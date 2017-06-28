политологи Кыргызстана: лидером президентской гонки остаётся Бабанов

|Новости
|
вынесен приговор делу о взрыве в Посольстве КНР в Бишкеке
Первомайский районный суд Бишкека признал всех подсудимых — Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову — виновными в совершении теракта на территории дипломатическиой миссии.Подробнее...
интерактивный Иссык-Куль
Запущена интерактивная карта с достопримечательностями Иссык-Кульской области.Подробнее...
классика под небом
в Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»
Подробнее...
государственный визит президента Кыргызстана в Россию завершился
Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов.
Подробнее...
священный праздник
Поздравление президента Алмазбека Атамбаева с праздником Орозо айт.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом Татарстана
Подробнее...
президент Атамбаев прибыл в город Казань Республики Татарстан
Подробнее...
МИД КР прокомментировал возможное участие военнослужащих в Сирии
Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.Подробнее...
президент Атамбаев посетил музей археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН
Подробнее...
в Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним
Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом Башкортостана
Подробнее...
Президент Атамбаев посетил Московскую Соборную мечеть и встретился с Председателем Совета муфтиев России
Подробнее...
в суде по делу Текебаева приступили к рассмотрению дела по существу
Гособвинитель зачитал своё заключение.Подробнее...
в суд по делу О.Текебаева пришла Роза Отунбаева - на допрос
Подробнее...
Свеча памяти
"Кыргызский язык — всемирное достояние, а английский подождет",
- заявил на встрече с соотечественниками президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, находящийся с визитом в Москве.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с соотечественниками, проживающими в России
Подробнее...
Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин за обедом обсудили итоги переговоров
Подробнее...
кыргызская культура на российской земле
все долги Кыргызстана перед Россией списаны
Об этом сообщил журналистам министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.Подробнее...
президент Атамбаев и президент Путин сделали заявление для прессы
Подробнее...
между Россией и Кыргызстаном подписаны двусторонние документы
20 июня в рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию состоялась церемония подписания двусторонних документов.Подробнее...
состоялись переговоры президентов Кыргызстана и России в расширенном составе
Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом Путиным
Подробнее...
|Уже в продаже
|
|свежий номер
|
|Погода
|---------
|Курсы валют
|---------------
|---------
|
политологи Кыргызстана: лидером президентской гонки остаётся Бабанов