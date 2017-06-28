АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ

|Новости
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в Кыргызстане ликвидированы террористы
Они планировали вооружённые нападения в праздничные дни.
Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики
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президент Атамбаев подписал указы о назначении членов Правительства КР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 26 августа в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.Подробнее...
Сапар Исаков назначен премьер-министром Кыргызской Республики
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коалиция большинства
одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана.Подробнее...
предлагаемый состав нового правительства
Коалиция парламентского большинства Кыргызстана 25 августа начала заседание.Подробнее...
81 семья сотрудников ГКНБ получила квартиры в Бишкеке
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в Бишкеке объявлен план «Перехват»
Милиция объявила план «Перехват» с целью задержания мужчин, угрожавших сотрудниками милиции пистолетом и предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.Подробнее...
ветераны СДПК
против кандидатуры Сапара Исакова на должность премьер-министра.Подробнее...
главному кандидату на пост премьер-министра Киргизии подложили "бомбу"
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зарегистрирован четвертый кандидат в президенты Кыргызстана
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Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде!
Ужесточить наказание за вождение в алкогольном, наркотическом или ином опьянении предлагает МВД. Поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.Подробнее...
президент Атамбаев принял секретаря Совбеза РФ Патрушева
Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.Подробнее...
правительство КР - в отставке
Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал указ «Об отставке премьер-министра и правительства КР».Подробнее...
Сооронбай Жээнбеков подал в отставку
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.Подробнее...
зарегистрирован третий кандидат в президенты Кыргызстана
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задержан очередной телефонный террорист
20 августа примерно в 12.30 часов на пульт "102" дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.Подробнее...
с 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.Подробнее...
Токтогулка наполнена на 100 процентов
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неделя российского кино
В Кыргызстане 18-25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдёт Неделя российского кино.Подробнее...
продолжается суд по делу А.Саляновой
Судья отказался допросить председателя ГКНБ и генпрокурора.Подробнее...
вынесен приговор по делу о пожаре в московской типографии
Москвский суд вынес приговор руководству типографии, где при пожаре погибли 12 кыргызстанок.Подробнее...
приговор оглашён
зарегистрирован ещё один кандидат в президенты КР
Центризбирком 16 августа зарегистрировал второго кандидата в президенты. Им стал Омурбек Бабанов.Подробнее...
подсудимый Текебаев выступил с последним словом
В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон.Подробнее...
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АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Смотри и... думай!
Кабул в 60-е годы.
Кабул в наши дни.
Советские строители построили в Кабуле несколько жилых кварталов. Дома сохранились и в наши дни, кабульцы до сих пор называют их по-русски - микрорайоны.
Так выглядела в 60-е годы набережная протекающей через центр афганской столицы реки Кабул.
Так набережная выглядит сейчас.
Афганцы на прогулке в 60-е годы.
Афганцы в наши дни.
Снимок называется "Кабульцы, ноябрь, 1961 год". Пухлые, розовощёкие дети в европейских пальтишках. И взгляд у них был, как и положено, детский.
Урок в классе мужской гимназии в Афганистане
Урок в афганской школе в наши дни. Сегодня при численности населения 34,4 миллиона человек уровень грамотности в Афганистане один из самых низких в мире.
Городские каналы Кабула в 60-е годы.
В наши дни водные каналы полны мусора, но кабульцы используют эту воду, ведь ни водопровода, ни канализации в городе нет.
Американские военные окопались за высокими заборами военных баз и оттуда начали развивать в Афганистане свою демократию. Но религиозное наследство талибов уже прочно въелось в кожу афганцев, и ни колонны танков, ни широкая поступь технологического прогресса не смогли изменить привычный уклад жизни деревенских кишлаков. Низенькие глинобитные хижины, повозки с осликами, бородатые аксакалы в чалмах и женщины, с головы до пят укутанные в паранджу, стали неотъемлемой частью Афганистана.
Так в 1967 году выглядели учащиеся педагогического колледжа в Кабуле. Пиджаки и галстуки у мужчин, короткие юбки и открытые лица у женщин. В те годы в Афганистане женщинам разрешалось учиться и работать.
Афганские девушки 60-х годов, прекрасно сочетающие в себе восточные черты и западную моду.
Вы не поверите, но и это фото тоже было сделано
Сегодня женщины в Афганистане выглядят так.
Сегодня дети в Афганистане рано становятся взрослыми. Они видели войну и живут без всякого комфорта, многие не умеют читать и писать. Детство в Афганистане короткое, в 10-12 лет мальчики уже работают в полную силу, а девочки выходят замуж.
Девочек в Афганистане выдают замуж очень рано. Мужчина договаривается с родителями невесты, фактически покупая у них дочь за определённую сумму денег. На этом снимке 40-летний афганский жених и
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/otkrytye_lica_afganistana_1_31409/
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/pravila_zhizni_afganskih_hudozhnic_31497/
Ищет с Женой в паранже как купить ...
Что сделать - 21 Век - это Наша Внутренняя Борьба Цивилизаций )
вот, адекватное мнение, спасибо вам! А за выдачу замуж малолетних девочек сейчас судят.