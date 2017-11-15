ПОЛКУ "ПОЛИТБЕЖЕНЦЕВ" ПРИБЫЛО

|Новости
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уволен вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев
Об этом 17 ноября сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.Подробнее...
у фракции "Республика - Ата Журт" новый лидер
16 ноября в закрытом режиме избран новый лидер фракции "Республика - Ата Журт".Подробнее...
в Бишкеке вспомнили о подвиге бойцов Панфиловской дивизии
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кыргызско-казахское соглашение о $100 млн денонсировано
Президент Кыргызстана подписал документы о денонсации соглашения с Казахстаном о $100 млн техпомощи Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС.Подробнее...
Жусупбек Шарипов
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Украине.
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ЭТО КОШМАР, А НЕ ПАМЯТНИК!
лучше один раз увидеть
Гражданские активисты и чиновники посетили ледники в районе месторождения Кумтор.Подробнее...
суд Самакова:
Гособвинение запросило для подсудимых от 11 до 19 лет тюрьмы.Подробнее...
в Бишкеке разграблен музей М.Фрунзе
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в Кыргызстане выпущена новая купюра
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шесть лет в истории Кыргызстана
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сообщайте о проблемах на границе
О проблемах на кыргызско-казахской границе можно сообщить на горячую линию.Подробнее...
Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»
Их вина признана полностью доказана.Подробнее...
Омурбек Бабанов покинул пост главы фракции "Республика - Ата Журт"
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патрульную милицию в Кыргызстане расформировали
Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) МВД упраздняется, заявил 10 ноября на экстренном совещании правительства по вопросам безопасности на дорогах премьер-министр Сапар Исаков.Подробнее...
ИНАУГУРАЦИЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА:
КОГДА, ГДЕ, КАК?Подробнее...
АСТАНА НАЗВАЛА 5 УСЛОВИЙ
снятия блокады на кыргызско-казахской границе.Подробнее...
парламент Кыргызстана денонсировал соглашение с Казахстаном
Денонсацию соглашения с Казахстаном о предоставлении помощи в $100 миллионов в рамках евразийской интеграции депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении. Решение принято 9 ноября на заседании парламента.Подробнее...
состоялся телефонный разговор А.Атамбаева с В.Путиным
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русский язык сохранит статус официального в Кыргызстане
«Русский язык имеет статус официального языка в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем. Это закреплено Конституцией», — заявил в интервью РИА «Новости» избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков.Подробнее...
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ПОЛКУ "ПОЛИТБЕЖЕНЦЕВ" ПРИБЫЛО
От чего бежали?
И кому они там нужны?
Ренат Самудинов.
Эльнура Молдокадырова.
Такие вот истеричные посты в "Фейсбуке" оставляла