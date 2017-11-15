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ПОЛКУ "ПОЛИТБЕЖЕНЦЕВ" ПРИБЫЛО

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Политика Кыргызстана
15.11.2017 15:07
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     Политического убежища в США попросили бывший активист СДПК и бывшая корреспондентка кыргызского государственного телеканала.

 

От чего бежали?

И кому они там нужны?

 


Известия о том, что кыргызстанцы ищут за рубежом политического убежища, в последние годы стали большой редкостью. Поэтому  новость,  пришедшая на днях из США, привлекла особое внимание СМИ и общественности.


Новость такая: 19 октября в штате Калифорния на контрольно-пропускном пункте Сан-Исидро, что на мексиканско-американской границе, американские пограничники задержали супружескую пару из Кыргызстана. Причиной задержания стало отсутствие у кыргызстанцев визы, дающей право на въезд в США. Вместо виз супруги предъявили прошение о предоставлении им политического убежища.


Имена этих кыргызстанцев на родине в определённых кругах достаточно известны. Беженцами оказались Ренат Самудинов, в прошлом лидер молодёжного крыла СДПК, и его супруга Эльнура Молдокадырова, в прошлом - корреспондент КТРК.

 

Ренат Самудинов.

Эльнура Молдокадырова.

 


Самым непонятным в этой истории стал даже не сам факт попытки кыргызстанцев попасть в Америку, а то, что выбрали для этого столь экзотический маршрут - через Мексику.  Небезызвестный Адилет Айтикеев, редактор газеты "Искра плюс", выбрал, напомним, более простой путь осуществить свою давнюю мечту "свалить" на Запад. Он поехал в США в составе делегации кыргызских оппозиционеров во главе с Равшаном Жээнбековым, да и остался там - якобы погостить у друга - сына Жээнбекова. А когда закончилась двухмесячная виза, перешёл на нелегальное положение. У Айтикеева, правда, возникли серьёзные проблемы, ибо, насколько известно, американские власти политическим беженцем признавать его отказываются. Несмотря на то, что его приятели на родине - в частности Комитет по защите свободы слова - постарались "раскрутить" Айтикеева как журналиста, преследуемого властями…


Не  вышло.  И  влачит  Айтикеев  в  Америке  жалкое существование.


Был у Самудинова и его супруги ещё один путь - попытаться получить политическое убежище через местных правозащитников, тесно работающих с международными организациями. Судя по всему, попытка оказалась неудачной…


Как сообщает МИД Кыргызстана, в настоящее время прошение Самудинова и Молдокадыровой находится на рассмотрении в иммиграционном суде США. Сотрудники посольства КР в этой стране попытались выяснить условия содержания своих сограждан в спецприёмнике, куда тех поместили после задержания, и оказать им консульскую помощь, если потребуется.  Попытка эта закончилась так: дежурный спецприёмника, куда дозвонились кыргызские дипломаты, записал контактные данные посольства Кыргызстана и пообещал, что передаст это предложение задержанным Самудинову и Молдокадыровой. Никаких просьб от тех так и не поступило - в помощи кыргызских дипломатов, похоже, они не нуждаются.


Один из вчерашних соратников Самудинова - Марат Аманкулов, депутат Жогорку Кенеша от СДПК, глава парламентского комитета - известие о поступке бывшего сопартийца прокомментировал так: "Я, честно говоря, не удивлён. Ренат никогда не скрывал, что хочет жить в Штатах. Ну, наверное, решил воспользоваться ситуацией. Но при этом, согласитесь, ничего такого ужасного он на родине и не сделал, чтобы ему кто-то угрожал", - сказал депутат журналистам.


31-летний Ренат Самудинов, до недавнего времени занимавшийся бизнесом, в СДПК вступил в 2004 году. С 2011 года входил в общественный наблюдательный совет Фонда государственных материальных резервов при правительстве КР. Дважды участвовал в парламентских выборах, пытался стать депутатом Бишкекского горкенеша, но каждый раз неудачно. Известность получил как критик коррупции в рядах СДПК. В итоге сопартийцы обвинили его в популизме, нарушении устава партии и партийной дисциплины (заявив, в частности, что Самудинов статус лидера молодёжного крыла СДПК присвоил себе сам)  - и в августе этого года исключили его из рядов Социал-демократической партии Кыргызстана.


Достаточно  ли  этого,  чтобы говорить о политических преследованиях и просить убежища за рубежом? Нет конечно!


За две недели до президентских выборов Ренат Самудинов засветился на митинге "За честные выборы", который прошёл 30 октября в бишкекском Сквере памяти революции 24 марта 2005 года. Он вместе с депутатом парламента Жанаром Акаевым (также отлучённым от СДПК) был одним из организаторов этого мероприятия. Ничего особенного в том митинге не было, если не считать, что в числе прочих активистов на нём выступил уже забытый общественностью бывший омбудсмен Бакытбек Аманбаев, потерявший эту должность в 2015 году из-за многочисленных скандалов. Малочисленный митинг прошёл тихо, никого из его участников не преследовали.


В тот день, правда, в Бишкеке был задержан чекистами депутат парламента Канатбек Исаев и началась раскрутка уголовного дела по подготовке массовых беспорядков во время президентских выборов. Касалось ли это каким-то образом Самудинова - вряд ли. Его имя в числе участников заговора, насколько известно, не всплывало. Однако уже через 19 дней активист и его супруга появились на мексиканско-американской границе.


Какие доказательства того, что их на родине преследуют, будут приводить в иммиграционном суде США Самудинов и Молдокадырова? Это пока остаётся загадкой. Известно, впрочем, что американские, да и вообще западные власти в этих вопросах отличаются повышенной доверчивостью - чтобы признать факт преследования, им порой достаточно сообщения в соцсетях.


Артур  ИСАЕВ

 

Такие  вот  истеричные  посты  в  "Фейсбуке"  оставляла
в  день  президентских  выборов,  15  октября,  бывшая сотрудница  КТРК  Молдокадырова.  Видимо,  уже  собирая их  в  качестве  "доказательств",  готовясь  просить  политического  убежища  в  США.  Что  она  через  4  дня  и  сделала  вместе  с  мужем  на  мексиканско-американской  границе.
Хлипенькие, надо отметить, "доказательства".

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