ПОД КРЫШЕЙ КЛАНА СВОЕГО

Подробности Политика Кыргызстана 07.06.2017 15:52 Просмотров: 84



Многое в общественной жизни Кыргызстана (да и других наших стран-соседей по региону) кажется непонятным. Причём не только иностранцам, но даже порой самим представителям коренных народов Средней Азии.



Трудно бывает понять и народам друг друга. Почему, например, кыргызы в какой-то ситуации поступают так, а, казалось бы, родственные им казахи - иначе? А, скажем, таджики или узбеки - совсем по-другому? Разбираться со всеми этими особенностями мы будем в нашей новой рубрике "Восток - дело тонкое".



Особенности общественных отношений каждого народа Средней Азии - тема неисчерпаемая. Одной из таких особенностей является пресловутый трайбализм. Это понятие, ставшее уже ругательным, происходит от английского слова "трайб", которое британцы, в свою очередь, переиначили от латинского "tribus" - "племя". Оно же - "род" или "клан". Отчего же кыргызы, казахи, таджики, узбеки и туркмены так привержены своим родам и кланам? И как это проявляется в современной жизни среднеазиатских стран?



Сегодня попробуем разобраться в этом. Помня завет классиков: "Во всех вещах следуй за первопричиной, ибо следствие уведёт тебя в сторону".





ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ:

СОРОДИЧ ВСЕГДА ПРАВ



Все обычаи и традиции народов Средней Азии, как к ним ни относись, возникли не от хорошей жизни. Что представляла собой история региона вплоть до второй половины XIX века? Если коротко, одной фразой - война всех со всеми. Выживать в таких условиях было возможно, только лишь владея специальными знаниями, которые предки копили и передавали потомкам веками - начиная от примет и заканчивая способами приготовления пищи для дальних переходов.



Ну а поскольку много веков приходилось жить в постоянном режиме чрезвычайного положения, то забота о защите своих сородичей любой ценой была главной и даже обязательной. Это, в свою очередь, породило два принципа. Первый: "Сородич всегда прав". Второй: "Если сородич не прав, сначала защити его, а потом разбирайся, кто прав".



Оказавшемуся в бедственном положении обязаны были помогать все его сородичи. В частности, если сородич совершил преступление, но был при этом несостоятельным, его род уплачивал за него судебный штраф. Если кого-то из членов рода обижали, против обидчика обязан был выступить весь род. У кыргызов, например, система помощи членам рода называется "жардам". В той или иной степени жардам встречается и у других кочевых народов региона - казахов и туркмен, только называется по-разному.



Но жардам - не единственный символ родов кочевых народов. У кыргызов эти символы рода называются "туу" (знамя), "ураан" (боевой клич), "тамга" (родовая печать, которой клеймили, например, скотину), "намыс" (родовая честь), "аксакал" (старейшина рода) и "баатыр" (герой).



Также каждый кочевник обязан был знать своих предков, как минимум, до седьмого колена. Все предки значились в родословной, которая у кыргызов называется "санжыра", а казахи и туркмены, соответственно, называют её "шежире" и "шеджере". Строго говоря, все эти три слова произошли от арабского "шаджарат" - "родословная".



Собственное же название родословной кыргызов, казахов и туркмен, как считают некоторые исследователи, это "жеты ата", "жети ата" и "йеди даде" соответственно. То есть "семь отцов". Почему "отцов" именно семь - известно доподлинно: родственники до седьмой степени родства у всех здешних кочевых народов считались близкими. То есть предков до седьмого колена нужно было знать во избежание близкородственных браков. К слову, у якутов - "девятиколенная" система родства.



На этом сходства между кочевыми народами Средней Азии, пожалуй, и заканчиваются.



ОТЛИЧИЯ:



КТО ГЛАВНЕЕ И КРУЧЕ?



Кыргызов делят на "крылья" - правое (он канат), левое (сол канат) и ичкилик (центр, который преобладает на юге страны). Эти "крылья" неравномерно делятся на группы, затем - в общей сложности на 40 родов. Поскольку отношения у кочевников - "горизонтальные", ни один из кыргызских родов никогда не будет доминировать над остальными. Род может быть малочисленным или многочисленным, богатым или бедным, но главным либо подчинённым он никогда не будет.



В современной политике нашей страны это проявляется наиболее отчётливо. Не зря говорят, что каждый у нас видит себя президентом. Эту особенность, кстати, отметил один французский эксперт, посетивший Кыргызстан с исследовательскими целями. Понаблюдав, что творится на наших дорогах, он сделал неожиданный вывод: "Теперь я понял, почему у вас никогда не будет демократии западного образца. У вас каждый хочет быть главным. И никто не хочет подчиняться и уступать. А демократия - это не вседозволенность, это - система правил и жёсткого контроля за их исполнением".



Это наблюдение француз сделал в начале 2000-х годов. Можно себе представить, что сказал бы он, посмотрев на наше дорожное движение сегодня…

Но вернёмся к родам. Как ни странно звучит, но сегодня доподлинно неизвестно, кто из кыргызов к какому роду принадлежит. Ибо со временем родовые понятия стали настолько размытыми, что в наши дни можно говорить не о роде, а, скорее, о союзе родов. Кроме того, исследователи и общественное мнение у нас зачастую ошибочно приписывают того или иного политика к роду той местности, где он живёт. Простой пример: исторически род саруу считается таласским. Один из ярких его представителей - Омурбек Бабанов. Однако в Иссык-Кульской области есть село Саруу (тоже, можно сказать, родовое село саруу), а большое количество представителей этого рода живёт и в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Самые известные тамошние саруу - Азимбек Бекназаров и Топчубек Тургуналиев.



Ещё у кыргызов есть интересная особенность - они все новшества воспринимают достаточно легко и быстро. Исключение, пожалуй, составляет ислам, который среди кыргызов распространялся дольше всех народов региона - с Х по XVI век, - да и то - в "облегчённом" варианте. Поэтому если когда-нибудь перед кыргызами жёстко встанет вопрос выбора - религия или нация (род), - то они выберут второе. Уже одно это делает тезисы иных экспертов о повальной исламизации Кыргызстана (не говоря уж о повальной радикализации) несостоятельными.



Нельзя обойти стороной и такой устойчивый миф, как "противостояние севера и юга". Об этом написаны десятки, если не сотни статей. Однако даже поверхностный анализ показывает, что действительность - несколько иная.



Когда Киргизскую ССР возглавлял южанин Исхак Раззаков, больше всех на него в Москву жаловались… южане. Когда во главе республики встал северянин Турдакун Усубалиев, жалобы в Первопрестольную на него слали северяне. С южанином Абсаматом Масалиевым была та же история.



После образования суверенного Кыргызстана первым, кто выступил против северянина Акаева, был северянин Медеткан Шеримкулов - спикер того самого парламента, который мы знаем как "легендарный". Второй, кто не угодил Акаеву и даже сел за это в тюрьму - северянин же Феликс Кулов.



Но вот свергли Акаева, и президентом стал южанин Курманбек Бакиев. И кто пошёл против него? В такой последовательности: Омурбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Бакыт Бешимов, Исмаил Исаков - все уроженцы юга Кыргызстана.



Поэтому очевидно: если противостояние севера и юга где-то и существует, то - только в головах политиков Кыргызстана, которые время от времени зарабатывают на этом мифе политический капитал.

На фото вверху - кыргыз со своей женой, конец 19 века, территория нынешнего Алайского района Ошской области. На лошадь навьючена юрта с куполом тюркского типа - полусферической формы. Такие распространены на юге Кыргызстана, а также в Таласской долине. На фото внизу - юрта с куполом монгольского типа (усечённый конус). Распространена большей частью на севере Кыргызстана, кроме Таласа. Даже в этом проявляется межродовое различие внутри кочевых народов.

Первая кыргызская революция 2005 года, начавшаяся в Джалал-Абаде, была вызвана не столько противостоянием юга и севера республики, сколько нежеланием одних кланов, чтобы над ними доминировали другие.



А теперь посмотрим на казахов - казалось бы, родственный кыргызам народ. У них тоже есть свои "крылья" - жузы. Но об их равноправии, о горизонтальных отношениях говорить не приходится. Чего стоят одни названия казахских жузов - Старший, Средний и Младший.



Историю происхождения этого "старшинства" историки трактуют по-разному - единой точки зрения нет. Немало тут и легенд. По одной из них, в семье казахского хана однажды случилась аномалия - родился сын с пигментацией кожи, иначе говоря, пегий - по-казахски "алаш". Советники сочли это плохим предзнаменованием и так надавили на хана, что тот вынужден был отослать пегого сына подальше от себя. В конце концов о мальчике забыли. Прошло много лет. Мальчик, которого так и назвали - Алаш, - стал великим батыром, слава о котором разнеслась по всей Великой Степи.



Хан-отец послал к Алашу сотню (жуз) воинов - выяснить о нём всё, но воины не вернулись. Посланная ханом вторая сотня также исчезла - как, впрочем, и третья. И вот в один прекрасный день дозорные хана увидели приближающегося к кочевью Алаша с тремя сотнями его же, хана, пропавших воинов. Эти сотни и составили, согласно легенде, основу трёх казахских жузов, названных по той последовательности, в какой они прибыли к Алашу, который стал ханом после смерти отца.



Но почему - Старший, Средний и Младший? Исходя из этой легенды, жузы следовало бы назвать "Первый", "Второй" и "Третий". Исторически Старший жуз обитает на территории Семиречья и Южного Казахстана, Средний - в Центральном, Восточном и Северном Казахстане, а Младший - в Западном Казахстане. Какими бы между жузами ни были отношения, но при внешней угрозе они всегда объединялись.



С советских времён костяк управленческой элиты Казахстана составляют выходцы из Старшего жуза. В частности, Динмухамед Кунаев и Нурсултан Назарбаев. Представители Среднего жуза преобладали в научной и культурной элитах, а выходцы из Младшего - в силовых структурах.



В то же время в Казахстане есть четыре сословия, которые стоят особняком - вне всех жузов: торе, кожа, сунак и толенгит. Представители первого сословия - потомки Чингисхана по мужской линии. Предками вторых и третьих считаются четыре исламских праведных халифа, а также арабские миссионеры-мусульмане в Центральной Азии. Толенгиты же - потомки ханских дружинников, телохранителей и придворной прислуги. Торе, кожа и сунаки считаются у казахов "ак-суек" - "белой костью", то есть аристократами.



В отношениях между ак-суеками доходит порой до курьёзов. Относительно недавно - в 2012 году - по одному избирательному участку в маслихат (аналог местных кенешей в Кыргызстане) Жанакорганского района Кызылординской области баллотировались два кандидата в депутаты. Один кандидат был из сословия кожа, второй - сунак. Кандидат-кожа выборы проиграл, но вместо того, чтобы признать поражение, начал оскорблять в своём интернет-блоге всех сунаков. В итоге процесс выяснения, кто круче - кожа или сунаки, едва не вылился в серьёзную межродовую распрю, которую старейшинам всё же удалось предотвратить. Перед сунаками извинились, а кандидат-кожа получил условный срок.

Динмухамед Кунаев. Из рода ысты Старшего жуза. Руководил Казахской СССР с небольшими перерывами в 1960-1986 годах. Нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - также из Старшего жуза (род шапрашты).



НАРОДЫ ОСЁДЛЫЕ:

ДЕМОКРАТИЯ, НО… СОСЛОВНАЯ



Сейчас мало кто вспоминает о том, что полностью осёдлыми среди народов Средней Азии можно назвать только таджиков. Минимум две трети узбеков, как полагают историки, изначально также были кочевниками. Известно 93 кочевых рода, из которых составлена сейчас узбекская нация. Самыми влиятельными из них считались дурманы, найманы, кунраты и мангыты. Более того - все эти роды говорили на разных наречиях - от кипчакского до огузского.



Однако в настоящее время родоплеменной вектор развития узбеков никакой роли для них не играет. Под понятием "клан" здесь подразумевается группа людей, которую родовая система объединяет в меньшей степени. Основной упор делается на территориальную принадлежность. Вместе с тем надо признать, что клановость в Узбекистане над обществом не довлеет. Клановость как таковая играет определённую роль только среди тех, кто имеет власть и собственность - элитариев. Простой же народ вовлекается в клановость только по мере необходимости.



Единого мнения относительно количества влиятельных узбекских кланов нет ни у одного исследователя. Самыми крупными из 12 региональных кланов Узбекистана одни исследователи считают четыре клана - ташкентский, самаркандский (ещё его называют самаркандско-бухарским), ферганский и кашкадарьинский. Другие исследователи добавляют к ним ещё и хорезмский клан. Третьи же бухарский клан отделяют от самаркандского, а ферганский клан делят на три группы - наманганскую, андижанскую и собственно ферганскую, а также прибавляют сюда джизакский клан. Самый известный руководитель Узбекистана советской эпохи Шараф Рашидов и нынешний президент этой республики Шавкат Мирзиёев родом из Джизакской области.



Бытует мнение, что вся Ферганская долина поражена религиозным радикализмом. Однако это далеко не так. Узбекская часть долины, как известно, состоит из трёх областей. Самой светской из них является Ферганская область. Встретить в этой области женщину с непокрытой головой - вполне нормально. А вот в Андижанской или Наманганской области такое явление - вольность неслыханная. Самой религиозной является Наманганская область. Вспомним, что первоначальный костяк печально известного Исламского движения Узбекистана (боевики которого дважды вторгались в Кыргызстан) состоял из уроженцев именно этой области.



Что бы ни писали об Узбекистане иные исследователи, надо отметить, что порядок в узбекском обществе поддерживают не только силовые структуры и государственная идеология. Большую роль играет такой социальный институт, как махалля.



Махалля - это и жилмассив, и проживающая в нём община. Раньше границы махалли определялись просто по голосу муэдзина, который с минарета призывал жителей окрестностей на молитву. Те жильцы, кто слышал его голос, считались соседями, живущими на территории одной махалли. Жизнь в махалле строилась на неписаных законах. К примеру, если житель хотел продать свой дом, то в первую очередь он предлагал его родственникам. Если те отказывались, то - соседям, а после - другим жителям махалли. И никто не смел нарушить этот обычай, который, как говорят, тянулся ещё со времён Тамерлана. Как и у всякого обычая, у этого была своя причина - не обидеть никого. Ни родичей, ни соседей, ни других махаллинцев. Ещё одна цель - чтобы поменьше чужаков в махаллю селилось. Сейчас, конечно, многие правила жизни махаллей стали проще.

Чайхана в узбекской махалле. Считается вторым

по значимости местом махаллинских собраний после мечети. В чайхане строго запрещено пить спиртное, курить, сквернословить и драться.



Некоторые махалли образовывались из объединений ремесленников, которые имели рядом с домом свои мастерские. Каждая из махаллей, как, собственно, и сейчас, имела свое название, которое получала в честь памятника или достопримечательности, имеющейся на её территории. Иногда махалля носила имя города или села, из которого переселились её жители.



По таким же примерно правилам живут в своих махаллях узбеки и на юге Кыргызстана. Но в Узбекистане махалля вписана в систему госуправления как один из её институтов. Махалля призвана помогать малоимущим и престарелым, выносить на обсуждение злободневные темы и вопросы, решать семейные и бытовые проблемы жителей. Кроме того, махалля - первоначальная ступень института примирения граждан, а махаллинские председатели, которые избираются на 2,5 года, наделены большими полномочиями.



Как уже говорилось, простому народу в Узбекистане нет дела до клановых разборок в верхах - в "низах" всё решается на уровне махалли. Кстати, в махалле вместе с узбеками могут жить и русские, и татары, и таджики - с этим просто. Особенность тамошних нацменьшинств - примыкать к тем, кто сильнее и влиятельнее. То есть к узбекам.



Ныне покойный президент республики Ислам Каримов при жизни регулярно передвигал государственных чиновников разного уровня с места на место. Тем самым не давал им обзавестись прочными деловыми знакомствами. Ведь знакомства эти, как известно, в конечном счёте приводят к сомнительным обязательствам, а то и вовсе к криминальным связям. И по этой причине тоже влияние тех или иных кланов на политическую жизнь в Узбекистане не является значительным.



Чего нельзя сказать о Таджикистане. Начиная где-то с 1920-х годов за власть в этой республике боролись три клана (авлода) - ходжентский, кулябский и памирский. В те годы верх одержали ходжентцы (ленинабадцы). Все остальные кланы-авлоды в общественно-политической жизни республики были представлены разве что фрагментарно. В МВД служили в основном кулябцы, торговлю держали каратегинцы, а памирцы составляли основу культурной элиты. Известна поговорка тех лет: "Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует, а Каратегин торгует". В то же время известно, что памирцы таджиками себя не считают - памирские языки относятся к восточноиранской группе языков, а таджикский - к западноиранской. К тому же памирцы - исмаилиты, тогда как остальные таджики - сунниты.



Позиции ленинабадцев пошатнулись только с началом перестройки. Потом, как известно, были распад СССР, гражданская война в Таджикистане (которую некоторые исследователи склонны считать, скорее, войной между кланами) и приход к власти кулябца Эмомали Рахмонова (ныне - Рахмона). Все остальные кланы сейчас представлены во власти так же, как это было и при ленинабадцах - фрагментарно.



Кроме традиционных кланов-авлодов, в Таджикистане также существуют и сословия. Самыми влиятельными являются сейиды - как считается, потомки самого пророка Мохаммеда. С недавних пор в таджикских источниках можно встретить утверждения о том, будто сейидом является и президент Рахмон. Куда более точно известно, что сейидом был ныне покойный лидер Объединённой таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури. Живут сейиды в основном в Каратегинской долине, но входят и в правящую элиту северян - их много, к примеру, в спецслужбах республики.

Лидер Объединённой таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури - ныне покойный (на фото слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Первый являлся сейидом (потомком, как считается, пророка Мохаммеда), второго сейидом объявили недавно.

С этого начиналась в Таджикистане гражданская война 1992-1997 годов. Перечёркнутые на лозунгах фамилии - первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана Кахара Махкамова (ленинабадский клан), председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Гаибназара Паллаева (курган-тюбинский клан) и председателя Совета министров Таджикской ССР, а также первого премьер-министра Таджикистана Изатулло Хаёева (кулябский клан). Некоторые исследователи считают, что гражданская война была, по сути, борьбой кланов Таджикистана за власть.



После сейидов в сословной иерархии таджиков по нисходящей идут ходжи - потомки, как считается, четырёх праведных халифов (как кожа у казахов). Ходжи всегда служили своеобразным стержнем для кланов Северного Таджикистана. Ниже ходжей в иерархии идут тура - потомки тюркских военачальников, махсумы - потомственные служители культа и мирзо - потомственные писцы. Кроме того, есть ещё одно сословие - ишаны, состоящее из части сейидов и ходжей, которые вовлечены в суфизм (мистическое течение в исламе).



Что любопытно, себя каждое из сословий считает аксуяками ("белой костью"), а всех остальных - омихо либо фукаро (что можно перевести как "голодранцы").



Испокон веков основной формой общения мужчин в традиционном таджикском обществе были так называемые гаштаки (ещё их называют гапами). Это - своего рода особые собрания, которые находились вне кланов-авлодов и объединяли жителей одного квартала, профессии или сферы деятельности. Основой гаштаков по традиции была и остаётся совместная трапеза. Более того - все члены подобного объединения обязаны поддерживать друг друга в различных жизненных ситуациях. Кстати, на основе таких гаштаков были построены первичные ячейки многих политических партий Таджикистана. Сравнить гаштаки можно разве что с масонскими ложами Европы, потому что в них также присутствуют железная дисциплина, круговая порука и безусловное повиновение лидеру. По большому счёту, гаштаки сейчас представляют серьёзную угрозу для клановой системы Таджикистана.



Изучая клановое устройство общества республик Средней Азии, приходишь к интересному - и, признаться, приятному - выводу: Кыргызстан - не только самая демократическая, но и самая европеизированная (в хорошем смысле этого слова) страна в регионе. Свободная от сословных предрассудков и других особенностей, кажущихся в 21 веке нелепыми.



В то же время в силу культурно-исторических особенностей ни в одном из государств Средней Азии никогда не будет стопроцентного доминирования во власти какого-либо одного клана. А все попытки извне привести наш регион к какому-то единому знаменателю (например, к демократии западного образца) всегда будут обречены на провал.



Дмитрий ОРЛОВ