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СИРИЙСКИЙ ПСИХОЗ В КЫРГЫЗСТАНЕ

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Политика Кыргызстана
28.06.2017 15:33
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     На прошлой неделе официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что российская сторона будто бы выдвинула предложение направить в зоны конфликта в Сирии военных из Кыргызстана и Казахстана.
     Словно в унисон Калыну глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов сообщил агентству "РИА Новости": "Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана". О том же самом агентству "Интерфакс" якобы сообщил неназванный источник в силовых структурах России.
     И началось…

 

Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана. Автор информационного "вброса" о том,  что Россия предложила направить в Сирию военных Кыргызстана и Казахстана. Предполагаемая цель -  вбить клин между союзниками по ШОС,  ЕАЭС и ОДКБ - Казахстаном,  Кыргызстаном и Россией.

Владимир Шаманов,  глава комитета по обороне Госдумы РФ. Командовал Воздушно-десантными войсками России. По отзывам экспертов,  превысил свои полномочия,  заявив,  будто Москва ведёт с Астаной и Бишкеком переговоры об отправке войск.


 

НА  МАНЕЖЕ  -  ВСЁ  ТЕ  ЖЕ


Едва только новость об этом появилась в российских новостных лентах,  а оттуда перекочевала на ленты кыргызские,  как в местном сегменте Интернета поднялась настоящая вакханалия весьма своеобразного пацифизма. Свои "пять копеек" внесли и кыргызстанские пользователи социальной сети "Фейсбук". Иные из них вели себя так истерично,  будто им уже пришла повестка из военкомата,  и их гонят на призывной пункт если не камчами,  то чем-то к ним предметно близким. У всех комментаторов присутствовала фраза - "Езжайте сами!". Что напоминало наспех придуманный флешмоб - массовую акцию.


Кое-что следует процитировать. К примеру,  бывший депутат Равшан Жээнбеков поспешил заранее наклеить ярлыки,  когда клеить их было ещё,  в общем-то,  не на кого. "Миротворческая миссия", "набирать опыт", "поддержка ОДКБ", "борьба с ИГИЛ" - это набор слов, которые будут исходить из уст предателей", - объявил один из главных кыргызских оппозиционеров. Себя бывший акаевский приближённый, имеющий весьма тесные связи с США,  считает,  разумеется,  патриотом. Впрочем,  какого рода его "патриотизм",  давно известно из многочисленных публикаций,  в том числе и газеты "Дело №…".


Остальные посты и комментарии к ним на тему "Россия пошлёт кыргызов на бойню" тоже не отличались новизной. Тем более специально для таких вот мнений в "Фейсбуке" существует специальная группа "Война в Сирии - не наша". Лозунг "Езжайте сами!" подхватили практически все местные энпэошники. Перекинулся он и на телеэкраны - к примеру,  на телеканале Next.TV,  принадлежащем,  как известно,  Равшану Жээнбекову,  развернулась дискуссия на эту тему. Причём  в  роли "военных экспертов" выступали… местные правозащитники.


Интересно другое - на просторах информационного пространства Кыргызстана мало кто из экспертов, журналистов (которые,  по идее,  должны понимать,  что такое информационные войны) и общественных деятелей продемонстрировал здравый смысл,  поддавшись психозу большинства. Робкий вопрос нескольких персон: "А есть ли комментарии наших официальных лиц из силовых ведомств?" буквально потонул в море "пацифистских" комментариев. Не менее известный политолог и историк, бывший спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов и вовсе махнул на сто лет назад: "С отправки кыргызов на войну началось восстание 1916 года". Ему ли как историку не знать,  что в 1916 году кыргызов хотели призвать на тыловые работы, а вовсе не в действующую армию?! И что именно из-за похожей ДЕЗИНФОРМАЦИИ вспыхнуло то восстание…


ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОВОКАЦИИ


Официальный Бишкек отреагировал только на следующий день после заявления представителя турецкого президента - 23 июня. Сначала секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров сообщил журналистам: разговоры об отправке кыргызстанцев в Сирию были,  но - только в статусе миротворческого контингента и ни в каком ином.


24 июня своё слово сказал и президент Атамбаев. Выяснилось,  что на переговорах с Путиным вопрос отправки наших военных в Сирию вообще не обсуждался. Атамбаев отметил: "Это непростая вещь. Если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН. А вы знаете, как там относятся ко всем инициативам России, пытаются их заблокировать. К тому же это всё решает парламент страны. Если когда-нибудь, наверное, это уже не при моём президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан должен отправлять не регулярные какие-то части и соединения... Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, это возможно".


Однако сетевых комментаторов это не успокоило. Поэтому есть смысл поведать им и заодно читателям кое-что о процедурах. Во-первых,  даже статус председателя думского комитета по обороне не даёт Владимиру Шаманову доступа к переговорам такого рода. Поэтому он никак не может знать истинного положения дел. Во-вторых, во всём мире,  что правильно отметил и президент Атамбаев,  ни одна миротворческая операция не обходится без мандата ООН. Получению которого,  как правило, предшествует гласное обсуждение "миротворческого вопроса" в Совете безопасности ООН.


Общий вывод специалистов: это - чисто медийная провокация от турок,  которую зачем-то поддержал российский депутат Шаманов. Российский публицист Юрий Селиванов отмечает: "Анкара   допустила   вопиющую бестактность, сообщив,  что Россия якобы официально предложила  Турции направить   в   Сирию   казахcтанских  и  киргизских военнослужащих. Как будто  Казахстан  и  Киргизия  не суверенные государства, а провинции России, а все решения за них принимаются в Москве".  По  его  версии,  заявление  турецкого  спецпредставителя  было  направлено на то,  чтобы вбить клин между Россией и двумя тюркоязычными республиками - Казахстаном и Кыргызстаном.  


В свою очередь ряд казахстанских экспертов высказали предположение,  что информационный вброс эрдогановского представителя Ибрагима Калына направлен на срыв очередного раунда "Астанинского процесса" по урегулированию конфликта в Сирии, намеченного на 4-5 июля. Кыргызстан же здесь просто выполняет роль своеобразного "прицепа".


ТАКАЯ  КОРОТКАЯ  ПАМЯТЬ?


Начнём  с  самого  близкого по времени события. В мае 2012 года постоянный представитель Кыргызстана при ООН Талайбек Кадыров заявил,  что восемь кыргызстанцев  отправятся  в  качестве наблюдателей… в Сирию. И добавил,  что 25 миротворцев из Кыргызстана уже находятся в горячих точках по всему миру,  включая Гаити и Судан. Кроме этих стран,  наши соотечественники служат в Либерии,  Дарфуре и Восточном Тиморе,  где тоже,  мягко говоря,  не совсем спокойно. Что  характерно,  никакого сетевого "пацифизма" в отношении наших миротворцев и призывов вернуть их домой до сих пор отчего-то не наблюдается.


Более того - в 1994 году была идея создать миротворческие силы СНГ. Авторы её - тогдашний спикер Верховного совета Кыргызстана Медеткан Шеримкулов и председатель Межпарламентской  ассамблеи  СНГ,  спикер Совета Федерации России Владимир Шумейко. Годом раньше Совет глав государств-участников СНГ принял решение "О мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Республики Таджикистан с Афганистаном",  после которого вплоть до 1999 года на таджикско-афганской границе  служил  наш  кыргызстанский миротворческий батальон. Всего за 6 лет через него прошло больше 4 тысяч человек.


Участник тех событий - бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил КР Жаныбек Капаров уже в наши дни рассказывал журналистам: "Батальон численностью 500 человек охранял границу по фронту в 130 километров, хотя по классике батальон обороняет участок всего до пяти километров. Солдаты и офицеры, которые являлись пехотинцами, получили колоссальный опыт ведения действий в горных условиях! Для нас это было, конечно же, шоком, но мы выдержали, и на том участке, где мы несли охрану границы, сильных столкновений не было".


Откроем секрет: большая часть нынешних гневных комментаторов в те годы были уже людьми взрослыми. Но почему-то от них тогда не слышно было речей типа "Езжайте сами"". Может,  потому,  что в 1993 году у нас Интернета ещё не было,  а правозащитное движение только-только набирало обороты?


В этой связи возникает вопрос: а как бы отреагировали все наши псевдолибералы,  а также ура-патриоты, если бы инициатива отправить наш воинский контингент в Сирию,  Ирак или Афганистан исходила от США? (Что,  кстати,  уже происходило  -  гражданам некоторых бывших союзных республик  доводилось  служить - и даже погибать - в "горячих точках" по призыву НАТО.)  Ответ дать можно уже сейчас - конечно,  положительно отреагировали бы! Двойные стандарты стали среди этой публики настолько обычным явлением,  что уже воспринимаются в их среде как нечто само собой разумеющееся.


Очевидно,  что  чем  ближе   в   Кыргызстане  президентские выборы,  тем сильнее будет звучать антироссийская, антиинтеграционная,   антиевразийская  риторика. И предшествовать ей будут подобные информационные  вбросы.  И  будут они,  как показала практика,  успешными. До тех пор,  пока  те,  кто принимает у нас решения на уровне государства,  не создадут стратегию успешного противодействия информационным  войнам.


Антон  ИГОЛЬНИКОВ

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