Из зала суда

Подробности Из зала суда 31.05.2017 17:18

Подсудимые депутаты "Ата Мекена" защищаться начали по одной и той же схеме. Суть которой - во что бы то ни стало выскользнуть из "объятий" Первомайского райсуда Бишкека.



Судебный процесс над депутатом фракции "Ата Мекен" Аидой Саляновой начался 29 мая в Первомайском районном суде Бишкека, можно сказать, образцово-показательно.



Председательствующий Мирлан Термечиков вёл заседание - любо-дорого смотреть. Строго по букве закона и корректно ко всем присутствующим. Сам напомнил собравшимся журналистам, что Конституцией и законами Кыргызстана закреплён принцип ГЛАСНОСТИ судопроизводства. Но (следуя, опять же, букве закона) спросил мнение сторон - согласны ли они, чтобы в зале суда велась видеосъёмка. Стороны не возражали. В том числе сама подсудимая Салянова. "Я тоже за то, чтобы всё было гласно", - сказала она.



Выполняя все формальности, судья Термечиков аккуратно провёл процедуру "установления личности" хорошо ему знакомой экс-генпрокурора Аиды Саляновой, обвиняемой в злоупотреблении должностным положением, совершённом должностным лицом, занимавшим ответственное положение (часть 4-я статьи 304-й УК). В ходе этой процедуры выяснилось, что Аида Женишбековна, 1972 года рождения, является генерал-майором юстиции, имеет троих детей, награждена Почётной грамотой КР и орденом Манаса 2-й степени, под стражей не побывала, находится под подпиской о невыезде, копию обвинительного заключения получила вовремя.



Чётко и внятно судья Термечиков разъяснил подсудимой Саляновой её права. Одним из этих прав подсудимая сразу же воспользовалась - её адвокат Чинара Джакупбекова заявила ходатайство о том, чтобы рассмотрение саляновского уголовного дела перенесли в другой районный суд Бишкека - Ленинский. (Точь-в-точь, как до этого на судебном процессе депутата "Ата Мекена" А. Шыкмаматова адвокаты стали добиваться, чтобы того судил Свердловский райсуд.)



Неужели не жаль расставаться с таким приятным судьёй, как Термечиков? Адвокат настаивала - надо соблюдать Уголовно-процессуальный кодекс. Который гласит: "Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если место совершения преступления определить невозможно или если преступления совершены в разных местах, дело рассматривается судом по месту окончания следствия". Правда, перед словом "преступление" адвокат Джакупбекова старательно вставляла слово "якобы" - мол, надо ещё доказать, что Салянова совершила преступление. Салянова издала ЯКОБЫ незаконный приказ (о возобновлении адвокатской лицензии Алексея Елисеева, приближённого Максима Бакиева), исполняя обязанности министра юстиции. А здание Минюста находится на территории Ленинского района Бишкека.



Прокуроры-гособвинители попытались поспорить: неизвестно, где на самом деле ставила свою роковую подпись в 2010 году и.о. главы Минюста во временном правительстве А. Салянова. Может, в служебном кабинете, а может, и где-то ещё. Судья Термечиков, выслушав мнение сторон, удалился в совещательную комнату. Выйдя оттуда через 10 минут, всё так же чётко огласил своё решение: ходатайство удовлетворить, уголовное дело передать в Ленинский районный суд Бишкека.

Разделить скамью подсудимых с Аидой Саляновой добровольно вызвалась Асия Сасыкбаева - правозащитница, бывший вице-спикер ЖК от фракции "Ата Мекен". Ради моральной поддержки…

Государственные обвинители (на фото справа) не хотели, чтобы уголовное дело Саляновой ушло в другой суд. Но судья М. Термечиков пошёл навстречу защите.



Да отчего же "атамекеновцы" так стремятся выскользнуть из "объятий" именно Первомайского суда? Отчего на судей именно этого района столицы у них такая "аллергия"? "Недоверие есть, - призналась автору этих строк адвокат Джакупбекова. - В прошлый раз по делу Шыкмаматова адвокат тоже ходатайствовал, чтобы рассматривали дело по подсудности, ему отказали и не дали 10 дней на обжалование - заставили в тот же день бежать и писать жалобу. То есть, считаю, в Первомайском суде торопят дело. Непонятно, по каким причинам. И в этом суде, считаю, будет предвзятое отношение".



- С самого начала я говорила, что это дело является политически мотивированным, - так объяснила журналистам "антипервомайскую" позицию сама Аида Салянова. - И если теперь Ленинский районный суд начнёт рассматривать это дело, мы с адвокатами полностью докажем мою невиновность и то, что дело политически мотивировано, - не вполне логично заключила генерал-майор юстиции Салянова.



Не очень логичным был и её ответ на вопрос журналистов, собираются ли "атамекеновцы" митинговать возле здания суда во время судебного процесса.

- Могу с уверенностью сказать - пока будет идти судебный процесс, митингов мы не планируем. Не думаю, что по этому очень ярко политически мотивированному делу нужна будет какая-то поддержка извне, - заявила Салянова.



Судебный процесс - теперь уже в Ленинском райсуде - может начаться не раньше, чем через две недели.



Соб. инф.