КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА?

|Новости
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прогульщица
Жена Бакиева меньше года возглавляла отель "Минск".Подробнее...
5 млн - на учебники
Почти 5 миллионов сомов выделяет Минобразования Кыргызстана на учебники на кыргызском языке.Подробнее...
БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ
наш чемпион
Кыргызстанец Денис Петрашов стал чемпионом Азии по плаванию и установил рекорд!Подробнее...
из жизни кыргызов енисейских
Археологи Новосибирского государственного университета нашли неизвестный науке предмет из жизни енисейcких кыргызов, о чём сообщила пресс-служба вуза. Эта находка поможет учёным получить новую информацию о жизни енисейских кыргызов.Подробнее...
РОМАН О КЫРГЫЗСТАНЕ
написала австрийская писательница.
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на $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Большая часть средств поступила из России, отмечает Нацбанк КР.Подробнее...
члены нового правительства Кыргызстана принесли присягу
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Знаковое событие!
Для пересечения границы кыргызстанцам и узбекистанцам больше не нужны дополнительные документыПодробнее...
13 кандидатов в президенты КР
ЦИК КР зарегистрировал ещё шесть кандидатов в президенты Кыргызстана.Подробнее...
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
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состоялась церемония подписания двусторонних кыргызско-узбекских документов
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новая эра в отношениях братских стран
Состоялись переговоры президента Алмазбека Атамбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в расширенном составе.Подробнее...
президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Кыргызстан
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ЦИК отказал двум кандидатам в регистрации
ЦИК не зарегистрировал Омурбека Текебаева и Ахматбека Кельдибекова в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Решение принято 4 сентября на заседании комиссии.Подробнее...
ЦИК зарегистрировал ещё одного кандидата в президенты
Решение принято 2 сентября на заседании.Подробнее...
C праздником Курман айт!
Поздравление президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.Подробнее...
С Днём независимости Кыргызстана!
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 26-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое прошло на центральной площади "Ала-Тоо", и выступил с речью.Подробнее...
Кыргызстан будет раем для инвесторов
Кыргызстан становится страной, комфортной для проживания и ведения бизнеса, заявил 31 августа президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
президент Атамбаев рассказал о решаемых в Кыргызстане проблемах
За последние годы в стране решаются проблемы, которые не решались два десятилетия, заявил 31 августа на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Алмазбек Атамбаев.Подробнее...
ЦИК зарегистрировал ещё двух кандидатов в президенты Кыргызстана
Ими стали Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.Подробнее...
жёстко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана
Об этом глава государства заявил 30 августа на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.Подробнее...
в Кыргызстане ликвидированы террористы
Они планировали вооружённые нападения в праздничные дни.
Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики
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президент Атамбаев подписал указы о назначении членов Правительства КР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 26 августа в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.Подробнее...
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА?
мнение простых людей
И получили такие ответы.