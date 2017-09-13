Сапар и его команда

Подробности Политика Кыргызстана 13.09.2017 11:39 Просмотров: 11



или О тех, с кем новый премьер-министр

собирается строить в Кыргызстане

"новую эпоху" и "чистое общество".





ОПЕРАЦИЯ "ПРЕЕМНИК" ВСЁ ЖЕ СОСТОЯЛАСЬ



Полгода назад Сапар Исаков (перед тем сделавший очередной скачок в своей головокружительной карьере - назначенный руководителем аппарата президента КР) дал нашей газете интервью. В числе прочих вопросов задали мы ему и тот, который буквально витал в воздухе: "Вы как - ощущаете себя преемником президента? Народная молва вас уже на эту роль "назначила…"



Исаков, которому тема его "преемничества", как видно, очень и очень не нравилась, отвечал уклончиво, ходил вокруг да около... Пришлось ещё раз уточнить, что называется, в лоб: "Так есть вероятность того, что вы примете участие в президентских выборах?".



"Этот вопрос на повестке дня не стоит, - дал наконец-то конкретный ответ Сапар Исаков. - Реально не стоит. Этот вопрос мы с президентом никогда не обсуждали".



Как позже выяснилось, вопрос об Исакове "на повестке дня" всё-таки стоял. Президент Атамбаев на своей последней пресс-конференции признался, что СДПК в поисках подходящего кандидата для участия в предстоящих президентских выборах по его совету провела неких два соцопроса. В одном из них, по словам Атамбаева, лидировал именно Сапар Исаков. Но выдвигать всё-таки решили действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.



Главная же, пожалуй, "фишка" в том, что для того, чтобы стать фактическим "преемником", сегодня вовсе не обязательно выиграть президентские выборы. Ибо принятые в прошлом году поправки в Конституцию КР наделили главу правительства ну о-о-очень завидными полномочиями!



Согласно новому варианту конституции, президент Кыргызстана, как заметил один из политологов, будет, по сути, исполнять всего лишь роль нотариуса в кадровой политике правительства. С 1 декабря премьер-министр сможет самостоятельно назначать и снимать с должностей акимов, губернаторов, а главное - членов правительства (кроме глав ГКНБ и оборонного ведомства). Причём без оглядки на президента. Не издал глава государства в течение 5 дней указ об увольнении министра по представлению премьера - премьер увольняет его сам. То же самое с назначением - протянул президент 3 дня с назначением министра, кандидатуру которого внёс премьер и утвердил парламент, - тот считается назначенным автоматически.



Даже премьер-министром теперь можно стать вопреки воле президента страны. Главное - с депутатами дружить и парламенту понравиться. Заупрямился, скажем, глава государства, не подписал в 3-дневный срок указ о назначении нового премьера и членов правительства, которых одобрил Жогорку Кенеш, - ну и не надо! Правительство во главе с премьером, опять же, считается назначенным автоматически. И пусть президент или сотрудники его некогда всесильного аппарата (по каким-то причинам не желающие видеть этих ребят в правительстве) хоть локти теперь кусают от бессилия!



Кадры, как говорил ещё Сталин, решают всё. Кадровая политика - тоже. Порой, честно говоря, даже удивляешься тому ажиотажу, который царит вокруг будущих президентских выборов! И настырности - как никому не известных персонажей, так и известных политиков (в том числе трёх бывших премьеров!), - стремящихся сесть в президентское кресло. Чем вы собираетесь управлять, господа?! Ведь самое главное - экономику страны и её ресурсы - теперь будет контролировать глава правительства.



Вот Сапар Исаков, по возрасту годящийся иным кандидатам, можно сказать, в сыновья, ставку сделал верную. Хотя, если быть точнее, ставку эту сделал президент Атамбаев, стремительно поднявший мало кому известного аппаратчика Исакова к вершинам власти. Своего удовлетворения сделанным выбором Алмазбек Шаршенович не скрывает. "Парень, которого я вырастил, стал премьером", - сказал недавно с гордостью глава государства на встрече с жителями Узгенского района.



Так что операция "Преемник" фактически состоялась!



Надолго ли 40-летний Сапар Исаков занял влиятельнейшую должность в стране? Зависеть это будет от политической "погоды", которая в Кыргызстане, как известно, бывает непредсказуемо переменчивой. В частности - от устойчивости нынешней парламентской коалиции большинства. Сам же Сапар Исаков, похоже, устраивается в премьерском кресле основательно.



Он потихоньку перетягивает в свою команду президентские кадры, которые Атамбаеву через считанные месяцы уже не понадобятся. Вице-премьером по силовому блоку стал бывший секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров. На пост министра экономики - один из ключевых в правительстве - премьер Исаков, к всеобщему изумлению, поставил совсем юного по чиновничьим меркам - 30-летнего - Артёма Новикова, до этого работавшего заведующим отделом аппарата президента КР. И эти рокировки - явно не последние…



Главный же признак долгосрочных премьерских амбиций Сапара Исакова - заявленные им поистине наполеоновские планы, рассчитанные на пятилетие - не меньше.



Стоит ли удивляться той волне компромата, которая обрушилась на Сапара Исакова ещё до назначения его премьер-министром. И продолжает накатывать до сих пор.



Волна эта имеет явно зарубежное происхождение (хотя сам Исаков, по его словам, подозревает в организации чёрного пиара против него одного из местных кандидатов в президенты). Список обвинений против Сапара Исакова, озвученных то в анонимных видеороликах, то в публикациях международных интернет-изданий, подписанных конкретными авторами, нарастает, как снежный ком. Нынешний кыргызский премьер этими публикациями, в частности, обвиняется: в лоббировании интересов США в бакиевский период; в участии в сдаче в 2016 году в аренду африканской стране Уганде вертолётов Ми-8, полученных Бишкеком в качестве бесплатной военно-технической помощи от Москвы; в причастности к организации незаконного канала миграции граждан Афганистана в Кыргызстан; в "крышевании" турецких лицеев Фетхуллаха Гюлена; а также в том, что, лично составляя списки абитуриентов-льготников на учёбу в престижный МГИМО и другие российские вузы на места, предоставленные Россией по квоте, Исаков якобы беспощадно вычищал из этих списков все "ненужные" фамилии, оставляя там "мажоров".



Плюс к этому - обвинения в срыве соглашения с "РусГидро" по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС и передаче этого стратегического проекта в руки подозрительной чешской фирмы; в разного рода финансовых махинациях при осваивании 200 миллионов долларов, выделенных Путиным на интеграцию Кыргызстана в ЕАЭС, а также при осваивании китайского кредита на строительство дорог и при строительстве ипподрома на Иссык-Куле.



Приведением убедительных доказательств "обвинители" себя, правда, не обременяют. Потому остаётся лишь догадываться - сколько в этих обвинениях правды, а сколько вранья…



Остаётся также гадать и какие именно силы за пределами Кыргызстана вычислили истинную роль Сапара Исакова и чем именно он этим силам мешает? Ибо ещё ни одного премьера в истории Кыргызстана не "мочили" информационно столь жёстко…



Ладно, чёрт с ними - с тайными зарубежными недоброжелателями Исакова. У кыргызстанцев тоже есть веские причины смотреть на новоиспечённого премьера и фактического атамбаевского "преемника" с недоверчиво-придирчивым прищуром. Ведь, как в одной из недавних публикаций писала наша газета, Сапар Исаков "должен понимать, что к нему, как ни к кому другому, будет самое пристальное внимание прессы и общественности - по причине молодости и полного отсутствия каких-либо заслуг перед обществом и страной". И к его команде, разумеется.



"КОММУНИЗМ" ПО-ИСАКОВСКИ



У Сапара Исакова есть программа, название которой на русский язык можно перевести так: "40 шагов в новую эпоху". Полный её текст нам увидеть пока не удалось. Ну а то, что прозвучало в стенах парламента (где Исаков представлял свою программу депутатам во время процедуры его утверждения на премьерский пост), чувства вызывает сложные.



"40 шагов" - это 40 проектов, которые, по словам Исакова, "станут фундаментом по улучшению качества жизни населения". Программа рассчитана на 5 лет. Такой срок, получается, Исаков собирается руководить правительством. Как минимум… Ну а если он выпадет из премьерского кресла раньше, то кто спросит с него самого и с его команды за выполнение (или невыполнение) этой программы? Да никто! Сколько со времён Акаева кыргызстанцы видели программ с красивыми и пафосными названиями? Десятки! Где теперь те программы? И где люди, которые их сочиняли? Как говорил Ходжа Насреддин, пообещавший падишаху обучить грамоте ишака за 20 лет: "За это время кто-нибудь обязательно умрёт - либо ишак, либо падишах, либо я".



Помнится, подчинённые Максима Бакиева по Центральному агентству по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) тоже в своё время сочинили супер-пуперпрограмму развития экономики Кыргызстана - ради чего якобы и создавалось это ЦАРИИ (где, напомним, работал и Сапар Исаков). Но никакого развития народ и страна так и не увидели. Зато увидели грандиозный распил госсобственности, рейдерство, финансовые аферы мирового масштаба.



Итак, к 2023 году Сапар Исаков обещает (если, разумеется, к тому времени останется премьером): удвоение ВВП Кыргызстана; увеличение реальных доходов населения в 2 раза; снижение общего уровня бедности до 15 процентов. Через 5 лет, обещает Исаков, 80 процентов трудоспособного населения страны будет занято по своей профессии с достойным заработком и условиями труда.



В два раза команда Сапара Исакова обещает повысить заработную плату учителям. Но какая сегодня зарплата у молодых учителей, Гульмира Кудайбердиева (министр образования и науки, сохранившая этот пост и в правительстве Исакова) так и не смогла депутатам ответить. "Для этого необходимо 13 миллиардов сомов, - посчитал один из депутатов. - Где вы их найдёте? 120 депутатов парламента спорили два дня из-за того, что не могли найти 30 миллионов сомов для онкологической больницы. Вы говорите о том, что повысите пенсию вдвое. Пенсионный фонд составляет 50 миллиардов сомов. Где вы найдёте ещё 50 миллиардов сомов? В программе нет ни одного слова об увеличении бюджета", - бомбил вопросами Исакова депутат.

На подобные вопросы у Сапара Исакова один ответ - вот инвесторы придут и…



Самое же любимое детище Сапара Исакова - проект "Таза коом", являющийся основным направлением его программы "40 шагов…". Что это такое? Если объяснять предельно просто - КОММУНИЗМ. По-исаковски… Да-да, не удивляйтесь. Название проекта переводится так - "Чистое общество". Как когда-то КПСС всерьёз обещала построить идеальное общество (где все будут честно трудиться, никто не будет воровать и жировать) в отдельно взятой стране, так и Сапар Исаков примерно такое же общество обещает построить в Кыргызстане. За несколько шагов из сорока… Причём за короткое время - за пять лет.



Строить это общество новый премьер собирается путём, если можно так выразиться, поголовной и повальной интернетизации страны. "Мы до каждого угла проведём кабель с Интернетом, - обещает Сапар Исаков. - Мы сделаем работу правительства открытой и мобильной, мы намерены ввести цифровые технологии. Цифровая экономика - это не только цифровое оказание услуг, но и развитие транспорта и здравоохранения с помощью цифровых технологий. Только таким образом человек сможет стать полноценным членом общества".



Здесь невольно вспоминается речь известного литературного персонажа Остапа Бендера. В романе "12 стульев", напомним, он нагрянул в городишко Васюки с единственной целью - немного облапошить его доверчивых жителей. И выбрал для этого весьма оригинальный способ - предложил васюкинцам провести международный шахматный турнир.



"Мой проект, - говорил Остап Бендер, - гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил... Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стеснённые жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира".



Похоже, не правда ли? Не будем, однако, утверждать, что цели Остапа Бендера и Сапара Исакова совпадают. Будем считать, что цели новоиспечённый премьер Кыргызстана преследует самые благие. Не будем пока оглядываться на хвалёный Запад, где тотальная компьютеризация почему-то не привела к исчезновению коррупции и прочих человеческих грехов. Очень уж эта идея "чистого" общества привлекательна!



И она, кстати, не нова. Проект "Таза коом" разрабатывать начали ещё с 2012 года. Кто только на нём не пропиарился! На парламентских выборах 2015 года, к примеру, кандидат в депутаты Чыныбай Турсунбеков (нынешний спикер парламента) рекламировал "Таза коом" как программу, разработанную СДПК, которая позволит ежегодно избежать воровства - не падайте! - 30 миллиардов долларов. Теперь эстафету подхватил Сапар Исаков.



Стоимость самого проекта "Таза коом" в ту пору оценивали в 350-400 миллионов долларов. Сейчас Сапар Исаков старается конкретных цифр не называть, говоря, что смета ещё составляется. Откуда деньги? Опять же, от инвесторов…



Самое же интересное - с кем Сапар Исаков собирается этот грандиозный проект воплощать в жизнь. Если приглядеться, то трудно удержаться от возгласа изумления.



БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!



Свою команду Сапар Исаков гордо называет "правительством технократов", имея в виду, что оно собирается пахать, а не в политические игры играть. Снаружи команда, в самом деле, выглядит многообещающе. Долгожданные молодые прогрессивные кадры! С элитным западным образованием! Новый советник премьера Эсенкул Момункулов - выпускник Гейдельбергского университета (Германия), работал исследователем в Университете Миннесоты (США). Ещё один советник Талант Султанов (кстати, координатор проекта "Таза коом") - выпускник знаменитого Гарварда, магистр Колумбийского университета и бакалавр Университета Сан-Франциско.



Это - снаружи. А вот за кулисами...



В Государственный комитет информационных технологий и связи КР (Госкомсвязь) - ключевое ведомство в осуществлении проекта интернетизации страны - Сапар Исаков привёл Нурбека Абасканова - заместителя председателя правления Нацэнергохолдинга. Представил его депутатам, а те возьми и спроси: а что теперь будет с бывшим главой Госкомсвязи Бакытом Шаршембиевым? "Бакыт Нуржанович будет в нашей команде, он имеет отношение к проекту "Таза коом", - ответил С.Исаков.



Весьма интересное признание! Если вспомнить громкий скандал, о котором наша газета подробно рассказывала в мае этого года в публикации "Скандальный "Кыргызтелеком": махинациям нет конца".

Скандал, о котором рассказывала наша газета, пока увенчался лишь таким результатом: одного фигуранта до сих пор судят, другой… вошёл в "команду реформаторов" Сапара Исакова.

Бакыт Шаршембиев.



Тот скандал, напомним, берёт своё начало летом 2016 года, когда цены на Интернет в Кыргызстане вдруг взлетели почти в три раза. Произошло это потому, что тогдашний глава ОАО "Кыргызтелеком" (являющегося основным поставщиком Интернета внутри республики) Эмиль Ешеналиев подмахнул кабальные договоры с казахстанскими провайдерами, которые дружно - и без всяких на то оснований - задрали тогда тарифы на интернет-трафик.



С той историей, очень похожей на международную аферу, несколько месяцев разбиралась депутатская комиссия. В итоге Ешеналиев лишился должности, попал под следствие, а в мае Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению его в злоупотреблении полномочиями, причинившем государству особо крупный ущерб. Размер ущерба, фигурирующий в обвинении, составляет более полумиллиона долларов. Судебный процесс над Ешеналиевым тянется до сих пор.



Депутаты очень сильно подозревали, что глава "Кыргызтелекома" не мог принимать решение без ведома своего покровителя и предшественника - главы Госкомсвязи Бакыта Шаршембиева, бывшего председателя правления "Кыргызтелекома". Они подозревали, что за повышением тарифов стоял настоящий коррупционный сговор. Поэтому в своём заключении, утверждённом Жогорку Кенешем, депутатская комиссия рекомендовала правительству рассмотреть ответственность главы Госкомитета информационных технологий и связи Б. Шаршембиева, а собранные материалы передать Генеральной прокуратуре для дачи юридической оценки.



Через пару месяцев - в конце июля этого года - сразу в нескольких СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в правительстве: Генпрокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы Госкомсвязи Бакыта Шаршембиева. По версии следствия, Шаршембиев нанёс ущерб государству в размере 88 миллионов сомов. "В материалах дела говорится, что глава Госкомсвязи преднамеренно завышал суммы, выделяемые из бюджета государства. Ранее Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями передала надзорному органу собранные материалы", - гласили сообщения.



Не провисев на интернет-сайтах и одного дня, эти сообщения вдруг загадочным образом исчезли. По чьей настоятельной просьбе они были удалены - догадаться нетрудно.



Уголовное дело в отношении Шаршембиева, насколько известно, не возбуждено по сей день. Между тем тянется за ним весьма длинный хвост весьма скандальных фактов. Не так давно сразу в несколько адресов - президенту, спикеру парламента, премьеру - группа специалистов направила справку, где перечисляются 7 конкретных фактов грубых финансовых, мягко говоря, нарушений, допущенных Шаршембиевым на разных должностях. Если углубиться в каждый из этих фактов, то картина открывается впечатляющая. Здесь фигурирует и украинская фирма "Квант-Эфир" (выполнявшая перевод кыргызского телевидения на "цифру"), получившая десятки тысячи долларов за работу, которой не выполнила; и связанная с этой фирмой местная фирма "РЦТ", которой была продана волоконно-оптическая линия связи, из-за чего "Кыргызтелеком" лишился возможности получать Интернет из Китая… И много ещё чего, заслуживающего отдельного повествования. Ко всему прочему, в период работы Шаршембиева главой "Кыргызтелекома" это акционерное общество с участием государства получило рекордный убыток за всю историю своего существования - 118 миллионов сомов. По сути, главная телекоммуникационная компания страны - компания стратегическая - оказалась на грани банкротства. Вот вам и "Таза коом", "чистое общество".



Несмотря на все скандалы, на посту главы Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев оставался до конца августа, пока в Кыргызстане не сменилось правительство. Премьер Исаков с правительственной должности предпочёл его убрать, но в исаковской команде, как выясняется, он остаётся! Будет проект "Таза коом" продвигать. Видимо, столь же "успешно", как и всё, что делал до сих пор.



Следуя логике Сапара Исакова, должен появиться в его команде и ещё один любопытный персонаж - Алмазбек Кадыркулов. Ведь он тоже в своё время курировал проект "Таза коом". И, насколько известно, в окружении премьера Исакова он уже появился - в роли пока что неофициального советника.

Алмазбек Кадыркулов.



Хвост скандалов за этим господином тянется тоже длинный и пышный. В бакиевское время он, работая заместителем министра образования, имел самое прямое отношение к выводу 84 миллионов бюджетных сомов в компанию "Континент Принт", связанную с семьёй Бакиевых. Затем Кадыркулов стал членом совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Манас". Где подписал незаконное решение о продаже топливно-заправочного комплекса приближённым Максима Бакиева. После революции Кадыркулова - как и других участников сделки - судили. Вину подсудимых в причинении ущерба государству на сумму 150 миллионов сомов суд признал доказанной. Но к Кадыркулову суд проявил снисхождение, освободив его от наказания "в связи с изменением обстановки". Тогда как другие фигуранты сроки наказания получили солидные. Председателя совета директоров аэропорта "Манас" Р. Жамгырчиева, например, осудили на 15 лет лишения свободы, к такому же сроку заочно приговорили другого члена совета - гражданина США Евгения Гуревича (приятеля Максима Бакиева).



Несмотря на всё это, Кадыркулов был назначен директором Госагентства связи. На этом посту он, к примеру, изрядно удивил Счётную палату, потратив в 2012 году на сотовую связь более 565 тысяч сомов - казённых, разумеется.



В 2013 году Кадыркулов пришёл в "Кыргызтелеком" - на должность председателя правления. Пришёл во главе очередной "команды реформаторов". На этом посту он не довёл до конца ни один из стратегических проектов, а своими "реформами" поставил личный рекорд - довёл прибыль компании до самого низкого уровня за всю её историю. В итоге за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и недостатки в работе Кадыркулов был уволен советом директоров "Кыргызтелекома".



После такой развязки, согласно закону, Кадыркулова нельзя было на пушечный выстрел подпускать к управлению акционерными обществами с госдолей. Его, однако, подпустили к… управлению всеми активами государства - назначили главой Фонда по управлению госимуществом. С этой должности он слетел летом 2016 года - как объяснял президент Атамбаев, за то, что не смог выгодно продать "Мегаком". Всплывают, однако, ещё более любопытные факты деятельности Кадыркулова за недолгое его пребывание на этом посту…



Кто ещё всплывёт в команде молодого реформатора Сапара Исакова? Поживём - увидим.



Вадим НОЧЁВКИН





УКРАИНОЙ ВДРУГ ПОВЕЯЛО…



Что насоветует премьер-министру Исакову 26-летняя советница?





В минувший четверг, 7 сентября, бригада советников премьер-министра Сапара Исакова пополнилась ещё двумя чиновниками. Точнее - чиновницами. Всего советников у нового главы правительства теперь четыре. Пока четыре. Для сравнения - у бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова советник, состоявший в штате аппарата правительства, был всего один.



У всех четырёх исаковских советников есть общая черта - они либо учились, либо работали в американских университетах.





Бермет Турсункулова, 1976 года рождения, окончила в 1998 году Международный университет Кыргызстана (который год спустя окончил и Сапар Исаков, после чего там преподавал). Затем получила степень магистра в Центрально-Европейском университете Будапешта. Который, кстати, власти Венгрии хотят закрыть - по той, в частности, причине, что это учебное заведение основал Джордж Сорос.



Последние 9 лет Бермет Турсункулова работала в Американском университете Центральной Азии - вице-президентом по академическим вопросам.



Другой назначенной советнице - Юлии Калиниченко - всего лишь 26 лет. Она - выпускница Американского университета Центральной Азии. Степень магистра европоведения и международных отношений получала во всё том же соросовском Центрально-Европейском университете Будапешта.



Трудовая биография: занимала должности руководителя проектов АНО "Институт отраслевого питания" в Москве; заведующей отделами международных отношений и организационной работы Академии государственного управления при президенте КР; координатора Национального института стратегических исследований КР. Также работала координатором исследований проектов Тянь-Шаньского аналитического центра в АУЦА.



Что именно эта молодая специалистка может насоветовать премьеру Исакову - не вполне понятно. А точнее, совсем не понятно: что можно в 26 лет, не обладая ни жизненным, ни профессиональным опытом, советовать премьер-министру страны?!



Кыргызстан начинает напоминать Украину, где после майдана зародилось странное поветрие - на крупные государственные посты стали сплошь и рядом назначать слишком уж молодых женщин и девушек…



Больше всего украинскую общественность шокировало назначение без всякого конкурса заместителем министра (!) внутренних дел по вопросам евроинтеграции 24-летней (!) Анастасии Деевой, до этого работавшей советником министра Арсена Авакова по реформированию полиции. Пользователи соцсетей шутили, что это назначение Аваков сделал в пику своему злейшему врагу - бывшему президенту Грузии, губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Который до этого пригласил к себе в советники почти столь же молодую особу - 33-летнюю Марию Гайдар, дочь печально знаменитого российского "реформатора" Егора Гайдара.



Чем закончились подобные назначения - всем хорошо известно. Мы, конечно, тоже за омоложение управленческих кадров… Но не до такой же степени! Или политика в КР сегодня - как в песне поётся: "Дадим шар земной детям…" Пусть играют… Пока не доиграются. Без последствий, разумеется, - ну какой спрос с детей?!



Соб. инф.

ОСТАП БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ…





Новый премьер-министр Сапар Исаков считает, что бурный рост Кыргызстана будет связан с именем американского киноактёра Стивена Сигала.



"Вы являетесь большим другом нашей страны, вдохновителем Игр кочевников, и бурный рост нашей страны будет связан с вашим именем, потому что культурная составляющая играет большую роль для любой страны", - сказал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на встрече с американским киноактёром Стивеном Сигалом, посетившим Бишкек.



Культурная составляющая, безусловно, играет роль в жизни страны, но бурный рост её всё-таки зависит от экономической составляющей. А вот с ней у нашего новоявленного молодого премьера как-то не очень… Всё как-то туманно… Первое, что пообещал Сапар Исаков, - интернетизацию всей страны! До каждого аила, каждой кошары хочет интернет дотянуть… И жизнь в Кыргызстане стремительно наладится, резко улучшится, так, что ли?



Программу из 40 шагов по переустройству страны обещал представить, но мы, журналисты, и по сей день не можем её найти. А может, и нет никакой программы? Так, одни популистские лозунги пока… В яркой конфетной обёртке - с не очень привлекательной начинкой. Мероприятия проводятся шумно, весело, с огоньком… Как американцы любят!



Но лучше бы кыргызская молодёжь училась в китайских колледжах и вузах: они, китайцы, попусту болтать не любят, они работать любят, главным образом молча. И какой же потрясающий результат!



Сегодня кое-кто из журналистов уже пари заключает: через какое время Сапар и его команда вернут американскую военную базу в Кыргызстан?



Соб. инф.