Подробности Политика Кыргызстана 06.09.2017 13:44 Просмотров: 62

Бывшего генпрокурора и члена временного правительства, а ныне кандидата в президенты Кыргызстана привлекают к ответственности по статье УК "Заведомо ложные показания свидетеля".



Об этом вчера, 5 сентября, официально объявил пресс-центр ГКНБ КР.



Напомним предысторию скандала, получившего столь неожиданное продолжение.



13 августа этого года в Интернете на видеопортале YouTube появился прямо-таки сенсационный ролик под заголовком: "Ташиев и Бекназаров обсуждают свои ложные показания по Текебаеву". В этой аудиозаписи разговора двух мужчин особый интерес представляли реплики человека с легко узнаваемым голосом Азимбека Бекназарова, который откровенно признавался, что на текебаевском судебном процессе, где Бекназаров выступал в качестве свидетеля, он врал. "Я всё время говорил: "Прости, Господи". Но врал. Я сказал, что нет его (Текебаева) причастности ни к чему, и по "Мегакому". Взял всю вину на себя. Сказал прокурору, что я всё делал, я всё решал. Его причастности тут нет. Я всё время просил прощения у Бога. Я приговаривал: "Я вру, прости меня", - звучал знакомый большинству кыргызстанцев голос с хрипотцой.



Как оказалось, правоохранительные органы к этому интернет-ролику отнеслись в высшей степени серьёзно.



"15 августа 2017 года, - сообщает пресс-центр ГКНБ, - для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между А.Бекназаровым и К.Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где А.Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу О.Текебаева.



Также в ГКНБ обратилась руководитель проекта информационного сайта "comment. kg" Р. Айткулова с заявлением в отношении А. Бекназарова по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде по делу О.Текебаева и Д.Чотонова. К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с А. Бекназаровым, где последний признаётся, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу О.Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что О.Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами временного правительства в 2010 году, для получения контроля вмешивались в деятельность сотовой компании "Мегаком".



Об этом - ещё более любопытном - разговоре наша газета рассказала недавно в публикации "Откровения Бекназарова: "Надо связать всех - Текебаева, Салянову... Вот это будет коррупция!". Напомним: пришедший в редакцию интернет-портала "сomment.kg" давать интервью Азимбек Бекназаров, не зная, что видеокамера не выключена, в неформальной беседе за чашкой чая с хозяйкой издания Раушан Айткуловой (в прошлом - Раушан Рыкуновой) рассказал много чего интересного и про Текебаева, и про его окружение, и про других политиков. Выложив запись этого разговора на свой сайт, Айткулова передала её и в ГКНБ.



И вот результат. "В целях проверки по обоим вышеуказанным видео- и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в г. Алматы Республики Казахстан. Согласно заключению данного исследования, достоверно установлено, что голоса аудиозаписи, размещённой в сети Интернет, и видеозаписи, представленной Р.Айткуловой, принадлежат А.Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется. По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие", - сообщает пресс-центр ГКНБ.



Сам Азимбек Бекназаров, немного оправившись после скандалов, 24 августа собрал пресс-конференцию, где попытался объясниться с общественностью. Бекназаров, в частности, сообщил журналистам, что в последнее время он с Камчыбеком Ташиевым отдельно не встречался, общаясь с ним только лишь на тоях (вот, кстати, и объяснение тому, почему на аудиозаписи их разговора слышен звон посуды). При этом Бекназаров упрямо повторил: "Я ещё раз заявляю, что эта аудиозапись - монтаж".

Пресс-конференция Азимбека Бекназарова 24 августа, где он соврал в очередной раз.



Получается, казахстанские эксперты, подтвердившие, что монтажа записей не было, поймали Бекназарова на очередном вранье!



История Кыргызстана ещё не помнит случая, чтобы какого-либо политика (тем более претендента на президентский пост) привлекали к уголовной ответственности за лжесвидетельство. По иронии судьбы, первым стал Азимбек Бекназаров - юрист, работавший генпрокурором, а до этого - судьёй. Накануне сенсационного сообщения пресс-центра ГКНБ - 2 сентября - Центризбирком зарегистрировал Бекназарова седьмым по счёту кандидатом в президенты: он до этого сдал в ЦИК 57 тысяч подписных листов и выдержал экзамен по госязыку, сдав его на 86,4 балла.



Теперь, похоже, оказались под большим вопросом не только шансы Бекназарова победить на выборах, но и вся его политическая карьера.



Артур ИСАЕВ