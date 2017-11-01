ОКТЯБРЬ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ…

Подробности Политика Кыргызстана 01.11.2017 13:00 Просмотров: 54



Буквально накануне столетия Октябрьской революции 1917 года Кыргызстан - к полной неожиданности для кыргызстанцев - вдруг перестал праздновать 7 ноября официально. Хотя до этого праздновал (не считая советского периода) 16 лет.



26 октября этого года президент Атамбаев подписал Указ "Об установлении Дней истории и памяти предков". Отмечаться они будут ежегодно 7 и 8 ноября (прежде вторая дата была Днём памяти жертв политических репрессий).



Теперь на постсоветском пространстве годовщины революции остаются праздничными только в Беларуси и Приднестровье.



Этот праздник в Кыргызстане уже отменяли - в 1991 году. В календарь его вернул Жогорку Кенеш по инициативе фракции коммунистов в конце 2001 года. Новый старый праздник страна отметила уже 7 ноября 2002 года - на 85-летие Великого Октября. Теперь он отменён вновь.



Тем не менее от того факта, что революция была, нам никуда не деться. И здесь есть смысл вспомнить, как проходило становление советской власти на кыргызской земле век назад.



Ради исторической точности стоит отметить, что к осени 1917 года беспорядками было охвачено 90 процентов губерний бывшей Российской империи. После провала мятежа генерала Корнилова (об этом газета "Дело №…" подробно рассказывала в публикации "Спаситель" России по прозвищу Киргиз" 23 августа 2017 года) скинуть Керенского и компанию можно было легко.



"Почему не скинули? - задаётся вопросом российский историк Алексей Щербаков. - А потому, что его отстояли эсеры и меньшевики. Дело тут в самой сути этих партий - точнее, в сути их верхушек. Ведь какая складывалась ситуация? Кадеты полностью разбиты, а значит, у власти оказывались умеренные левые. Эти люди очень хорошо смотрелись в качестве оппозиции, а вот брать на себя ответственность они не хотели. Точнее, они желали быть не во власти, а при власти - чтобы интриговать, дискутировать… Словом, заниматься политической деятельностью, но при этом ни за что не отвечать. Впрочем, в то время так хотело большинство политиков, потому что было совершенно непонятно, как разгребать сложившуюся ситуацию".



Но было одно исключение - партия большевиков. Понимая, что любое действие лучше бездействия, они взяли курс на большевизацию Петроградского совета и низовых советов - на всякий случай.



В Туркестанском крае ситуация была не такой, как в центре, - советами здесь до самого последнего момента заправляли эсеры. А порядки в туркестанских уездах были этакой смесью царизма и чего-то непонятного, именуемого в столичной прессе "демократической республикой". Большевики в Туркестане большим авторитетом поначалу не пользовались по одной простой причине - пролетариата, рабочего класса было мало. Большинство кыргызов были неграмотными, поэтому на Карла Маркса им было наплевать. А русские крестьяне - как зажиточное кулачество, так и бедняки с середняками - шли в основном за эсерами.



Но были среди русской и кыргызской бедноты и такие, кто вошёл в созданный тогда же союз "Букара" ("Беднота") Кожомурата Сарыкулакова. В Оше тогда же образовался Совет мусульманских депутатов, а в Пишпеке - Киргизский общественный комитет.



Появились в Туркестане и свои либералы - партия "Алаш". Правда, сейчас эту партию принято называть "национально-демократической". В руководстве кыргызского крыла этой партии (было ещё казахское) состояли Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов и Иманалы Айдарбеков - будущие крупные государственные и общественные деятели Советской Киргизии, впоследствии репрессированные. Всего же в Пишпекском уезде и других административных центрах на территории нынешнего Кыргызстана образовалось 18 разнонаправленных политических организаций и общественных объединений.



Поскольку новости до Туркестана доходили небыстро, установление советской власти здесь началось по новому стилю 9 ноября 1917 года. Началось в Ташкенте - через два дня после свержения в Петрограде временного правительства. В нынешней столице Узбекистана вспыхнуло вооружённое восстание рабочих, солдат и национальной бедноты. Закончилось оно уже 14 ноября 1917 года, после чего Ташкентский совет отправил всем местным советам Туркестанского края такую телеграмму: "Всю власть принял Совет. Берите власть в свои руки".



Первыми советскую власть на территории нынешнего Кыргызстана провозгласили на своих рудниках шахтёры Сулюкты и Кызыл-Кии. Как сообщают историки, они были наиболее организованными и сплочёнными, а также имели тесную связь с солдатами местных гарнизонов и рабочими Петрограда, Москвы и Ташкента.

Флажками помечены населённые пункты,

где в течение осени 1917 года -

весны 1918-го была установлена советская власть.

Григорий Швец-Базарный. Первый большевик - председатель Пишпекского городского совета.

Судя по заднему плану, похоже, что это - шахтёры Сулюкты либо Кызыл-Кии, первыми провозгласившие советскую власть на своих рудниках.



Почти в то же время советская власть победила и в Таласской долине, которая тогда входила в Аулие-Атинский уезд Сырдарьинской области. Сейчас это - Жамбылская область Казахстана. Уже 1 декабря 1917 года в Аулие-Ате (ныне - Тараз) состоялся первый съезд Советов крестьянских депутатов Аулие-Атинского уезда, который и закрепил победу советской власти в этом регионе.



В декабре 1917 года советская власть установилась в Джалал-Абаде, а 5 января 1918 года - в Пишпеке.



Строго говоря, решение об установлении в Пишпекском уезде советской власти было принято ещё в декабре 1917 года - в харчевне на Дунганском базаре, который сейчас называется Ошским. Вскоре - в январе 1918-го - советская власть установилась в Оше, а в феврале - в Токмаке. Позже всех - в мае 1918 года - власть Советов победила в Нарыне и Пржевальске.



Венцом всего стала Туркестанская Советская Федеративная Республика, которую провозгласили 30 апреля 1918 года на 5-м краевом съезде Советов в Ташкенте. В документах съезда было написано: "Туркестанская Советская Федеративная Республика, управляясь автономно, признаёт и координирует свои действия с центральным правительством Российской Советской Федерации".



С приходом большевиков в марте-июне 1918 года были упразднены уездные и участковые комиссариаты, земельные комитеты, городские думы, а ещё раньше - переселенческие управления, служившие рычагом аграрной колонизации. Тем не менее из-за кадрового голода до лета 1918 года сохранились старые суды, которые, как и по всей территории советской России, работали параллельно с революционными трибуналами.



Вместе с такими известными теперь личностями, как Яков Логвиненко и Алексей Иваницын, за советскую власть боролись и кыргызы - будущий манасчи Саякбай Каралаев и писатель Касымалы Баялинов, а также Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и Жайнак Саадаев. Сейчас именами этих людей названы бишкекские улицы. Мало кто знает, что на юге нынешнего Кыргызстана в укреплении власти Советов приняли деятельное участие внуки Курманджан Датки - Жамшитбек Карабеков и Кадырбек Камчыбеков, сын казнённого царским правительством Камчыбека. Последний позднее за борьбу с басмачами был даже награждён орденом Боевого Красного Знамени.

Председатель ВЦИК Киргизской АССР Абдыкадыр Орозбеков (на фото слева) и председатель СНК республики Юсуп Абдрахманов.

Декларация прав народов России. Провозгласила

4 принципа: равенство и суверенноcть народов, право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию России.

Делегаты последнего съезда Советов Туркестанской АССР. Фото 1924 года. После этого в Средней Азии началось национально-территориальное размежевание. В состав Кара-Киргизской автономной области из Туркестанской АССР отошли: Каракольский и Нарынский уезды и часть Жетисуйской (Семиреченской) области - Пишпекский уезд, 10 волостей Андижанского уезда, 10 волостей Наманганского уезда, 5 волостей Маргеланского уезда,

2 волости Кокандского уезда и Ошский уезд Ферганской области, а также 14 волостей (Таласский участок)

Аулие-Атинского уезда Сырдарьинской области.



Разумеется, новая власть пришлась по душе не всем. Уже в 1918 году в южном Туркестане появились отряды басмачей, а на севере вспыхнули мятежи казаков и эсеров. Самыми известными в истории Кыргызстана стали Беловодский мятеж (хотя на самом деле он начался в селе Садовом), Тюпский, Нарынский и Пржевальский мятежи. Но это - уже совсем другая история.