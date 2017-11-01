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УКАЗ, ВЫЗВАВШИЙ НЕОПРАВДАННЫЙ СКАНДАЛ

Подробности
Политика Кыргызстана
01.11.2017 12:21
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     Какую цель преследовал президент Атамбаев, издавая нашумевший Указ "Об установлении Дней истории и памяти предков"? Почему ему в голову пришла эта идея?


Авторы - составители указа (вряд ли над его составлением корпел лично глава государства) попытались это объяснить в самом тексте указа, отчего он получился необыкновенно длинным.


"Развитие исторической науки в последние годы и её деидеологизация, - так начинается этот текст, - дали возможность учёным выработать новые подходы к исследованию ключевых этапов истории Кыргызстана, а обществу - получить более объективный взгляд на прошлое. Народ, имеющий трёхтысячелетнюю историю, создавший в IX-Х веках Великий Кыргызский каганат, сквозь столетия пронёс идею государственности. Эта идея стала основой мировоззрения кыргызов, составляет главное содержание эпоса "Манас" и всего духовного наследия народа. Из поколения в поколение передавалась заветная мечта о независимости".


При чём же здесь 100-летие Октябрьской революции, празднование которого неожиданно для всех кыргызстанцев президент Атамбаев отменил? В указе это событие тоже не забыто. Сказано, что революция изменила "ход истории и весь последующий мировой порядок. Для многих народов, вовлечённых в начале ХХ века в орбиту влияния России, это событие имело судьбоносный характер. Вслед за национально-освободительным восстанием 1916 года Октябрьская революция создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности".


Движущей силой событий 1916 года, говорится в президентском указе, было "стремление народа к свободе и независимости". При этом "согласно архивным данным, самые драматичные события и наибольшие человеческие жертвы во время Уркуна относятся к осеннему периоду 1916 года. Остановить трагедию удалось благодаря вмешательству прогрессивных сил самой России. Возглавляемая А.Ф. Керенским комиссия депутатов Государственной думы впервые открыто осудила преступления царских властей. А после Февральской революции 1917 года при Временном правительстве России были разработаны и начали осуществляться меры по возвращению беженцев на историческую родину. Затем эту работу продолжила советская власть во главе с В.И. Лениным", - отмечают авторы указа.


Кыргызская государственность, признают эти авторы, развивалась в советский период, что увенчалось обретением в 1991 году Кыргызстаном независимости в границах, определённых советской властью. "Признание достижений этого периода сформировало в целом позитивное отношение народа Кыргызстана к Великой Октябрьской социалистической революции. В Кыргызской Республике 7 ноября отмечается как официальный праздник", - заключают авторы указа.


Так в чём же тогда проблема? А в том, что, по мнению авторов указа, "в последние годы вместе с осознанием исторических ошибок, допущенных в советский период развития, эта дата утрачивает значение. В самой Российской Федерации дата 7 ноября официально не отмечается, а термин "Октябрьская революция" в отношении данной даты в официальных документах постепенно замещается понятием "октябрьские события 1917 года". Эти события в России, подчёркивают авторы, характеризуются  "колоссальными потерями", "гонениями", "многочисленными жертвами среди высланных и раскулаченных", "массовыми репрессиями". Что, следует особо отметить, касается в первую очередь русского народа. Более того, это вообще была антирусская, антироссийская революция, привнесённая с Запада.


Большие потери понёс в те годы и народ Кыргызстана. В числе репрессированных государственных деятелей республики упомянут  председатель Совнаркома Киргизской АССР Жусуп Абдрахманов, чьи "проявление самостоятельности и стремление проводить политику в интересах народа стоили ему жизни". Явно не случайно  (в свете нынешнего кыргызско-казахского кризиса) авторы указа напомнили, что "Жусуп Абдрахманов пошёл на беспрецедентный по тем временам шаг по разбронированию государственных резервов зерна для спасения от голода беженцев из Казахстана".


"Политические репрессии 30-х годов XX века не дали реализоваться многим смелым и амбициозным проектам в экономике, сферах образования, культуры и науки Кыргызстана. 8 ноября ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий, а нынешний, 2017 год знаменует их 80-летие", - заключают авторы указа.


В целях "объективной исторической оценки" событий 1916-1917 годов, "уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам", президент Атамбаев своим указом и постановил объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков. В эти дни, которые должны быть объявленными нерабочими и праздничными, должны проводиться различные мероприятия, в том числе научно-практические конференции, на что из госбюджета следует выделять деньги.


На Атамбаевский указ последовала реакция - в Москве. Кое-кто из российских политиков обиделся. Но вовсе не из-за отмены празднования 7 ноября - в самой России этот праздник давно уже не отмечают…


На указ отреагировал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев - сын Владимира Жириновского, представляющий в российском парламенте ЛДПР. Лебедев с завидной оперативностью внёс в Госдуму законопроект, запрещающий гражданам Кыргызстана работать на территории России в сфере перевозок по кыргызским водительским правам. При том что совсем недавно - в июле этого года - закон, разрешающий  кыргызстанцам это делать, подписал Владимир Путин.


"Делалось это только по политическим мотивам, потому что в Киргизии русский язык является вторым национальным, - заявил Игорь Лебедев. - Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Киргизии против России. Мы считаем это крайне недружественным шагом по отношению к нашей стране и считаем, что те политические мотивы, которые преследовались при принятии этой поправки, исчезли. Поэтому поправку надо убрать, пусть киргизы сдают экзамен и получают водительские удостоверения российского образца", - заключил депутат Лебедев.

 

Вице-спикер  Госдумы  РФ Игорь  Лебедев,  сын Владимира  Жириновского, делает  поспешные  и  не отвечающие  реальности выводы.

 


Аппарат президента Кыргызстана в ответ сделал весьма жёсткое заявление, посоветовав вице-спикеру Госдумы Лебедеву "внимательно читать документы, которые он берётся комментировать". "Всё, что связано с событиями августа и осенних месяцев 1916 года, ни для одного кыргызстанца праздником никогда не было и не станет. Это национальная трагедия, жертв которой мы будем чтить всегда", - говорится в заявлении пресс-службы президента КР. В аппарате президента также посоветовали Лебедеву ознакомиться с российскими архивными документами. "И тогда ему самому станет ясно, что попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать своё отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и непозволительно в отношении суверенного государства", - справедливо заключают в аппарате президента КР.


Удастся ли сыну Жириновского (известному, как и его отец, своими скандальными высказываниями) продавить через Госдуму сей поспешный законопроект, пока сказать трудно. Если же удастся, то это будет неправильно и несправедливо.


Соб. инф.

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