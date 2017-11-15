СБИТЫЙ "ЛЁТЧИК" БАБАНОВ

Подробности Политика Кыргызстана 15.11.2017 10:43 Просмотров: 50



"Сбитыми лётчиками" в политике называют чиновников или политиков, потерпевших крупную неудачу - при явной невозможности её исправить.



Проигрыш Омурбека Бабанова на минувших президентских выборах такой неудачей вряд ли можно было бы считать. Политическая борьба - она такова, поражения в ней сменяются победами. И наоборот. Но этот проигрыш осложнился ещё и возбуждением уголовного дела в отношении Бабанова. Которое, возможно, не будет единственным…



До сих пор непонятно, вернётся ли теперь Омурбек Бабанов из России, где он, по словам его соратников, сейчас находится на лечении. Уж очень много в Кыргызстане накопилось "мин", которые могут взорваться, окончательно уничтожив Бабанова как политика.



Да и бизнесмена - тоже.



А БЫЛ ЛИ ШАНС НА ПОБЕДУ?



История, как известно, не терпит сослагательного наклонения - то есть предположений, начинающихся со слов: "А вот если бы…"



И всё-таки зададимся вопросом: мог ли Омурбек Бабанов исполнить свою давнюю мечту - стать президентом Кыргызстана?



Пожалуй, мог. Ибо имелось у Бабанова практически всё, что нужно, для того, чтобы понравиться электорату.



Личное обаяние? Хоть отбавляй! Силы и энергия? Сколько угодно: 47 лет для политика - самый расцвет. Даже начало расцвета… Плюс - старательно созданный пиарщиками имидж молодого реформатора.



Нужно было только… работать. Работать не во время предвыборной гонки, а до неё.



Предвыборная агитация в Кыргызстане - явление, вообще, весьма забавное с точки зрения здравого смысла. Помните, конечно, эти бесконечные агитки под заголовками типа: "Ош - за кандидата такого-то!", "Талас поддерживает кандидата такого-то!", "Иссык-Куль выбирает кандидата такого-то!" Если бы кто-то верил этим агиткам, то был бы совсем сбит с толку. Ибо получалось, что, к примеру, Джалал-Абад дружно и единодушно поддерживает и выбирает одновременно всех кандидатов - и того, и другого, и третьего.



Совершенно непонятно, на кого рассчитана эта странная технология, давно уже с чьей-то лёгкой руки взятая на вооружение кыргызскими политиками… Кого штабисты - сочинители этих агиток пытаются убедить?



Своих же боссов - кандидатов в президенты? Зачем - чтобы втереть им очки?



Других кандидатов? Зачем - чтобы ввергнуть их в панику?



Избирателей? Зачем - чтобы им внушить, что они, избиратели, до безумия любят именно этого кандидата? Или чтобы пробудить в электорате стадный инстинкт: если уж мои земляки так верят этому кандидату, то почему я не иду со всеми в ногу? Если нарынцы выбирают этого кандидата, то, значит, и нам, бишкекчанам, надо поступать так же…



Смешно? Но кандидаты в президенты со своими штабами лепили эту фальшивую реальность на полном серьёзе. Выдавая желаемое за действительное. Не стал исключением и Омурбек Бабанов - такой весь из себя якобы прогрессивный и креативный. Хотя, повторим, была у него возможность подкрепить свой имидж реформатора не лозунгами, обещаниями и примитивным пиаром, а конкретными делами. То есть не КАЗАТЬСЯ, а БЫТЬ.



Вот стал бы Бабанов, к примеру, для начала мэром Бишкека (что, кстати, ему в своё время советовали). Попахал бы, засучив рукава. Привлёк бы, используя свои связи, инвесторов. Показал бы, что у Бишкека наконец-то появился настоящий хозяин. Превратил бы за несколько лет город в настоящую столицу. Тогда на выборах главы государства бишкекчане его на руках бы в президентский кабинет внесли!



И не только бишкекчане. С полным основанием, без натяжек и преувеличений, Омурбек Бабанов мог своим главным лозунгом сделать, скажем, такой: "Я превратил Бишкек в "конфетку" - то же самое сделаю с Кыргызстаном". И ему поверило бы большинство кыргызстанцев. Ибо политик, который не только говорит, но и делает, для Кыргызстана - большая редкость.



Но пачкать руки рутинной работой Омурбек Токтогулович не хотел. Его парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" не очень-то рвалась в коалицию большинства, предпочитая оставаться оппозиционной. За этой тактикой явно угадывалось желание Бабанова сохранить себя чистеньким к президентским выборам. Пусть другие партии и их правительство наломают дров… Мы им эти проколы на выборах припомним!



Короче говоря, решил Омурбек Бабанов идти другим путём. И путь этот оказался… каким-то скользким и мутным.



МИНЫ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ



Предвыборные страсти улеглись, а уголовные дела, возбуждённые в ходе избирательной кампании, остались. Следствие по ним продолжается. И дела эти, похоже, ещё "выстрелят".



По-прежнему сидит в следственном изоляторе депутат парламента Канатбек Исаев - суд санкционировал его арест до 30 ноября. Он, напомним, был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности 30 сентября, через день Исаеву предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам и в приготовлении к насильственному захвату власти.



Как сообщал ГКНБ, из материалов уголовного дела следует, что "К. Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента КР О. Бабанова, в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР под предлогом фальсификации итогов голосования".



Обвинение Канатбеку Исаеву, также сообщал ГКНБ, подкреплено полученными во время следствия доказательствами: "В материалах дела имеются прямые свидетельcкие показания, подтверждённые санкционированными судами видео- и аудиоматериалами. Ряд лиц, проходящих соучастниками К. Исаева по делу о подготовке насильственного захвата власти и организации массовых беспорядков, в ходе допросов и очных ставок дали исчерпывающие показания, подтверждающие непосредственное участие К. Исаева и его вину. Следствием принимаются меры для установления всего круга лиц, причастных к расследуемым событиям, и определения степени их виновности".



Круг подельников депутата Исаева, арестованных вместе с ним, оказался весьма необычным - сотрудник налоговой службы по Первомайскому району Бишкека Рамис Жунусалиев и глава Гавриловского айыл окмоту (сельской управы) Сокулукского района Чуйской области Дениз Раимкулов. И это было только начало.



Через неделю после ареста Канатбека Исаева ГКНБ объявил о задержании ещё одного фигуранта по уголовному делу - так называемого гражданского активиста Мелиса Аспекова.



"Член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков, - сообщал ГКНБ, - действуя в интересах определённой группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента КР, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в Кыргызской Республике. При этом М. Аспеков, имея контакты с К. Исаевым и отдельными сторонниками партии "Республика", предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента КР".



На появившейся в Интернете очередной скандальной аудиозаписи (их в те дни появлялось в Сети немало) мужской голос, похожий на голос Аспекова, обсуждал по телефону с несколькими людьми сценарий беспорядков. Из его уст, в частности, прозвучали такие фразы:



"Сейчас мы переговорили с Бабаном. К пятнадцатому числу (15 октября - день президентских выборов), наверное, произойдёт что-то серьёзное. Это вполне возможно. Для этого работают очень большие силы. Мы тоже должны собрать туда 1000-2000 человек. Он (Бабанов) сейчас в присутствии большинства дал слово и так сказал. В этот раз, похоже, он готов идти до конца. У нас оружия нет. Но мы должны бить их тем, что есть, - мотыгами, лопатами, вилами".



По обвинению по тем же статьям УК, что предъявили и депутату Исаеву, Мелис Аспеков тоже отправился в СИЗО. У него, кстати, это уже вторая "ходка". В сентябре 2015 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил Аспекова (который к тому времени был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекен Ынтымагы" под номером 94) к 5 годам лишения свободы за хулиганство. Фабула дела была простой: Аспеков прокатился по Бишкеку на такси фирмы "Намба", а вместо того, чтобы заплатить, приставил к голове водителя травматический пистолет, пригрозив его пристрелить. Сначала осуждённый Аспеков находился в колонии усиленного режима, затем его перевели в колонию-поселение. Сторонники Аспекова, разумеется, объявили то уголовное дело "политическим заказом".



Что примечательно, в своё время (а именно в конце 2014 года, когда бабановская партия "Республика" объединилась с ташиевской партией "Ата-Журт", собравшись совместно участвовать в парламентских выборах) Мелис Аспеков, тогда - член движения "Новое поколение", заявлял: "Ни Ташиев, ни Бабанов не смогут стать достойными президентами. Они уже побывали во власти и не руководствовались интересами народа, страны". А в июле 2017 года - незадолго до начала старта в Кыргызстане президентской избирательной кампании - Аспеков подал в ЦИК жалобу на кандидата в президенты Бабанова, возмутившись, что тот выдвинут не политической партией, а курултаем - это, мол, противоречит закону о выборах.



И вот Аспеков - среди сторонников Бабанова. Как быстро, однако, меняются в кыргызской политике симпатии и антипатии…



Очередную информационную бомбу ГКНБ "взорвал" прямо в день выборов - 15 октября: "Выявлен и пресечён очередной факт подготовки к массовым беспорядкам".



Накануне, 14 октября, чекисты задержали Казыбека Шайымбетова - экс-депутата так называемого "легендарного" парламента Кыргызстана (состава Верховного совета республики, работавшего с 1990-го по 1994 год).



62-летний пенсионер Шайымбетов (в прошлом работавший ещё и директором госрезиденции в иссык-кульском курортном городе Чолпон-Ате) стал 42-м по счёту претендентом на президентский пост. Свою кандидатуру он выдвинул сам. Но в конце июля ЦИК отказал Шайымбетову в регистрации его кандидатом в президенты из-за нарушений в подписных листах.



Казалось, в связи с президентскими выборами о пенсионере Шайымбетове вспоминать больше не придётся. Но не тут-то было! Пришлось… В очередном уголовном деле речь пошла о вещах, совсем уж нешуточных.



"Установлено, что экс-депутат ЖК КР К. Шайымбетов, ранее осуждённый за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревался принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента КР в случае проигрыша одного из кандидатов, - сообщал ГКНБ. - С целью реализации своих преступных намерений К. Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов КР".



Чуть больше приподнял завесу над этим уголовным делом президент Атамбаев, пообщавшийся в день выборов с журналистами. В ночь накануне выборов, рассказал он, задержана целая группа, планировавшая беспорядки. "Поставлял им оружие бывший работник спецслужбы одной из стран", - сообщил Атамбаев и добавил: "Это даже хорошо - я хочу их до конца дочистить". Некоторых причастных к этой группе, загадочно и многозначительно сказал президент, "мы пока не будем сажать, чтобы не бросать тень на процесс выборов. Но до 1 декабря у меня хватит времени всем урок дать, чтобы не портили людям выборы". Кого именно имел в виду Атамбаев - остаётся загадкой по сей день.



Хотя в некоторых сообщениях об этих уголовных делах более чем откровенно мелькала фамилия Бабанова, этого кандидата в президенты чекисты не трогали, давая ему и его сторонникам весь всплывающий компромат опровергать, опровергать, опровергать… Мало-мальски серьёзной ответственностью запахло лишь после скандальной речи Омурбека Бабанова в Оше.

Канатбек Исаев.

Мелис Аспеков.

Казыбек Шыйымбетов.

Кадр из появившейся в Интернете видеозаписи, сделанной скрытой камерой: депутат Исаев передаёт члену ОПГ без малого миллион сомов - на подготовку боевиков, как утверждает подпись к видео.



УМЕРЕТЬ СТОЯ…



У кандидата в президенты Омурбека Бабанова, насколько известно, было аж семь советников-политтехнологов! И в конце выборной кампании Бабанов уже не знал, кого из них слушать, - ибо советы они ему давали, порой противоречащие один другому.



Одним из штабистов Бабанова был, к примеру, Мирсулжан Намазалиев - человек молодой, но достаточно известный в местной либерально-энпэошной тусовке. В первый раз его лицо промелькнуло в нашумевшем документальном фильме "Революция.com, или США: завоевание и подчинение Востока", снятом французскими журналистами в 2007 году. Об этом фильме наша газета в своё время писала подробно: рассказывал он, напомним, о технологиях подготовки и проведения американцами цветных революций на примере Сербии, Грузии, Украины и Кыргызстана. Подготовку кыргызской тюльпановой революции 2005 года французы наблюдали в самом её эпицентре - в Бишкеке. В одном из эпизодов картины бишкекские молодёжные активисты в конспиративной квартире просматривают снятый американцами фильм - инструкцию о том, как совершался госпереворот в Сербии. И, воодушевившись, изъявляют готовность повторить то же самое в Кыргызстане. Среди этих активистов - совсем ещё тогда юный Намазалиев.

Мирсулжан Намазалиев.

Он же - среди революционных молодёжных активистов Бишкека во французском фильме о цветных революциях.



Фамилия Намазалиева мелькнула и в интервью, которое в ноябре 2006 года нашей газете дал из Лондона по электронной почте тогда ещё живой Борис Березовский. На наши вопросы: "Есть ли у вас интерес к медиарынку Кыргызстана? Не планируете ли вы получить контроль над некоторыми СМИ (либо создать здесь целую медиаимперию), о чём идут слухи?" - беглый олигарх ответил: "Сейчас по моей инициативе создан интернет-журнал, посвящённый киргизской политике. Его редакторами наряду со мной являются Эдиль Байсалов и либеральный молодёжный лидер Мирсулжан Намазалиев".



Сменил после этого Намазалиев много мест работы и деловых партнёров (так или иначе связанных с западными проектами), но личностью остался весьма колоритной. Какие именно советы именно он давал Бабанову - не знаем. Но в итоге большинство бабановских ноу-хау оказались провальными.



До сих пор неизвестно, кто из политтехнологов додумался до глупейшей авантюры - встречи Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе которой последний (о чём мы недавно рассказывали подробно) весьма прозрачно намекнул, что хотел бы видеть во главе Кыргызстана "молодого азамата" - Бабанова.



Никаких политических очков Бабанову та встреча не принесла. Наоборот - вызвала в кыргызстанском обществе раздражение. Последствия же эта пиар-акция имела для него самые катастрофические. Именно из неё, напомним, растут корни нынешнего грандиозного конфликта между Казахстаном и Кыргызстаном, заложниками которого стали не только тысячи рядовых граждан, но, по большому счёту, даже президенты Атамбаев и Назарбаев.



Поневоле задумаешься: а не было ли главной целью этой бабановской авантюры стремление вбить клин между Бишкеком и Астаной? И нанести удар по ЕАЭС в целом.



К слову сказать, провластные структуры, поддерживавшие кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, блестяще использовали эту политическую ошибку Бабанова!



Скандальной для Бабанова оказалась и его попытка заручиться поддержкой избирателей узбекской национальности на юге Кыргызстана. Его печально знаменитая речь, произнесённая 28 сентября перед жителями ошского пригорода Он-Адыр, обернулась уголовным делом, возбуждённым на днях Генпрокуратурой КР по статьям УК "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" и "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды". Филолого-политологическая экспертиза установила, что публичные высказывания Бабанова "содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти".



Что же говорил Омурбек Бабанов 28 сентября в "Он-Адыре"? Его сторонники утверждают, что самые скандальные бабановские слова были "вырваны из контекста". Каков же был контекст?



Начал свою речь Бабанов (видеозапись полной её версии распространили его сторонники) вроде бы вполне конструктивно.



"Если я божьей волей стану президентом, - говорил он, - то не будут смотреть на вашу национальность при устройстве на работу. Будут смотреть на вашу компетентность, образование. Я слово даю! Богатство нашей страны - это многонациональный народ. Богатство нашей страны - это и родной узбекский народ. Даст бог, кыргызский дехканин с узбекским дехканином будут работать рука об руку, обогащая нашу страну. Молодой кыргызский солдат с узбекским солдатом будут вместе защищать нас с оружием в руках. И поэтому, уважаемый народ, пришло время для перемен".



После этого Бабанов перешёл к критике власти. Он обвинил власть в том, что она снимает в Оше билборды с агитацией за Бабанова, запугивает его штабистов и избирателей. "Осчастливят ли они после этого вас?!" - обратился Бабанов к собравшимся, имея в виду под "они" кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова.



"Вот вы живёте в "Он-Адыре", рядом с южной столицей, - продолжал Бабанов. - И у вас нет чистой воды. Жизнь ли это? Почему вы должны после этого голосовать за них? Уважаемый узбекский народ, - делает вдруг неожиданное заключение, - лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Если вы все будете едины, если кого-то из вас бьют и вы все выйдете защищать его, то никто не устоит перед вами, узбеки мои родные! Народ - это сель. И этот сель может всё смести".



В выступление Бабанова встревает один из зрителей - немолодой узбек: "Какого политика ни возьми - он всегда говорит: "Кыргызский народ, кыргызский народ…" А что - в нашем любимом Кыргызстане не проживают другие народы? Я давно наблюдаю за Бабановым - он всегда говорит: "Народ Кыргызстана". За это я готов Бабанову ботинки целовать! Нам не нужен человек, который всё время говорит: "Живи, мой кыргызский народ", нам нужен человек, который будет говорить: "Живи, узбекский народ", - эмоционально и сбивчиво кричит мужчина в микрофон, срывая аплодисменты.



"Вот сейчас отец сказал: "Мой кыргызский народ, мой узбекский народ", - вновь берёт слово Бабанов. - Это не надо расценивать как проявление национализма. Если человек гордится своей нацией, то мы должны это поддерживать. Мы все разные. Но у нас у всех одна родина. Мы должны заботиться о ней и сохранить её. И вот тогда мы будем жить в богатой и счастливой стране. Я не буду смотреть на нацию, а буду беспристрастным", - заканчивает своё выступление Бабанов.



Такую вот странную, мягко говоря, речь толкнул кандидат в президенты Омурбек Бабанов в Он-Адыре - махалле, которая, к слову говоря, в страшные июньские дни 2010 года была одним из центров сепаратизма. И где пресловутый национальный вопрос люди воспринимают особенно болезненно.



Много ли политических очков принесла Бабанову эта авантюра? Об этом, пожалуй, лучше всего говорят результаты выборов по югу Кыргызстана - где, кстати, проживают почти миллион узбеков. В том же Оше кандидат Бабанов набрал всего лишь 18,67 процента голосов, примерно столько же - в Ошской области. Неужели всё это - результат фальсификаций, о которых кричат энпэошники?! Или всё-таки - результат бабановского популизма на грани провокации.



Бабановскими призывами были шокированы не только кыргызы, но и узбеки. Что значит - умереть стоя?! Зачем умирать?! Люди, пережившие страшную трагедию 2010 года, хотят одного - мирно жить и растить детей. Среди узбекской общины юга республики пошёл шёпоток: Бабанов уедет, а нам здесь жить…

Встреча Омурбека Бабанова с избирателями

в ошском микрорайоне "Он-Адыр".

Пожилой узбек, эмоционально воздавший хвалу кандидату в президенты Бабанову. "Провокация" - зачем-то сделал такую надпись кто-то, готовивший этот видеоролик. Распространили же это видео сторонники Бабанова - в качестве доказательства того, что тот "совсем не то имел в виду".



Кыргызские политики, располагающие большими деньгами, любят, как известно, приглашать политтехнологов из-за рубежа. Этаких варягов, не знающих ни страны, где им предстоит работать, ни многонационального народа, её населяющего. Были ли такие варяги у Бабанова - неизвестно. Но знает ли он сам свой народ, чьим президентом захотел стать?!



Сторонники Омурбека Бабанова в парламенте намерены добиваться проведения независимой экспертизы его высказываний в "Он-Адыре". Они хотят доказать, что не было в этих высказываниях ни "межнаца", ни призывов к неповиновению властям. О том, что именно Бабанов "имел в виду", можно спорить бесконечно. Но собственный язык за время избирательной кампании подводил Омурбека Токтогуловича не раз.



Вот, например, что он отмочил за неделю до выступления в "Он-Адыре". Выступая 20 сентября перед избирателями Нарынской области, Бабанов обратился ко всем кыргызстанцам с таким призывом:



"В день выборов, 15 октября, начиная с 6 часов вечера, за два часа до окончания выборов собирайтесь на каждом избирательном участке по 100, 200, 300 человек. Обращаюсь к учителям, врачам: не бойтесь! Осталось 25 дней, если вы будете едиными, никто вас не уволит. Если вас всех уволят, то кто будет учить детей, лечить людей? Если надо, выходите на митинг, кричите: "Кеткиле!" ("Уходите!"). Ничего не бойтесь. Чего вы боитесь?"



Зачем собирать толпы на избирательных участках перед подсчётом голосов? Давить на избирательные комиссии? Зачем взрывать обстановку в стране, собирая митинги? Этот недоумённый вопрос возник даже у людей, симпатизировавших Бабанову. Какая муха укусила политика Бабанова, до этого тихо сидевшего в парламенте и не отличавшегося особой оппозиционностью? Отчего его вдруг потянуло на методы цветных революций? Советники науськали? И вся та информация спецслужб о готовящихся массовых беспорядках - может, не просто чёрный пиар, как утверждали бабановские сторонники? Может, чёрный сценарий в самом деле готовился в самом ближайшем окружении Бабанова?



КАРДИНАЛЫ И АДМРЕСУРС



Дурацкий, прямо скажем, пафос, который сыграл злую шутку с Бабановым, всегда был свойственен Омурбеку Токтогуловичу. Вспоминается такой эпизод.



Апрель 2012 года. Омурбеку Бабанову - тогда премьер-министру КР - на заседании Жогорку Кенеша задают неудобный вопрос: а кто такой Кайсар, о котором ходят легенды, что он является при Бабанове серым кардиналом, определяющим кадровую политику в правительстве? Ответ Бабанова: "Кайсар - это человек (вот как?!). Мой друг. Я с ним много лет общаюсь. Он сын казахского народа. Но он в кадровую политику либо в какие-то другие дела не влезает".



Сын казахского народа… Не гражданин Казахстана. Не просто - казах. Здесь-то этот пафос к чему?! Сразу вспомнился "зять кыргызского народа" - как акаевские придворные льстиво называли зятя Акаева казахстанца Адиля Тойгонбаева - тогдашнего серого кардинала.



К слову, имя того самого Кайсара всплыло и на этих президентских выборах. После того как начались аресты за подготовку массовых беспорядков в стране, появилось сообщение, что гражданин Казахстана Кайсар Абылкасымов спешно покинул Кыргызстан - пересёк госграницу в ночь на 1 октября. Потом появились сообщения, что этот приближённый Бабанова задержан полицией в Москве с 25 миллионами долларов, потом эти слухи опроверг сам Кайсар Абылкасымов, распространив своё видеообращение.



В этом скандале больше всего удивляло то, что ярые сторонники Бабанова даже не задались вопросом: а что, собственно, делал в Кыргызстане во время избирательной кампании этот одиозный гражданин Казахстана? И какое место он занял бы в случае победы Бабанова на выборах? И доколе вокруг высокопоставленных кыргызских политиков будут крутиться всевозможные друзья - серые кардиналы?! Иностранные в том числе…



Между тем вновь всплывшая на поверхность фигура Кайсара ещё больше поубавила ряды симпатизировавших Бабанову (к числу которых, признаться, принадлежал и автор этих строк).

Такая вот информация о бабановском приближённом Кайсаре Абылкасымове появилась в Интернете.

Сам Кайсар факт своего задержания опроверг. Но вопросы остались…



Вернёмся, впрочем, к скандалу вокруг бабановской речи в "Он-Адыре". Тогда, в начале октября, всё закончилось тем, что в ответ на жалобы, с которыми обратились на Бабанова в Центризбирком два десятка общественных объединений из Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, ЦИК вынес предупреждение кандидату в президенты Омурбеку Бабанову за нарушение правил агитации - уже третье по счёту. Многие ожидали, что за этим последует снятие Бабанова с выборной гонки. Но этого не случилось. Алмазбек Атамбаев тогда объявил: "Я поручал сотрудникам аппарата президента поговорить с членами ЦИК. Никого не надо снимать с президентской гонки. Народ сам выберет достойного лидера".



Казалось бы, либерально-энпэошная публика, открыто поддерживавшая Бабанова, должна была встретить эти слова главы государства аплодисментами. Не тут-то было! Оппозиционный активист Адиль Турдукулов и вовсе подал на Атамбаева жалобу в Генпрокуратуру на… вмешательство президента в работу Центризбиркома. Хотя, если бы ЦИК президента не послушал и Бабанова с выборов всё-таки снял, те же активисты-правозащитники подняли бы шум до небес!



Кстати, о Центризбиркоме… Не знаем, как в других госорганах, но в этом у кандидата Бабанова имелся самый настоящий "административный ресурс". В лице как минимум четверых членов ЦИК, в том числе Назарали Арипова и Елены Джилкичиевой. Они всегда голосовали в пользу Бабанова, если возникали конфликты, и, как могли, отбивали атаки против него.



По любопытному совпадению, в прошлом Назарали Арипов был депутатом Жогорку Кенеша от бабановской партии "Республика". А Елена Джилкичиева прежде работала в бабановских компаниях "Мунай Мырза" и "Альянс", затем - в бабановском же банке "АКБ Кыргызстан".



Так что не таким уж беззащитным перед властью был кандидат в президенты Омурбек Бабанов. Видевший себя уже в президентском кресле. Ещё в самом начале выборной кампании он несказанно удивил журналистов, самоуверенно заявив: "15 октября в 8 часов вечера в стране будет новый президент. Его фамилия будет - Бабанов Омурбек".



А ведь не случайно есть поговорка: поспешишь - людей насмешишь…

Члены ЦИК Елена Джилкичиева (бывшая подчинённая бизнесмена Бабанова) и Назарали Арипов (бывший депутат бабановской фракции) поддерживали кандидата в президенты Бабанова, всегда голосуя и выступая в его пользу.





БУНТ НА КОРАБЛЕ



Все разговоры о том, что в парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" зреет заговор с целью смещения Омурбека Бабанова с поста лидера фракции, вице-спикер ЖК от этой фракции Алтынай Омурбекова решительно опровергает. "Если коснётся вопрос о смене лидера, решение будет приниматься во фракции, а не на 7-м этаже", - заявила она на днях, намекая на то, что интриги на сей счёт плетёт аппарат президента, располагающийся на этом этаже здания парламента.



О том, что же происходит в бабановской фракции в отсутствие Бабанова, мы поговорили с источником, близким к фракции. Он подтвердил: часть депутатов фракции действительно хочет сместить Бабанова. Одна из причин недовольства уходит корнями ещё в 2015 год. Когда накануне парламентских выборов Бабанов кандидатам в депутаты обещал: "золотых кандидатов" в партии не будет.



"Золотые кандидаты" - те, за которыми не закреплены какие-то избирательные участки, которым совсем не обязательно собирать в партийную "копилку" голоса избирателей. Те, которые, проще говоря, депутатский мандат покупают. Тогда перед выборами кандидаты от новоиспечённой объединённой партии "Республика - Ата-Журт" изрядно удивили и даже насмешили общественность страны тем, что… давали клятву. Которая записывалась на видео.



Ох уж эта склонность Омурбека Токтогуловича к пафосу, популизму и красивым жестам! Кандидаты клялись покинуть список партии добровольно, если не наберут достаточно голосов (5 тысяч и более) в своих округах. "Если я нарушу свою клятву, то пусть покарает меня Бог и да не увижу я счастья своих детей" - такими словами заканчивалась клятва.



Вышло, однако, иначе. Сегодня, по словам нашего собеседника, во фракции "Республика - Ата-Журт" 8 из 28 депутатов - так называемые "золотые". Хотя изначально договаривались, что "золотых" будет лишь двое - Омурбек Бабанов и Камчыбек Ташиев, партийные лидеры. Большинство же из кандидатов, набравших более 5 тысяч голосов, остались за бортом.



- Лидер должен бороться за каждое своё слово и за каждого члена партии, - считает наш собеседник. - Бабанов же легко отказывается и от своих слов, и от людей. У каждого депутата - свои причины и свои обиды на Бабанова. Хотя в 2015 году партии "Республика" и "Ата-Журт" объединились, два с половиной года лидерствовал Бабанов - Ташиева, как помните, перед парламентскими выборами сняли с гонки. Бабанов пошёл и на президентские выборы - и проиграл. В отношении него возбуждено уголовное дело. По морально-этическим соображениям Бабанов мог чисто по-мужски сказать Ташиеву или любому ташиевскому депутату: "Спасибо за то, что дали мне лидерствовать. На оставшиеся два с половиной года я передаю лидерство вам". Это было бы логично. Тогда Бабанов не потерял бы свой авторитет.



- Сколько, - спрашиваю, - депутатов фракции из 28 настроены против Бабанова?



- Точно трудно сказать. Вы же знаете политиков - в присутствии одних они говорят одно, в присутствии других - другое (смеётся). Но примерно 15 человек против Бабанова и хотят его замены.



- А сколько нужно, чтобы его сместить?



- Простое большинство проголосовавших на заседании фракции за смещение лидера - 15 депутатов.



- Когда соберётся фракция?



- Этого пока не может сказать никто. Большинство депутатов пока жалеют Бабанова, ждут, когда он сам заявление об уходе напишет.



- А если он вообще не вернётся в Кыргызстан?



- Чем дольше Бабанова здесь не будет, тем меньше у него остаётся шансов остаться лидером фракции.



Кстати, по словам нашего собеседника, сейчас против Бабанова выступает и вечный оппозиционер Омурбек Суваналиев. К Бабанову он примкнул перед парламентскими выборами 2015 года и то уходил от него ("как обидевшаяся жена уходит от мужа к своей маме", по выражению нашего источника), то возвращался. В этой президентской кампании генерал был ярым сторонником Бабанова. А теперь вот влился в ряды его противников. И это, пожалуй, ещё один признак того, что политическая карьера Омурбека Бабанова пошатнулась… А точнее, буквально рухнула. Чутьё же у Суваналиева, надо отметить, отменное.



Вадим НОЧЁВКИН