.05.2017 16:10
Лишь бы не сработал т.н.закон "как бы пришедший ушедшего не заставил искать", а так я хочу посмотреть там ему в глаза...
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