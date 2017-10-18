Омурбек Бабанов: "УЕЗЖАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ"

Подробности Политика Кыргызстана 18.10.2017 12:08 Просмотров: 17

16 октября, на другой день после выборов, кандидат в президенты Омурбек Бабанов собрал пресс-конференцию. Его выступления ждали многие - ведь именно с Бабановым были связаны прогнозы об осложнении ситуации в Кыргызстане - вплоть до массовых беспорядков.



Итоги выборов Омурбек Бабанов прокомментировал весьма сдержанно.



"Впервые выборы были альтернативными, все до конца ждали результатов. Если кандидат получил больше всех, значит, он выиграл, - сказал Бабанов, отвечая на вопрос, признаёт ли он итоги выборов. - Народ сказал своё слово. Есть нарушения. Есть явные нарушения. Мы будем собирать данные об этих фактах, будем менять избирательное законодательство. Я абсолютно уверен: в Кыргызстане будут настоящие, честные выборы".



На вопрос о том, поздравил ли он Сооронбая Жээнбекова, Бабанов ответил: "Я этого не делал. Мне нетрудно позвонить и поздравить, но мы ждём официальных результатов. Потом с командой примем решение. Перед человеком, за которого проголосовали и который станет президентом, стоит очень большая задача менять и объединять страну. Кыргызстану нужна стабильность", - подчеркнул О. Бабанов.



Тут же Бабанов обратился к своему главному сопернику и победителю Жээнбекову: "Всё, что было в выборном процессе, должно остаться в прошлом. Не нужно подвергать гонениям тех, кто бегал за других кандидатов. Нужно менять страну".



Обратился Бабанов и к своим сторонникам - в связи с сообщениями о том, что на его родине - в Таласской области - начинаются волнения:



"Вас призывают к каким-то незаконным действиям - это исходит не от нас, это исходит не от меня. Мы будем проводить свою работу по нарушениям на избирательных участках и действовать только в рамках закона. Я всегда заявлял, что никогда не захватывал власть и сейчас и в будущем не собираюсь этого делать. Мы будем защищать права наших избирателей, агитаторов, сторонников только законным путём", - повторил Бабанов.



"Наша победа ещё впереди. Как говорится, всё, что не убивает, делает нас крепче. Меня и мою команду эти выборы сплотили и сделали крепче", - добавил Бабанов.



Начавшие гулять сразу после выборов слухи о том, что Бабанов то ли уже покинул Кыргызстан, то ли собирается это сделать, сам Омурбек Бабанов прокомментировал так:



"Я же здесь, с вами встретился, никуда выезжать в ближайшее время не собираюсь. Конечно, хочу отдохнуть, так как четыре месяца предвыборной кампании - это тяжело. Сейчас хочу собрать свою команду и поговорить".



А на вопрос о вероятности возбуждения в отношении него уголовных дел Бабанов ответил коротко: "Время покажет".



Соб. инф.