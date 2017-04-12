Из зала суда

Подробности Из зала суда 12.04.2017 14:53



или О том, как судья Смаилова развязала всем языки…

Даже самые грязные.





Кто там у нас ещё недоволен свободой слова в Кыргызстане? Кто собирает народ на митинги в её защиту? Успокойтесь. Свобода слова у нас есть. И не просто свобода слова…



У нас в Кыргызстане отныне можно публично облить грязью любого, кто тебя по каким-то причинам не устраивает. Не стесняясь в выражениях и не переживая, что тебя за это привлекут к ответственности.



Судья Свердловского райсуда Бишкека Асел Смаилова развязала нам всем если и не руки (бить человека по-прежнему нельзя), то языки точно. Болтай теперь что хочешь, а если кто-то попытается тебя остановить - сошлись на её беспрецедентное судебное решение.





Кто обидел вдову?



Началась эта эпопея в конце 2014 года с опубликования в нашей газете статьи "Кто убил "железного" Бахтияра?".



За убийство предпринимателя Бахтияра Закирова, напомним, осудили его родственника Максата Балбаева, а вдова покойного Закирова до сих пор находится под пристальным вниманием милиции. Есть у милиции основания полагать, что Роза Закирова тоже имеет некоторое отношение к этому преступлению.



Итак, статья была опубликована. А через месяц, в конце января 2015 года, в Свердловском суде Бишкека оказался иск о защите чести и достоинства Розы Закировой. И составил это исковое заявление некто Жамангул Жунусов. Адвокат, как он себя называет.



Заявление такое: "Представитель СМИ журналистом газеты "Дело №…" Новгородцевой Ольге, которая было опубликовано статья которая с использованием прессу газету доступ к которому имеют неограниченный круг лиц, обвиняют потерпевшую по делу (меня) об якобы моей причастности к совершению убийство своего мужа… Новгородцева О. пытаются, путём агитации, против меня использовать сотрудников правоохранительных органов (следствию), чтобы в дальнейшим на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"… (Стиль и орфография автора здесь и далее полностью сохранены.)



Вообще-то исковое заявление это очень длинное. На пяти листах. Если мы правильно его поняли (в чём, честно говоря, сильно сомневаемся), адвокат Жунусов по поручению своей доверительницы обвинял журналиста во лжи и клевете.



Человеку, который не просто знает буквы, а ещё и умеет читать, можно было бы объяснить, что нет в статье ни одного оскорбительного для его клиентки слова. Что исковые требования не обоснованы… Но для этого господин Жунусов должен был, напомним, хотя бы прочесть статью в нашей газете. А статья была большая, на двух газетных страницах. Адвокат её, видимо, не осилил.



- Боже мой, что это за истерика? - удивился другой адвокат, которому мы показали жунусовский иск. - Это точно юрист писал, вы ничего не путаете?



Исковое заявление действительно очень похоже на истерику. Оно изобилует восклицаниями и риторическими вопросами: "Ну давайте докажите моей причастности к убийству моего мужа, а кто давал такое право в газету!"… "Дорогая моя О.Новгородцева Знаете? что я в течении 16 ти лет живём в официальном браке с мужем"…



Странно, кстати, что вдова не обратилась в суд с иском к своему адвокату. Он-то оскорбил её куда круче! И молью назвал, и женщиной лёгкого поведения:



"В 13 тое странице в мой адрес обливают грязью: "Знаете, - отвечают родственники Закирова, - на похоронах она так плакала, что наши бабушки даже укорили её. Ты, моль (в статье было "мол"), ещё обморок изобрази".



"Пытаются показать мне как женщине лёгкого поведения, об якобы я всю ночь созванивалась с убийцам своего же мужа".



Честное слово, нам бы и в голову не пришло обозвать почтенную Розу Закирову женщиной лёгкого поведения! Так её собственный адвокат припечатал.

Заканчивалось бредовое исковое заявление просто потрясающей фразой: "Требую публичное извинение от меня и моих детей".



Кто же против? Если требует от себя и детей извинения - пускай сама вместе с детьми перед собой извиняется, коли есть за что. Журналист-то здесь при чём?



"Сколько тебе заплатили?"



В Свердловском суде Розу Закирову было не узнать. В суде Первомайском, где шёл процесс над Балбаевым и где она выступала в роли потерпевшей, она выглядела иначе. В платке, в скромной одежде, без макияжа…



Теперь же нашему взору предстала красивая молодая женщина, одетая и причёсанная по последней моде. Истица, похоже, была готова к триумфу: не сомневалась, что её исковые требования безоговорочно удовлетворят, журналист тут же принесёт ей свои извинения (за что, интересно?) и заплатит миллион сомов в счёт компенсации морального вреда.



Здесь же, в Свердловском районном суде, я первый раз увидела адвоката Жамангула Жунусова. Который перед заседанием грозился подать на меня ещё какое-то заявление…



- Только по-человечески написанное, - не сдержалась я.



- Грамотная, да? - взвился адвокат.



Видимо, на больную мозоль наступили.



- Грамотная.



- Посмотрим!



Посмотрели.



Судья тоже долго вчитывалась в странное, мягко говоря, исковое заявление. Продиралась, как сквозь непролазные джунгли, через нагромождение грамматических и стилистических ошибок и пыталась уловить суть.



- Вы неверно составили заявление, - обратилась наконец судья к представителю истца Жунусову. - Так не пишут. Вам надо его переделать.



- Я уже и так несколько раз его переписывал! - возмутился адвокат Жунусов. - У меня его не принимали, заставляли писать по-другому.



- И правильно делали, - заметила судья.



И вот так, жалуется теперь Жамангул Мусталипаевич, с ним происходит каждый раз, когда в суд заявление несёт. Не принимают нигде с первого раза! А объяснение-то простое. В судах безоговорочно принимают заявления, составленные грамотно и юридически правильно. А иски юриста Жунусова этим требованиям не соответствуют.



- Вот вам статья, о которой идёт речь, - сдалась судья, рассматривавшая ту потрясающую писульку. - Покажите пальцем, с чем конкретно вы не согласны и что требуете опровергнуть.



Адвокат склонился над газетой. Что-то искал… Долго.



- Вы сами статью читали? - спрашивает судья.



- Я статью читал.



Смотрел он, короче говоря, в газету, как в поговорочную книгу. Что там видел - одному ему известно. Внятно сформулировать свои требования так и не сумел.



- Если вы не понимаете того, что я написал, - самоуверенно заявил судье Жунусов, - то это не мои, а ваши проблемы!



Вот оно как. Это судья, оказывается, по мнению адвоката, не достаточно грамотна? Смешно, честное слово!



Доверительница Жунусова, истица Роза Закирова, между тем теряла терпение. В конце концов сорвалась - сначала на меня, а потом и на судью. Сначала в адрес журналиста выплюнула вопрос: "Сколько тебе заплатили?!". А когда судья попыталась призвать её к порядку, буркнула что-то и о продажности судей.

Истицу из кабинета удалили. На выходе она "споткнулась" о двух пришедших поддержать меня журналисток. Ни с того ни с сего обозвала их кобылами и скрылась, звонко цокая каблучками.



Больше я истицу не видела. Адвокат Жунусов должен был по предложению судьи переделать исковое заявление - не переделал. Его доверительница вскоре от его услуг отказалась и перестала появляться в суде. Иск Розы Закировой (а по сути - Жамангула Жунусова) оставлен без рассмотрения.



Но Жамангула Жунусова было уже не унять. Понесло, как говорится, человека.

Адвокат Жамангул Жунусов.



"Заказ приняла"…



События, связанные с убийством Бахтияра Закирова, наша газета продолжала отслеживать. Само собой, присутствовал журналист на "балбаевском" судебном процессе. В частности, 18 мая 2015 года.



В тот день юрист Жунусов был в ударе. И заявил неожиданное ходатайство: допросить корреспондента газеты "Дело №…" в качестве ранее не заявленного свидетеля. Причём сделал это в совершенно недопустимой для юриста форме:



- Новгородцева… декабрь месяца своим клеветническим оскорбительным интервью готовила по газету… потому что она создала впечатление, то есть заказ приняла от родственников Закирова… Она как оружие вот этот противоборствующая сторона, который борется, чтобы завладеть имуществом, пользуются её как оружием, потому она как заинтересованное лицо…



Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?! Во всеуслышание, при большом скоплении народа, в присутствии судьи Боромбаева, прокурора, других адвокатов, секретаря, свидетелей, конвойных, наконец (не считая прочей многочисленной публики) - бросить журналисту в лицо обвинение в написании заказной статьи (то есть попросту обвинить в продажности)…



За годы журналистской деятельности довелось повидать всякое и всяких. И слышать тоже много чего приходилось. Народ у нас в большинстве своём простой, бесхитростный. Читает человек газету, что-то не понравилось - тут же редакционный номер набирает: "А кто вам эту статью заказал? А вам за неё, наверное, заплатили?".



Неприятно. Обычно делаешь скидку на то, что "обвинитель" недалёк умом. Да он вроде и не обвиняет напрямую, а как бы сомневается: "А не продались ли вы случайно с потрохами?".



Адвокат Жамангул Жунусов - не истеричный обыватель. Он - юрист, тем более в данном случае - "при исполнении". Как же можно так не следить за языком?! Уж кому-кому, а ему, юристу, лучше других должно быть ясно, что такие заявления голословно и бездоказательно не делаются. Такими словами не бросаются, и за них обязательно придётся ответить.



Кто дал право Жунусову заявлять, что моя статья (или, как он выразился, "интервью") является клеветнической и оскорбительной? Разве имеется на сей счёт соответствующее судебное решение?



С чего адвокат взял, что мною был получен некий заказ от родственников Закирова и я действую якобы в интересах неких заинтересованных лиц?



Кто позволил ему называть журналиста "оружием", которым якобы кто-то пользуется в своих корыстных целях?



Эти вопросы я и задала в исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репутации. Приложив к заявлению аудиозапись из зала Первомайского суда, где адвокат громко требует удалить меня за дверь - и косноязычно объясняет почему.



"Дорогой мой Ж.Жунусов! - хотелось написать в иске в жунусовской же манере. - Где ваши доказательства?".



Так, разумеется, не написала. Не уподобляться же этому горе-юристу и не становиться всеобщим посмешищем!



процесс пошёл



Адвокат Жамангул Жунусов прошёл в зал судебных заседаний (в связи с ремонтом в здании Свердловского райсуда Бишкека гражданские дела временно рассматривались не в маленьком кабинете судьи, а в большом зале) и уселся на привычное адвокатское место. Хотя в этом процессе он принимал участие не в качестве адвоката, а в качестве ответчика.



С разбегу заявил отвод судье. Основания? По мнению адвоката Жунусова, в суде не имели права принимать у журналиста исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ибо он, ответчик, дескать, ничего плохого не сделал. Никого не обидел и не оскорбил, а всего лишь честно исполнял свои адвокатские обязанности.



- Почему, - возмущался Жунусов, - когда я подаю в суд какое-нибудь исковое заявление, его принимают только с третьего или с четвёртого раза, а у неё приняли без разговоров?



Это мы уже слышали. Грамотно надо такие документы составлять, вот и весь ответ.



Далее ответчик с явно завышенной самооценкой разошёлся не на шутку. Судья Асел Смаилова, по словам возмущённого ответчика, неправомерно вынесла определение о его принудительном приводе. Да как она посмела?! - его аж трясло от негодования. Он же, дескать, юрист, адвокат (что, по его мнению, очевидно, приравнивает его к Папе Римскому).



А что, интересно, судье было делать, если приглашения в суд ответчик упорно игнорирует?



Его ходатайство об отводе судья отклонила. Заседание продолжилось… Простой, проще некуда судебный процесс растянулся на полтора года.



Ответчик присутствовал на трёх заседаниях. И каждый раз вёл себя так, что хоть билеты на процесс продавай. Театр одного актёра!



Во время своего первого визита вручил судье и истцу ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения.



- Оно на русском языке? - осторожно спрашиваю, помня о лингвистических проблемах, с которыми пришлось столкнуться, штудируя предыдущие опусы этого, с позволения сказать, юриста.



Жамангул Мусталипаевич просто закипает от возмущения. Требует занести в протокол: истец, дескать, "опять его провоцирует". Как именно провоцирует? Чем? А тем, что "даёт понять, что ЯКОБЫ она знает русский язык лучше меня".



Очередной "шедевр" адвоката Жунусова выглядел так: "… фактически требование истца являются голословным, если где то в суде допустим я затронул её чести и достоинство, то должно было быть закреплено протоколом с/заседание… Кроме того так же должно было быть закреплено протоколом об якобы мною затронуто на её чести"…



А по-другому изъясняться адвокат Жунусов (человек, надеюсь, с высшим юридическим образованием), увы, не умеет.



Готовясь к процессу по своему исковому заявлению, я проигрывала в уме все возможные варианты развития событий. Может быть, ответчик пожелает извиниться? Скажет - всякое, мол, в жизни бывает, ну сболтнул лишнее, поймите и простите, больше не буду.



Может быть, прикинется беспамятным? Спросит - откуда у вас эта диктофонная запись? Я ничего такого не говорил!



А начал свою "защиту" адвокат Жунусов так, как никто и не предполагал. От своих слов и не думал отказываться: "Да, мол, я в суде сказал, что ей статью заказали. Потому что, дескать, ей действительно её заказали и заплатили пять тысяч долларов..."



"Вот это да!" - внутренне ахали мы с нашим адвокатом, слушая эти речи.



"Ничего себе!" - было написано на лице судьи Асел Смаиловой.



Им, судьям, периодически приходится рассматривать гражданские дела о защите чести и достоинства (как правило, эти иски предъявляют журналистам). И рассматривать их каждый раз непросто. Надо вникнуть, разобраться, действительно ли ТО САМОЕ имел в виду ответчик, или его неправильно поняли. Действительно ли об истце идёт речь, или под вымышленным именем скрывается кто-то другой?



В этом же случае всё оказалось предельно ясно, прозрачно и недвусмысленно. Если даже моё исковое заявление во внимание не принимать - Жунусов за три раза, что присутствовал на процессе, наговорил ещё на несколько исков. Открытым текстом: "Этой журналистке заплатили за статью 5 тысяч долларов"…



Доказательства есть? Нет. Ну что ж, гражданин Жунусов, в таком случае придётся ответить.



"хочу извиниться - не хочу извиняться"



Второе пришествие ответчика в суд ознаменовалось событием, поразившим и судью, и всех присутствовавших. Неумеренно амбициозный Жамангул Жунусов вроде как "что-то понял". Понял, по его признанию, что действительно "немного не то наговорил". Публично изъявил желание встретиться и поговорить с истицей.



- Неужели извиняться будет? - переглянулись мы с моим адвокатом. - Не похоже на него.



Рано удивились. Время показало, что ни с кем встречаться и ни перед кем извиняться языкастый Жунусов не намерен. Проявил минутную слабость… Ну и на следующее судебное заседание отправил… своего помощника.



- Я мириться пришёл, - склонил повинную голову молодой помощник. - Меня послали…



- Возвращайтесь туда, откуда вас послали, - разъяснили помощнику. - К вам лично ни у кого никаких претензий нет. И вашему шефу, человеку с высшим юридическим образованием, подобные нюансы должны быть известны.



Жунусову, видимо, передали. Он, видимо, обиделся. И в третий раз (последний раз, когда он почтил суд своим присутствием - за полтора года!) притащил… встречное исковое заявление. У него, мол, адвоката, от всяких там журналистов голова болит. Они его, дескать, в суд "необоснованно" таскают, чем очень усложняют его жизнь.



Судья Смаилова это заявление не приняла.



Больше ответчика в суде не видели. Извещали его надлежащим образом, он на повестки не реагировал. Какие такие неотложные дела не позволяют ему явиться в суд - тоже не объяснял.



Может, знал что-то такое, о чём истец не догадывался? Может, уже тогда был уверен, что всё ему сойдёт с рук?



"ты юрист и я юрист"



- Не выиграть тебе этот процесс, - обмолвилась однажды коллега, когда меня уже порядком утомило это неоправданно затяжное судебное разбирательство.



- Почему? И правда, и закон на моей стороне.



- Так-то оно так… Только они… как бы сказать… из одной песочницы. Знаешь поговорку: "Ворон ворону глаз не выклюет"? Они юристы оба, и судья, и ответчик. Этим всё сказано.



Ответчика юристом можно назвать с большой натяжкой. Малограмотный (как в юридическом, так и в лингвистическом смысле), косноязычный… Зато, правда, скандальный. Такие адвокаты, похоже, сейчас у нас пользуются наибольшим успехом и спросом. Наблюдаешь иной раз при написании статьи за ходом судебного разбирательства - и диву даёшься. Юрист, досконально разбирающийся в законодательстве и весьма убедительный в аргументах, проигрывает тому, кто двух слов связать не может, мычит что-то нечленораздельное - но при этом чувствует себя героем.



На фоне ответчика Жамангула Жунусова судья Асел Смаилова производит впечатление высококлассного профессионала.



Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет. Имеет учёное звание кандидата юридических наук и чин советника государственной службы 2-го класса.



Работала консультантом депутата и заведующей юридическим сектором в парламенте.



Юрист Асел Асылбековна Смаилова сугубо интеллигентный, грамотный и с первого взгляда понимающий, с кем и с чем имеет дело.



- Он с вами так и не встречался? - спросила она меня на предпоследнем заседании. - Не извинился? Странный человек…



27 марта 2017 года, после полуторагодовых разбирательств, судья Смаилова выносит наконец решение: "В удовлетворении иска Новгородцевой О.С. о защите чести, достоинства и деловой репутации ОТКАЗАТЬ".



В обоснование своего решения судья Смаилова растекается мыслью по древу… Пишет о свободе слова, о том, что каждый гражданин имеет право на свободное выражение своего мнения.



Судья Асел Смаилова пришла к выводу, что "высказывания ответчика в адрес истца в судебном заседании не являются порочащими, не содержат бесспорно отрицательную информацию об истце как о человеке, не создают у окружающих негативное отношение к нему".



Асел Асылбековна, вы шутите? Публичное обвинение журналиста в продажности - это, по вашему мнению, не оскорбление?! Это, по вашему мнению, журналиста не порочит, не рушит его нарабатываемую годами деловую репутацию?! Не создаёт к нему, журналисту, негативное отношение в обществе?!



А давайте проведём такой эксперимент. Я, журналист, с какой-нибудь высокой трибуны громко скажу: "Судья Свердловского районного суда Бишкека Асел Смаилова получила от адвоката Жамангула Жунусова взятку в размере 5 тысяч долларов за решение вопроса в его пользу. Доказательств у меня нет, но все об этом говорят".



Как вы отреагируете, ваша честь? Утрётесь и продолжите судить дальше? Сочтёте, что ничего порочащего вас как судью и как человека не было сказано?

Вряд ли.



Только теперь, в свете вашего потрясающего вердикта, я вполне могу так сказать. Я ведь, следуя вашей логике, всего лишь выражу своё мнение. Свободно выскажу свою мысль - имею ведь право, не так ли?

Судья Асел Смаилова принимает присягу.

Фото из Интернета.



А президент-то не знает…



В прошлом году лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев обвинил мэра Бишкека Албека Ибраимова в продаже президенту земельного участка, а также в причастности к коррупционным действиям во время работы в аэропорту "Манас".



Градоначальник посчитал себя глубоко оскорблённым и подал на Текебаева в суд (один в один ведь ситуация, не находите?). Процесс прошёл стремительно, а не тянулся полтора года. Первомайский суд Бишкека встал на сторону оскорблённого мэра и взыскал с его обидчика миллион сомов.



Жалко, не Асел Смаилова это дело рассматривала. Тоже, наверное, рассудила бы, что Омурбек Текебаев всего лишь высказал своё личное мнение (имеет право!)…



Или всё-таки в этом случае судила бы по закону?



Эх, не повезло мне мэром Албеком Ибраимовым родиться!



А как же наш президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев со своими исками к журналистам? Не желает он сначала проконсультироваться у юриста Смаиловой, насколько правомерны его требования? Она, судья, президенту всё о свободе слова разъяснит…



Или президенту не разъяснит?



А я всё-таки думаю, что права у всех граждан одинаковые. И обязанности тоже. И если не позволено Омурбеку Текебаеву бездоказательно распространять сведения, порочащие честь и достоинство градоначальника Ибраимова - так же точно не позволено в отношении журналистов распускать язык Жамангулу Жунусову.



Надеемся, Бишкекский городской суд это признает. Иначе мы, журналисты, с лёгкой руки судьи Смаиловой почувствуем себя свободными до вседозволенности… И будем сыпать смелыми предположениями и нелестными эпитетами направо и налево. Не доказано? Ну и что! Это - наше субъективное мнение, и судья Асел Смаилова разрешила нам его высказывать! В любой форме, любыми словами и предположениями… Даже самыми оскорбительными.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА