РАЗВОРОТА НЕ БУДЕТ?

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Что же вёз разбившийся Боинг?
Временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша по определению принадлежности грузов, перевозимых на борту «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января 2017 года, завершила свою работу.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с председателем Госумы России В.Володиным
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председатель Госдумы России:
"Не на выгоде строятся отношения Кыргызстана и России, а на взаимовыручке".Подробнее...
в Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу
Ещё двое снимали это на видео и угрожали девушке выложить запись в Интернет.Подробнее...
вынесен приговор делу о взрыве в Посольстве КНР в Бишкеке
Первомайский районный суд Бишкека признал всех подсудимых — Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову — виновными в совершении теракта на территории дипломатическиой миссии.Подробнее...
интерактивный Иссык-Куль
Запущена интерактивная карта с достопримечательностями Иссык-Кульской области.Подробнее...
классика под небом
в Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»
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государственный визит президента Кыргызстана в Россию завершился
Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов.
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священный праздник
Поздравление президента Алмазбека Атамбаева с праздником Орозо айт.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом Татарстана
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президент Атамбаев прибыл в город Казань Республики Татарстан
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МИД КР прокомментировал возможное участие военнослужащих в Сирии
Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.Подробнее...
президент Атамбаев посетил музей археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН
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в Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним
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президент Атамбаев встретился с президентом Башкортостана
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Президент Атамбаев посетил Московскую Соборную мечеть и встретился с Председателем Совета муфтиев России
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в суде по делу Текебаева приступили к рассмотрению дела по существу
Гособвинитель зачитал своё заключение.Подробнее...
в суд по делу О.Текебаева пришла Роза Отунбаева - на допрос
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Свеча памяти
"Кыргызский язык — всемирное достояние, а английский подождет",
- заявил на встрече с соотечественниками президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, находящийся с визитом в Москве.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с соотечественниками, проживающими в России
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Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин за обедом обсудили итоги переговоров
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кыргызская культура на российской земле
все долги Кыргызстана перед Россией списаны
Об этом сообщил журналистам министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.Подробнее...
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РАЗВОРОТА НЕ БУДЕТ?
Президенты Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев пообещали друг другу в Москве: Россия и Кыргызстан будут вместе всегда. Тем более что Россия - прародина кыргызов.
чем угощались и что слушали