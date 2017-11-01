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ОКТЯБРЬ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ…

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Политика Кыргызстана
01.11.2017 13:00
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Буквально накануне столетия Октябрьской революции 1917 года Кыргызстан  -  к  полной неожиданности для кыргызстанцев - вдруг перестал  праздновать 7 ноября официально. Хотя до этого праздновал (не считая советского периода) 16 лет.


26 октября этого года президент Атамбаев подписал Указ "Об установлении  Дней  истории и памяти предков". Отмечаться они будут ежегодно 7 и 8 ноября (прежде вторая дата была Днём памяти жертв политических репрессий).


Теперь    на   постсоветском пространстве годовщины революции остаются праздничными только в Беларуси и Приднестровье.


Этот праздник в Кыргызстане уже отменяли - в 1991 году. В календарь его вернул Жогорку Кенеш по инициативе фракции коммунистов в конце 2001 года. Новый старый праздник страна отметила  уже 7 ноября 2002 года - на 85-летие Великого Октября. Теперь он отменён вновь.


Тем не менее от того факта, что революция была, нам никуда не деться. И здесь есть смысл вспомнить, как проходило  становление советской власти на кыргызской земле век назад.

Ради исторической точности стоит отметить, что к осени 1917 года беспорядками было охвачено 90 процентов губерний бывшей Российской империи. После провала мятежа генерала Корнилова (об этом газета "Дело №…" подробно рассказывала в публикации "Спаситель" России по прозвищу  Киргиз"  23  августа 2017 года) скинуть Керенского и компанию можно было легко.


"Почему не скинули? - задаётся вопросом российский историк Алексей Щербаков. - А потому, что его отстояли эсеры и меньшевики. Дело тут в самой сути этих партий - точнее, в сути их верхушек. Ведь какая складывалась ситуация? Кадеты полностью разбиты, а значит, у власти оказывались умеренные левые. Эти люди очень хорошо смотрелись в качестве оппозиции, а вот брать на себя ответственность они не хотели. Точнее, они желали быть не во власти, а при власти - чтобы интриговать, дискутировать… Словом, заниматься политической деятельностью, но при этом ни за что не отвечать. Впрочем, в то время так хотело большинство политиков, потому что  было  совершенно непонятно, как разгребать сложившуюся ситуацию".


Но было одно исключение - партия большевиков. Понимая, что любое действие лучше бездействия, они взяли курс на большевизацию Петроградского совета и низовых советов - на всякий случай.


В Туркестанском крае ситуация была не такой, как в центре, - советами здесь до самого последнего момента заправляли эсеры. А порядки в туркестанских уездах были этакой смесью царизма и чего-то непонятного, именуемого в столичной прессе "демократической республикой". Большевики в Туркестане большим авторитетом поначалу не пользовались по одной простой причине - пролетариата, рабочего класса было мало. Большинство кыргызов были неграмотными, поэтому на Карла Маркса им было наплевать. А русские крестьяне - как зажиточное кулачество, так и бедняки с середняками - шли в основном за эсерами.


Но были среди русской и кыргызской бедноты и такие, кто вошёл в созданный тогда же союз "Букара" ("Беднота") Кожомурата Сарыкулакова. В Оше тогда же образовался Совет мусульманских  депутатов, а в Пишпеке - Киргизский общественный комитет.


Появились в Туркестане и свои либералы - партия "Алаш". Правда, сейчас эту партию принято называть "национально-демократической". В руководстве кыргызского крыла этой партии (было ещё казахское) состояли Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов и Иманалы Айдарбеков - будущие крупные государственные и общественные деятели Советской Киргизии, впоследствии репрессированные. Всего же в Пишпекском уезде и других административных центрах на территории нынешнего Кыргызстана образовалось 18 разнонаправленных политических организаций и общественных объединений.


Поскольку новости до Туркестана  доходили  небыстро, установление советской власти здесь началось по новому стилю 9 ноября 1917 года. Началось в Ташкенте - через два дня после свержения в Петрограде временного правительства. В нынешней столице Узбекистана вспыхнуло вооружённое восстание рабочих, солдат и национальной бедноты. Закончилось оно уже 14 ноября 1917 года, после чего Ташкентский совет отправил всем местным советам Туркестанского края такую телеграмму: "Всю власть принял Совет. Берите власть в свои руки".


Первыми советскую власть на территории нынешнего Кыргызстана провозгласили на  своих  рудниках  шахтёры  Сулюкты  и  Кызыл-Кии. Как сообщают историки,  они были наиболее организованными и сплочёнными,  а  также  имели  тесную  связь  с  солдатами местных  гарнизонов  и  рабочими Петрограда, Москвы и Ташкента.

 

Флажками  помечены  населённые  пункты,  
где  в  течение  осени  1917  года  -
весны  1918-го  была  установлена  советская  власть.

Григорий  Швец-Базарный. Первый  большевик - председатель  Пишпекского городского  совета.

Судя  по  заднему  плану,  похоже,  что  это - шахтёры  Сулюкты  либо Кызыл-Кии,  первыми провозгласившие советскую  власть  на своих  рудниках.


Почти  в  то же время советская  власть  победила и в Таласской долине, которая тогда входила в Аулие-Атинский уезд Сырдарьинской области. Сейчас это - Жамбылская область Казахстана. Уже 1 декабря 1917 года  в  Аулие-Ате (ныне - Тараз)  состоялся  первый съезд Советов крестьянских депутатов Аулие-Атинского уезда, который и закрепил победу советской власти в этом регионе.


В  декабре  1917 года советская  власть  установилась в Джалал-Абаде, а 5 января 1918 года - в Пишпеке.

Строго говоря, решение об  установлении  в  Пишпекском уезде советской власти было принято ещё в декабре 1917 года - в харчевне на Дунганском базаре, который сейчас называется Ошским. Вскоре - в январе 1918-го - советская власть установилась в Оше, а в феврале - в Токмаке. Позже всех - в мае 1918 года - власть Советов победила в Нарыне и Пржевальске.


Венцом всего стала Туркестанская Советская Федеративная Республика, которую провозгласили 30 апреля 1918 года на 5-м краевом съезде Советов в Ташкенте. В документах съезда было написано: "Туркестанская Советская Федеративная Республика, управляясь автономно,  признаёт  и  координирует свои действия с центральным правительством Российской Советской Федерации".


С приходом большевиков в марте-июне 1918 года были упразднены уездные и участковые комиссариаты, земельные комитеты, городские думы, а ещё раньше - переселенческие управления, служившие рычагом аграрной колонизации. Тем не менее из-за кадрового голода до лета 1918 года сохранились старые суды, которые, как и по всей территории советской России, работали параллельно с революционными трибуналами.


Вместе с такими известными теперь личностями, как Яков Логвиненко и Алексей Иваницын, за советскую власть боролись и кыргызы - будущий манасчи Саякбай Каралаев и писатель Касымалы Баялинов, а также Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и Жайнак Саадаев. Сейчас именами этих людей названы бишкекские улицы. Мало кто знает, что на юге нынешнего Кыргызстана в укреплении власти Советов приняли деятельное участие внуки Курманджан Датки - Жамшитбек Карабеков и Кадырбек Камчыбеков, сын казнённого царским правительством Камчыбека. Последний позднее за борьбу с басмачами был даже награждён орденом Боевого Красного Знамени.

 

Председатель  ВЦИК  Киргизской  АССР  Абдыкадыр Орозбеков  (на  фото  слева)  и  председатель  СНК республики  Юсуп  Абдрахманов.

Декларация прав народов России. Провозгласила
4 принципа: равенство и суверенноcть народов, право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию России.

Делегаты последнего съезда Советов Туркестанской АССР. Фото 1924 года. После этого в Средней Азии началось национально-территориальное размежевание. В состав Кара-Киргизской автономной области из Туркестанской АССР отошли: Каракольский и Нарынский уезды и часть Жетисуйской (Семиреченской) области - Пишпекский уезд, 10 волостей Андижанского уезда, 10 волостей Наманганского уезда, 5 волостей Маргеланского уезда,
2 волости Кокандского уезда и Ошский уезд Ферганской области, а также 14 волостей (Таласский участок)
Аулие-Атинского уезда Сырдарьинской области.

 


Разумеется, новая власть пришлась по душе не всем. Уже в 1918 году в южном Туркестане появились отряды басмачей, а на севере  вспыхнули  мятежи  казаков  и  эсеров.  Самыми известными в истории Кыргызстана стали Беловодский мятеж (хотя на самом деле он начался в селе Садовом), Тюпский, Нарынский  и  Пржевальский мятежи. Но это - уже совсем другая история.

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