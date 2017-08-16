ОТКРОВЕНИЯ НА ЗАКАТЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАРЬЕРЫ

Подробности Политика Кыргызстана 16.08.2017 12:11 Просмотров: 2521



В конце июля в государственной резиденции №2 в городе Чолпон-Ате президент Атамбаев дал традиционную - как её называют, "летнюю" - пресс-конференцию. Особенность этой встречи с журналистами и экспертами в том, что стала она самой последней - в бытность Алмазбека Атамбаева главой государства.



Знаменитые атамбаевские высказывания, как водится, уже растащили на цитаты. Но в период отпусков и всеобщей расслабухи ни одно СМИ не опубликовало выступление президента Кыргызстана достаточно подробно. Наша редакция решила этот пробел восполнить. Тем более что эти откровения президента актуальность не теряют - и не потеряют ещё долго.





"Что мы теряем и чего боимся?!"



Один из первых вопросов, заданных Алмазбеку Атамбаеву, касался темы горячей - неожиданного появления на горизонте чешской компании, изъявившей готовность строить в Кыргызстане Верхне-Нарынский каскад ГЭС. А для начала пообещавшей погасить долг Кыргызстана перед прежним, несостоявшимся строителем - российской компанией "РусГидро" - в размере 37 миллионов долларов. Вокруг чешского инвестора сразу вспыхнул скандал - уж слишком подозрительной эта малоизвестная компания выглядит.



"Я уже привык, что сразу целая свора начинает "поливать" Атамбаева, - сразу взял боевой тон президент. - Извиняюсь, если кого-то из присутствующих оскорбил, но, по-моему, здесь таких нет… Дескать, надо было не торопиться, нельзя было разрывать соглашение с Россией, с "РусГидро" и т.д. Во-первых, считаю, мы абсолютно правильно сделали, что разорвали соглашение. Потому, что я сам убедился (и в этом убедился президент России), что российские компании абсолютно не собирались строить и достраивать Верхне-Нарынский каскад и даже не собирались начинать строить "Камбар-Ату-1". Так дальше не будет! Если кто-то берётся за соглашение, утверждает его в парламенте, но не выполняет, то мы не должны смотреть - это Соединённые Штаты или Россия… Мы должны думать только про интересы Кыргызстана - эти проекты должны быть реализованы!



Что касается чешских инвесторов, то соглашение с ними - очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана, оно намного лучше, чем было соглашение с "РусГидро". И после того, как собрание акционеров нашего энергохолдинга утвердит это соглашение, в течение месяца чехи должны будут заплатить долг в 37 миллионов долларов "РусГидро" - чтобы гавканье со стороны "РусГидро" закрыть".



"Что мы теряем и чего мы боимся? - спросил президент присутствующих. И сам же на свой вопрос ответил: - Некоторые товарищи боятся того, что всё-таки этот проект будет реализован, потому что до сих пор все проекты которые начинал Атамбаев, слава богу, нормально заканчивались. Насчёт того, что чешская компания никогда не строила ГЭС… Для Кыргызстана важно, чтобы у инвестора были деньги, а желающие строить всегда найдутся - и у нас найдутся строители, и в Китае, и в России. Думаю, не надо торопиться хоронить Атамбаева и этот проект, надо чуть-чуть подождать. Если до конца августа чехи заплатят 37 миллионов долларов, то тем самым докажут, что они серьёзные инвесторы. Если же не заплатят, то мы будем искать другого инвестора".



"Хотелось бы, чтобы всё дерьмо после выборов ушло…"



"Извиняюсь, я как-то сказал: "Дерьмо", - с улыбкой вспомнил Атамбаев. (Сказал это смачное словцо он, напомним, в середине июня, на совместной пресс-конференции с посетившим Бишкек генсеком ООН Антониу Гутеррешом: дескать, больше крови выпили не проблемы, стоявшие перед страной, а дерьмо среди политиков и людей, которые себя считают журналистами.) - Пошли разговоры о том, что Атамбаев нецензурно выражается… Это литературное слово, хоть и грубоватое, но оно заменяет ещё более грубое слово. Хотелось бы, чтобы всё это дерьмо, которое, как всегда, всплыло, после выборов ушло, чтобы страна была в чистых руках. Немножко тревожно, потому, что народ у нас очень доверчивый, народ, к сожалению, у нас быстро всё прощает. И люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут… Я думаю, и это пройдёт, потому что постепенно страна меняется, люди становятся другими. Но и журналисты должны тоже как-то определяться для себя, потому что есть вещи, которые политикам прощать нельзя. Любая однодневная слава или шумиха - она не стоит судьбы народа или какой-то раскачки в стране".



Может ли возникнуть ситуация, при которой Алмазбек Атамбаев откажется признавать результаты предстоящих президентских выборов? И гарантирует ли он мирную передачу власти в стране?



"Я считаю, что итоги выборов, какими бы они ни были, надо признавать, - так ответил на эти вопросы президент. - Главное, что мы гарантируем: подсчёт голосов будет честным. Другое дело, что кто-то будет продавать свои голоса… Но тут что сделаешь? Это всё-таки мы не до конца разбудили людей. Не до конца разбудили ответственность у людей. Мирную передачу власти я гарантирую потому, что страна теперь другая, силовые структуры другие. Те, кто попытается раскачивать страну, будут… в одном месте. Причём надолго. Мой характер вы знаете", - жёстко пообещал Атамбаев.



"Госдеп нас подталкивал



к войне с Узбекистаном…"



Самое, пожалуй, интересное откровение из уст Алмазбека Атамбаева прозвучало после того, как один из журналистов заметил, что внешняя политика Кыргызстана в последние годы стала откровенно пророссийской.



"Вы имеете в виду то, что мы выставили американскую базу из Кыргызстана и мы не позволяем нас считать за людей второго сорта? - уточнил Атамбаев. - Слушайте, у меня абсолютно нет тёплых чувств к той политике, которую вёл Госдеп США. Особенно при демократах - хотя они и кричали про демократию. Я один вам пример приведу, всё равно об этом однажды все узнают. В 2014 году, когда мы выставили американскую базу из гражданского аэропорта "Манас", потому что соглашение закончилось, мне некоторые страны открыто говорили: "Если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолётам - и ваши люди пострадают". Вы знаете, проблемы у них большие были с тем же Ираном… Вскоре после этого покойный Ислам Абдуганиевич Каримов заявил, что в Центральной Азии возможна война за воду. Помните? И до конца года, в течение трёх месяцев, американцы передали режиму Каримова 328 бронемашин. Чуть ли не по миллиону долларов каждая.



Вот цена демократии! Вот сколько стоят слова о демократии Госдепа США! Подталкивали фактически… Я сказал потом: "Если вы за демократию, почему вы их не нам передали, те 328 бронемашин, чтобы мы защищали демократию?!". Слушайте, намного лучше те люди, которых называют, не знаю, авторитарными правителями, диктаторами. Они говорят и отвечают за свои слова. А не так, что ты песни поёшь про демократию, а сам ведёшь совсем другую игру. Совершенно страшную, причём на то, чтобы столкнуть два родных народа - кыргызов и узбеков! Вы такие вещи должны знать. Я об этом открыто говорю сегодня, из этого надо выводы делать.



Что касается России, то ко мне многие российские министры очень, мягко говоря, не дружески относятся. Та же российская база. Был договор заключён с 2016 года ещё на 74 года - до конца этого века. Мы сделали на 15 лет. Вы думаете, что меня полюбили российские генералы некоторые? Но адекватное руководство России всё нормально воспринимает: мы - независимая страна", - заключил президент.



"От кириллицы отказываться нельзя!"



Свою убеждённость в этом Алмазбек Атамбаев в очередной раз подтвердил на пресс-конференции.



"Если кто-то не очень верит мне - вот с утра мне принесли слова великого Олжаса Сулейменова - казахского философа, поэта о кириллице, - взял со стола листок бумаги Атамбаев. - Он говорил: "Кириллицу надо осознать как ценность. И от этой ценности отказываться нельзя". Потому, что когда мы переходили с арабского на латиницу вслед за Ататюрком (тогда Ататюрк дружил с Россией), а потом с латиницы переходили на кириллицу, мы такие пласты истории потеряли! Если мы сейчас после ста лет перейдём с кириллицы на латиницу - и не только мы, и казахи, и узбеки, - будут потеряны пласты "золотого века" в том же Казахстане и Узбекистане. Там же творили Мухтар Ауэзов, Олжас Сулейменов, Мухтар Шаханов. Всё это будет просто забыто - кто их будет переиздавать? А мы потеряем таких писателей, как Качкынбай Осмоналиев и многих других. Нельзя уже в эти игры играть! И когда говорят, что латиница нужна, чтобы экономика поднималась… Слушайте, у японцев - иероглифы, они что - хуже некоторых африканских стран, которые пишут на латинице? Всё это, извиняюсь за выражение, бред, по-моему".



Не затеряется ли Кыргызстан в "русском мире" или "китайском мире"?



"У меня, к сожалению, только последние два-три года появилась возможность заниматься именно возрождением самосознания нашего народа, - заметил, отвечая на этот вопрос, Атамбаев. - Нам не нужна какая либо идеология, нам надо просто вспомнить - кто мы? Вот эта серия Игр кочевников, когда хай-вай стоял: "Почему 30 миллионов долларов на ипподром потратили?!" Потратили - причём в основном грантовые средства - для того, чтобы разбудить свой народ! Я думаю, наоборот, мы уже пришли к такому этапу, что сможем помогать другим народам не затеряться. После нескольких лет споров я, слава богу, встретил понимание со стороны президента России - люди не должны забывать своё прошлое. Если человек станет манкуртом, тогда он легче пойдёт в радикальные исламисты, в радикальные пантюркисты, в скинхеды, шовинисты и так далее. Поэтому мы правильным путём идём".



"Я бы так сказал будущим президентам, премьер-министрам, - заключил Атамбаев. - В первую очередь надо выстраивать отношения с соседними странами. Причём выстраивать отношения на равных, не прогибаться под них и в то же время их тоже уважать - ведь это родственные нам народы. Я вот привёл пример с демократической администрацией США… И когда мы рассуждаем о том, что лучше для нашей страны, имейте в виду, что тому же Китаю, той же России Кыргызстан нужен стабильный и мирный. А некоторым другим странам… Я увидел совсем другое: они с удовольствием пожар раздуют здесь, с удовольствием! И наши некоторые энпэошники и политики с удовольствием будут в огонь масло подливать. Потому, что они на этом деньги делают".





"Мой проект - рай для бизнеса…"



Какие проекты в сфере экономики уходящий президент Кыргызстана считает главным своим наследием? Алмазбек Атамбаев ответил: энергонезависимость и строительство дорог.



"Мне, бывает, говорят: "Почему мы ни одно большое предприятие не построили за последние 6 лет?". Не то что за шесть лет - за 26 лет! - подчеркнул Атамбаев. - Почему? Потому, что у нас просто не было электроэнергии. Ни один инвестор не начал бы ничего у нас строить, зная, что света не будет. И один из таких крупных проектов - наша энергонезависимость. Думаю, люди оценят, когда в следующем году будет достроена альтернативная дорога и регионы Кыргызстана станут намного ближе друг к другу. Когда, например, от Джалал-Абада до Чолпон-Аты будет пять часов езды, четыре часа до Балыкчи от Оша. Это уже будет другая страна".



"Есть проекты, экономике незаметные, - продолжал Атамбаев. - Теперь милиция, прокуратура, ГКНБ не проверяют бизнес. Сегодня бизнес может проверять только налоговая инспекция. И только если налоговую не слушается бизнесмен, подключается финполиция. Это тоже очень мощный экономический проект, который - вы увидите - даст большую отдачу. Будущее экономики Кыргызстана - это предприниматели. Мы сделали их сегодня насколько можно защищёнными, они у нас намного защищённее, чем в соседних государствах. У нас, например, в том же финполе сегодня - 260 человек всего лишь работают, и они будут ещё сокращаться. Предпринимателей будет проверять только налоговая. Причём в налоговую мы внедряем такую систему, чтобы проверяемый объект выбирал компьютер".



"Я ожидаю, что, начиная со следующего года, у нас будет бум инвестиций и большой рост в экономике. Пойдёт отдача и с Кыргызско-Российского фонда (500 миллионов долларов начинают отдачу давать), туда ещё мы подтаскиваем деньги в том же объёме, кроме того, у нас с китайцами на стадии подписания такой же проект. Один из главных моих проектов в экономике - это строительство рая для бизнеса в Кыргызстане. Мне кажется, что сильнейший фундамент уже заложен. Иногда это плохо, что в парламенте - одни бизнесмены. Но в данном случае это хорошо - они не дадут этот проект назад развернуть. И будет у нас много предприятий, будет много богатых бизнесменов и, естественно, много рабочих мест", - оптимистично заключил Атамбаев.



"Жаль, у нас нет своего "Моссада",

чтобы найти и наказать Жаныша Бакиева…"



Один из экспертов спросил президента, не стоит ли провести некую амнистию в отношении людей, которых втянули в свой водоворот кыргызские революции.



"Смотря что вы имеете в виду, - ответил Атамбаев. - Я не против амнистий, но если, например, брать Жаныша Бакиева… Жалко, что у нас нет такой разведки, как "Моссад", чтобы его найти и примерно наказать. Этот человек и до 7 апреля скольких людей убил и пытал, а после сколько убито! А сколько разворовано денег! Сотни миллионов долларов этими семейками разворованы. Или когда говорят про Акаева: вот, давайте простим его… Слушайте, у нас была тысяча тонн золота! У нас было 67 процентов акций в проекте "Кумтор", а осталось 16 процентов! Вот лично я, например, Акаева никогда не прощу! Ты тысячу тонн золота ради своей ненасытной семейки чужому дяде отдал! Как это можно прощать?! У нас нет ни нефти, ни газа, но у нас хотя бы было золото.

Или то же месторождение Джеруй. Продавая лицензию всего лишь за 300 сомов (!), заработали на нём миллионы и Акаев (как бы он этого не отрицал), и Бакиевы хорошие деньги получили от Березовского и его людей. Мы-то в прошлом году на аукционе продали лицензию на Джеруй российской компании за 100 миллионов долларов. Кроме этого, они закрыли наши долги перед казахской компанией "Визор". То, что два раза продавалось за 300 сомов, мы продали за 165-170 миллионов долларов! Как можно прощать таких - извиняюсь, опять скажут, что нецензурно выражаюсь - сволочей! Которые сделали столько гадостей своему народу… Никогда не прощу! Не знаю, может, после меня кто-то их простит", - сердито предположил Атамбаев.



"А всех остальных - конечно, - уже мягче добавил Атамбаев. - Был хороший законопроект о процессуальном соглашении. Мы хотели, чтобы все те ребята, руками которых подписывались все те договоры, вернулись и всё рассказали. Кто их заставлял - Айдар Акаев, Максим Бакиев? И спокойно здесь работали бы. Это ведь молодые, умные, грамотные ребята, которые сейчас шатаются где-то по миру… Судьбу им искалечили тот же Акаев, тот же Бакиев. Мы хотели им помочь. Но всё упирается в парламент, который законопроект не поддержал. Там этот закон примерили на себя - видимо, там не совсем чистых людей многовато, что ли?" - усмехнулся Атамбаев.



"Максим Бакиев уже не сможет отвертеться!"



Незадолго до атамбаевской пресс-конференции из Великобритании пришло очередное обескураживающее известие. Высокий суд Лондона осудил главного свидетеля по делу о покушении на британского бизнесмена Шона Дейли, совершённом 11 лет назад в Бишкеке. В этом покушении обвинялся Максим Бакиев (а в Кыргызстане он даже был признан виновным судом и заочно приговорён к пожизненному заключению). В прошлом году британский суд его оправдал за недостаточностью доказательств. В суд не явились три свидетеля - в том числе гражданин Израиля Берти Синбети, который позже объяснил свою неявку запугиванием его со стороны Максима Бакиева. И вот Синбети за неуважение к суду приговорён к условному сроку.



Журналистский вопрос об этом конфузе Алмазбека Атамбаева не смутил.



"Не хочу всех секретов раскрывать, но мы, кажется, нашли ниточку, нашли решение вопроса, - спокойно сказал президент. - И мы думаем, что Максим Бакиев получит заслуженное наказание даже там - в Англии. И очень большое. Не могу пока всего раскрыть, это - государственные секреты. Но уже появился у нас шанс хороший. И мы его не упустим. Потому, что для меня этот вопрос - тоже один из самых важных!



В том, что какие-то решения мы проигрывали, играли свою роль и деньги, наворованные Максимом, которые он сейчас использует. И, во-вторых, всё-таки шёл САБОТАЖ. Мы же видим, что даже во временном правительстве, когда ещё кровь погибших людей, как говорится, не успела остыть, многие уже думали о том, как продолжить дело Бакиевых. Но у нас хороший шанс появился, - повторил Атамбаев, - и думаем, на этот раз Максим уже не сможет отвертеться".



"У меня уже аллергия на должности…"



Чем всё-таки будет заниматься Алмазбек Атамбаев после окончания своего президентского срока? В каком качестве будет помогать новым властям управлять страной, давать им советы? Журналисты предложили Атамбаеву занять какую-нибудь должность - например, пожизненного судьи Конституционной палаты.



"Я был вольным человеком с 1989 года, когда открыл первую частную фирму в стране, - сказал Атамбаев. - Мне это намного больше нравилось. Мне пришлось поневоле заняться политикой. Когда у тебя нагло отбирают весь твой бизнес, когда рушится всё - это, конечно, жалко… Даже те заводы, которые были в составе промышленной группы "Форум", можно было сохранить. Например, у нас было на стадии подписания соглашение с "Филлипс" по электровакуумному заводу, собирались создать инженерный центр, где работали бы сотни инженеров. Мы сохранили бы такой потенциал мощный, но семья Акаева так решила: "Ваши акции арестованы, все отсюда вон!" Конечно, я вынужден был всё продать и деньги направить на политику. Поэтому я и хочу сделать рай для бизнеса в Кыргызстане, чтобы бизнесмены из страха не шли в парламент, не покупали мандаты".



"У меня аллергия на должности, - признался Атамбаев. - Но я всегда буду готов помочь новому президенту и правительству, если попросят. А не попросят - у меня своих интересных дел будет хватать".



"Не только Текебаев

- многие члены временного правительства ответят…"



Журналисты напомнили Алмазбеку Атамбаеву о судебном процессе над его бывшими соратниками по временному правительству - Текебаевым и Чотоновым. О том, в частности, что все бывшие члены ВП, допрошенные в качестве свидетелей защиты, дружно вспоминают, чем занимались 13 мая 2010 года, чем создают для подсудимых алиби. А что делал в тот день сам Атамбаев, тогда - заместитель главы временного правительства?



"Я 13 мая не помню, но прекрасно помню 12 мая 2010 года, - многозначительно начал президент. - Тогда на правительственной площади, перед зданием, где сидело временное правительство, проходил большой митинг. Все члены ВП разбежались. На улицах - ни одного милиционера, в том числе министра внутренних дел. Мне пришлось поехать в штаб СДПК, где я попросил людей собраться; потом я позвонил на завод "Автомаш", на завод "Дастан" и повёл эту колонну, как в 2005 году, к зданию Дома правительства. Хочу повторить: ни одного члена временного правительства, ни одного силовика не было, все думали, что власть уже ушла. Все попрятались, как крысы. И если бы не СДПК, не рабочие заводов, то 12 мая власть уже поменялась бы. Точно так было, когда шли погромы в Маевке, когда на Юге началось… Разве мы там видели министра внутренних дел?!".



"Я не хочу давить на суд, пусть суд сам примет решение, - продолжал Атамбаев. - Но это - не поддержка Текебаева, это атака на Атамбаева. Потому что не только Текебаев, но и многие другие члены временного правительства ответят - и после моего ухода. Я прекрасно знаю, почему в декрете о национализации, которую готовили Бекназаров с Розой Исаковной, вдруг не оказался 51 процент "Мегакома". Не хочу об этом говорить, но история ведь такая вещь - вся правда будет выходить наружу. Я всегда за свои дела отвечу. Но те, кто вытворял дела всякие, тоже должны ответить. Я вам уже привёл пример о том, какое у нас было правительство…".



"Не буду скрывать - я очень сильно подорвал здоровье…"



Весьма эмоционально ответил Атамбаев на вопрос о том, с каким чувством он покидает свой президентский пост.



"Для меня эти шесть лет тянулись очень долго, иногда даже бесконечно, - признался он. - Вспомните, в каком состоянии была наша страна… Более того - сейчас мы видим: те, кто обещал восстанавливать страну после Бакиева, сами первым делом собирались разворовывать её. Мне рассказывали про беседы, которые велись в кругу некоторых президентов - о том, что Кыргызстан уже не будет Кыргызстаном, он развалится на части, главное - кто какой кусок подберёт… Мы, наверное, только три последних года спокойно живём. Начиная с 2010-го те, кто себя выставляет патриотами, борцами за чистоту кыргызской нации и т.д., они не давали стране нормально работать, они враги нашего народа, Под любым поводом - митинги, крики, шум, этот собачий лай… Всё это очень трудно было переживать. Не буду скрывать, что я очень сильно подсадил своё здоровье. Есть люди, которым всё равно - их и кровь радует, и беды в стране радуют. А есть люди, у которых каждая проблема страны проходит через сердце".



"Грустно, конечно, оттого, что не успел я всё сделать (хотя, конечно, ещё попытаюсь), - признался Атамбаев. - Вот эти вопросы с границами, другие некоторые вопросы - не успел я это доделать всё-таки. Не было нормальной атмосферы для работы, надо было наводить порядок. Это сейчас вам представляется нормальным, что если кто-то в соцсетях пишет про другую нацию гадости - мы дело возбуждаем, и уже пара человек, кажется, сидит в ГКНБ. А несколько лет назад один кандидат в президенты открыто заявлял, что в Кыргызстане есть первый, второй и третий сорт людей. А все суды, все силовые структуры, например, "временщики" доверили Бекназарову, которому я, извиняюсь, вообще ничего бы не доверил".



"Кто бы что ни говорил, - заключил Атамбаев, - но за шесть лет после апреля 2010 года мы вместе сделали другую страну. Сегодня это независимая гордая страна, пусть маленькая, но это страна, перед которой открыта новая дорога. Совершенно другая дорога. Хотелось бы, чтобы тот, кто будет избран президентом, продолжил этот путь на полную финансовую и иную независимость страны. Сила Кыргызстана - в его людях. И мне кажется, за последние несколько лет мы смогли разбудить в наших гражданах веру в себя. Главное - этого не утерять, и мы всего добьёмся".



"За будущим президентом нужен глаз да глаз…"



"Это вот ваши глаза - глаза журналистов и экспертов - будут за ним смотреть, - обратился Атамбаев к присутствующим. - Хотя я часто "наезжал" на журналистов, но я почему и спокоен за будущее страны - потому что, слава богу, у нас зубастые журналисты. И зубастое гражданское общество. Единственная просьба - будьте честными, нельзя врать. Думаю, с такой прессой, как у нас, новый президент, новое правительство не смогут хулиганить и на себя работать. Потому, что это сразу будет вылезать наружу".



заключительное откровение



"Я часто говорю резко, часто говорю эмоционально, - сказал Алмазбек Атамбаев в финале трёхчасовой пресс-конференции. - И потом об этом очень жалею, конечно. К сожалению, это у меня даже в беседах с руководителями других стран бывало - могу покаяться… Вы не обижайтесь, потому что я всегда говорю искренне. И бывает, наверное, перебарщиваю. Не смог я научиться тому, что, как говорил Талейран (французский политик и дипломат 18-19 веков, примеч. "Д№…"), язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли. У меня наоборот - мысли лезут наружу, - засмеялся Атамбаев. - Одно могу сказать: наши журналисты, наши СМИ мне очень помогли. Потому, что я всегда полагался не на аппарат президента. В первый месяц работы президентом мне приносили папочку, где лежали вырезки, которые я должен прочитать. И больше никуда не лезть. И только благодаря тому, что я стал смотреть все новости на сайтах, в газетах, я смог сделать то, что сделал. А удалось сделать очень многое - и во многом благодаря тому, что у нас очень сильная пресса. Хочу сказать вам спасибо. Не обижайтесь. Я, наверное, бывал несправедлив. Я - живой человек. Надеюсь, что следующий президент будет с вами говорить дипломатично", - с улыбкой заключил Алмазбек Атамбаев.



24 июля 2017 г.

Чолпон-Ата







О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ





об Омурбеке Бабанове (неожиданное)



"Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Бабанова, открыто хочу сказать. Но в данный момент, на мой взгляд, - опять будете меня ругать, что вот, Атамбаев агитирует, - я считаю, что Жээнбеков, конечно, лучше подготовлен. Остальные… Ну кто выиграет, тот выиграет, у них ещё есть время. Я шёл на выборы три раза".



"Когда пришли арестовывать Бабанова в 2010-2011 годах, я его спас, сказав: "Прекращайте такие игры". Бабанов - один из видных джигитов. Но нехорошо, если вы решите кого-то сделать президентом, обливая другого грязью. Бабанова обливает грязью не Атамбаев или Жээнбеков, а другие. Если вы сами между собой грызётесь, то какое отношение к этому имеет Атамбаев или Жээнбеков? Хотите как лучше, но делаете хуже".



о раскрутке Жээнбекова и адмресурсе



"Мы на эту тему разговаривали с премьер-министром, - сказал Атамбаев, комментируя замечание журналистов о том, что уже сейчас идёт, по сути, пиар действующего премьера Жээнбекова - будущего кандидата в президенты. - Он очень порядочный человек, и он сказал, что как только его зарегистрируют как кандидата, он оставит должность. А вдруг его не зарегистрируют? У нас всякие игры бывают в Кыргызстане… Он сдаст эту должность, хотя по закону имеет право до инаугурации остаться премьер-министром. Я, например, специально оставался премьер-министром, сложив полномочия только после того, как стал президентом. Потому, что знал отношение ко мне во временном правительстве - сейчас уже могу об этом открыто сказать. Потому что игры большие шли… Поэтому успокойтесь. Административный ресурс применяться не будет. И у кыргызов ведь своя психология. Когда применяют административный ресурс, то люди будут голосовать "против".



о президентских амбициях спикера Турсунбекова



"Чыныбай Турсунбеков достаточно долго работал, был хорошим лидером фракции. Нет человека, который не ошибается, - так Атамбаев прокомментировал жгучее желание спикера парламента, представляющего фракцию СДПК, тоже баллотироваться в президенты. - Когда члены СДПК искали кандидата и попросили у меня совета, я предложил провести соцопрос. Было проведено два опроса, в первом лидировал Сооронбай Жээнбеков, во втором - Сапар Исаков. Жээнбеков - единственный кандидат от СДПК на выборах президента. А если Чыныбай Турсунбеков не согласен с решением съезда, то он должен выйти из рядов партии".



После этого заявления Алмазбека Атамбаева спикер Турсунбеков объявил о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.

о своём бывшем телохранителе



"Прекратите уже его привязывать ко мне, - раздражённо отреагировал Атамбаев на вопрос об Эркине Мамбеталиеве, своём бывшем телохранителе. - Он работал со мной 14 лет назад, потом стал правой рукой Рыспека Акматбаева, который грозился меня убить... Как говорится, танки грязи не боятся. Я не пощажу тех, кто будет предпринимать попытки очернить меня".



…и о бывшем водителе



"Да, на государственных должностях есть небедные люди. Но сколько ни копайте под Икрамжана Илмиянова, ничего не найдёте. Накидываетесь на Икрама… Оказывается, все шофера плохие… Стыдно же. Если что-то есть - найдите, добейтесь, чтобы посадили. Я в шутку сказал Икраму: "Если бы я был на твоём месте, то создал бы партию шофёров и стал бы президентом".



о второй российской базе в Кыргызстане



"Я предлагаю России построить вторую базу вместо того, чтобы увеличивать численность первой базы. Базу надо ставить на границе с Таджикистаном, потому что там очень плохая ситуация. России надо уже определяться - база потребует очень больших денег и вряд ли, наверное, будет построена. Но нам нужно укреплять свои Вооружённые силы, и Россия нам в этом очень сильно помогает. Приходят тысячи тонн военного снаряжения, очень нужного для нас. Скоро, видимо, будем проводить официальную приёмку двух самолётов для кыргызской армии, которые передаёт Россия. Я почему не боялся бы разместить вторую российскую базу на границе Кыргызстана с Таджикистаном - потому, что глубоко убеждён: наша территория не нужна России. У России хватает своей территории с большим запасом. И здесь, думаю, мы ничем не рискуем, наоборот - защитили бы себя. Но здесь решение будет принимать Россия - исходя из своих финансовых возможностей. Поэтому нам, видимо, нужно рассчитывать только на себя".



о своих исках к "Занозе"



"Почему все суды мы выиграли - потому, что все иски я сам смотрел. И это не журналисты, это клеветники. Привыкайте, что клеветники должны отвечать. Когда я уйду с этого поста, всё равно с такими газетчиками буду судиться. Это - жёлтая… даже не знаю, как назвать. Опять хочется назвать литературным, но грубым словом. Пахнет! Многомиллионные иски, говорите? Для них это не деньги, я знаю, кто за ними стоит. Если ты журналист, то это не даёт тебе права открыто кого-то поливать грязью… Систематически. Я человек, который испытал это на себе. Не дай бог вам самим однажды на себе это испытать. Есть, конечно, люди, которым плюнешь в рожу - он утрётся и скажет, что это божья роса. Но есть люди, на близких которых тяжело отражается эта грязь и клевета. Моя жена под капельницей лежала, когда стали писать, что якобы в упавшем самолёте её золото и бриллианты были. Для вас это шуточки? Так давайте платите за это! Если правда - хоть что про меня пишите. Хоть расстреляйте! Но клевета - это позор! И когда вы заступаетесь за клеветников - это говорит о вашем уровне. Всё-таки надеюсь, что у нас в почёте будут настоящие журналисты, а не клеветники".



"Я не вижу возможности мирного разрешения конфликта. Вы опять обидитесь, но я со времён Эшимканова знаю, что такое шантаж. Покойный Мелис мне хвастался, как он с того или этого что-то выжимал… Это надо прекращать! Если я не преподам этот урок, остальные просто побоятся - и договорятся (с клеветниками). Я же вижу, как договариваются, как спикер договорился… Я и в будущем буду давать такие уроки, имейте в виду".



и ещё о вранье



"Я очень не люблю, когда перевирают мои слова. Я ненавижу ложь. Не скажу, что я в своей жизни никогда не врал. Но всегда придерживался принципа: мужчина должен врать только своей жене. Шучу… Говорите, Атамбаев "поливал" свой народ и восхвалял руководителей других стран? Давайте не перевирать, как не стыдно?!".





РОССИЯ КЫРГЫЗСТАНУ ПОДАРИЛА 2 БОРТА…



В республике появляется своя военно-транспортная авиация.



10 августа на территории авиационно-транспортной эскадрильи Сил воздушной обороны Вооружённых сил КР произошло весьма нерядовое событие. Состоялась церемония приёма-передачи двух военно-транспортных самолётов, подаренных Россией Кыргызстану в рамках оказания военно-технической помощи. В церемонии приняли участие начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.



Военно-транспортные самолёты АН-26, как сообщает Генштаб ВС КР, повысят возможности кыргызских Вооружённых сил в решении задач, связанных с перевозками грузов и личного состава, десантированием подразделений специального назначения, ведением воздушной разведки и бомбометанием.

Помимо самолётов, Минобороны РФ передало кыргызской стороне авиационную технико-эксплутационную часть - целое здание с оборудованием, предназначенным для технического обслуживания самолётов.



Новое звено ВВС Кыргызстана - авиационно-транспортная эскадрилья - будет базироваться на аэродроме Канта вместе с российской авиабазой. Теперь, можно сказать, у республики появилась своя военно-транспортная авиация.



Соб. инф.

Глава Генштаба ВС КР Р. Дуйшенбиев и замминистра обороны РФ А. Фомин, разрезая ленточку, открывают новую страницу в развитии военной авиации Кыргызстана и российско-кыргызского военного сотрудничества.

Один из подаренных "транспортников" АН-26.