ЦАРСТВУЙ, ЛЁЖА НА БОКУ…

|Новости
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все долги Кыргызстана перед Россией списаны
Об этом сообщил журналистам министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.Подробнее...
президент Атамбаев и президент Путин сделали заявление для прессы
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между Россией и Кыргызстаном подписаны двусторонние документы
20 июня в рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию состоялась церемония подписания двусторонних документов.Подробнее...
состоялись переговоры президентов Кыргызстана и России в расширенном составе
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президент Атамбаев встретился с президентом Путиным
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Атамбаев и Путин обсудили за ужином перспективы сотрудничества
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взрыв на АЗС в Ананьево: погибли мужчина и его 10-летний сын
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президент Атамбаев прибыл с государственным визитом в Российскую Федерацию
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 19 июня прибыл с государственным визитом в Российскую Федерацию.Подробнее...
новый представитель МВД Кыргызстана в Москве
В Москве назначен новый представитель Министерства внутренних дел Кыргызстана — полковник милиции Раим Салимов, сообщает пресс-служба ведомства.Подробнее...
президент Атамбаев вылетел в Российскую Федерацию
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 19 июня, вылетел с государственным визитом в Российскую Федерацию.Подробнее...
на площади Победы в Бишкеке зажгут свечи в память о павших воинах ВОВ
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А.Атамбаев наградил сотрудников ГКНБ почётными грамотами и президентскими часами
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президент Кыргызстана отправляется с первым государственным визитом в Россию
Об этом 16 июня на брифинге сообщила заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.Подробнее...
Кыргызстан - в Кремле
В Кремлёвском дворце в Москве пройдут Дни культуры Кыргызстана.Подробнее...
уволен глава ГРС Тайырбек Сарпашев
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в Кыргызстане началось выдвижение кандидатов в президенты
Выдвижение кандидатов в президенты Кыргызстана начинается 15 июня.Подробнее...
депутаты парламента назначили дату выборов президента Кыргызстана
14 июня на пленарном заседании депутаты одобрили постановление Жогорку Кенеша «О назначении выборов президента КР». Голосование состоится 15 октября 2017 года.Подробнее...
Я люблю Бишкек!
президент Атамбаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
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В.Путин о планах террористов:
ИГ готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и России.Подробнее...
возбуждено уголовное дело в отношении У.Бабакулова
Публиковал статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель - получение "политического убежища" в третьих странах.Подробнее...
ГКНБ КР сообщает:
по факту разжигания межнациональной вражды задержан пользователь соцсети.Подробнее...
7-я годовщина трагедии
Обращение президента Алмазбека Атамбаева к народу Кыргызской Республики в связи с 7-й годовщиной трагических событий июня 2010 года.Подробнее...
Кыргызстан и Узбекистан укрепят отношения во всех ключевых областях
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президент Атамбаев участвует в 17-м заседании глав стран — участниц ШОС
9 июня началось очередное 17-е заседание глав стран — участниц ШОС под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.Подробнее...
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ЦАРСТВУЙ, ЛЁЖА НА БОКУ…
Президентский аппарат
- всему голова!
После этого заявления Бакиев продержался на посту чуть меньше полугода. По иронии судьбы, день, в который Бакиев потерял власть - 7 апреля, - тоже имеет отношение к медицине, являясь Всемирным днём здоровья.
Сколько бы в Кыргызстане ни менялась власть, аппаратчики редко когда оставались не у дел.