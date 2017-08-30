КТО, СКОЛЬКО И ЗА ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕЗИДЕНТУ АТАМБАЕВУ

Подробности Политика Кыргызстана 30.08.2017 13:14 Просмотров: 38

по искам о защите чести и достоинства главы государства.





Во второй половине августа вторая судебная инстанция поставила точки во всех судебных делах по искам о защите чести и достоинства президента А. Атамбаева.



Тем, кто во всех этих судебных разбирательствах уже запутался, напомним. Всего генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева обратилась в суд с четырьмя исками о защите чести и достоинства президента Кыргызстана. Почему именно она? Потому, что Закон "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики" обязывает генпрокурора сделать это "в случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство" главы государства.



Все эти иски Октябрьский районный суд столицы удовлетворил. В течение трёх дней - 16, 17 и 18 августа - Бишкекский городской суд оставил четыре решения райсуда без изменения.



ПО СЛЕДАМ АКАЕВСКОГО ИНТЕРВЬЮ



Ответчиками по одному из судебных исков стали общественный фонд "ПроМедиа" - учредитель интернет-сайта Zanoza.kg, а также Нарынбек Идинов - соучредитель фонда и один из руководителей и авторов сайта, пишущий под псевдонимом Нарын Айып.



Ещё в октябре 2015 года на этом сайте за подписью Нарына Айыпа была опубликована статья "Миллионы от президента: за чей счёт банкет на самом деле?". В этой статье, как указала в своём иске генпрокурор И. Джолдубаева, автор "недвусмысленно наталкивает читателя на мысль о совершении президентом Кыргызской Республики Атамбаевым А.Ш. преступления, а именно хищения денежных средств Союза писателей Кыргызстана в размере 50 миллионов рублей".



Дословно в статье говорилось следующее: "Но про историю о том, как на самом деле Атамбаев стал миллионером, лучше не вспоминать. Об этом уже рассказывал в интервью Аскар Акаев и прекрасно знал покойный Чингиз Айтматов, который передал 50 миллионов рублей Союзу писателей на развитие литературы. Передал, со слов Акаева, как раз сотруднику Союза писателей Атамбаеву".



Речь - об интервью, которое в феврале 2014 года беглый экс-президент Акаев дал кыргызстанскому "Седьмому каналу". Аскар Акаев (имеющий с действующим президентом Кыргызстана давние счёты - ведь Атамбаев участвовал в его свержении в 2005 году) тогда заявил, что свои промышленные предприятия Атамбаев якобы приватизировал на кредитные деньги, предназначавшиеся Союзу писателей республики. Те самые 50 миллионов рублей.



Теперь самое интересное. Вскоре после того акаевского интервью - в марте 2014-го - по телеканалу ОТРК в информационной программе "Ала-Тоо" был показан сюжет, полностью опровергающий - как говорится, с документами в руках - утверждения Акаева.



Продюсером же студии "Ала-Тоо" (имевшим самое прямое отношение к выпуску сюжета) на тот момент являлся… Нарынбек Идинов. Да-да, тот самый Нарын Айып! Который всего полтора года спустя стал утверждать то, что до этого сам же опровергал! Другой такой яркий пример двуличия в кыргызской журналистике найти трудно!



Кстати, о 50 миллионах рублей. Установлено, что эта сумма в 1992 году была предоставлена Министерством экономики и финансов КР в виде бюджетной ссуды Союзу писателей республики под строительство жилого дома и создание издательского комплекса. В 1993 году в связи с введением в стране национальной валюты ссуда была конвертирована в 250 тысяч сомов. В 1994 году Союз писателей её полностью погасил. Никаких нарушений в расходовании этих денег Госфининспекция при правительстве КР (ныне - Счётная палата) не обнаружила. Главное же - Алмазбек Атамбаев в ту пору являлся всего лишь внештатным секретарём Союза писателей, не имел полномочия подписывать финансовые документы и не имел никакого отношения ни к получению, ни к расходованию тех 50 миллионов рублей.



Соврал, короче, Аскар Акаевич. А Нарын Айып эту ложь повторил. Как утверждала в своём исковом заявлении генпрокурор Джолдубаева, приводимые в его статье сведения "есть не что иное, как намеренное распространение не соответствующей действительности информации, преследующее неблаговидные цели создания в обществе негативного мнения о действующем президенте КР как о человеке, обогатившемся преступным путём за счёт представителей одной из самых интеллигентных частей общества - писателей".



Суд, согласившись с истцом, взыскал с Нарынбека Идинова в пользу Алмазбека Атамбаева в качестве компенсации морального вреда 3 миллиона сомов, а также 3 миллиона сомов - с ОФ "ПроМедиа".



ФАЛЬШИВКА О "ГРЕМУЧЕЙ ЗМЕЕ"



Ответчиками по другому иску генпрокурора Джолдубаевой стали всё тот общественный фонд "ПроМедиа", а также юристы политической партии "Ата-Мекен" Азиз Канатбек и Таалайкуль Токтакунова. Первоначально в ответчиках значилось и учреждение "Азаттык медиа" (радио "Азаттык"), но затем генпрокурор по просьбе президента Атамбаева в отношении "Азаттык медиа" исковое заявление отозвала.



Юристы нарвались на этот иск, выступив 1 марта этого года на пресс-конференции под анонсом: "Известна истинная причина ареста О.Ч. Текебаева. Важная информация!". Юристы, напомним, заявили, что Текебаев задержан по якобы сфабрикованному уголовному делу, чтобы не дать ему возможности обнародовать документы о якобы причастности президента Атамбаева к контрабанде.



В подтверждение своих слов юристы продемонстрировали тот самый "документ"… Который потом изрядно насмешил специалистов - в том числе по турецкому языку.



Речь в той бумажке - якобы докладной записке турецкой разведки руководителю аппарата президента Турции с грифом "Секретно, особой важности" - шла о крушении турецкого "Боинга" возле аэропорта "Манас" 16 января 2017 года. Юрист Токтакунова зачитала бумажку журналистам со своими комментариями (дословно): "…проведённые нами разведывательно-оперативные мероприятия в итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нету. Этот результат был уже известен. Что находившийся в самолёте груз - сотовые телефоны, компьютеры, изделия электроники, деньги, драгоценные металлы и камни - принадлежали президенту КР Атамбаеву и его супруге. В организации погрузки груза участвовал гражданин Турции по прозвищу "Гремучая змея" с группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызстана". К этому Токтакунова весьма самонадеянно и опрометчиво добавила: "Уверяем, что на самом деле информация достоверна, документ достоверный".



Между тем посол Турции в Кыргызстане М. Кылыч на встрече с главой кыргызского МИДа Э. Абдылдаевым дал такую оценку скандальному "документу": "Это полный абсурд, фейк, нелепость. Специальные службы Турции так не работают и, тем более, никому не передают документы со своими логотипами". Чем от версии о "достоверности" документа не оставил камня на камне. А Госкомитет национальной безопасности КР в ходе проверки досконально выяснил, чей именно был груз на борту погибшего "Боинга" и кому предназначался. Семья Атамбаева там, как говорится, и близко не стояла.



Фальшивку подхватили издатели "Занозы", сразу же опубликовавшие на своём сайте статью с "откровенно вызывающим заголовком утвердительного характера" (как оценила его генпрокурор Джолдубаева): "Юристы Текебаева: груз в рухнувшем самолёте принадлежал семье Атамбаева". И тоже нарвались…



Суд взыскал с юристов Азиза Канатбека и Таалайкуль Токтакуновой в пользу президента А. Атамбаева солидарно 10 миллионов сомов. А с общественного фонда "ПроМедиа" - 3 миллиона сомов.



О ПРАВОЗАЩИТНЫХ ЭМОЦИЯХ



И "МАНИАКАЛЬНЫХ НАКЛОННОСТЯХ"



Ещё один иск появился по "принципу домино" - это когда какое-либо явление распространяется по цепочке.



В конце марта этого года на круглом столе под названием "Право на мирные собрания и свободу слова", организованном омбудсменом Кыргызстана, выступила Чолпон Джакупова - директор правовой клиники "Адилет", бывший депутат парламента. Выступила как раз по поводу исков о защите чести и достоинства главы государства, которые к тому времени подала генпрокурор Джолдубаева. Выступила эмоционально и гневно, обрушившись с упрёками и обвинениями на президента Атамбаева. Чем тоже заработала иск.



Наговорила Чолпон Джакупова много. В частности, она сказала: "У меня создаётся впечатление, что вся страна и многие СМИ стали заложниками личной мести человека, у которого просто мания отомстить за смерть, там, мамы и так далее". Имелся в виду президент Атамбаев, который, действительно, связывает смерть своей матери с клеветой на него в СМИ. Правозащитнице очень не понравилось, что Атамбаев в своих выступлениях постоянно подчёркивает, что иски он не отзовёт и деньги у истцов выбьет. "Он уже вместо всех этих судов решил, что деньги он получит, он их уже раздал онкобольным детям. Генеральная прокуратура, скажите мне, где меры прокурорского реагирования?", - обратилась Джакупова к надзорному органу, потребовав воздействовать на президента.



Кто знает, может, эта эмоциональная речь Джакуповой (чьим выступлениям всегда свойственен этакий трагический надрыв) и осталась бы без последствий… Но подсуетилась та же "Заноза". В тот же день на сайте издания появилась статья под заголовком: "Чолпон Джакупова: пора приструнить человека с маниакальными наклонностями". В этой статье, что отметила в своём исковом заявлении генпрокурор Джолдубаева, явно с целью дискредитации президента Атамбаева было допущено искажение высказываний Джакуповой, чем усилен негативный эффект публикации. Правозащитница, в частности, не произносила таких фраз, которые ей приписала "Заноза": "Личности с маниакальными наклонностями нельзя так терроризировать 6 миллионов человек. Он тащит нас в гражданскую войну. Маньяков надо предупреждать, что он один, а нас много". Так появился ещё один ответчик - владельцы "Занозы".



Удовлетворив иск, суд взыскал в пользу А. Атамбаева с Чолпон Джакуповой - 3 миллиона сомов, с общественного фонда "ПроМедиа" - 3 миллиона сомов, и по 3 миллиона сомов - с учредителей "ПроМедиа" Нарынбека Идинова и Дины Масловой.



ЗАКУСИЛИ УДИЛА…



Всё тот же фонд "ПроМедиа" и Н. Идинов стали ответчиками ещё по одному иску из-за двух статьей Нарына Айыпа на сайте "Заноза". В одной из них - "Ложь якобы во спасение: паппет-шоу независимости" - фамилия Атамбаева вообще не упоминалась, хотя все пространные рассуждения Айыпа были усеяны многозначительными и прозрачными намёками. Лингвистическая экспертиза обнаружила в статье "сквозную идею" - о злоупотреблении президентом Кыргызстана своими полномочиями. А суд эту идею признал клеветнической. В другой своей статье - "Арест Текебаева: интрига закручивается" - Н. Айып вновь "обсасывал" версию причастности к контрабанде семьи президента Атамбаева, за что вновь ухватилась генпрокурор Джолдубаева.



По этому иску суд взыскал 3 миллиона сомов с фонда "ПроМедиа" и ещё 3 миллиона сомов - лично с Нарынбека Идинова (Нарына Айыпа).



Итого: по всем этим искам ответчики в общей сложности должны Алмазбеку Атамбаеву 37 миллионов сомов. Сам истец-президент Кыргызстана не раз заявлял, что потратит эти деньги на благотворительность.



Во всех этих судебных решениях есть очень примечательный момент. Сведения, признанные судом клеветническими, распространялись через Интернет. Однако тот факт, что интернет-издание "Заноза" не является по закону средством массовой информации, суду не помешал - к ответственности привлечены источники распространения лживой информации. Благо они были известны - учредители издания и авторы публикаций. А если источники лжи и оскорблений (и не только в адрес главы государства) анонимны? Если следовать принципу "закон един для всех", то Интернет (включая социальные сети) рано или поздно придётся приравнять к средствам массовой информации. Почему журналисты печатных изданий обязаны взвешивать каждое своё слово, а интернет-пользователи и интернет-издатели - нет?



Артур ИСАЕВ





ПРИТЧА





Один старик распространял слухи о том, что его сосед - вор. В итоге молодого человека арестовали по подозрению в краже. Когда через несколько дней его отпустили, поскольку он невиновен, он подал на старика в суд за клевету.



В суде старик пытался оправдаться. "Это же были просто слова, я никому не хотел причинить вреда!"



Тогда судья обратился к нему: "Прежде чем я вынесу приговор, прошу вас написать на листке бумаги всё, что вы говорили об этом молодом человеке. Потом разорвите его на мелкие кусочки и по дороге домой выбросьте их из окна машины. А завтра мы продолжим слушание".



На следующий день судья вновь обратился к старику: "Сейчас я прошу вас пойти и собрать все листочки бумаги, которые вы выбросили из окна машины". "Но это же невозможно! - закричал старик. - Ветер унёс их, и я не знаю, где мне теперь их искать".



"Вот также слова и комментарии, разлетевшись обрывками, могут разрушить жизнь человека, и ничего уже не исправишь, - справедливо ответил судья. - Если вы не можете сказать о человеке ничего хорошего, лучше промолчите. Давайте будем хозяевами своих слов, чтобы не стать их заложниками. Сплетник хуже вора, потому что крадёт чужие достоинство, честь, репутацию и доверие, которые очень тяжело восстановить. Если вы оступитесь, вы всегда сможете восстановить равновесие, но слово, которое вылетело, - уже не вернуть".