БОРЬБА БЫЛА НАПРЯЖЁННОЙ!

Подробности Политика Кыргызстана 18.10.2017 09:20 Просмотров: 19



президентские выборы в цифрах





Сооронбай Жээнбеков проиграл основному сопернику Омурбеку Бабанову в Чуйской и Таласской областях, но выиграл в целом по Кыргызстану.



15 октября на выборах президента Кыргызстана проголосовал 1 миллион 692 тысячи 423 избирателя - почти 56 процентов кыргызстанцев, имеющих право голосовать.



По результатам автоматического подсчёта голосов электронными считывающими урнами (после пересчёта бюллетеней вручную цифры могут несколько измениться) победу уже в первом туре одержал Сооронбай Жээнбеков, получивший 54,81 процента голосов.



Его главный соперник Омурбек Бабанов (до последнего выражавший уверенность в том, что на выборах победит именно он) отстал с большим отрывом - набрал всего лишь 33,74 процента голосов.



На третьем месте оказался Адахан Мадумаров (6,48 процента), на четвёртом - Темир Сариев (2,56 процента голосов).



Пятерку лидеров замкнул весьма специфический кандидат - "Против всех". Отметку в этой графе избирательных бюллетеней поставили 0,72 процента проголосовавших избирателей, то есть чуть более 12 тысяч человек.



Остальные семеро кандидатов набрали ещё меньше:



Таалатбек Масадыков - 0,63 процента;



Улукбек Кочкоров - 0,5 процента;



Азимбек Бекназаров - 0,16 процента (накануне выборов он объявил, что снимает свою кандидатуру, но официального заявления на сей счёт в ЦИК не подал, поэтому его фамилия осталась в бюллетенях);



Арстанбек Абдылдаев - 0,12 процента;



Арсланбек Малиев - 0,1 процента;



Эрнис Зарлыков - 0,09 процента;



Токтоайым Уметалиева - 0,09 процента.



Это - обобщённые данные по всему Кыргызстану. Весьма любопытная картина открывается, если посмотреть, кому отдавали свои голоса жители разных регионов республики.





БИШКЕК



Здесь тоже лидирует Сооронбай Жээнбеков, но жители столицы отдали ему меньше, чем в целом по республике, голосов - 48,28 процента. То есть если бы президента выбирали одни только бишкекчане, то Жээнбекову пришлось бы идти на второй тур - в паре с Омурбеком Бабановым, получившим 36,13 процента голосов.



Третье место в Бишкеке занял Темир Сариев - 5,38 процента.



А самое последнее - Азимбек Бекназаров, набравший всего лишь 8,08 процента голосов. При этом бишкекчане поставили республиканский рекорд по протестному голосованию - "против всех" в столице проголосовали 2,19 процента избирателей.



ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ



Проходи выборы только в её границах (вообразим эту ситуацию) - президентом уже после первого тура стал бы… Бабанов! Ибо набрал он здесь достаточные для этого 50,37 процента голосов.



Жээнбеков ему уступил, и значительно - чуйцы отдали фавориту выборной гонки лишь 37,76 процента своих голосов.



На третьем месте с большим отрывом - 6,33 процента - оказался, опять же, Сариев.



На последнем - 0,07 процента - Малиев.



Весьма многочисленным в Чуйской области оказался протестный электорат - 1,13 процента чуйских избирателей проголосовали против всех 11 кандидатов в президенты.



ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ



Здесь, на своей малой родине, Бабанов собрал вообще рекордное количество голосов - 85,63 процента!



Его основные соперники - Жээнбеков и Сариев - отстали от него существенно, получив соответственно 12,7 процента и 0,67 процента голосов.



Наименее же популярным у таласцев оказался всё тот же Малиев, набравший смехотворные 0,01 процента голосов.



ОШ



В этом городе электорат оказался в подавляющем большинстве жээнбековский - кандидату от СДПК ошане отдали 73,69 процента своих голосов.



Бабанову перепало 18,67 процента голосов, а третьим по популярности оказался Мадумаров, получивший 6,44 процента голосов и оттеснивший здесь Сариева (0,16 процента) на непочётное шестое место. Главным лузером и здесь оказался Малиев - всё те же 0,01 процента голосов.



ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ



Здесь расклад получился примерно таким же, как и в городе Оше: Жээнбеков - 71,76 процента, Бабанов - 18,42 процента, Мадумаров - 8,68 процента.



Самый густонаселённый южный регион Кыргызстана внёс, пожалуй, самый большой вклад в победу своего земляка Сооронбая Жээнбекова.



ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



Здесь позиции у Жээнбекова чуть слабее, чем в Оше, - джалалабадцы отдали ему 59,39 процента своих голосов. Зато сильнее позиции Бабанова: в Джалал-Абадской области он собрал больше, чем в других областях южного региона, - 26,22 процента голосов.



В тройку лидеров на юге вошёл и Мадумаров - 10,61 процента голосов. Зато наименее популярный политик здесь - всё тот же Малиев - 0,03 процента.



БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Тройка лидеров - та же: Жээнбеков - 57,5 процента голосов, Бабанов - 20,4 процента, Мадумаров - 17,78 процента. Аутсайдер - опять же Малиев: 0,03 процента.



ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



Лидеру выборной гонки Жээнбекову, собравшему здесь 50,85 процента голосов, его главный соперник Бабанов буквально дышал в спину: его "улов" - 41,99 процента голосов. На третьем месте по популярности у иссыккульцев оказался Сариев - 4,14 процента голосов. Зато Мадумарова жители области задвинули на шестое место, отдав ему всего лишь 0,36 процента голосов. Аутсайдером здесь стал кандидат Зарлыков - 0,08 процента голосов.



НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Здесь тоже победил Жээнбеков, собравший 55,83 процента голосов. Бабанов ему уступил, но с не очень большим отрывом - ему нарынцы отдали 36,97 процента голосов. От этих двух бывших премьер-министров третий экс-премьер Сариев и здесь отстал далеко - набрал всего лишь 4,97 процента голосов. Ну а меньше всего в Нарынской области (как и в большинстве других) популярен Малиев - 0,04 процента.



Весьма показательным стало голосование земляков кандидатов в президенты - в городах и сёлах, где те родились.



В селе Бий-Мырза Кара-Кульджинского района Ошской области - на малой родине Сооронбая Жээнбекова - за него проголосовали 100 процентов местных жителей - из тех, кто явился к избирательным урнам (а явились 74 процента).



В селе Чымгент Кара-Бууринского района Таласской области, где родился Омурбек Бабанов, свои голоса ему отдали 97 процентов земляков.



В родном селе Темира Сариева - Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области - за него проголосовали 88 процентов избирателей. Правда, 8 процентов голосов всё-таки были отданы Бабанову.



Зато на малой родине Адахана Мадумарова - в селе Куршаб Узгенского района Ошской области - за него проголосовал всего лишь 31,3 процента земляков. Зато 63 процента куршабцев отдали свои голоса Сооронбаю Жээнбекову.



Весьма непопулярным среди земляков оказался и Азимбек Бекназаров. В его родном селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области ему отдал голос всего лишь 1,88 процента избирателей.



И совсем уж плачевный результат получил на малой родине один из аутсайдеров президентской гонки Арсланбек Малиев. В городе Джалал-Абаде (где, по одной из версий его биографии, родился Малиев) он получил всего лишь… 9 голосов - из 36 тысяч!



Итак, цифры свидетельствуют, что борьба за президентский пост была напряжённой - и результат её, несмотря ни на что, был мало предсказуем. В двух областях республики победитель выборов Жээнбеков уступил своему основному сопернику Бабанову. И в этот расклад, кстати, как-то не вписываются заявления проигравших кандидатов и их сторонников о якобы массовых фальсификациях на выборах. Цифры при таких фальсификациях получаются совсем иными - что кыргызстанцы наблюдали в своё время не раз.



В заключение можно смело сказать: выборы в Кыргызстане прошли открыто и относительно честно. А главное - спокойно. И это плюс действующей власти: президент Атамбаев сдержал своё слово - мирная передача президентских полномочий состоится.



Это первый и главный итог президентских выборов в Кыргызстане! Страна и народ устали от всяких революционных переворотов и вывертов… Народ хочет спокойной и созидательной жизни. И время это, кажется, наконец-то наступило.



редакция "Д№…"





КОГДА ИНАУГУРАЦИЯ?



Согласно конституционному закону о выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша, ЦИК не позднее чем в 20-дневный срок после дня голосования - до 4 ноября - должен определить результаты выборов главы государства. В случае если итоги голосования обжалованы в установленном порядке, определение результатов выборов приостанавливается до окончательного рассмотрения их судом.



Избранный президент в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования результатов выборов - до 4 декабря - на церемонии инаугурации (вступления в должность) принесёт народу Кыргызстана в присутствии депутатов Жогорку Кенеша присягу. ЦИК зарегистрирует избранного президента и выдаст ему президентское удостоверение, а также знаки отличия - нагрудный знак и штандарт (флаг) президента с выгравированными его фамилией, именем и отчеством и датами срока полномочий.







ПОЗДРАВИЛИ БУДУЩИЕ КОЛЛЕГИ





Первым лидером иностранного государства, приславшим Сооронбаю Жээнбекову поздравления в связи с победой на выборах, стал президент России Владимир Путин.



В своей телеграмме В. Путин отметил, что в России высоко ценят личный вклад С. Жээнбекова в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и Кыргызстан обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур, что "отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности".



Свои поздравления Сооронбаю Жээнбекову прислали также президенты Казахстана и Узбекистана.



"Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу - мирного неба и благополучия", - говорится в телеграмме Нурсултана Назарбаева.



"В Узбекистане знают вас как опытного государственного деятеля, прилагающего все усилия к развитию Кыргызстана, и активного сторонника всемерного углубления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и доверия. Мы уделяем большое внимание наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и готовы направить все необходимые усилия для укрепления многопланового партнёрства на благо наших народов", - написал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

нечто небывалое для региона



- зарубежные СМИ о выборах президента в Кыргызстане.



Что же пишут зарубежные СМИ о прошедших президентских выборах и от чего предостерегают международные эксперты?



Мировые СМИ обсуждают прошедшие в Кыргызстане президентские выборы, на которых кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков, по предварительным итогам, одержал победу, получив наибольшее количество голосов избирателей. По мнению некоторых изданий, такой итог выборов и в целом передача власти демократическим путём - нечто небывалое для региона, где властвуют в основном автократы.



"В отличие от остальных центральноазиатских государств, Кыргызстан испытывает бурные демократические изменения, и это в первую очередь заметно в высшем эшелоне власти," - пишет авторитетное американское издание The New York Times.



Ведущее агентство Bloomberg подчёркивает, что страна доказала всему региону, что гонку за президентское кресло можно вести в прозрачной конкурентной борьбе.



"В регионе, где властвуют в основном автократы, Кыргызстан делает нечто новое," - отмечает Bloomberg.



Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle восхваляет решение уходящего президента передать власть мирным путём.



"Атамбаев, обещая провести прозрачные выборы, стал первым лидером в новейшей истории бывшего СССР, добровольно покинувшим занимаемый пост," - пишет Deutsche Welle.



Хотя, как утверждает телерадиокомпания, действующему президенту было под силу изменить Конституцию, чтобы удержаться во власти ещё на один срок.



Неоднозначно о победе Жээнбекова отозвалось британское издание Reuters, пророчившее второй тур выборов.



"Преемник уходящего пророссийского лидера был настроен на победу в президентских выборах в воскресенье, несмотря на прогнозы, предсказывавшие второй тур для него и лидера оппозиции", - утверждает Reuters.



При этом издание предостерегает, что отныне последующие шаги Бабанова будут пристально отслеживаться.



Sputnik