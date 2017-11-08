МИНУС ЛЕНИН, ПЛЮС МАНАС… УЖЕ ТРЕТИЙ ПО СЧЁТУ! Подробности Политика Кыргызстана 08.11.2017 12:24 Просмотров: 13 Географам вновь придётся переделывать карты Кыргызстана - грядёт декоммунизация кыргызских гор.

В недавнем, наделавшем много шума Указе президента Атамбаева "Об установлении Дней истории и памяти предков" (о его содержании мы подробно рассказывали в прошлом номере газеты) есть весьма любопытный пункт №4, о котором стоит сказать особо.

Гласит он дословно следующее: "Рекомендовать депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во взаимодействии с правительством КР принять закон о переименовании пика Ленина в пик Манаса, так как сегодня это будет единственно верным решением, продиктованным самой многовековой историей народа Кыргызстана".

Скорее всего, этот закон парламент примет. В последний день октября парламентский Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил проект постановления ЖК об установлении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков. Такое же решение приняла парламентская фракция СДПК. Никаких возражений или замечаний (в том числе по переименованию пика Ленина в пик Манаса) со стороны депутатов не последовало.

Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта, расположенная на границе Кыргызстана и Таджикистана. Несколько поколений советских школьников наизусть знали высоту пика Ленина над уровнем моря - 7 тысяч 134 метра. Это - одна из высочайших вершин Средней Азии, находящаяся в горной системе Памира. Пик Ленина (будущий пик Манаса) - вершина-семитысячник на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Немного истории. Эта вершина была впервые описана в научной литературе в 1871 году русским географом и путешественником Алексеем Павловичем Федченко, который назвал её пиком Кауфмана - в честь тогдашнего генерал-губернатора Туркестана. Своё нынешнее (пока ещё) название - пик Ленина - вершина получила в 1928 году - через четыре года после смерти вождя мирового пролетариата.

В том же 1928 году на пик Ленина было совершено первое восхождение - его осуществили трое немецких альпинистов. А в 1958 году на его вершину поднялась первая женщина - советская альпинистка Екатерина Мамлеева.

До 1933 года пик Ленина считался высочайшей вершиной Памира и СССР, пока не было установлено, что выше его (7 тысяч 495 метров) - пик Сталина на территории Таджикистана, позже переименованный в пик Коммунизма.

Пик Ленина - одна из самых популярных вершин для альпинистов. Всего на вершину проложено 16 альпинистских маршрутов. Пик Ленина считается самым доступным семитысячником в регионе. Популярна эта вершина и у спортсменов-парашютистов, неоднократно совершавших на неё десантирование.

В 2006 году правительство Таджикистана переименовало пик Ленина (точнее, свою "половину" вершины) в пик имени Абу Али ибн Сины - средневекового персидского философа и врача. По этому же пути пошёл теперь и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, предложив переименовать кыргызскую "половину" вершины в честь героя народного эпоса Манаса.

Вот только пик Манаса в Кыргызстане уже есть. И не один. Первый находится в верховьях Ала-Арчинского ущелья Кыргызского хребта, его высота - 4 тысячи 370 метров над уровнем моря. Эта вершина, прежде безымянная, была названа в честь Манаса по предложению Касымалы Байгазинова - одного из участников первого восхождения на неё группой советских альпинистов в 1937 году.

Второй пик Манаса, по словам вице-президента Федерации альпинизма Кыргызстана Владимира Бирюкова, является наивысшей точкой хребта Таласского Ала-Тоо и одной из наивысших точек Западного Тянь-Шаня. Его высота - 4 тысячи 488 метров. Это, по словам Бирюкова, одна из наиболее красивых горных вершин в Кыргызстане.

Что же будет с этими вершинами, когда пик Ленина переименуют в пик Манаса? Будут ли власти Кыргызстана переименовывать в свою очередь и их? Ведь три горные вершины с одинаковыми названиями - пожалуй, многовато для одной республики…

В аппарате президента КР на этот вопрос журналистов ответить пока затрудняются. Возможно, чиновники, готовившие вышеупомянутый президентский указ, даже не знали, что пики Манаса в Кыргызстане уже есть.

Олег ЖУК На эту вершину советские альпинисты в своё время умудрились как-то поднять не очень-то лёгкий бюст вождя. Будут ли его убирать теперь - после переименования вершины?





КАКИЕ ЕЩЁ ВЕРШИНЫ ЕСТЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ



Пик Победы - самая высокая горная вершина в Кыргызстане. Она расположена в горах Тянь-Шаньского хребта к востоку от озера Иссык-Куль, ближе к кыргызско-китайской границе. Пик Победы, как и пик Ленина, входил в пятёрку семитысячников бывшего СССР. Его высота - 7 тысяч 439 метров над уровнем моря. Впервые эту вершину альпинисты покорили в 1956 году.

Пик Хан-Тенгри. Находится на хребте Тенгри-Таг, расположенном на стыке границ Казахстана, Китая и Кыргызстана. Его название в переводе с тюркского означает "повелитель неба" или "властелин небес". Высота - 7 тысяч 010 метров над уровнем моря.

Пик Военных топографов. Он расположен в Центральном Тянь-Шане на горном массиве Музтаг. Высота - 6 тысяч 873 метра.

На этом же массиве расположены: пик Чапаева - 6 тысяч 371 метр, пик Дружбы - 6 тысяч 800 метров, пик Шатёр - 6 тысяч 700 метров, пик Мраморная стена - 6 тысяч 400 метров, пик Нансена - 5 тысяч 697 метров.

Пик Бориса Ельцина - горная вершина хребта Терскей Ала-Тоо, расположена на территории Иссык-Кульской области. Высота - 5 тысяч 168 метров. Прежде носила название Огуз-Баши Центральный. Переименована в 2002 году в честь первого президента России.

Пик Семёнова - горная вершина в Центральном Тянь-Шане, высшая точка хребта Сарыджаз. Поднимается над долиной с ледником Северный Иныльчек. Высота - 5 тысяч 816 метров. Пик назван в честь знаменитого русского географа Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, который исследовал Центральный Тянь-Шань в 1857 году.

Пик Айтматова - горная вершина в центральной части Кыргызского хребта в районе ледника Салык. Высота - 4 тысячи 650 метров. Гора получила своё название в 2000 году в честь выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. До этого момента была безымянной.

Пик Свободная Корея - вершина Кыргызского хребта, расположенная в Чуйской области на территории национального парка "Ала-Арча". Высота по разным данным - 4740-4778 метров. Своё название вершина получила в 1957 году после первого восхождения на неё альпинистов.

Пик Корона также расположен на территории национального парка "Ала-Арча". Шесть его вершин издалека напоминают корону, отсюда и название. Высота пика Корона - 4 тысячи 860 метров.

Пик Владимира Путина - вершина горной системы Тянь-Шань, расположенная на территории Чуйской области. Высота - 4 тысячи 446 метров. Названа так в 2011 году в честь нынешнего президента Российской Федерации, до этого была безымянной. Вперёд > Добавить комментарий