У нашего премьера проблемы с сердцем?

|Новости
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избирательные бюллетени отпечатали
Первая партия избирательных бюллетеней ушла в ТИК Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей Кыргызстана. Об этом 3 октября сообщил Центризбирком.Подробнее...
электрическое изобилие
В Кыргызстане сняли запрет на электроотопление и увеличили лимиты потребления электроэнергии.Подробнее...
Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Текебаеву и Чотонову
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мошенники используют имя известного хирурга Сабырбека Джумабекова
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подписан договор о кыргызско-узбекской границе
Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал закон о ратификации Договора между КР и РУз о государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкеке.Подробнее...
погода в октябре
Месячное количество осадков в октябре в Кыргызстане ожидается меньше нормы, температура в пределах нормы.Подробнее...
кыргызско-китайская граница временно закрывается
С 1 по 8 октября закроется кыргызско-китайская граница.Подробнее...
ГРС приостанавливает сбор биометрических данных
Если кыргызстанцы хотят принять участие в выборах, но не прошли процедуру биометрики, то у них на это есть ещё три дня.Подробнее...
Боевое братство
Кыргызстанские военные поедут на учения ОДКБ "Боевое братство — 2017".Подробнее...
сошёл с дистанции
Центризбирком Кыргызстана отменил регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.Подробнее...
начальник штаба кандидата в президенты Сариева ушла от него
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грубая обработка студентов
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту принуждения студентов КГЮА голосовать за определённого кандидата в президенты.Подробнее...
ЮРТА В КАТАРЕ
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едут кыргызы в Турцию
В 2017 году резко увеличилось число граждан Кыргызстана, которые получили разрешение на работу в Турции.Подробнее...
взяточники в архитектуре
Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки.Подробнее...
Рекорд за последние годы!
Каждый день золотовалютные резервы Кыргызстана растут на $1 млн.Подробнее...
денежные фальшивки
В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков.
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наказание за "межнац"
В Кыргызстане за дебош и бытовой национализм мужчина получил пять лет условно.Подробнее...
большой шутник из маленького кенеша
УВД города Ош возбудило уголовное дело на депутата, найденного связанным в багажнике автомобиля.Подробнее...
КЫРГЫЗ ПРОСЛАВИЛСЯ В АМЕРИКЕ
В США оштрафовали кыргыза, нацарапавшего своё имя на колонне мемориала Линкольну.Подробнее...
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У нашего премьера проблемы с сердцем?
Российский кардиохирург Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.
А.В.Коротеев.
РАЗЗУДИСЬ ПЛЕЧО,
РАЗМАХНИСЬ РУКА…
ОБ ОТПРАВКЕ СВОИХ ВОЕННЫХ В СИРИЮ