ГЕНСЕК ООН В БИШКЕКЕ УЗНАЛ МНОГОЕ…

|Новости
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депутаты парламента назначили дату выборов президента Кыргызстана
14 июня на пленарном заседании депутаты одобрили постановление Жогорку Кенеша «О назначении выборов президента КР». Голосование состоится 15 октября 2017 года.Подробнее...
Я люблю Бишкек!
президент Атамбаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
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В.Путин о планах террористов:
ИГ готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и России.Подробнее...
возбуждено уголовное дело в отношении У.Бабакулова
Публиковал статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель - получение "политического убежища" в третьих странах.Подробнее...
ГКНБ КР сообщает:
по факту разжигания межнациональной вражды задержан пользователь соцсети.Подробнее...
7-я годовщина трагедии
Обращение президента Алмазбека Атамбаева к народу Кыргызской Республики в связи с 7-й годовщиной трагических событий июня 2010 года.Подробнее...
Кыргызстан и Узбекистан укрепят отношения во всех ключевых областях
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президент Атамбаев участвует в 17-м заседании глав стран — участниц ШОС
9 июня началось очередное 17-е заседание глав стран — участниц ШОС под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Подробнее...
зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин:
"Простаивающие с советского времени заводы должны заработать".Подробнее...
ГКНБ КР задержал боевика,
который готовился совершить самоподрыв в толпе.Подробнее...
ГКНБ КР возбудил уголовное дело
в отношении пользователей "Фейсбук", призывавших к межэтнической вражде.Подробнее...
глава МИД КР встретился с послом Катара
Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 6 июня провел встречу с послом Катара Мухаммедом Аль-Наими, в ходе которой катарская сторона информировала о складывающейся ситуации по отношению к Катару.Подробнее...
МИД КР рекомендует
кыргызстанцам, путешествующим в Катар, сменить авиакомпании. Это связано с разрывом рядом арабских стран дипломатических отношений с данным государством.Подробнее...
желающих купить MegaCom опять не нашлось
Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.Подробнее...
выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября
Алмазбек Атамбаев подписал конституционный закон «О внесении изменений в Закон «О выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша».Подробнее...
начался суд над О.Текебаевым и Д.Чотоновым
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лишили гражданства России
родственников обвиняемых в теракте в метро Петербурга.Подробнее...
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром
Об этом сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на заявление правительства Бахрейна.Подробнее...
Ф.Ниязов возглавит штаб СДПК на выборах президента
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Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах
Соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал 3 июня, сообщила его пресс-служба.
в Кыргызстане иностранцы не смогут больше владеть СМИ
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев одобрил поправки в Закон «О СМИ».Подробнее...
июнь в Кыргызстане будет жарче обычного
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–2 градуса выше нормы. Дождей будет мало.Подробнее...
горячая линия для кыргызстанцев в России
Посольство Кыргызстана в России открыло для соотечественников горячую линию. Об этом сообщил МИД КР.Подробнее...
Кыргызстан миролюбивый
В этом году республика улучшила свои показатели на 13 позиций и была признана одним из наиболее безопасных государств Центральной Азии.Подробнее...
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ГЕНСЕК ООН В БИШКЕКЕ УЗНАЛ МНОГОЕ…
Почему-то почти не было сомнений в том, что президент Кыргызстана на крупном международном мероприятии, прошедшем в Бишкеке в минувшее воскресенье, 11 июня, вряд ли удержится от своих знаменитых импровизаций на внутриполитические темы. И Алмазбек Атамбаев ожиданий не обманул. На встрече с журналистами он выдал очередную порцию хлёстких эпитетов в адрес ряда персон. Причём даже не его - Атамбаева - личных оппонентов.
В каких, интересно, выражениях перевели эмоциональную речь президента Алмазбека Атамбаева генсеку ООН Антониу Гутеррешу?