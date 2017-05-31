Подробности Политика Кыргызстана 31.05.2017 16:59 Просмотров: 1480

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О том, почему Бакыт Торобаев может отказаться от участия в выборах.



Общественность сейчас задаётся вопросом: возможны ли сюрпризы в предвыборную президентскую кампанию?



Конечно, возможны. Некоторые аналитики, в частности, полагают, что одним из таких сюрпризов может стать отказ выдвигаться в президенты со стороны лидера партии "Онугуу-Прогресс" Бакыта Торобаева. По их же мнению, произойти это может только в том случае, если свою кандидатуру выставит… нынешний спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, член парламентской фракции СДПК.

Бакыт Торобаев.

Чыныбай Турсунбеков.



В чём причина?



Вообще-то клан Торобаевых до последнего момента считался на юге Кыргызстана достаточно влиятельным. Разумеется, настолько, насколько это возможно в условиях "горизонтальной" системы родоплеменных отношений, принятых в республике.



Глава клана - заслуженный энергетик Киргизской ССР Эргеш Торобаев, который более 30 лет возглавлял Джалал-Абадское предприятие электрических сетей. Первого мая этого года Торобаев-старший отметил свой 80-летний юбилей. В Жогорку Кенеш Эргеш Торобаев избирался четыре раза.



Один из сыновей Эргеша Торобаева - Аскарали Торобаев - до 2014 года работал заместителем председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.



Другой сын - Батыр Торобаев - возглавляет комитет мукомолов Союза предпринимателей Кыргызстана.



Как следует из официальной информации, свой бизнес братья Батыр и Бакыт Торобаевы начали в 1995 году - с продажи табака. На тот момент это было совместное кыргызско-российское предприятие "Экспорт-табак".



Сам Бакыт Торобаев рассказывал об этом следующее: "В 1995 году мы начали поставлять ферментированный табак на табачную фабрику "Балканская звезда" в Ярославле. Табак мы сначала скупали у местных фермеров. Затем стали сами его выращивать. Тогда мы и научились основам сельского хозяйства и экспорта агропродукции за рубеж".



Впервые о том, что семья Торобаевых имеет перед Чыныбаем Турсунбековым некие обязательства, заговорили ещё при Акаеве. По некоторым, до конца не подтверждённым сведениям, именно нынешний спикер парламента в 1998 году дал Торобаевым те самые 480 тысяч сомов, которые помогли им купить на торгах Джалал-Абадский хлебозавод. Прежний собственник завода приобрёл его в результате приватизации, но своих обязательств так и не выполнил.



Сейчас этот завод называется "Мариям" - в честь супруги Эргеша Торобаева, ушедшей из жизни в 1984 году, когда Бакыту Торобаеву было всего 11 лет. В дальнейшем мукомольный бизнес Торобаевых расширился до трёх профильных заводов - в Оше, Чуйской области и Джалал-Абаде.



Строго говоря, производство хлеба в Кыргызстане - не только высокодоходный, но и скандальный бизнес. В 2016 году в республике отменили НДС на импорт зерна. Считалось, что таким образом правительство решило поддержать отечественных производителей муки. Однако не прошло и полугода, как депутаты Жогорку Кенеша потребовали… снова вернуть НДС на импорт зерна.



Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев, инициировавший законопроект о возврате НДС, заявил, что по итогам 2016 года убытки от отмены этого налога составили более 1 миллиарда сомов. Депутат отметил: "Ни одна страна не будет так поступать. Правительство отказалось от миллиардного дохода в угоду определённой группе бизнесменов. Я не хочу называть имена тех депутатов, кто в этом заинтересован, но НДС отменили в пользу крупных мукомолов".



Глава миссии МВФ Эдвард Джемайэл был в этом смысле скромнее, оценив убытки госбюджета всего в 650 миллионов сомов. Однако он тоже заявил, что отмену НДС на импортное зерно пролоббировал "определённый круг лиц". Некоторые наблюдатели полагают, что фактически за отменой НДС стояли интересы в основном Чыныбая Турсунбекова и братьев Торобаевых - как крупных производителей муки в Кыргызстане.



Как бы там ни было, обязательства перед кем-то в Кыргызстане всегда играли определённую роль. Поэтому, если сведения об обязательствах Торобаева перед Турсунбековым верны, первый вполне может снять свою кандидатуру. Впрочем, осталось дождаться съезда партии СДПК, который должен пройти 15 июня и расставить всё по местам. А именно - решить, кто же пойдёт в президенты от СДПК - Сооронбай Жээнбеков или Чыныбай Турсунбеков?



Со своей стороны, Турсунбеков вполне может и отказаться от своих притязаний на президентство. Как сказал однажды один известный государственный деятель: "Возможно ли это? Конечно, возможно, если оно не исключено".



Соб. инф.

Клан Торобаевых, середина 90-х годов.

Во главе стола - Эргеш Торобаев, за столом - его сыновья. Бакыт Торобаев - на фото крайний справа.