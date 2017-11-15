ПОЛКУ "ПОЛИТБЕЖЕНЦЕВ" ПРИБЫЛО

Подробности Политика Кыргызстана 15.11.2017 15:07 Просмотров: 56



Политического убежища в США попросили бывший активист СДПК и бывшая корреспондентка кыргызского государственного телеканала.

От чего бежали?

И кому они там нужны?



Известия о том, что кыргызстанцы ищут за рубежом политического убежища, в последние годы стали большой редкостью. Поэтому новость, пришедшая на днях из США, привлекла особое внимание СМИ и общественности.



Новость такая: 19 октября в штате Калифорния на контрольно-пропускном пункте Сан-Исидро, что на мексиканско-американской границе, американские пограничники задержали супружескую пару из Кыргызстана. Причиной задержания стало отсутствие у кыргызстанцев визы, дающей право на въезд в США. Вместо виз супруги предъявили прошение о предоставлении им политического убежища.



Имена этих кыргызстанцев на родине в определённых кругах достаточно известны. Беженцами оказались Ренат Самудинов, в прошлом лидер молодёжного крыла СДПК, и его супруга Эльнура Молдокадырова, в прошлом - корреспондент КТРК.

Ренат Самудинов.

Эльнура Молдокадырова.



Самым непонятным в этой истории стал даже не сам факт попытки кыргызстанцев попасть в Америку, а то, что выбрали для этого столь экзотический маршрут - через Мексику. Небезызвестный Адилет Айтикеев, редактор газеты "Искра плюс", выбрал, напомним, более простой путь осуществить свою давнюю мечту "свалить" на Запад. Он поехал в США в составе делегации кыргызских оппозиционеров во главе с Равшаном Жээнбековым, да и остался там - якобы погостить у друга - сына Жээнбекова. А когда закончилась двухмесячная виза, перешёл на нелегальное положение. У Айтикеева, правда, возникли серьёзные проблемы, ибо, насколько известно, американские власти политическим беженцем признавать его отказываются. Несмотря на то, что его приятели на родине - в частности Комитет по защите свободы слова - постарались "раскрутить" Айтикеева как журналиста, преследуемого властями…



Не вышло. И влачит Айтикеев в Америке жалкое существование.



Был у Самудинова и его супруги ещё один путь - попытаться получить политическое убежище через местных правозащитников, тесно работающих с международными организациями. Судя по всему, попытка оказалась неудачной…



Как сообщает МИД Кыргызстана, в настоящее время прошение Самудинова и Молдокадыровой находится на рассмотрении в иммиграционном суде США. Сотрудники посольства КР в этой стране попытались выяснить условия содержания своих сограждан в спецприёмнике, куда тех поместили после задержания, и оказать им консульскую помощь, если потребуется. Попытка эта закончилась так: дежурный спецприёмника, куда дозвонились кыргызские дипломаты, записал контактные данные посольства Кыргызстана и пообещал, что передаст это предложение задержанным Самудинову и Молдокадыровой. Никаких просьб от тех так и не поступило - в помощи кыргызских дипломатов, похоже, они не нуждаются.



Один из вчерашних соратников Самудинова - Марат Аманкулов, депутат Жогорку Кенеша от СДПК, глава парламентского комитета - известие о поступке бывшего сопартийца прокомментировал так: "Я, честно говоря, не удивлён. Ренат никогда не скрывал, что хочет жить в Штатах. Ну, наверное, решил воспользоваться ситуацией. Но при этом, согласитесь, ничего такого ужасного он на родине и не сделал, чтобы ему кто-то угрожал", - сказал депутат журналистам.



31-летний Ренат Самудинов, до недавнего времени занимавшийся бизнесом, в СДПК вступил в 2004 году. С 2011 года входил в общественный наблюдательный совет Фонда государственных материальных резервов при правительстве КР. Дважды участвовал в парламентских выборах, пытался стать депутатом Бишкекского горкенеша, но каждый раз неудачно. Известность получил как критик коррупции в рядах СДПК. В итоге сопартийцы обвинили его в популизме, нарушении устава партии и партийной дисциплины (заявив, в частности, что Самудинов статус лидера молодёжного крыла СДПК присвоил себе сам) - и в августе этого года исключили его из рядов Социал-демократической партии Кыргызстана.



Достаточно ли этого, чтобы говорить о политических преследованиях и просить убежища за рубежом? Нет конечно!



За две недели до президентских выборов Ренат Самудинов засветился на митинге "За честные выборы", который прошёл 30 октября в бишкекском Сквере памяти революции 24 марта 2005 года. Он вместе с депутатом парламента Жанаром Акаевым (также отлучённым от СДПК) был одним из организаторов этого мероприятия. Ничего особенного в том митинге не было, если не считать, что в числе прочих активистов на нём выступил уже забытый общественностью бывший омбудсмен Бакытбек Аманбаев, потерявший эту должность в 2015 году из-за многочисленных скандалов. Малочисленный митинг прошёл тихо, никого из его участников не преследовали.



В тот день, правда, в Бишкеке был задержан чекистами депутат парламента Канатбек Исаев и началась раскрутка уголовного дела по подготовке массовых беспорядков во время президентских выборов. Касалось ли это каким-то образом Самудинова - вряд ли. Его имя в числе участников заговора, насколько известно, не всплывало. Однако уже через 19 дней активист и его супруга появились на мексиканско-американской границе.



Какие доказательства того, что их на родине преследуют, будут приводить в иммиграционном суде США Самудинов и Молдокадырова? Это пока остаётся загадкой. Известно, впрочем, что американские, да и вообще западные власти в этих вопросах отличаются повышенной доверчивостью - чтобы признать факт преследования, им порой достаточно сообщения в соцсетях.



Артур ИСАЕВ

Такие вот истеричные посты в "Фейсбуке" оставляла

в день президентских выборов, 15 октября, бывшая сотрудница КТРК Молдокадырова. Видимо, уже собирая их в качестве "доказательств", готовясь просить политического убежища в США. Что она через 4 дня и сделала вместе с мужем на мексиканско-американской границе.

Хлипенькие, надо отметить, "доказательства".