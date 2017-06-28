АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ Подробности Политика Кыргызстана 28.06.2017 14:15 Просмотров: 4173 Смотри и... думай!

Грустная шутка о том, что Афганистан сегодня не производит ничего, кроме детей и героина, увы, недалека от реальности. Страна эта давно стала синонимом войны, наркотиков, нищеты и фанатичной религиозности. А ведь так было не всегда, ещё каких-то 40 лет назад жизнь в Афганистане была совсем другой. Фотографии тех лет сегодня заставляют удивляться безмерно: неужели это одна и та же страна?

Лицо любой страны - это её столица. На сегодняшний день столица Афганистана Кабул считается одним из самых небезопасных городов мира. Почти ежемесячно в разных его районах гремят взрывы терактов, а перестрелки среди бела дня случаются здесь регулярно. Первое впечатление, которое производит Кабул, - большая тюрьма или крепость. Второе впечатление - грязь.

Все более или менее значимые здания в Кабуле надёжно закрыты трёхметровыми заборами с колючей проволокой. Почти у каждого учреждения, тем более у посольств, установлен блокпост (чаще всего несколько), внутри которого сидят полицейские, вооружённые автоматами и пулемётами. Половина улиц заставлена бетонными блоками, расположенными в шахматном порядке, чтобы по ним не смогла пронестись шальная машина со смертниками. Самая популярная профессия в Кабуле - "человек с ружьём". Одетых в камуфляжную форму людей объединяет бессменный автомат Калашникова.

Вот как описал современный Кабул иностранный турист:

"Мелкая и едкая пыль, висящая в воздухе, мгновенно забивает глаза и уши. В грязи и нечистотах барахтаются дети. Тут же молятся истовые мусульмане, погружая лицо в покрывающую мостовую зловонную кашу из пластиковых бутылок, алюминиевых банок и гниющих объедков. Придорожные лавки полны арбузов, бананов и засиженного мухами мяса. Жители, закрывая лица платками, бредут в свои дома, слепленные из навоза, глины и соломы. В этих жилищах нет водопровода и канализации. Дети, завидев иностранцев, дружно осаждают приезжих, прося милостыню. Здесь на улицах не проблема купить гашиш и марихуану, зато запрещены открытая демонстрация женской красоты и алкоголь".

Как афганцы докатились до такой жизни? Всё началось в 1978 году после государственного переворота, когда пришедшая к власти коммунистическая партия Афганистана начала проводить в стране радикальные реформы. В официальных источниках этот процесс назывался секуляризацией, простыми словами это означало снижение роли религии в жизни общества, переход к светскому государству.



Реформы раскололи афганское общество на две части, настолько непримиримые, что в стране началась гражданская война. В войну вмешались две державы - СССР и США, которые выясняли отношения в Афганистане в течение 10 лет, фактически воюя друг с другом на территории третьего государства. Пока "советы" поддерживали законную афганскую власть, стремясь не допустить к правлению исламистов, американцы оказывали военную поддержку афганским моджахедам, т.е. боевикам.

После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году война там не закончилась, а разгорелась с новой силой. К власти при поддержке американцев пришло движение "Талибан", целью которого стало построение в Афганистане исламского государства, основанного на законах шариата.

За время своего правления талибы уничтожили практически всё, что построил за прошедшие годы Советский Союз, а таких строек в стране набралось больше ста, если точнее - 124 объекта. Это были дороги, школы, больницы, городские здания, гидроэлектростанции, знаменитый тоннель Саланг под труднопроходимым горным перевалом, соединяющий северную и южную части страны, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод. Со временем всё это пришло в упадок, промышленность и сельское хозяйство в стране умерли.

Под запрет талибов попали европейская медицина и образование. Афганским мужчинам предписывалось обязательно носить бороду определённой длины. Сбрить бороду - одно из самых суровых наказаний, это как поставить клеймо, пока не отрастёт, мужчина был фактически бесправен. Женщинам талибы запретили выходить на улицу с открытым лицом, запретили учиться и работать. При талибах широко практиковались средневековые виды наказаний - людям отрубали руки, забивали камнями. Под запрет попали телевизоры, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, шахматы (якобы азартная игра) и даже белая обувь (белый - цвет талибского флага).

Такие законы отбросили Афганистан в средневековье, из которого он не смог выбраться даже спустя много лет после падения режима талибов.

В начале двухтысячных годов власть талибов в стране закончилась, но гражданская война продолжилась. После теракта в США 11 сентября 2001 года печально известный террорист Усама бен Ладен нашёл убежище в талибском Афганистане, именно это якобы послужило поводом для вторжения США в Афганистан. Кабул в 60-е годы. Кабул в наши дни. Советские строители построили в Кабуле несколько жилых кварталов. Дома сохранились и в наши дни, кабульцы до сих пор называют их по-русски - микрорайоны. Так выглядела в 60-е годы набережная протекающей через центр афганской столицы реки Кабул. Так набережная выглядит сейчас. Афганцы на прогулке в 60-е годы. Афганцы в наши дни. Снимок называется "Кабульцы, ноябрь, 1961 год". Пухлые, розовощёкие дети в европейских пальтишках. И взгляд у них был, как и положено, детский. Урок в классе мужской гимназии в Афганистане

в 1967 году. Обратите внимание на европейский стиль одежды детей. Урок в афганской школе в наши дни. Сегодня при численности населения 34,4 миллиона человек уровень грамотности в Афганистане один из самых низких в мире. Городские каналы Кабула в 60-е годы. В наши дни водные каналы полны мусора, но кабульцы используют эту воду, ведь ни водопровода, ни канализации в городе нет.

Американские военные окопались за высокими заборами военных баз и оттуда начали развивать в Афганистане свою демократию. Но религиозное наследство талибов уже прочно въелось в кожу афганцев, и ни колонны танков, ни широкая поступь технологического прогресса не смогли изменить привычный уклад жизни деревенских кишлаков. Низенькие глинобитные хижины, повозки с осликами, бородатые аксакалы в чалмах и женщины, с головы до пят укутанные в паранджу, стали неотъемлемой частью Афганистана.

В 2013 году итальянский журнал "Панорама" выяснил, например, какой реальный результат дали несколько миллиардов долларов, потраченные на создание в Афганистане современной правовой системы с адвокатами, присяжными, современными залами судов и ювенальной юстицией. Журналист обнаружил, что в оборудованных новой мебелью судебных залах применяются всё те же нормы шариата. А в специальном интернате для юных преступников он увидел двух девочек, 14 и 15 лет, вся вина которых была в том, что они выходили из дома без сопровождения мужей. Демократия в религиозном средневековье так и не прижилась.

Афганистан сегодня - крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной поддержки. Практически все товары в магазинах и на рынках здесь - иностранные. Даже овощи и фрукты завозят из соседнего Пакистана. Легальной экономики в Афганистане практически нет. Из 12 миллиардов долларов госбюджета 10 миллиардов - иностранная помощь.

Зато процветает экономика нелегальная, причём в буквальном смысле слова - цветёт пышным маковым цветом. По данным ООН, ежегодно в Афганистане производится примерно 150 миллиардов разовых доз героина, две трети которых уходят на экспорт. Во времена советского присутствия поток афганского наркотрафика резко снизился. В последующие годы производство наркотиков в Афганистане снова выросло в несколько раз. Сегодня Афганистан - самый крупный в мире поставщик опиума, здесь производится 90 процентов от общего количества этого наркотика, поступающего на мировой рынок. В наркопроизводстве заняты 3 миллиона афганцев, а это 10 процентов населения страны.

Если посмотреть на демографическую кривую на графике численности населения Афганистана, то можно увидеть, что кривая эта резко рванула вверх начиная с 90-х годов, со времён правления талибов. Живой пример того, что чем ниже в стране уровень образования, тем выше рождаемость. Женятся здесь рано - в 15 лет, семьи заводят большие, семеро детей - это не предел. По прогнозу, к 2020 году население Афганистана будет составлять уже 36,4 миллиона человек, то есть за два года увеличится на 2 миллиона. При этом средняя продолжительность жизни афганцев - всего 43 года.

Десятилетия войны, религиозного фанатизма, опиумного дурмана и иностранного влияния превратили эту восточную страну с богатой историей и культурой в дряхлую развалину. Единственное положительное, что можно извлечь сегодня из Афганистана - это поучительный урок того, КАК ЖИТЬ НЕ НАДО.

Евгения МАРТЬЯНОВА

фото из Интернета Так в 1967 году выглядели учащиеся педагогического колледжа в Кабуле. Пиджаки и галстуки у мужчин, короткие юбки и открытые лица у женщин. В те годы в Афганистане женщинам разрешалось учиться и работать. Афганские девушки 60-х годов, прекрасно сочетающие в себе восточные черты и западную моду. Вы не поверите, но и это фото тоже было сделано

в Афганистане в 60-е годы. Сегодня женщины в Афганистане выглядят так. Сегодня дети в Афганистане рано становятся взрослыми. Они видели войну и живут без всякого комфорта, многие не умеют читать и писать. Детство в Афганистане короткое, в 10-12 лет мальчики уже работают в полную силу, а девочки выходят замуж. Девочек в Афганистане выдают замуж очень рано. Мужчина договаривается с родителями невесты, фактически покупая у них дочь за определённую сумму денег. На этом снимке 40-летний афганский жених и

его 11-летняя невеста накануне свадьбы. < Назад

Вперёд > Добавить комментарий