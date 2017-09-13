КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА? Подробности Политика Кыргызстана 13.09.2017 13:19 Просмотров: 35 мнение простых людей



Об этом мы спросили людей на улице. И получили такие ответы.

Турдукан, 67 лет, пенсионерка:

- Он должен быть молодым, энергичным, смелым и рассудительным.

Наргиза, 33 года, юрист:

- Очень смелым, с незапятнанной репутацией, чтобы им нельзя было управлять. Молодым, амбициозным. Должен иметь хоть немного совести.

Калыс, 46 лет, водитель:

- Он один должен быть таким умным, как Атамбаев, таким сильным и смелым, как Суваналиев, должен хорошо говорить, как Бабанов, должен больше делать, чем говорить, как Сариев, быть патриотом, как Бекназаров. Но все те, кого я перечислил, не должны быть президентами, потому, что они не объединяют в себе всех этих качеств.

Раиса, 37 лет, домохозяйка:

- Сильным духом! Должен быть патриотом своей страны. Ну и умным, конечно. Остальное приложится.

Нурлан, 54 года, продавец:

- Я лучше скажу, каким он не должен быть. В первую очередь, не должен быть балаболом. Он не должен ущемлять свободу слова, не должен тащить родственников во власть… И должен быть независимым!

Алтынай, 36 лет, адвокат:

- Выдвигая свою кандидатуру на пост президента, человек должен осознавать, с какими трудностями он столкнётся, и иметь хотя бы примерное представление, как он будет решать эти проблемы, а не выдвигаться для того, чтобы создать все условия для своего бизнеса. Он должен быть умным, чтобы учиться на ошибках предыдущих президентов, и не совершать подобные ошибки. Он должен взять на себя ответственность за жизнь каждого гражданина этой страны, за сохранение её экологии. Он должен хорошо разбираться в экономике и юриспруденции, чтобы наконец навести в стране порядок.

Актилек, 23 года, студент:

- Я мечтаю, что нашу страну возглавит человек, который восстановит её из пепла, как президент России Владимир Путин или бывший глава Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, и останется в истории Кыргызстана как национальный герой. Но понимаю, что это невозможно. Нам придётся выбирать президента из тех людей, которые уже много лет участвуют в разграблении страны.

Замир, 42 года, предприниматель:

- Чем ближе выборы, тем страшнее. Боюсь, в этот раз страсти разгорятся нешуточные. Южане изо всех сил будут стараться, чтобы президент был родом с юга страны, а северяне постараются этого не допустить. Люди будут голосовать не за того, кому симпатизируют, а за того, у кого больше шансов в своём регионе. Для простого народа один плюс - на выборах можно будет заработать. Кандидаты потратят на выборы, в том числе и на подкуп голосов, огромные деньги. Другой пользы для народа от нашей политической элиты нет.

Я бы хотел обратиться к народу и призвать граждан не продавать свои голоса, а выбрать человека, который, на ваш взгляд, не будет диктатором, разбирается в экономике и является хоть немного патриотом своей страны. Человек, потративший много денег на выборах, обязательно их компенсирует из госказны. Голосуя за деньги, мы сделаем только хуже себе. Я не призываю отказываться от денег, которые вам обязательно предложат на выборах. Вы можете их взять у одного кандидата, а проголосовать за другого, - смеётся Замир. - Проверить, за кого вы проголосовали, никто не сможет.

Анна, 36 лет, учитель:

- Он должен бояться народа и считаться с ним, потому что президенты, которые хотели держать народ под контролем и в страхе, вынуждены были бежать из страны. Он должен понимать, что кыргызы не будут жить под колпаком и отвоюют себе свободу любой ценой!

При этом должен быть очень смелым, потому что здесь бесстрашная и довольно разнузданная оппозиция.

Аман, 29 лет, сантехник:

- Ах, да! Скоро ведь выборы. Кандидаты начнут рассказывать по всем теле- и радиоканалам басни о том, как они будут поднимать страну… Ну их всех к чёрту! Никто из нынешних политиков не должен стать президентом.

Сабина, 24 года, домохозяйка:

- Умным, как Акаев, ушлым, как Бакиев, и добрым, как Атамбаев. Ну и, конечно, должен быть патриотом, ответственным, смелым и сильным!

Камчыбек, 56 лет, крестьянин:

- Он должен быть человеком из народа. Должен хорошо знать проблемы населения и быть умным, чтобы суметь их решить. Когда я услышал, как некоторые депутаты сказали, что не может быть, чтобы в Кыргызстане кто-то получал менее 9 тысяч зарплаты, я понял, насколько далеки наши правители от народа. Они не знают, какие у нас проблемы. Они решают только свои проблемы, кто получит служебную машину, квартиру, в каких креслах они должны сидеть, какие двери им нужно купить и прочее. Тьфу на них!

Аслан, 47 лет, безработный:

- Каким бы он ни был, всё равно не угодит нашему народу. Его будут критиковать, осуждать, требовать его отставки. Нам ведь никто не нравится. Не успеет человек поработать, как мы уже скандируем: "Кетсин".

Калыгуль, 32 года, экономист:

- Уравновешенным в первую очередь. Должен следить за языком, за тем, чтобы его не позорили члены семьи. Как же он может править страной, если не может быть главой своей семьи? Должен делать больше, чем говорить.

Салтанат, 38 лет, продавец:

- Однозначно он должен быть мудрым аксакалом. Молодой может наломать дров…

Евгения, 25 лет, швея:

- Прежде всего - адекватным. А ещё порядочным, не боящимся брать на себя ответственность, и человеком, искренне переживающим за судьбу своего народа.

Ишен, 61 год, гид:

- Он должен быть принципиальным, честолюбивым, порядочным. Умным и бесстрашным, чтобы не стать марионеткой в чьих-то руках. Но все мы понимаем, что придёт алчный обманщик, каких в нашей власти очень много.

Арсен, 13 лет, школьник:

- Он должен быть военным! Потому что военные более дисциплинированы, умны, сдержанны. Они патриоты, мне кажется, потому что годами за копеечную зарплату служат родине. И военный, наверное, укрепит охрану на границе, улучшит армию, как Путин.

Чинара, 45 лет, повар:

- Будущий президент Кыргызстана должен быть человеком слова, чтобы его уважали. Должен быть принципиальным, чтобы его боялись. Должен быть добрым, чтобы ему доверяли. Он должен быть умным, чтобы навести здесь порядок.

Эмиль, 41 год, прораб:

- Он должен просто стараться хорошо выполнять свою работу. Нельзя говорить, чтобы обязательно был юристом, чтобы конституцию не подписывал, какую ему другие подсунут, или экономистом, чтобы поднять страну. Он должен разбираться во всех сферах и не доверять другим. Вот вы, журналисты, ведь разбираетесь во всех сферах. Вы немного юристы, немного экономисты, немного экологи. Потому что вы не просто пишете, что вам сказали, а изучаете сами то, о чём хотите написать. Я это говорю к тому, что президент должен досконально изучить ту сферу, которую он собрался развивать. А не делать, как скажут советники.

Улан, 39 лет, архитектор:

- Теперь у президента будут только представительcкие функции, как я понимаю. Если так, то он должен быть харизматичным, хорошо образованным и умным, разумеется.

Вот такие ответы мы получили на вопрос: "Каким должен быть будущий президент Кыргызстана?" Многие вообще не хотят говорить на эту тему, потому что уверены, что следующий президент будет хуже всех предыдущих. Вперёд > Добавить комментарий