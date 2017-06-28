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АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ

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Политика Кыргызстана
28.06.2017 14:15
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Смотри и... думай!


       Грустная шутка о том, что Афганистан сегодня не производит ничего, кроме детей и героина, увы, недалека от реальности. Страна эта давно стала синонимом войны, наркотиков, нищеты и фанатичной религиозности. А ведь так было не всегда, ещё каких-то 40 лет назад жизнь в Афганистане была совсем другой. Фотографии тех лет сегодня заставляют удивляться безмерно: неужели это одна и та же страна?


Лицо любой страны - это её столица. На сегодняшний день столица Афганистана Кабул считается одним из самых небезопасных городов мира. Почти ежемесячно в разных его районах гремят взрывы терактов, а перестрелки среди бела дня случаются здесь регулярно. Первое впечатление, которое производит Кабул, - большая тюрьма или крепость. Второе впечатление - грязь.


Все более или менее значимые здания в Кабуле надёжно закрыты трёхметровыми заборами с колючей проволокой.  Почти у каждого учреждения, тем более у посольств, установлен блокпост  (чаще  всего  несколько), внутри которого сидят полицейские, вооружённые автоматами и пулемётами. Половина улиц заставлена бетонными блоками, расположенными в шахматном порядке, чтобы по ним не смогла пронестись шальная машина со смертниками. Самая популярная профессия в Кабуле - "человек с ружьём". Одетых в камуфляжную форму людей объединяет бессменный автомат Калашникова.


Вот  как  описал  современный Кабул иностранный турист:


"Мелкая и едкая пыль, висящая в воздухе, мгновенно забивает глаза и уши.  В   грязи   и   нечистотах барахтаются дети. Тут  же  молятся истовые мусульмане, погружая  лицо  в  покрывающую мостовую зловонную  кашу из пластиковых бутылок, алюминиевых банок и гниющих объедков. Придорожные лавки полны арбузов, бананов и засиженного мухами мяса. Жители, закрывая лица платками, бредут в свои дома, слепленные из навоза, глины и соломы. В этих жилищах нет водопровода и канализации. Дети, завидев иностранцев, дружно осаждают приезжих, прося милостыню. Здесь на улицах не проблема купить гашиш и марихуану, зато запрещены открытая демонстрация женской красоты и алкоголь".


Как афганцы докатились до такой жизни? Всё началось  в  1978  году  после государственного   переворота,  когда  пришедшая к власти коммунистическая партия Афганистана начала проводить в стране радикальные реформы. В официальных источниках этот процесс назывался секуляризацией, простыми словами это означало снижение роли религии в жизни общества, переход к светскому государству.

Реформы раскололи афганское общество на две части, настолько непримиримые, что в стране началась гражданская война. В войну вмешались две державы - СССР и США, которые выясняли отношения в Афганистане в течение 10 лет, фактически воюя друг с другом на территории третьего государства. Пока "советы" поддерживали законную афганскую власть, стремясь не допустить к правлению исламистов, американцы оказывали  военную  поддержку  афганским  моджахедам, т.е. боевикам.


После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году война там не закончилась, а разгорелась с новой силой. К власти при поддержке американцев пришло движение "Талибан",  целью  которого  стало  построение в Афганистане исламского государства, основанного на законах  шариата.


За время своего правления талибы уничтожили практически всё, что построил за прошедшие годы Советский Союз, а таких строек в стране набралось больше ста, если точнее - 124 объекта. Это были дороги, школы, больницы, городские здания, гидроэлектростанции, знаменитый тоннель Саланг под труднопроходимым горным перевалом, соединяющий  северную и южную части страны, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод. Со временем всё это пришло в упадок, промышленность и сельское хозяйство в стране умерли.  


Под запрет талибов попали европейская медицина и образование. Афганским мужчинам предписывалось обязательно носить бороду определённой длины. Сбрить бороду - одно из самых суровых наказаний, это как поставить клеймо, пока не отрастёт, мужчина был фактически бесправен. Женщинам талибы запретили выходить на улицу с открытым лицом, запретили учиться и работать. При талибах широко практиковались средневековые виды наказаний - людям отрубали руки, забивали камнями. Под запрет попали телевизоры, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, шахматы (якобы азартная игра) и даже белая обувь (белый - цвет талибского флага).


Такие законы отбросили Афганистан в средневековье, из которого он не смог выбраться даже спустя много лет после падения режима талибов.
В начале двухтысячных годов власть талибов в стране закончилась, но гражданская   война  продолжилась.  После теракта в США 11 сентября 2001 года  печально известный террорист  Усама  бен  Ладен нашёл убежище в талибском Афганистане,  именно это якобы послужило поводом для вторжения США в Афганистан.

 

Кабул  в  60-е  годы.

Кабул  в  наши  дни.

Советские  строители  построили  в  Кабуле  несколько  жилых  кварталов.  Дома  сохранились  и  в  наши  дни,  кабульцы  до  сих  пор  называют  их  по-русски - микрорайоны.

Так  выглядела  в  60-е  годы  набережная  протекающей  через  центр  афганской  столицы  реки  Кабул.

Так  набережная  выглядит  сейчас.

Афганцы  на  прогулке  в  60-е  годы. 

Афганцы  в  наши  дни.

Снимок  называется  "Кабульцы,  ноябрь,  1961  год". Пухлые,  розовощёкие  дети  в  европейских  пальтишках.  И  взгляд  у  них  был,  как  и  положено,  детский.

Урок  в  классе  мужской  гимназии  в  Афганистане  
в  1967 году.  Обратите  внимание  на  европейский  стиль  одежды  детей. 

Урок  в  афганской  школе  в  наши  дни.  Сегодня  при  численности  населения  34,4  миллиона  человек  уровень  грамотности  в Афганистане  один  из  самых  низких  в  мире.

Городские  каналы  Кабула  в  60-е  годы.

В  наши  дни  водные каналы  полны  мусора,  но  кабульцы  используют  эту  воду,  ведь  ни  водопровода,  ни  канализации  в  городе  нет.


 

Американские военные окопались за высокими заборами военных баз и оттуда начали развивать в Афганистане свою демократию. Но религиозное наследство талибов уже прочно въелось в кожу афганцев, и ни колонны танков, ни широкая поступь технологического прогресса не смогли изменить привычный уклад жизни деревенских кишлаков. Низенькие глинобитные хижины, повозки с осликами, бородатые аксакалы в чалмах и женщины, с головы до пят укутанные в паранджу, стали неотъемлемой частью Афганистана.  


В 2013 году итальянский журнал "Панорама" выяснил, например, какой реальный результат дали несколько миллиардов долларов, потраченные на создание в Афганистане современной правовой системы с адвокатами, присяжными, современными залами судов и ювенальной юстицией. Журналист обнаружил, что в оборудованных новой мебелью судебных залах применяются всё те же нормы шариата. А в специальном интернате для юных преступников он увидел двух девочек, 14 и 15 лет, вся вина которых была в том, что они выходили из дома без сопровождения мужей. Демократия в религиозном средневековье так и не прижилась.


Афганистан сегодня - крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной поддержки. Практически все товары в магазинах и на рынках здесь - иностранные. Даже овощи и фрукты завозят из соседнего Пакистана. Легальной экономики в Афганистане практически нет. Из 12 миллиардов долларов госбюджета 10 миллиардов - иностранная помощь.


Зато процветает экономика нелегальная, причём в буквальном смысле слова - цветёт пышным маковым цветом. По данным ООН, ежегодно в Афганистане производится примерно 150 миллиардов разовых доз героина, две трети которых уходят на экспорт. Во времена советского присутствия поток афганского наркотрафика резко снизился. В последующие годы производство наркотиков в Афганистане снова выросло в несколько раз. Сегодня Афганистан - самый крупный в мире поставщик опиума, здесь производится 90 процентов от общего количества этого наркотика, поступающего на мировой рынок. В  наркопроизводстве заняты 3 миллиона афганцев, а это 10 процентов населения страны.


Если посмотреть на демографическую кривую на графике численности населения Афганистана, то можно увидеть, что кривая эта резко рванула вверх начиная с 90-х годов, со времён правления талибов. Живой пример того, что чем ниже в стране уровень образования, тем выше рождаемость. Женятся здесь рано - в 15 лет, семьи заводят большие, семеро детей - это не предел. По прогнозу, к 2020 году население Афганистана будет составлять уже 36,4 миллиона человек, то есть за два года увеличится на 2 миллиона. При этом средняя продолжительность жизни афганцев - всего 43 года.


Десятилетия войны, религиозного фанатизма, опиумного дурмана и иностранного влияния превратили эту восточную страну с богатой историей и культурой в дряхлую развалину. Единственное положительное, что можно извлечь сегодня из Афганистана - это поучительный урок того, КАК ЖИТЬ НЕ НАДО.


Евгения  МАРТЬЯНОВА
фото из Интернета

 

Так  в  1967  году  выглядели  учащиеся  педагогического колледжа  в  Кабуле.  Пиджаки  и  галстуки  у  мужчин,  короткие  юбки  и  открытые  лица  у  женщин.  В  те  годы  в  Афганистане  женщинам  разрешалось  учиться  и  работать.

Афганские  девушки  60-х  годов,  прекрасно  сочетающие в  себе  восточные  черты  и  западную  моду.

Вы  не  поверите,  но  и  это  фото  тоже  было  сделано  
в  Афганистане  в  60-е  годы.

Сегодня  женщины  в  Афганистане  выглядят  так.

Сегодня  дети  в  Афганистане  рано  становятся  взрослыми.  Они  видели  войну  и  живут  без  всякого  комфорта,  многие  не  умеют  читать  и  писать.  Детство  в  Афганистане  короткое,  в  10-12  лет  мальчики  уже  работают  в  полную  силу,  а  девочки  выходят  замуж.

Девочек  в  Афганистане  выдают  замуж  очень  рано. Мужчина  договаривается  с  родителями  невесты, фактически  покупая  у  них  дочь  за  определённую  сумму  денег.  На  этом  снимке  40-летний  афганский жених  и  
его  11-летняя  невеста  накануне  свадьбы.

Комментарии   

 
+9 #1 RE: АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕЭгамберды Кабулов 01.08.2017 20:57
Так то оно так, но... Не берусь судить о ситуации в Кабуле, но в Мазар-и-Шарифе, где недавно побывал, почти все иначе. Очень много женщин с открытыми лицами, очень много школьников и студентов, вода и электричество есть. Религиозного фанатизма гораздо меньше, чем иногда представляют коллеги своим читателям. Выдача замуж малолетних девочек случается все реже. Повторюсь, не берусь судить о Кабуле. Но не стоит, думаю, все обобщать. Для общего представления пара ссылок на мои статьи и фото.
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/otkrytye_lica_afganistana_1_31409/
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/pravila_zhizni_afganskih_hudozhnic_31497/
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+1 #2 RE: АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕGoodman 01.08.2017 21:38
Просто дикость , больше нечего сказать. Наследие холодной войны.
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+21 #3 RE: АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕАлмаз 02.08.2017 09:04
Кыргызстан тоже превращается во второй Афганистан! Дикая рождаемость,рел игиозные фанатики в балахонах и грязных сланцах лезущие ко всем со своим уставом, наркотропы и наркобароны,зап олонившие город грязные и немытые личности..... :sad:
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+3 #4 RE: АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕБилет в один конец 02.08.2017 12:49
Сидит наш Земляк - Фанатик в арабских пантолоннох за лэптопом по инету путевку в Сирию
Ищет с Женой в паранже как купить ...
Что сделать - 21 Век - это Наша Внутренняя Борьба Цивилизаций )
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+3 #5 RE: АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕЖена афганца 05.08.2017 11:54
Цитирую Эгамберды Кабулов:
Так то оно так, но... Не берусь судить о ситуации в Кабуле, но в Мазар-и-Шарифе, где недавно побывал, почти все иначе. Очень много женщин с открытыми лицами, очень много школьников и студентов, вода и электричество есть. Религиозного фанатизма гораздо меньше, чем иногда представляют коллеги своим читателям. Выдача замуж малолетних девочек случается все реже. Повторюсь, не берусь судить о Кабуле. Но не стоит, думаю, все обобщать. Для общего представления пара ссылок на мои статьи и фото.
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/otkrytye_lica_afganistana_1_31409/
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/pravila_zhizni_afganskih_hudozhnic_31497/

вот, адекватное мнение, спасибо вам! А за выдачу замуж малолетних девочек сейчас судят.
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