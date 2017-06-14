ГЕНСЕК ООН В БИШКЕКЕ УЗНАЛ МНОГОЕ… Подробности Политика Кыргызстана 14.06.2017 11:49 Просмотров: 77



В том числе - и о "дерьме" среди местных политиков и журналистов.

Почему-то почти не было сомнений в том, что президент Кыргызстана на крупном международном мероприятии, прошедшем в Бишкеке в минувшее воскресенье, 11 июня, вряд ли удержится от своих знаменитых импровизаций на внутриполитические темы. И Алмазбек Атамбаев ожиданий не обманул. На встрече с журналистами он выдал очередную порцию хлёстких эпитетов в адрес ряда персон. Причём даже не его - Атамбаева - личных оппонентов.

Не стало для президента КР помехой даже присутствие высокого гостя - генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша, прибывшего с визитом в Кыргызстан.



Программа визита генсека ООН в Кыргызстана состояла в основном из двух крупных мероприятий - участия в международной конференции по проекту "Таза Коом" ("Чистое общество") и посещения города Оша, приуроченного к седьмой годовщине трагических событий на юге Кыргызстана.

Во время конференции президент Атамбаев и генсек Гутерреш на традиционном выходе к прессе сделали обычные протокольные заявления. Когда дело дошло до вопросов, одна журналистка спросила Алмазбека Атамбаева: "Какие опасения вызывает у вас предстоящая избирательная кампания?". Ответил президент Кыргызстана, как всегда, очень обстоятельно.

"Когда я недавно был в Астане, я очень порадовался, - начал издалека Алмазбек Шаршенович. - Порадовался, какой прекрасный город построил президент Казахстана. Порадовался, что страна может вложить 3 миллиарда долларов в выставочный комплекс (речь - о международной выставке "ЭКСПО-2017", открывшейся в Астане). Но я ещё позавидовал тому, какое отношение в обществе к этому. Уже год после Всемирных игр кочевников нас поливают - вот, 30 миллионов долларов ушло, туда-сюда… Хотя эти расходы были в основном за счёт гранта. Если бы я 3 миллиарда потратил, меня бы сожгли, наверное…"

Воспоминания о прошлогодних играх кочевников навели Атамбаева на воспоминания о парламентских выборах, прошедших два года назад.

"Один оратор наш так разбушевался, - вспомнил Атамбаев. - Мы в его аиле проверили урны, пересчитали голоса заново - он даже в своей деревне проиграл. "Нет, - говорит он, - я в своей деревне проиграл, но в масштабах страны выиграл". У нас почему-то столько дерьма среди политиков и, извиняюсь, конечно, среди журналистов, - в первый раз президент произнёс смачное словцо, явно заставившее кого-то из присутствующих вздрогнуть. - Это плохо для страны. Я вот недавно смотрел фильм про июньские события 2010 года. Посмотрел на себя, какой я там черноволосый, молодой… Так вот, за 7 лет столько нервов и крови выпили не проблемы, стоявшие перед страной, а вот это дерьмо, которое есть в стране - среди политиков и людей, которые себя считают журналистами".

"Я абсолютно не опасаюсь выборов, - вернулся Атамбаев к вопросу, который был ему задан. - Мы проведём их как положено. И тех, кто будет пытаться делать дестабилизацию, куда надо закроем - открыто скажу. Но я знаю, что обязательно будут попытки навести тень на плетень, полить грязью страну…"

"Меня буквально поразило, когда перед отъездом в Астану мне показали материалы… вот в связи с теми постами в "Фейсбуке", разжигающими национальную рознь, - вновь отвлёкся Алмазбек Шаршенович, имея в виду недавнее разоблачение Госкомитетом нацбезопасности нескольких пользователей соцсетей. - Мы после этих постов сами сразу же возбудили уголовное дело - ещё до всяких откликов. Естественно, наши службы проводили соответствующие оперативные мероприятия. И поразительно, когда журналист разговаривает с якобы правозащитником - а это известный правозащитник в нашей стране… И правозащитник ему говорит: "Слушай, ты вот дальше продолжай в таком же ключе, это властям не понравится, но ты стопудово получишь политическое убежище". То есть ты разожги резню между общинами в стране к 7-летию событий… Зато получишь убежище".

"Слушайте, да лучше соберитесь все - мы вам самолёт организуем, отправим вас отсюда! - обратился Атамбаев к невидимым персонам, о которых он только что говорил. - Нам нужен мир в стране, стабильность. Я вроде бы ко всему привык за эти семь лет. Но такая низость, слушайте… У меня вот это только опасение вызывает. Любые достижения нашей страны воспринимаются во всём мире. Кроме определённой части политиканов наших и определённой части журналистов. Это беда для страны!"

"И поверьте мне, - заключил Атамбаев, - через четыре месяца выборы нового президента, даже если они будут в два тура, в ноябре мы уже будем знать, кто новый президент. Я останусь в Кыргызстане! Если я где-то нарушил закон - я отвечу. И было бы хорошо, если бы журналисты, политики помогали своей стране. А не продавали и не топтали бы её".

Перевод всей этой эмоциональной речи президента Кыргызстана генсек ООН услышал - переводчик на ухо нашептал. Неизвестно, как он перевёл самые хлёсткие выражения и что понял Антониу Гутерреш о непростой внутриполитической ситуации в Кыргызстане... Но за время своего пребывания в республике генсек ООН высказал много лестных слов в адрес и Кыргызстана, и руководства страны. Что, безусловно, весьма приятно… И весьма неприятно для определённой части народонаселения, пытающейся крутить политику.

Соб. инф. В каких, интересно, выражениях перевели эмоциональную речь президента Алмазбека Атамбаева генсеку ООН Антониу Гутеррешу?



а энпэошников генсек

проигнорировал



10 июня - накануне приезда в Бишкек генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша - группа местных правозащитников провела перед Домом ООН акцию протеста. Они выразили недовольство тем, что их не включили в список приглашённых на встречу с генсеком. Участники акции передали офису ООН обращение для Гутерреша со своими требованиями.

"Мы требуем прекратить политические гонения, давление на свободу слова и нарушения конституционных прав граждан", - так сформулировал эти требования активист Адиль Турдукулов. А глава правозащитного движения "Бир дуйно - Кыргызстан" Толекан Исмаилова прессе сообщила, что неправительственные организации хотят донести до мировой общественности информацию о том, что кыргызстанские НПО лишились некоторых прав, касающихся наблюдения за избирательным процессом. По её словам, с генсеком ООН хотели бы встретиться в общей сложности около 20 представителей различных НПО.

Встреча не состоялась. Кыргызские энпэошники уже никому не интересны.



КОГО ИМЕЛ В ВИДУ АТАМБАЕВ?



О каком журналисте эмоционально говорил президент Кыргызстана в присутствии генсека ООН?

Одновременно с сообщением о разоблачении пользователей "Фейсбука" кыргызская спецслужба сообщила: следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело по 299 статье УК в отношении журналиста Улугбека Бабакулова. Он, по сообщению пресс-службы ГКНБ, "на сайте Fergananews.com и других ресурсах опубликовал ряд статей провокационного характера, нацеленных на разжигание межэтнической вражды и ненависти, создание предпосылок к обострению межнациональных отношений".

"Согласно заключениям филолого-политологических экспертиз, проведённых экспертами НАН КР и специалистами КНУ имени Ж. Баласагына, в статьях автора Бабакулова имеются призывы, направленные на возбуждение межэтнической розни, унижение национального достоинства. При этом отмеченные призывы и оскорбления могут являться поводом для побуждения граждан к противозаконным и антиобщественным действиям", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ещё одна деталь официального сообщения даёт ответ на вопрос, какого же журналиста имел в виду президент Атамбаев: "В ходе проведённых оперативных мероприятий также получено подтверждение тому, что в преддверии очередной годовщины трагических событий июня 2010 года гражданин Бабакулов публиковал указанные статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель - получение "политического убежища" в третьих странах", - сообщил ГКНБ КР.

На фото: У.Бабакулов. Вперёд > Добавить комментарий