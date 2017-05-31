Из зала суда

Подробности Из зала суда 31.05.2017 09:32



По милицейским сводкам это событие (уже для Кыргызстана, увы, давно не уникальное) не прошло. Лишь прокурор Первомайского района Бишкека сообщил одному из информационных агентств скупую информацию:



"Первомайский районный суд Бишкека на 20 лет тюрьмы осудил Г.Т., 1979 года рождения, ранее судимого, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки.



Г.Т. с конца декабря 2011 года по август 2014 года, проживая в Бишкеке и сожительствуя с К., 1973 года рождения, с целью удовлетворения своих потребностей, выбирая моменты, когда К. не было дома, пользуясь беспомощным состоянием её дочери 2003 года рождения, угрожая ей убийством родственников и применяя физическую силу, неоднократно совершал с ней насильственные действия сексуального характера.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения девочки характеризовались рубцом (след от заживления ушибленной раны) в области лобно-височной области слева. Целостность девственной плевы не нарушена, в области заднепроходного отверстия имеется рубец-след от заживления разрыва слизистой.



Своими действиями Г.Т. совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.130 ("Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершённое в отношении малолетней").



В итоге председательствующий судья Айбек Эрнис уулу приговорил Г.Т. к 20 годам лишения свободы, как и просил государственный обвинитель".



девочка-женщина



В суд Мадина пришла вместе с матерью. Мать - небрежно одетая и так же без особых стараний причёсанная женщина неопределённого возраста и рода занятий. Мадине по внешнему виду можно дать лет двадцать… На самом деле ей четырнадцать.



Здесь, в Бишкекском городском суде, сегодня, 18 мая, ожидается приговор Мадининому отчиму.



Первая судебная инстанция - Первомайский районный суд - отмерила этому гражданину ДВАДЦАТЬ ЛЕТ лишения свободы. Этот приговор обжаловали - как вы думаете, кто? Разумеется, в первую очередь сам осуждённый, не признающий свою вину и не желающий "гнить в тюрьме". А во вторую очередь - мать изнасилованной им девочки.



Дело это очень деликатное. По многим причинам. Поэтому считаем нужным максимально "закрыть" всех действующих лиц этой, мягко говоря, некрасивой истории. Девочку на самом деле зовут, конечно же, не Мадина. Но мы станем называть её так.



А её странная родительница пусть будет хотя бы Галиной.



В городской суд Мадина с матерью приехали пораньше. За полчаса до заседания. Приехали с пакетиками-кулёчками-узелочками. И первым делом кинулись к комнате с зарешеченным окошком, где до начала процесса отсиживался доставленный в суд "муж" и "отец". Передачку, стало быть, понесли.



На прошлое судебное заседание Григория, кстати, не привезли, из-за чего заседание и не состоялось. А не привезли его по очень интересной причине: другие зэки, которых тоже в тот день должны были конвоировать в суды, отказались ехать с растлителем малолеток в одном автозаке. Сказали, что им "западло".



А матери физически и морально изувеченной девочки кормить его не западло? И кормить, и адвокатов нанимать для его защиты…



Галина с дочкой резко выделяются на общем фоне посетителей здания городского суда. Их, посетителей, немного. На этот час назначен только один процесс, так что здесь, в полутёмном и полупустом коридоре, присутствуют лишь те, кто так или иначе заинтересован в том, утвердит Бишкекский городской суд приговор первой инстанции - или не утвердит.



Бабушка Мадины со стороны отца со своей "группой поддержки" сидит тихо, изредка с болью поглядывая на внучку:



- Я боюсь, что я её потеряю.



Если уже не потеряла.



Сейчас бабушка больше всего боится огласки. Колеблется, сомневается. С одной стороны, потрясена тем, что с её любимой внучкой сделал отчим. Ещё больше потрясена поведением бывшей снохи Галины: "об этом надо писать"… И тут же спохватывается: "А может, не надо? Его-то и так посадят, а мне что потом делать?".



С другой стороны, её, бабушку, постоянно обвиняют в вынесении сора из избы. Из-за неё, бабушки, по словам Галины, дочь не "приживается" ни в одной школе. Бабушка якобы ходит по школьным директорам и распускает про внучку "грязные сплетни".



Хотя бабушка здесь совершенно ни при чём. Она нормальная бабушка, ничего, кроме всяческого добра, не желающая внучке. Она, говорит, очень хотела бы скрыть всё, что случилось. Защитить девочку от косых взглядов и разговоров за спиной. Да и вообще лучше всего было бы проснуться однажды утром и убедиться, что весь этот кошмар ей только приснился.



Но не получается. Ни забыть, ни скрыть, ни защитить. Ни доказать Галине, что, покрывая насильника и подталкивая к этому же дочку, она, мягко говоря, не права.



Покормив подсудимого отчима и о чём-то поворковав с ним, Мадина вместе с матерью отходит в сторонку - к адвокатам Григория. Адвокатов целых три. В Первомайском суде, говорят, было поменьше. Но и там эта женщина буквально из кожи лезла, чтобы выгородить и вытащить из тюрьмы своего криминального сожителя.



Дикая ситуация, абсурдная, с точки зрения здравого смысла вообще нереальная. Женщина, чью малолетнюю дочь регулярно насиловали, и сама эта подросшая девочка обсуждают с адвокатами насильника, как почётче выстроить линию защиты и освободить его от наказания!



На следствии Мадина рассказывала омерзительные подробности своего сожительства с отчимом. Экспертиза подтвердила: с девочкой (тогда ей было 9-12 лет) неоднократно занимались сексом в извращённой форме. Школьные учителя вспоминали, что, приходя на уроки, Мадина одно время не могла нормально сидеть.



Сейчас четырнадцатилетняя Мадина выглядит вполне довольной жизнью. Телесные раны зажили. Затянулись, зарубцевались, видимо, и душевные…

Впрочем, психике девочки нанесён, кажется, серьёзный и непоправимый урон.



Одета Мадина блестяще - в буквальном, а не переносном значении этого слова. Блестит джинсовый костюм, обтягивающий её вполне сформировавшуюся фигуру. Блестят красивые босоножки. Жесты и манеры у неё явно не угловатого подростка, а уверенной в собственной привлекательности взрослой женщины. Прошедшей огонь, воду и всё, что к ним прилагается.



Девочка активно строит глазки - всем без разбору, даже адвокатам. Передвигается по коридору с грацией пантеры. И вообще явно играет на публику.

В один момент эта игра превращается вообще в театр одного актёра (вернее, одной актрисы).



Мадина долго разговаривает с кем-то по телефону. То ли ей позвонили, то ли она. Плачет. То жалостливо всхлипывает, то принимается громко рыдать - так, что в рыданиях тонут слова, и разобрать, кому и что именно она рассказывает, невозможно.



Наконец слезливая беседа заканчивается…



И я не верю своим глазам: Мадина вприпрыжку бежит к матери: "Всё, она меня перед учительницей прикроет!". Слезы высохли, страдальческая гримаска на лице сменилась радостно-торжествующим выражением.



Переглядываемся с женщинами из "группы поддержки" Мадининой бабушки.



- Вы ещё не слышали, как она стихи читает, - шепчет мне кто-то. - Актриса, одно слово! И разве скажешь по ней, что она несколько лет в таком кошмаре провела?



при странных обстоятельствах



Как именно погиб родной отец Мадины, не может сказать никто. Разговоры вокруг его смерти ходят разные, высказываются разные подозрения, предположения и догадки. Дальше догадок дело не идёт. Да и смысла уже вроде бы нет в прошлом копаться.



Отец Мадины Бакыт, говорят, был человеком образованным и интеллигентным. И человечным. Из-за своей человечности он, собственно говоря, и сгинул. Повёз в 2010 году в сотрясаемый известными событиями Ош гуманитарную помощь. Разгрузился, позвонил матери: сейчас, мол, выезжаю обратно.

Обратно не приехал. Попал в аварию, где шанса выжить у него не было.



Мадину отец любил. Души в дочке не чаял. Много с ней занимался. В первом классе девочка практически не училась, сразу перескочила во второй. С шести лет прекрасно читала, считала и умела всё, что первоклассникам только предстоит усвоить. Бакыт водил дочку в бассейн, на танцы и вообще уделял ей много сил и времени. Как, собственно, и её матери.



- Я не знаю, чем она так привлекала моего сына, - качает головой Мадинина бабушка. - Я в их семью не вмешивалась, но понять всё равно не могла. Вот что в ней, скажите, ТАКОГО?



"Такого" ничего я в Галине не нахожу. Хотя её покойному мужу было, наверное, виднее.



- А кто, - спрашиваю родственников, - она по специальности? (Сама Галина на разговор не настроена.)



- Не знаем. Она говорила, что у неё два высших образования. Но вот пока Бакыт был ещё жив, ради интереса пытались справки навести. Ходили, например, в один из вузов, которые она, по её словам, окончила. Нам ответили: да, училась такая. Но была отчислена за прогулы. И за поведение. Не совсем, скажем так, студенческое.



- И к ногам вот этой женщины, - горестно вздыхают сочувствующие Мадининой бабушке, - он бросил всё, что имел!



А имел Бакыт не так уж и мало. После его трагической гибели Галина осталась довольно-таки состоятельной вдовой. Ещё и завидной невестой. Вскоре сошлась с Григорием, который на шесть лет её моложе…



И отдала ему на растерзание малолетнюю дочку.



В приговоре суда сказано: "выбирая моменты, пока сожительницы не было дома". Могла ли Галина действительно не иметь ни малейшего понятия о том, что происходит дома в её отсутствие? В приговоре сказано также: "применяя физическую силу и угрожая убийством родственников"… Допустим, сломленная и запуганная девочка действительно ничего не рассказывала матери.



Но разве могла мать не заметить - хотя бы то, что заметили Мадинины школьные учителя и одноклассники? Что ей трудно и больно ходить и сидеть. Что она стала раздражительной и плаксивой. Что резко в отрицательную сторону изменилось её отношение к учёбе. Да и многого другого - неужели и правда мать не замечала?



С тех пор, как преступление Григория раскрылось, Мадина поменяла шесть школ. И не потому что, как предполагает её мать, бабушка ходит и рассказывает всем и каждому, что случилось с её внучкой. А потому что фактически не учится. Из прилежной ученицы начальных классов Мадина превратилась в прогульщицу, игнорирующую выполнение домашних заданий и абсолютно не реагирующую на замечания учителей.



Они, учителя, ей давно уже не указ. У неё другой учитель и совсем другие уроки.



Сейчас её перевели в сельскую школу в отдалённом районе. Но и эту школу Мадина, видимо, не посещает. Раз ломает перед кем-то комедию, прося прикрыть её перед учительницей.



- Я бы такого мужа собственными руками задушила, - единодушны в своём негодовании пришедшие в суд поддержать бабушку Мадины женщины. - И пусть бы отсидела потом. Зато он уже ни одного ребёнка бы не искалечил, не развратил. Говорят, он и раньше, другую девочку…



Галина своего сожителя не только не задушила. Она его оправдывает и очень хочет, чтобы он вышел на свободу. Дома, дескать, по-родственному, решим, как дальше жить и что делать.



"А вдруг она повесится?"



Этот вопрос тоже очень тревожит Мадинину бабушку. Она не может понять, что случилось с доброй, ласковой и скромной девочкой. Откуда в ней все эти ужимки и манеры женщины лёгкого поведения. И, главное, непонятно, чем это всё внучке грозит. Может, "перерастёт", исправится? А вдруг останется такой на всю жизнь?



А если, не дай бог, не выдержит двойного давления и что-нибудь с собой сделает?!



Давят на Мадину действительно с двух сторон. С одной стороны - "держись, стой до конца, потерпи, надо, чтобы твой мерзавец отчим получил по заслугам". С другой - "напиши, что ничего не было, что ты всё придумала, пусть его выпустят".



Написать-то можно что угодно. А куда результаты экспертизы девать?



Бабушка скрепя сердце решила на время отойти в сторону. Пусть, дескать, всё идёт как идёт и пусть будет что будет. Лишь бы внучку лишний раз не травмировать.



А Мадина к бабушке и не рвётся. Крутится вокруг матери и адвокатов. То смеётся, то вдруг начинает грустить. То прохаживается взад-вперёд, как по подиуму, демонстрируя всем присутствующим новые, как видно, босоножки.



- Видите, как ОНИ её одевают? - обращается ко мне кто-то из соседок её бабушки.



Да в том, что девочку-подростка родители стремятся красиво одеть, нет ничего зазорного. Это очень хорошо, это просто замечательно… Если бы эти дорогие красивые вещи не были подкупом, платой за то, чтобы написала, что, мол, "оговорила" отчима.



А это, похоже, именно подкуп и есть.



- Был в моей практике очень похожий случай, - рассказывает детский и подростковый психолог Айнура Алтынбаева. - Ко мне пришла мать двенадцатилетней девочки. За последние полгода, говорит, дочка очень сильно изменилась. С теми ребятами, с которыми раньше дружила, видеться перестала. Нашла себе компанию, где все старше её на несколько лет. Стала курить, вызывающе одеваться… "Ты же девочка совсем, - ругала её мать, - зачем ты так себя ведёшь?". А она смотрела на мать так, будто та ничего в жизни не понимает, и отвечала: "Я уже взрослая, ясно тебе?".



Как выяснилось, причина такой ранней "взрослости" была связана с сексуальным насилием. Для детей, которые его пережили, характерно своего рода оппозиционное поведение: "не хочу и не буду!". Многие замыкаются в себе… Другие же вот так странно и несвоевременно "расцветают". И не знаешь ведь, что хуже!



- Что же будет с Мадиной? - спрашиваю психолога. - Вдруг и правда покончит с собой?



- Не думаю. Судя по вашему рассказу, эмоционально это достаточно сильный человек. Но вот что страшно: девочка уже поняла, что ни у кого из близких взрослых ей не найти поддержки и защиты. Что она может рассчитывать только на саму себя. И ещё… Поняла, что за сексуальное насилие иногда можно получить неплохие подарки.



Так что - думайте, что с ней может произойти в будущем. Я не хочу сейчас ничего прогнозировать. Тем более что искренне надеюсь ошибиться.



адвокат дьявола



Как можно защищать человека (если, конечно, его так можно назвать), с которым даже товарищи по СИЗО отказываются ездить в одном автозаке? Что чувствует адвокат, которому приходится защищать на суде педофила, который к тому же не только не раскаивается в своём гнусном преступлении, но ещё и ухмыляется жертве в лицо?



Этот вопрос лично меня мучает уже не один год. Сегодня на условиях анонимности решаюсь задать его человеку, представлявшему в районном суде интересы педофила-насильника.



- Просто скажите: КАК?!



- А как врач лечит самого отъявленного негодяя? - вопросом же отвечает адвокат. - Он ведь не может отказаться, если к нему тяжёлобольного привезли.

- Но вы-то можете! Ваш клиент ведь не в смертельной опасности находится. Или - простите, конечно, - вам такие уж большие деньги заплатили? Только не говорите, что деньги тут ни при чём.



- Не скажу. Деньги в нашем мире играют не последнюю роль. Но есть и что-то помимо денег. Любой человек имеет право на защиту. Иногда берёшься за такие дела, потому что сам до конца не уверен в виновности своего подзащитного. Стараешься обратить внимание судьи на неточности, нестыковки и пробелы в следствии.



- Но ведь это не тот случай.



- Не тот… Потому, как вы, наверное, заметили, как бы цинично это ни звучало, я в этот раз особо и не напрягался.



В судебных прениях этот адвокат действительно вёл себя как дежурный. Оттарабанил по бумажке "прошу учесть положительные характеристики моего подзащитного и назначить ему минимальное наказание". И дальше сидел, листая какие-то бумажки, не поднимая глаз и не вступая в пререкания в виде реплик с настаивавшим на самом суровом приговоре прокурором.



и снова 20 лет



Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой судебной инстанции. 38-летний Г.Тырновец признан виновным в действиях сексуального характера, неоднократно совершённых в отношении малолетней с применением физического насилия.



Приговор ему оставлен тот же - двадцать лет лишения свободы.



Из зала суда его сожительница Галина вышла потерянная, печально понурив голову. Медленно вышла на улицу, возможно, обдумывая, стоит ли обращаться в Верховный суд.



За матерью, чуть замешкавшись, снова вприпрыжку выскочила Мадина. По ней не скажешь, что расстроена. Может, в глубине души всё же радуется, что долго не увидит развратившего её отчима?



А может, опять играет?



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

Бишкекский городской суд рассмотрел уголовное дело педофила и утвердил приговор первой инстанции. Рассмотрел, разумеется, в закрытом режиме. Только мать пострадавшей девочки упрекает её бабушку - вынесла, дескать, сор из избы…