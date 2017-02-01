Из зала суда ОДИН ЗВОНОК… И ЖИЗНЬ НАСМАРКУ Подробности Из зала суда 01.02.2017 12:31 "В самолёте - бомба! Вылет в 5 часов. Если самолёт взлетит, бомба взорвётся!" - такое нехитрое короткое сообщение, поступившее на номер "102" 31 октября прошлого года, поставило на уши кучу народа - милицию, скорую, службу охраны аэропорта "Манас" и, конечно, пассажиров. Никакой бомбы за четыре часа поисков спецслужбы не обнаружили, а вот автора ложной телефонной угрозы - бишкекчанина Илью Еремеева нашли быстро. Отделаться лёгким испугом этому "изобретательному" шутнику не удалось, в минувший понедельник, 23 января, начался суд над очередным бишкекским телефонным террористом.



- Вы - жена? - спросила меня секретарь суда при входе в зал судебных заседаний. За десять минут до начала процесса зал был практически пуст. Незнакомый мужчина на скамье у стены вдруг уставился на меня с дикой ненавистью в глазах.

- Нет, я не жена подсудимого, - ответила я. Мужчина подобрел. - А вы - его родственник? - спросила я этого мужчину.

- Да боже упаси! - взорвался тот. - Не дай бог ему родственником быть! Из-за таких, как он, у нас одни проблемы! Лет бы десять ему дать за такое!

Мужчина оказался начальником смены службы авиабезопасности аэропорта "Манас".

В зал вошла жена подсудимого, молодая симпатичная женщина с грустными растерянными глазами. В одной руке она сжимала паспорт, другой рукой гладила большой живот - в семье телефонного террориста вот-вот ожидается пополнение. Было заметно, что она нервно дрожит, женщину буквально трясло.

Выяснилось, что жена у Еремеева, как сейчас принято говорить, "гражданская". То есть в законном браке они не состоят, несмотря на то, что у пары уже есть четырёхлетняя дочка и ещё один ребёнок на подходе. Я ещё не видела подсудимого до начала заседания и не представляла, какой он, но в голове почему-то завертелось слово "безответственность".

Конвой ввёл подсудимого - худого несуразного мальчишку с растрёпанными волосами. На вид Илье Еремееву можно дать от силы лет 20. Оказалось, ему 30. Обычно к этому возрасту мозги уже созревают.

"Террорист" грустно подмигнул жене и маме, тихо зашёл в судебную клетку, сел, опустив голову. Судья решил начать с опроса присутствующих в зале свидетелей. Маму подсудимого предупредили, что по закону она может отказаться свидетельствовать против своего сына, но женщина была настроена отвечать на любые вопросы. Наверное, ей казалось, что так она хоть как-то сможет помочь своему непутёвому чаду.

- Я буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, - взволнованно выпалила она, встав у свидетельской тумбы. Судья невозмутимо пропустил этот порыв женщины, по-видимому, знающей о судах только из телевизионных сериалов, и продолжил формальности:

- Кем вам приходится подсудимый?

- Это мой сын! Единственный… - вздохнула женщина. Голос дрожал от волнения и сдерживаемых слёз. В этот момент захотелось встать и крикнуть в сторону клетки: "Что ж ты натворил, балбес? Чем ты только думал?". А ещё взять ремень потолще и отлупить 30-летнего "террориста" пониже спины так, чтоб неделю сидеть не мог. На скамье подсудимых "террористу" Еремееву уже не до шуток.

Нелегко видеть любимого мужа за решёткой. Особенно, если он туда угодил по собственной глупости.

Тем временем мама подсудимого рассказала, что накануне злополучного звонка о бомбе её сын и сноха сильно поругались - снохе нужно было лететь по работе в Москву, а Илья был против.

- В чём же была причина их конфликта? - уточнил обвинитель.

- Причина большинства семейных конфликтов - финансы, - ответила женщина. - А точнее, когда их не хватает.

Семья у подсудимого Еремеева самая обыкновенная, среднестатистическая. Мама - преподаватель музыки. Сам он - музыкант, подрабатывает тем, что чинит компьютеры. В общем, звёзд с неба не хватает. Живёт в Бишкеке в обычной однокомнатной квартире. Дверь этой самой квартиры 31 октября пришлось ломать эмчеэсовцам в компании оперативников, вычисливших, откуда был сделан телефонный звонок в аэропорт. Спрятавшегося в квартире "террориста" обнаружили в стельку пьяным. Причиной семейного конфликта, может, и были финансы, а вот причиной дурацкого звонка явно стали алкогольные пары.

Ещё одним свидетелем на суде стал тот самый "свирепый" начальник смены службы авиабезопасности аэропорта "Манас". Мужчина рассказал, что в тот день около 16:00 поступил сигнал о том, что на борту одного из самолётов заложена бомба. И подробно объяснил, что именно в таких случаях происходит.

Если вам кажется, что ничего особенного не случилось, всего лишь шутка, бомбы-то никакой не было, то спешу вас разуверить. Даже если звонок о якобы заложенной бомбе изначально кажется липовым, все соответствующие службы обязаны на него отреагировать. На место должны выехать милиция, бригада скорой помощи, сотрудники ГКНБ. Десятки людей обязаны бросить всё, все свои важные повседневные рабочие дела и помчаться на поиски бомбы, которую очередной чудак (если не сказать хуже) "заложил" в школу, или кафе, или жилой дом, или ещё куда-нибудь.

В случае с аэропортом прибавьте к этому несколько сотен испуганных пассажиров и десятки задержанных рейсов. А ещё поставьте себя на место человека, спешащего по своим делам и севшего в самолёт, когда ему вдруг говорят, что в самолёте может быть бомба и до вероятного взрыва нужно успеть эвакуироваться, а затем в неизвестности ждать несколько часов, пока, наконец и слава богу, не выяснится, что это была всего лишь чья-то дурацкая шутка.

В тот день работа аэропорта "Манас" была парализована в течение почти четырёх часов. Прекратилась регистрация пассажиров, все внутренние и международные рейсы в это время были отмены. Людей, уже сидевших в самолётах, высадили прямо на лётное поле. Повезло, что не началась паника. Кто-то в тот день опоздал на встречу со своими родными, кто-то на деловые переговоры, кто-то не успел пересесть на другой, стыковочный рейс.

За два месяца до звонка Еремеева в Бишкеке произошла террористическая атака на посольство Китая. Город был напуган. Пошли слухи о возможных повторениях взрыва, в том числе на авиалайнерах.

Как вообще на фоне всего этого могло прийти в голову так шутить?

И неужели непонятно, что есть вещи, которыми шутить нельзя?!

Свою вину подсудимый-шутник Илья Еремеев на суде признал. Не согласен только с суммой причинённого ущерба. А она немаленькая. Аэропорт "Манас" и пострадавшие авиакомпании оценили свои убытки в 553 тысячи 572 сома.

Еремеев обвиняется по статье 228 УК КР "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", согласно которой за "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, срыва общественных мероприятий либо наступления иных тяжких последствий" Илье Еремееву грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

Если преступление повлекло крупный ущерб, то штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона сомов или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Особо крупный ущерб наказывается штрафом от 1 миллиона до двух с половиной миллионов сомов или сроком от 5 до 8 лет.

Как видите, наказание совсем не шуточное.

После приговора (мы ещё не знаем, каким он будет, но обязательно вам расскажем) телефонному террористу Еремееву, чтобы заплатить штраф, возможно, придётся продать последнее, что у него есть, и оставить свою семью без крыши над головой. Или отбыть срок и так и не увидеть первую улыбку и первые шаги своего родившегося ребёнка. Вот так, одним дурацким телефонным звонком можно превратить в злую шутку собственную жизнь и жизнь своих родных и близких.

Елена ПЕРОВА

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