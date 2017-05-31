Из зала суда суд по "делу мародёров": ПОТЕРПЕВШИЕ ЗАТАИЛИСЬ, "АТА МЕКЕН" ПРИГЛЯДЫВАЕТСЯ… Подробности Из зала суда 31.05.2017 17:12 Первое заседание судебного процесса над экс-депутатом Райканом Тологоновым длилось считанные минуты.

Атмосфера, царившая 25 мая вокруг здания Первомайского районного суда Бишкека, удивила своей тишиной и каким-то ленивым равнодушием.

Ожидалось, что на судебный процесс по громкому уголовному "делу мародёров" обязательно придёт многочисленная и шумная группа поддержки от политической партии "Ата Мекен" - как положено, с флагами, плакатами и депутатами-"атамекеновцами". Примерно такая же, какая митинговала здесь же, перед зданием суда, месяц назад, когда следователи ГКНБ продлевали меру пресечения арестованному партийному вождю Омурбеку Текебаеву.

Ожидали этого, как видно, и власти - вокруг здания суда кучковались в общей сложности десятка три милиционеров, стянутых сюда для того, чтобы в случае надобности выстроить оцепление. Но стражам порядка так и пришлось несколько часов бездеятельно изнывать от духоты - угрозы порядку не возникло.

То ли судьба БЫВШЕГО депутата фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова эту партию больше не волнует…

То ли "атамекеновцы", над чьими тремя депутатами сейчас начинаются судебные процессы, решили не распылять свои силы. Либо решили дистанцироваться от "мародёрского" уголовного дела - слишком уж скандального!

Либо партия "Ата Мекен" решила вначале присмотреться и разведать обстановку в суде, а потом уж шуметь.

Экс-депутат Райкан Тологонов, как мы уже сообщали, стал одним-единственным фигурантом, привлечённым к уголовной ответственности по масштабнейшему "делу мародёров". Хотя, кроме него, в следственной эпопее, тянувшейся несколько лет, фигурировали имена ещё трёх лидеров "Ата Мекена" - Омурбека Текебаева и теперь уже бывших депутатов Болота Шера и Туратбека Мадылбекова. После того, как в конце марта этого года был арестован Тологонов, общественность стала ждать арестов и двух последних экс-депутатов. Да и сами они, похоже, приготовились тогда к столь печальному повороту в своей судьбе. Ответом же стало загадочное молчание Госкомитета национальной безопасности КР, почему-то не торопившегося "брать" ещё кого-то, кроме Тологонова.

Так и непонятно до сих пор - нарыл ли ГКНБ доказательства против других фигурантов "дела мародёров"? Намерены ли чекисты раскручивать это дело дальше - или успокоились, усадив на скамью подсудимых одного лишь 65-летнего пенсионера Тологонова? Райкан Тологонов, одно

из последних фото перед арестом.

Сын знаменитого писателя Тологона Касымбекова, кандидат философских наук, в прошлом - научный сотрудник Академии наук республики, экс-депутат Райкан Тологонов обвиняется по статьям Уголовного кодекса, совсем не "академическим" - "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище" и "Незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору". Какие именно эпизоды ему сейчас инкриминируются, пока неизвестно. Но судя по показаниям свидетелей, которые в своё время прогремели на всю страну, философ Тологонов в апрельские революционные дни 2010 года возглавлял и направлял бригаду молодчиков, которая захватывала и грабила дома и офисы Бакиевых и их приближённых.

До Райкана Тологонова в бытность его депутатом парламента у следователей, напомним, руки не дотянулись, но на 12 лет лишения свободы был осуждён его сын Муса Тологонов, участвовавший в той мародёрской вакханалии. В чём сейчас обвиняют Тологонова-старшего, должно выясниться после оглашения обвинительного заключения. Но на первом судебном заседании дело до оглашения так и не дошло.

Откуда-то взявшиеся "болельщики" стали неожиданно заполнять пустой зал заседаний, когда стало уже казаться - этот судебный процесс не волнует даже родственников подсудимого Тологонова. Оказалось, волнует - большой зал забился публикой почти полностью. "Болельщики" - в основном мужчины разных возрастов. Лишь один - квадратный крепыш - в фирменной красной футболке партии "Ата Мекен".

- Хорошо чувствую себя, - в ожидании судьи делился из клетки для подсудимых с публикой новостями Райкан Тологонов - маленький, седовласый. - Четыре килограмма скинул.

- Молодец! - восхищались "болельщики".

- Кушаю только мясо, - продолжал рассказывать о быте следственного изолятора Райкан Тологонов. Его общение с публикой прервало появление судьи Марата Сыдыкова.

На столе перед судьёй - материалы уголовного дела Р. Тологонова. Насобирали следователи ГКНБ прилично - автору этих строк удалось издалека насчитать 35 томов. Что в этих томах? Увы - пока загадка. Выяснилось, что ни один из потерпевших в суд не явился. А без их участия, заявил государственный обвинитель, начинать судебный процесс нельзя - это нарушит их права. Адвокат подсудимого с этим согласился. Судья перенёс заседание на 7 июня. Первое заседание суда длилось несколько минут.

"Какие пугливые все стали", - с досадой бросил один из "болельщиков", когда конвой стал выгонять из зала заседаний публику, толпившуюся перед клеткой для подсудимых. Имел он в виду потерпевших. Справа - люди из группы поддержки подсудимого, слева - милиционеры, стянутые к Первомайскому райсуду для пресечения беспорядков. Пока между ними - абсолютно мирное сосуществование. Явно неудовлетворённые краткостью судебного заседания "болельщики" долго не хотели расходиться, желая пообщаться с подсудимым Тологоновым. Безобидный внешний вид пенсионера Райкана Тологонова сегодня, конечно, не очень-то сочетается

с обвинениями, которые ему предъявлены. Насколько они доказаны - покажет судебный процесс.

В самом ли деле потерпевшие проигнорировали первое судебное заседание из страха? Это станет понятно, когда в суд они всё же явятся. Потерпевших, кстати, по этому уголовному делу проходит совсем немного - четыре или пять человек. Кто они? Владельцы неких объектов, подвергнувшихся разграблению в апрельские дни 2010 года. Причём вряд ли из бакиевского окружения.

А вот свидетелей по "тологоновскому" делу, как удалось узнать, проходит очень много. Двое из них пришли в суд - молодая женщина и парень. "Вы - свидетели ЧЕГО?", - ревниво допытывалась у них гражданка из группы поддержки подсудимого Тологонова. "Мы вообще не знаем, зачем нас вызвали", - оправдывался парень.

Такова уж специфика кыргызстанских судебных процессов - потерпевшие и свидетели, самая, казалось бы, правая сторона, охраняемые, казалось бы, самим законом, чувствуют здесь себя весьма неуютно…

Из суда подсудимого Райкана Тологонова увезли не в общем грузовике-автозаке, а в "персональном" микроавтобусе, принадлежащем, судя по госномерам, Государственной службе исполнения наказаний. Так, с комфортом, гээсиновский конвой обычно возит заключённых СИЗО ГКНБ, дабы не гонять большой автозак в Госкомитет ради одного-двух арестантов. Можно сказать, VIP-арестантов…

Будет ли затягиваться этот судебный процесс? Вряд ли. Ведь у судебно-прокурорских работников скоро начинаются летние трудовые отпуска.

Олег ЖУК Добавить комментарий