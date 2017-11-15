БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ, НО СОВЕТНИКОВ УЖЕ 7!

Подробности Политика Кыргызстана 15.11.2017 11:40 Просмотров: 23

Премьер-министр Сапар Исаков, похоже, решил обзавестись по советнику на каждый шаг - для своей программы "40 шагов к процветанию"…



На днях Сапар Исаков подписал распоряжение о назначении очередного своего советника - уже седьмого по счёту.



Им стал 38-летний Мурад Омоев. В последние пять лет он работал экономистом в Европейском департаменте Международного валютного фонда. И отвечал, как говорится в его резюме, за "анализы фискальной и монетарной политики, уязвимости от внешних факторов на развивающихся рынках и структурных проблем рынков труда в ряде стран Восточной Европы".



В 1999 году Мурад Омоев получил степень бакалавра в области экономики и делового администрирования в Graceland College (штат Айова, США). После чего работал на разных должностях в проекте агентства США по международному развитию (ЮСАИД), нацеленному на "повышение качества преподавания финансово-экономических предметов в вузах Кыргызстана". В качестве директора офиса проекта в Кыргызстане организовал две магистерские программы, через которые прошло обучение более 120 преподавателей местных вузов.



В 2004 году Омоев продолжил обучение в магистратуре Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Мурад Омоев,

очередной советник премьера Исакова.



С очередным советником премьер-министра у ещё пяти советников, назначенных Сапаром Исаковым до этого, есть нечто общее. Все они получили в основном американское образование и (или) работали в структурах, так или иначе связанных с США.



Так, 33-летняя Гульнура Торалиева окончила City University London, руководила факультетом в Американском университете Центральной Азии (АУЦА), исполняла обязанности главы Академии ОБСЕ и была консультантом премьер-министра Джоомарта Оторбаева.



37-летняя Назик Бейшеналы сейчас является студенткой Оксфордского университета (Великобритания), работала советником по политическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в КР.



26-летняя Юлия Калиниченко является выпускницей АУЦА, имеет степень магистра Центрально-Европейского университета Будапешта, открытого миллиардером Джорджем Соросом.



41-летняя Бермет Турсункулова является магистром всё того же университета в Будапеште, занимала должность вице-президента АУЦА по академическим вопросам.



39-летний Талант Султанов - выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета, имеет степени магистра Колумбийского университета и бакалавра Университета Сан-Франциско. Занимал должность вице-президента по финансам АУЦА, работал в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и центральноазиатском офисе ВБ в Алматы.



Его ровесник Эсенкул Момункулов - выпускник Гейдельбергского университета в Германии, работал исследователем в Университете Миннесоты в США.



К западному образованию и западным структурам не имеет, насколько известно, никакого отношения лишь премьерский советник на общественных началах Алексей Коротеев - российский кардиохирург. Правда, непонятно, чем может помочь Сапару Исакову врач-кардиолог, знающий свою профессию, но не знающий Кыргызстана.



Складывается впечатление, что Сапар Исаков решил обзавестись по советнику на каждый шаг для своей программы "40 шагов к процветанию". Либо надеется найти в хвалёной западной школе некую соломинку, за которую можно ухватиться в поисках решения возникающих проблем. А в проблемах сам премьер и его правительство вязнут всё больше и больше - одна кыргызско-казахская торговая война чего стоит! Вот только удачных решений пока не видно.

В начале декабря премь-ерству Сапара Исакова исполняется 100 дней - срок, когда традиционно принято подводить первые итоги. Посмотрим, что насоветовали молодому главе правительства Кыргызстана выпускники Оксфордов и Гарвардов.



Соб. инф.





От редакции "Д№…": стремление премьера Исакова окружить себя "американскими" кадрами выглядит весьма примечательно в свете факта, о котором наша газета рассказывала в публикации "Аппарат президента: тайны подковёрные…" 29 марта 2017 года. Напомним: весной 2009 года (о чём позже поведала международная организация "Викиликс") тогдашний посол США в Кыргызстане Татиана Гфеллер направила в Вашингтон очередную депешу, в которой пересказывалась беседа американских дипломатов с кыргызским инсайдером - то есть человеком, имеющим доступ к конфиденциальной информации и её сливающим...



В роли инсайдера выступал 31-летний Сапар Исаков, возглавлявший тогда отдел внешних связей аппарата правительства КР. В посольской американской депеше после упоминания имени и фамилии С. Исакова в скобках стояла пометка - "strictly protect". Что можно перевести как "строго защищаемый", "на условиях строжайшей секретности" либо "особо ценный источник".



В любом случае инсайдер Сапар Исаков явно был у посольства США на особом счету.



Ситуация всё больше начинает напоминать ельцинский период России, когда на всех этажах российской власти, чуть ли не в каждом ведомстве сидели американские консультанты, влиявшие на принятие решений - отнюдь не в пользу России.





БЫВШЕЙ ГАИ ОПЯТЬ МЕНЯЮТ НАЗВАНИЕ





Таким способом премьер-министр

Сапар Исаков пытается бороться с ДТП.





Кто посоветовал?





Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) МВД Кыргызстана поменяет своё название. Об упразднении этого подразделения на минувшей неделе объявил премьер-министр Сапар Исаков. Теперь оно будет называться Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения - ГУОБДД.



Новость эту премьер озвучил на внеочередном заседании правительства, посвящённом мерам по обеспечению дорожной безопасности в республике. Ситуация на этом фронте - просто катастрофическая!



С 1-го по 9 ноября этого года по всей республике зарегистрировано 208 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 42 человека, а 321 - получили травмы различной степени тяжести. В числе этих ДТП - автокатастрофы, в которых погибли сразу по несколько человек.



За 10 месяцев 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 5 тысяч 197 ДТП, в которых погибли 695 человек и 7 тысяч 839 человек получили травмы.

Несмотря на принятые меры, отметил глава МВД КР Улан Исраилов, количество ДТП сократить не удалось.



Одной из новых мер наведения порядка на дорогах, как сообщил премьер Исаков, будет упразднение патрульной милиции. Появилось это подразделение всего лишь два года назад - о его создании в октябре 2015 года объявил тогдашний глава МВД Мелис Турганбаев. Патрульная милиция задумывалась, можно сказать, по американскому образцу - милиционеры на автомашинах должны были патрулировать улицы, пресекать дорожные нарушения, а заодно ловить по горячим следам преступников - по вызовам, поступающим в службу "102".



Теперь это реформирование милиции признано неудачным и перечёркнуто. Начато новое реформирование.



Как утверждает премьер Исаков, создание Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения - это не просто смена вывески. "Увеличивается штатная численность управления, - сообщил он. - Я не могу сказать на сколько, потому что это секретная информация. Но мы увеличиваем штатную численность, чтобы была эффективная работа".



Учитывая всю сложность ситуации на дорогах, заметил Исаков, состав нового главного управления необходимо сформировать из профессионалов, которые не замешаны в скандалах и коррупции. Набор сотрудников, пообещал премьер, будет производиться прозрачно, на конкурсной основе.

Премьер Исаков на внеочередном заседании правительства объявляет о создании новой милицейской службы.

Точнее - о переименовании и расширении старой.



Это уже четвёртое по счёту переименование дорожной милицейской службы в республике начиная с советских времён. Напомним: в наследство от СССР Кыргызстану досталась ГАИ - Государственная автомобильная инспекция. Чем-то её название отечественным реформаторам не понравилось, и эту службу переименовали в Главное управление безопасности дорожного движения - ГУБДД. Затем этот главк превратился в ДПС - Дорожно-патрульную службу, превратившуюся в свою очередь в ГУПМ.



И вот в очередной раз отреформированная дорожная служба получила самое длинное за всю свою историю название: в новой аббревиатуре теперь уже шесть букв - ГУОБДД.



Заметим, что с каждым новым переименованием старой доброй ГАИ ситуация с безопасностью на дорогах в Кыргызстане отнюдь не улучшалась, а лишь ухудшалась - независимо от количества букв.



От перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется. А переименованием одной и той же структуры, судя по всему, правительство надеется навести порядок в Кыргызстане? Так ведь не в названии дело… А в уме и способностях тех, кто берётся за дело!



Соб. инф.

