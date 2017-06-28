РАЗВОРОТА НЕ БУДЕТ?

Подробности Политика Кыргызстана 28.06.2017 16:37 Просмотров: 29





Президенты Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев пообещали друг другу в Москве: Россия и Кыргызстан будут вместе всегда. Тем более что Россия - прародина кыргызов.



Первый за шесть лет президентства Атамбаева его государственный визит в Российскую Федерацию (а это - самый высокий ранг визита главы государства в другую страну) стал и последним. Точнее говоря - прощальным, шутники его даже назвали - "дембельским".



Приурочен был этот пятидневный визит к 25-летию подписания российско-кыргызского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Но для всех было очевидно - в Москву Алмазбек Атамбаев прилетел во главе большой делегации для того, чтобы подвести черту под своей работой по сближению двух стран и народов - через считанные месяцы Кремлю уже придётся иметь дело с другим кыргызским президентом и, возможно, другой командой политиков.



Главный же смысл этого визита состоял в ответе на вопрос: а что дальше?



ДОЛГА БОЛЬШЕ НЕТ



Самая приятная новость для Кыргызстана состояла в следующем. 20 июня по итогам переговоров кыргызской и российской делегаций министры финансов России и Кыргызстана - Антон Силуанов и Адылбек Касымалиев - подписали протокол о единовременном списании долга Кыргызстана перед Россией - в 240 миллионов долларов.



Со дня обретения Кыргызстаном независимости и до 2012 года кыргызский долг перед Россией составлял 488 миллионов 900 тысяч долларов.



В 2013 году Россия списала из этой суммы 188 миллионов 900 тысяч сомов. А долг в 300 миллионов долларов (полученный в своё время Бакиевым) был рассрочен.



В 2016 году и с начала 2017 года Россия списала ещё 60 миллионов долларов. И вот Москва, поразмыслив, решила вдруг снять с Кыргызстана долговое бремя совсем - одним махом списала огромный остаток, который составлял половину всего долга, накопившегося за 25 лет.



Протокол о списании долга вступит в силу после ратификации его Госдумой России.



О ФУНДАМЕНТЕ, ПЕРСПЕКТИВАХ И… МАНАСЕ



По итогам российско-кыргызских переговоров президенты Путин и Атамбаев сделали заявления для прессы. Было в них, разумеется, много обычных протокольных любезностей, но в них крылся и ответ на тот самый вопрос - что дальше?



"Мы знаем, что президент Кыргызской Республики заканчивает свою работу на этом высоком посту, - так заключил своё выступление Владимир Путин. - Хотел бы поблагодарить Алмазбека Шаршеновича за то, что он сделал для развития российско-кыргызских отношений, за то, что он делает для развития и поддержки русского языка в Кыргызстане. Мы это в состоянии оценить, мы это высоко ценим. Хотим вас поблагодарить за то, что вы заложили такой прочный фундамент для развития двусторонних отношений на среднесрочную и, надеюсь, на длительную перспективу", - многозначительно подчеркнул российский лидер.



"Я тоже думаю, что, как вы сказали, фундамент, который удалось заложить за последние пять-шесть лет, очень крепкий, - подтвердил Алмазбек Атамбаев. - Это, наверное, одно из тех моих достижений, о которых я всегда буду вспоминать с гордостью, до конца своих лет. Сегодня мы видим, что у нас практически нет каких-либо разногласий, а есть только планы и перспективы на будущее. Благодаря вступлению в Евразийский экономический союз мы видим резкий рост товарооборота, рост переводов наших трудовых мигрантов. И главное, мы видим, что намного легче стала жизнь граждан Кыргызстана, которые работают здесь. И хорошо, что всё-таки мы видим быстрые результаты, потому что мы помним, какая массированная атака была в нашей стране, в некоторых других странах, направленная на то, чтобы помешать Кыргызстану войти в Евразийский экономический союз. Мы видим, что это вступление оправдывает все наши надежды. Конечно, много работы предстоит, но и здесь мы ощущаем поддержку братской России".



Как всегда в ходе зарубежного визита, Алмазбек Атамбаев не преминул вспомнить какую-нибудь деталь, подчёркивающую особую близость своей страны или лично себя к стране пребывания. На сей раз этой деталью стали татарские корни его супруги Раисы Атамбаевой.



"Я рад тому, что сейчас мне удастся посетить Башкирию, Татарстан, - сказал Атамбаев. - Как вы знаете, моя супруга - этническая россиянка, и она, наверное, ещё больше рада, и в составе нашей делегации есть депутаты, тоже этнические россияне. Нам удалось это сохранить, нам удалось сохранить многоголосье, многоязычие в Кыргызстане. И я очень рад, что заложен крепчайший фундамент, и не только на среднесрочное сотрудничество. Я думаю, это навсегда", - пообещал глава Кыргызстана.



Ещё одна деталь, на которую делал особый упор Атамбаев, это - алтайская цивилизация.



"Для нас Россия - это прародина, - сказал президент Кыргызстана Атамбаев. - И наш легендарный Манас, наш герой Манас, отец нашего народа, скажем так, он тоже родом с Алтая. Поэтому я глубоко убеждён, что не только такая древняя история связывает нас. Конечно же, нас обязательно будет связывать и общее будущее".



"Я не мыслю будущего Кыргызстана без России, - добавил Атамбаев. - Сегодня на переговорах присутствовали представители правительства, представители всех фракций парламента Кыргызстана, а в парламенте 6 партий, 6 фракций, и все представители фракций настроены только на дружбу и братство с нашей великой Россией, с нашей братской Россией".



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ



Тёплые слова в адрес друг друга и в адрес народов двух стран лидеры Кыргызстана и России произносили во время всех своих встреч. Но на сей раз - может, из-за того, что визит Атамбаева был прощальным - температура взаимной приязни была как никогда высокой.



Особенно это проявилось в обстановке почти неофициальной - на государственном обеде от имени президента РФ Владимира Путина в честь президента КР Алмазбека Атамбаева и его супруги Раисы Атамбаевой.



"Предлагаю тост за укрепление дружбы между Россией и Кыргызстаном, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье всех присутствующих, за здоровье президента Кыргызстана!" - так закончил свою короткую речь на обеде Владимир Путин. Речь Алмазбека Атамбаева была раза в два дольше. И в ней прозвучало много интересного и неожиданного - за что выступления кыргызского президента так любят отечественные журналисты и ждут их даже его недруги.



"Я сегодня уже, наверное, могу сказать о том, что все эти годы мы часто спорили с Владимиром Владимировичем не только по работе, но иногда мы просто обсуждали и вопросы истории, - сказал с фужером в руках Атамбаев. - Помню, недавно, когда он приезжал в Бишкек, говорит: "А почему это здание называется Энесай?". Я говорю: "Это Енисей. Энесай - мать-река". Один раз до того договорились… Байкал, Енисей, Саратов, Сибирь. Владимир Владимирович говорит: "Я понял, что всё это киргизские названия, киргизские слова, но только обратно не требуйте", - напомнил Атамбаев, вызвав весёлое оживление среди сотрапезников.



"На самом деле, конечно, речь была о том, что Россия - это прародина, это центр, это страна, которая дала громадную алтайскую цивилизацию, - вновь коснулся Атамбаев исторической темы. - И я думаю, что однажды российский Алтай будет сакральным центром для многих народов, которые живут и в Центральной Азии, и в Китае, и за Чёрным морем.



Многие народы поймут, что Россия - это центр дружбы, это страна, которая несёт только хорошее, светлое, как бы некоторые силы в мире ни строили, ни пытались демонизировать Россию. Конечно, все эти глупости уже доходят до смешного, мы это видим. И я сегодня могу сказать, что и Владимир Владимирович, конечно, никогда ничего плохого ни одной стране не пытался делать. Наоборот. Мы знаем причины многих решений. Я знаю, что часто те, кто обвиняет Россию или президента России, просто не смотрят в зеркало. Если бы они посмотрели в зеркало, они бы увидели истинного виновника всей этой напряжённости в мире".



"Могу сегодня сказать, - добавил Атамбаев, - что я очень люблю Россию, я очень люблю российскую литературу, я люблю русских людей. У нас, у кыргызов, когда про какого-то человека хотят сказать, что он честный, прямодушный, прямой человек, говорят, что у него русский характер. Это говорит об отношении всего нашего народа к России, к русскому народу. Один из примеров: когда приезжал Владимир Владимирович, я его повёз к мемориалу блокадников Ленинграда. Во время блокады очень много детей из Ленинграда были перевезены в Кыргызстан. И одна женщина у нас на Иссык-Куле воспитала, приютила 150 детей. Но у многих детей были потеряны паспорта, вернее, не паспорта, а метрики, свидетельства о рождении, и их уже записали кыргызами. У нас, на Иссык-Куле особенно, очень много рыжих ребят".



"Поверьте мне, - заключил Аламзбек Атамбаев, - у нас на самом деле древнейшая общая история. Когда возьмёшь какие-то старинные слова или даже современные слова, начнёшь копать - всё общее, всё родное. И дай бог, чтобы мы это сберегли, чтобы мы не поддались каким-то нашим врагам. Мы должны сберечь чувство братства, чувство родства между нашими странами… Думаю, с каждым годом это будет только укрепляться. Я хочу и дальше делать так, чтобы наши народы помнили свою общую историю, общие корни, и чтобы дальше никто никогда не смог сделать так, как чуть не случилось у нас, когда пытались оторвать Кыргызстан от его прародины, от братского народа. Не дай бог больше никогда такое видеть".



Алмазбек Атамбаев произнёс тост "за великую Россию" и за её "великого президента". "Как бы его ни поливали, - добавил он, - сейчас это модно и у вас, и у нас, но если бы не было Владимира Владимировича Путина… Вторую катастрофу после развала Союза, если бы тогда развалилась и Россия, я думаю, не только народы России, но и всего мира, наверное, с трудом пережили бы. И надо это помнить, что это человек, который сохранил Россию. Я желаю счастья всем народам России и процветания. "Нас бьют - мы крепчаем", - заключил Атамбаев свой тост поговоркой.



Столь тёплые и прочувствованные слова Владимир Путин вряд ли слышал от кого-то ещё из зарубежных лидеров.



Соб. инф.

Фото пресс-службы

президента КР и kremlin.ru.







чем угощались и что слушали



Алмазбек Атамбаев и его супруга на обеде в их честь от имени В. Путина.





В меню: рулет из курицы с черносливом; русские разносолы; камчатский краб; карпаччо из апельсина с лососем под ягодным соусом; салат с уткой, апельсином и фенхелем с кунжутной заправкой; морские гребешки с соусом Порто; шербет из зелёного яблока в карамели; крем-суп из белых грибов; бараньи рёбра в специях с рататуем; рулет из лосося с красной морковью; кофейное пралине; вино Шардоне (2014 год); вино Марселан (2012 год).



В программе концерта: произведения Моцарта и Глюка, кыргызская народная мелодия "Прощание невесты"; русская народная песня "Утушка луговая"; "Забытые мечты" Л.Андерсона, "Московские окна" Хренникова, "Ландыши" Фельцмана и "Подмосковные вечера" Соловьёва-Седого.





ПЛОДЫ ДРУЖБЫ В ЦИФРАХ



О состоянии российско-кыргызских отношений, прежде всего в торгово-экономической сфере, которые были рассмотрены на российско-кыргызских переговорах, журналистам сообщил президент России Владимир Путин. Итак…



В целом удалось преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный нестабильной конъюнктурой на мировых рынках, и в первом квартале этого года объём двустороннего товарооборота увеличился на 23 процента. При этом российский экспорт вырос на 24 процента, импорт из Кыргызстана - на 15 процентов. Более чем в 2,5 раза возросли поставки таких значимых для Кыргызстана товаров, как продовольствие и сельхозсырьё.



Россия продолжает помогать экономике Кыргызстана, причём преимущественно на безвозмездной основе.



Российско-кыргызским фондом развития, в уставный капитал которого Россия вложила 500 миллионов долларов, напрямую профинансировано 28 крупных проектов на территории Кыргызстана. Ещё около 700 различных проектов прокредитовано через кыргызские коммерческие банки в рамках Программы содействия малому и среднему бизнесу - всего на сумму более 230 миллионов долларов.



На поддержку государственного бюджета Кыргызстана российской стороной ежегодно предоставляется 30 миллионов долларов. Начиная с 2012 года, общая сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов. Ещё 200 миллионов долларов было выделено Россией на цели адаптации экономики Кыргызстана к условиям членства и требованиям Евразийского экономического союза.



Объём капиталовложений "Газпрома" в модернизацию кыргызской газораспределительной системы в ближайшие годы составит 100 миллиардов рублей, в результате чего уровень газификации страны должен возрасти с нынешних 22 до 60 процентов.



Значительный вклад в экономическое развитие Кыргызстана вносят денежные переводы его граждан, работающих в России. В прошлом году объём таких трансфертов возрос почти на 20 процентов и составил почти 2 миллиарда долларов, или треть всего кыргызского ВВП. В первом квартале текущего года эти переводы выросли ещё на 67 процентов.



В настоящее время в вузах России обучается порядка 17 тысяч студентов из Кыргызстана, в том числе более 5 тысяч - за счёт федерального российского бюджета.





ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ



Какие документы были подписаны

в ходе государственного визита президента А. Атамбаева в Россию.





Декларация об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.



Этот большой документ состоит из 26 пунктов. В нём, в частности, говорится, что обе стороны подтверждают намерение развивать стратегическое партнёрство в сферах, представляющих взаимный интерес, и укреплять сформировавшиеся союзнические отношения в соответствии с принципами взаимного уважения государственного суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела друг друга. Россия и Кыргызстан продолжат координацию своей внешнеполитической деятельности, будут согласовывать свои позиции в ООН и на других международных площадках.



Декларация также предусматривает, что каждая из стран продолжит обеспечивать защиту, сохранение и развитие этнической, языковой и культурной самобытности народов другой страны, проживающих на её территории, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни.



В области двустороннего экономического сотрудничества стороны будут уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности и кооперации предприятий в сфере водно-энергетического и агропромышленного комплексов, сельского хозяйства, машиностроения и лёгкой промышленности, транспорта и связи, в военно-технической сфере, а также взаимному привлечению инвестиционных ресурсов, созданию совместных финансово-промышленных групп и других интеграционных структур.



Меморандум о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством РФ и Министерством финансов КР.



Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Государственной картографо-геодезической службой КР.



Cоглашение между российской Федеральной службой по финансовому мониторингу, Автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и Государственной службой финансовой разведки при правительстве КР о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для кыргызской системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.



Меморандум между Федеральной таможенной службой РФ и Национальным статистическим комитетом КР о взаимодействии при обмене статистической информацией о взаимной торговле.



Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ и Министерством здравоохранения КР о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.



Соглашение между правительством РФ и правительством КР о правовом статусе представительств миграционных органов.



Протокол к Соглашению между правительством РФ и правительством КР об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее предоставленным кредитам.



Договор между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.



Этот договор Владимир Путин отметил особо, подчеркнув, что он "внесёт существенный вклад в дальнейшее укрепление обороноспособности Киргизии". И что "мы также подтвердили общее понимание того, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ".