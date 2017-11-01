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ВНЕДРЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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Политика Кыргызстана
01.11.2017 14:18
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45 волонтёров американского Корпуса мира, прибывшие в Кыргызстан в середине августа, 27 октября принесли традиционную служебную присягу. До этого волонтёры проходили своего рода адаптацию, проживая в кыргызских семьях в сёлах Иссык-Атинского и Сокулукского районов Чуйской области.

Корпус мира, изгнанный из нескольких стран по подозрению во вмешательстве в их внутренние дела и даже в шпионаже, в Кыргызстане по-прежнему пользуется гостеприимством и режимом наибольшего благоприятствования. Считается, что волонтёры этой организации находятся в Кыргызстане по приглашению правительства КР - на основе американско-кыргызского соглашения, подписанного ещё в 1992 году. В 2018 году Корпус мира будет отмечать 25-летие своей работы в Кыргызстане. За 24 года здесь поработали в общей сложности 1 тысяча 160 американских волонтёров.


Нынешний волонтёрский десант - тоже юбилейный, 25-й по счёту.


Очередная церемония принесения присяги прошла, как всегда, в торжественной обстановке - в Кыргызской национальной филармонии им Т. Сатылганова. В церемонии приняли участие временный поверенный в делах США в Кыргызстане Шейла Сивер, министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, представители Минобразования КР, МИД КР, директоры и учителя школ.


В  этих  школах  в  Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях волонтёры Корпуса мира будут в течение двух лет повышать квалификацию учителей английского языка, а также учить языку школьников. То есть заниматься тем же, чем занимались и их предшественники. В этом и состоит особенность этой американской организации - её волонтёры, работая в глубинке, имеют возможность проникать в самую гущу народа и практически полностью растворяться среди местного населения. Оставаясь при этом практически вне контроля кыргызских спецслужб.

 

Принесение  присяги  в  Бишкеке  очередным  десантом  Корпуса  мира.

 


Нужен ли этот контроль? Напомним то, о чём уже не раз писала наша газета.


Корпус мира - один из самых хитроумных инструментов американского влияния за рубежом. Это - правительственное федеральное агентство США, подчинённое госдепартаменту. Учреждено оно в 1961 году по инициативе тогдашнего американского президента Джона Кеннеди. Бюджет Корпуса мира составляет сотни миллионов долларов.


Одной из стран, запретивших деятельность Корпуса мира на своей территории, стала Российская Федерация, куда эта организация пришла даже раньше, чем в Кыргызстан. В конце 2002 года Москва вышла из соглашения с США о деятельности Корпуса мира на территории России, объяснив это тем, что сотрудники американского агентства занимались сбором информации о социально-политической и экономической обстановках в российских регионах, проникали в закрытые пограничные зоны, налаживали связи с руководителями крупных оборонных предприятий. Среди сотрудников российского отделения корпуса были замечены бывшие работники ЦРУ. По версии российских контрразведчиков, Корпус мира, помимо основной своей деятельности, готовит агентуру для ЦРУ. Некоторые волонтёры выполняют шпионские задания и занимаются подрывной деятельностью.


Ещё одним настораживающим моментом стала сексуальная ориентация сотрудников корпуса. За 6 лет на посту директора Корпуса мира США в России сменилось несколько человек, и по крайней мере двое из них были гомосексуалистами. Попадались такие и среди волонтёров на местах. В последние годы, отмечали аналитики, при устройстве на работу в государственные учреждения США "нетрадиционная сексуальная ориентация является фактором, который скорее способствует получению работы, нежели мешает". Не стал исключением и Корпус мира, который просто обязан при отборе добровольцев "соблюдать права человека" в американской трактовке - то есть чуть ли не отдавать предпочтение геям. Всё бы ничего, но ведь эти волонтёры работают с детьми…


В 2011 году Корпус мира США свернул свою деятельность в Казахстане, а в 2012 году - в Туркменистане. Официально корпус из этих стран никто не гнал - американское правительственное агентство само решило оттуда убраться ради "безопасности своих сотрудников".


Единственной страной Центральной Азии, где корпус продолжает работать, остался Кыргызстан. Чьим властям, похоже, всё равно, с кем сотрудничать и кому доверять воспитание своих детей, - лишь бы кто-нибудь взял на себя работу, которую должно выполнять само государство.


Олег  ЖУК

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