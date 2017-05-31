НА СТАРТ ВЫХОДЯТ КЛАНЫ

Подробности Политика Кыргызстана 31.05.2017 11:16 Просмотров: 3152

выборы- 2017





Вернётся ли в политическую



жизнь Кыргызстана это зловещее понятие - СЕМЬЯ?



Голосуя на президентских выборах, сознательные кыргызстанцы исходят из своих симпатий или антипатий к конкретному кандидату. Забывая о том, что тем самым отдают свой голос ещё и… родне своего кумира. Как близкой, так и дальней. Которая, что уже случалось не раз, тоже автоматически приходила во власть. Порой даже оттесняя на задний план главу семьи, которого, собственно, народ и выбирал.



Поэтому горький опыт заставляет кыргызстанцев проявлять бдительность и пристально приглядываться не столько даже к тем, кто претендует на высшую власть в стране, сколько к их семьям и прочим родственникам. За последние 6 лет, надо признать, Кыргызстан немного отвык от такого понятия, как "правящая семья". Но кого ждать нам совсем скоро - через какие-то полгода, после президентских выборов?



К увлекательной теме семейственности в кыргызской власти наша газета обращалась в 2012-2013 годах - в серии публикаций под рубрикой "Власть и семья". Исследовать родственные связи во властных структурах - задача для журналиста, прямо скажем, не из простых. Поскольку отыскать эту информацию в открытых источниках почти невозможно.



Если из ведомственных интернет-сайтов ещё удаётся кое-как узнать фамилии чиновников среднего звена, то их биографии - невозможно. Да и не принято почему-то в чиновничьих биографиях публиковать подробные сведения о родственниках.



Может, как раз по той причине, что связи, которые могут всплыть, окажутся весьма скандальными?



Однажды в кыргызском парламенте родился очень полезный законопроект, который так и назывался - "О раскрытии родственных связей". Он предусматривал, что чиновники, занимающие политические государственные должности, обязаны предоставлять справку о своих родственниках, работающих на государственной или муниципальной службе, а также на предприятиях, в которых имеется доля госсобственности. "Таким образом общественность будет знать, кто продвигает свою родню по карьерной лестнице", - объяснял коллегам один из его инициаторов - депутат Дастан Бекешев. Промурыжив этот антикоррупционный законопроект почти целый год, депутаты прежнего созыва его в итоге зарубили. Что примечательно, сам Д. Бекешев, вернувшись в Жогорку Кенеш уже по списку правящей партии - СДПК, больше к этому вопросу не возвращается.



Может, по той причине, что этот закон очень ощутимо ударил бы по интересам СДПК?



Впрочем, мы немного отвлеклись. Несмотря на все сложности, тогда, 5 лет назад, нам удалось узнать и рассказать о весьма причудливых родственных связях, которые сплетали в один клубок все три ветви власти Кыргызстана - законодательную, исполнительную и судебную. Приближающиеся президентские выборы заставляют к этой теме вернуться вновь - ведь политико-семейный расклад в стране может вскоре измениться.



Внимание общественности Кыргызстана сегодня приковано к нескольким влиятельным семейным кланам.



ЖЭЭНБЕКОВЫ: ЕСТЬ БРАТЬЯ, НО ЕСТЬ И СВАТЫ



Один из будущих кандидатов в президенты Кыргызстана - действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Уже известно, что его избирательный штаб возглавит Икрамжан Илмиянов - советник президента КР на общественных началах. Теперь, пожалуй, становится понятным странный манёвр, который давний атамбаевский соратник Илмиянов произвёл в марте этого года. Вместо того чтобы занять освободившееся депутатское место в парламентской фракции СДПК (оно "светило" Илмиянову вполне законно - по очерёдности в партийном списке), тот вдруг не только отказался идти в депутаты, но даже подал в ЦИК заявление о том, что вообще выходит из списка кандидатов социал-демократов. После чего был назначен Атамбаевым на относительно скромную должность ОБЩЕСТВЕННОГО советника.



Как видно, манёвр этот был согласован в "верхах" - Икрамжану Илмиянову не следовало отвлекаться на депутатскую работу, ибо на него возлагалась иная миссия - вести избирательную кампанию Сооронбая Жээнбекова. Тем более что опыт у Илмиянова уже есть - именно он, насколько известно, провёл в 2011 году предвыборную кампанию самого Алмазбека Атамбаева.



Корни клана, который представляет кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков, тоже уходят, можно сказать, глубоко под кожу СДПК. Клан этот является одним из главных плацдармов социал-демократов на юге Кыргызстана.



Клан этот - очень большой. Сам Сооронбай Жээнбеков был третьим сыном в семье Шарипа Жээнбекова, жителя Кара-Кульджинского района Ошской области. Всего было в той многодетной семье шесть сыновей и две дочери.



Самого старшего своего брата - Канторо Токтомаматова - премьер-министр похоронил совсем недавно - в конце апреля этого года. Тот был человеком, далёким от политики - доктором экономических наук, академиком, профессором, руководил Университетом экономики и предпринимательства в Джалал-Абаде. Нет давно в живых и самого младшего из братьев - Искендера Жээнбекова (работавшего в прокуратуре Ошской области). Про ещё одного брата - Жыргалбека Жээнбекова - известно (как и про двух сестёр) только лишь то, что он по-прежнему живёт на своей малой родине. Ещё два брата премьера Сооронбая Жээнбекова - куда более известных - собственно, и придают этому клану вес и влиятельность.



Жусупбек Шарипов, в прошлом губернатор Джалал-Абадской области - это, можно сказать, представитель клана Жээнбековых в арабском мире. Он - чрезвычайный и полномочный посол КР в Кувейте, Марокко, Иордании и Бахрейне. Прежде он по совместительству представлял Кыргызстан ещё и в Саудовской Аравии, Арабской Республике Египет и Катаре - столько должностей одновременно не предоставлялось ещё ни одному кыргызскому дипломату. Базируется сейчас Ж. Шарипов в кувейтской столице Эль-Кувейте.



Асылбек Жээнбеков - это, можно сказать, глаза и уши семейного клана в Жогорку Кенеше. Прежде, напомним, он был спикером парламента, но эту должность ему пришлось оставить как раз ради того, чтобы его брат Сооронбай смог стать премьер-министром. Сейчас Асылбек Жээнбеков - рядовой член парламентской фракции СДПК.



Был этот клан представлен и в судебной ветви власти. Двоюродный брат Сооронбая Жээнбекова - Жанышбек Токтомаматович Жээнбеков - долгое время занимал должность заместителя председателя Ошского областного суда. От которой в феврале 2013 года его освободил своим указом президент А. Атамбаев. После чего Ж. Жээнбеков стал работать адвокатом. Порывшись в Интернете, можно отыскать информацию том, что осенью 2015 года Жанышбек Жээнбеков подавал заявление на участие в конкурсе по отбору судей, претендуя на место судьи уже нижестоящего суда - Ошского городского. Но конкурс почему-то так и не состоялся, судьёй он так и не стал.

Сооронбай Жээнбеков.

Асылбек Жээнбеков.

Жусупбек Шарипов.



Если с прямыми родственными связями всё более-менее понятно, то связи, которые завязываются в результате браков сыновей и дочерей чиновников - это настоящий тёмный лес! Где правду очень трудно отделить от так называемых "ушаков" - слухов и сплетен.



Летом прошлого года кыргызоязычные СМИ буквально взорвались сенсационной новостью - премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выдал свою дочь замуж. Свадебные торжества прошли 18 августа в Оше, на них прибыли все представители клана Жээнбековых (включая посла Жусупбека Шарипова, прилетевшего с берегов Персидского залива).



Сенсация же состояла в том, что своего свата ("некогда работавшего в правоохранительных органах и находящегося в отставке") премьер Жээнбеков, как утверждали СМИ, сразу же устроил в аппарат своего правительства - в отдел, курирующий работу правоохранительных органов. Фамилия свата в этих публикациях не указывалась.



Что любопытно, опровержения этой скандальной новости со стороны самого премьер-министра Жээнбекова почему-то не последовало. Вместо него это сделали четыре десятка "жителей Оша", поставивших свои подписи под обращением в редакцию газеты, которая первой обнародовала новость. Эти ошане утверждали, что в "Белом доме" (то есть в здании, где размещаются аппарат президента и парламент) на самом деле работает сват… нет, не премьера Жээнбекова, а его брата - Асылбека Жээнбекова, бывшего спикера. И работает давно - ещё до того, как Сооронбай Жээнбеков возглавил правительство.



Загадочными остались несколько моментов. Кто они - эти рядовые ошане, откуда-то знающие, где и чей сват работает, и очень старавшиеся донести это до общественности? Чего, повторим, не спешил делать сам премьер… Так где же всё-таки - в аппарате правительства или президента или парламента - работает сват бывшего спикера? Эти аппараты ведь размещаются по разным адресам. И кто же он такой, этот сват, как его фамилия, какую должность он занимает? Об этом авторы "опровержения" тоже деликатно умолчали.



Позже выяснилось, кто именно стал сватом премьер-министра. Эта новость была не менее интересной. Свою дочь Сооронбай Жээнбеков выдал замуж за сына "тоже непростого человека" - Алиярбека Абжалиева, депутата парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", уроженца ошской сельской управы "Жапалак". Прежде этот депутат работал начальником КПП "Иркештам" Ошской объединённой таможни, начальником Баткенской областной таможни, начальником таможни аэропорта "Манас", статс-секретарём Государственного агентства антимонопольного регулирования.



Дальше - ещё интереснее. По утверждению кыргызоязычных СМИ, в конце прошлого года именно по протекции своего новоиспечённого свата-депутата Абжалиева премьер-министр Жээнбеков назначил председателем Фонда государственных материальных резервов при правительстве КР Гуламжана Анарбаева. Якобы доводящегося депутату Абжалиеву родственником.

Депутат Алиярбек Абжалиев, сват премьера

и кандидата в президенты С. Жээнбекова.

Гуламжан Анарбаев, глава Фонда госматрезервов,

то ли родственник, то ли просто земляк свата С. Жээнбекова.



До этого Анарбаев к управлению материальными резервами никакого отношения не имел. Полтора десятка лет он работал в ошской и джалал-абадской милиции (в том числе в Управлении по борьбе с организованной преступностью по южному региону, а также начальником уголовного розыска УВД Оша), возглавлял Ошское управление Службы финансовой полиции, был заместителем начальника бишкекского финпола. Последние четыре года Гуламжан Анарбаев работал первым заместителем председателя Государственной службы по контролю наркотиков, ликвидированной в декабре 2016-го. Но без работы не остался, а сразу же возглавил государственное ведомство, весьма далёкое от специфики его профессии - Госматрезерв.



Бог знает, действительно ли на эту должность его пристроил сват премьер-министра - депутат Абжалиев. Но, по словам наших источников в Оше, родственниками Анарбаев и Абжалиев не являются - просто земляки.



Давно уже гуляет информация о том, что клан Жээнбековых с некоторых пор породнился с другим очень влиятельным ошским кланом - кланом Матраимовых.



Что любопытно, после того, как эта вроде бы вполне безобидная информация прозвучала и в одной из наших публикаций 2012 года в рубрике "Власть и семья", в редакцию позвонил помощник Асылбека Жээнбекова - тогдашнего спикера. Он сообщил, что его шеф ни в каких родственных связях с Матраимовыми не состоит, и попросил "напечатать опровержение". В ответ на наше предложение - пожалуйста, но пусть сам спикер пришлёт в редакцию письмо на сей счёт за своей подписью - помощник спикера почему-то несказанно удивился: "Как - сам спикер?! А хорошо ли это будет выглядеть?". Никакого официального "опровержения" наша газета в итоге так и не получила.



Вопрос родства клана Жээнбековых с кланом Матраимовых по сей день остаётся открытым. Одни наши источники в Оше факт этого родства подтверждают, другие отрицают, говоря, что Жээнбековы, дескать, весьма щепетильно относятся к тому, с кем родниться, а с кем - нет.



Между тем, независимо от степени родства с Жээнбековыми, к клану Матраимовых сегодня тоже приковано внимание кыргызской общественности.



МАТРАИМОВЫ: ВСЕХ ЗАТМИЛ РАЙЫМ-МИЛЛИОН



Приковано, главным образом, благодаря персоне Райымбека Матраимова - заместителя председателя Государственной таможенной службы при правительстве КР. На эту должность он был назначен в августе 2015 года тогдашним премьер-министром Темиром Сариевым (ещё одним из кандидатов в президенты Кыргызстана).



Известен Р. Матраимов под весьма говорящим прозвищем - Райым-миллион. Личность эту можно назвать прямо-таки легендарной.

В таможню Райымбек Матраимов пришёл работать уже в далёком 1997 году. По словам одного из политиков, протекцию ему составил небезызвестный Муратбек Малабаев - тогдашний глава Таможенной службы Кыргызстана - носивший не менее говорящее прозвище Кошелёк: у него Р. Матраимов будто бы работал водителем. Стремительный карьерный рост Матраимова начался в 2004 году, когда он, рядовой инспектор, был назначен начальником отдела по работе с личным составом по южному региону. Через год он стал заместителем главы Ошской таможни и на этой должности проработал до 2007 года. После чего возглавил Ошскую таможню, а в 2013 году стал главой Южного управления ГТС, власть которого распространялась на таможни всех трёх областей юга республики.



До этого - послереволюционной весной 2010 года - имя Матраимова оказалось в эпицентре одного из политических скандалов. Тогда, как помните, в Интернете один за другим стали появляться записи телефонных разговоров членов временного правительства, кем-то перехваченных (кем - неизвестно по сей день). Одна из записей зафиксировала разговор заместителей главы ВП Азимбека Бекназарова и Алмазбека Атамбаева.



Разговор был бурным, на повышенных тонах. Бекназаров даже грозился устроить третью революцию. Спорили два члена ВП из-за кадрового вопроса. В частности - из-за возвращения в Ошскую таможню Райымбека Матраимова. Из реплик Бекназарова можно было понять, что революционный ошский губернатор Сооронбай Жээнбеков (нынешний премьер-министр и кандидат в президенты) просил на эту должность назначить кого-то другого. "Но вы, получив 400 тысяч долларов, назначили совсем другого. Сооронбай плачет, что в Оше твои ребята назначили своего", - говорил Бекназаров.



После публикации этой аудиозаписи Алмазбек Атамбаев собрал журналистов и подтвердил, что этот его телефонный разговор с куратором силовиков Бекназаровым действительно происходил. Что Атамбаев с негодованием опроверг - так это факт получения кем-либо взятки в 400 тысяч долларов от Матраимова.



Весьма любопытную характеристику Р. Матраимову дал бывший пресс-секретарь ГТС Абдылда Малдыбаев: "Во время и до апрельских событий он показал стойкость. Каждый раз при смене правительства его должность пытались отобрать, но безуспешно. Этот парень не запускал свои руки в таможню. У него есть своя компания по грузоперевозкам. Люди из разных органов пытались найти недостатки в его работе, однако безрезультатно. Много было таких, которые хотели заполучить его место. Он всё выдержал. Он не ушёл со словами: "Берите моё место, я получил своё сполна".



Журналисты радио "Азаттык" выяснили, что Р. Матраимову, несмотря на его относительно небольшой официальный доход, в Оше принадлежат два супермаркета "Народный" и новый спорткомплекс "Эрем". Сам Райым-миллион живёт в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек Жолу. Бишкекская квартира Матраимова в этом доме в 256 квадратных метров зарегистрирована на его мать Ализу Матраимову (на неё же зарегистрирован и двухэтажный особняк в центре Оша). Сын Матраимова, по утверждению "Азаттыка", отдыхает на яхте на заграничных курортах и носит часы за 43 тысячи долларов.

Райымбек Матраимов - он же Райым-миллион.

Особняк в Оше, оформленный на мать таможенника Матраимова.

Элитный дом в Бишкеке, где замглавы ГТС Р. Матраимов живёт в 256-метровой квартире, тоже оформленной на его мать.

В этом, кстати, доме имеет квартиру ещё один бывший таможенник - экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

Она оформлена на его супругу.



Имя Райыма-миллиона мелькнуло в скандале, разразившемся в январе этого года после новогодних каникул. Депутаты парламента подняли шум по поводу того, что две сотни (!) сотрудников Государственной таможенной службы отдыхали на каникулах в Дубае, куда конспирации ради вылетели через Алматы. Эту информацию попытался опровергнуть глава ГТС Азамат Сулейманов, сообщивший журналистам, что за границу выезжали всего-навсего 12 таможенников, а в Дубай по горящим путёвкам слетали всего четверо. И такой отдых, по словам Сулейманова, может позволить себе любой кыргызстанец. Осадок же, как говорится, от скандала всё равно остался. Стало известно, что среди отдыхавших в Дубае был и замглавы ГТС Р. Матраимов.



Затем Райымбека Матраимова оппозиция пыталась пристегнуть к чудовищной авиакатастрофе возле аэропорта "Манас". Гуляла версия о том, что Райым-миллион имел отношение к грузу, находившемуся на борту потерпевшего крушение турецкого "Боинга". Груз этот, оформленный как транзитный, должен был якобы остаться в Кыргызстане - с чего махинаторы за счёт неуплаты пошлины имели бы крупный доход. Но серьёзных обоснований этой версии так и не прозвучало.



Другой представитель клана Матраимовых - Искендер Матраимов - сейчас заседает в парламенте. Он - депутат фракции СДПК, заместитель председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью. До своего избрания в Жогорку Кенеш в 2015 году Искендер Матраимов руководил Южным территориальным представительством Государственной кадровой службы КР, а до этого возглавлял Ошское городское управление Госкомиссии по антимонопольной политике. А до этого работал в системе Госкомимущества КР.

Депутат Матраимов старается очистить репутацию своего младшего брата - таможенника Матраимова: сам Райым-миллион, что давно отметили журналисты, почему-то никогда не давал интервью и не проводил пресс-конференций. "Насколько мне известно, - сказал депутат журналистам, - когда мой младший брат был назначен главой ошской таможни, месячный план был 28 миллионов сомов, а он поднял этот план до 480 миллионов сомов за один месяц. Оказывается, сейчас не смотрят на профессиональные качества, а больше обращают внимание на межличностные отношения".



Ещё один из братьев Матраимовых - Тилек Матраимов - работает акимом самого значимого и богатого района Ошской области - Кара-Суйского. На этот пост он был избран ещё в феврале 2012 года и с тех пор его не покидал. Всякий раз кандидатуру Т. Матраимова на выборы акима (которые тот неизменно выигрывает) выдвигает СДПК.

Депутат ЖК Искендер Матраимов.

2012 год: Тилек Матраимов в первый раз избран акимом Кара-Суйского района - в присутствии Сооронбая Жээнбекова (на фото - справа), тогдашнего губернатора Ошской области.

Аким Т. Матраимов (на фото слева) с нынешним премьером С. Жээнбековым на одном из торжественных мероприятий в Кара-Суйском районе в бытность последнего губернатором Ошской области.



Среди клана Матраимовых, представители которого неуклонно двигаются вверх по карьерной лестнице, нет пока ни одного, кто претендовал бы на президентское кресло. Но понятно, что в стороне от президентских выборов этот мощный клан так или иначе не останется. Он обязательно будет играть на стороне какого-либо кандидата (по всей видимости, Сооронбая Жээнбекова). Как, впрочем, и другие семейные кланы, вросшие в кыргызскую политику и власть в Кыргызстане. О них мы расскажем в другой раз.



Вадим НОЧЁВКИН



